Трендом месяца становится укрепление позиций ряда руководителей регионов, полномочия которых истекают в 2017 году и которых не затронули отставки, изменившие состав губернаторского корпуса в феврале. Усиливаются врио глав регионов, которые заявили о своей готовности баллотироваться на пост губернатора на выборах 10 сентября. Старт в рейтинге новых врио, назначенных президентом в феврале, также вполне благоприятен. В то же время ухудшают позиции занимающие свои посты длительное время губернаторы, которых может затронуть следующая волна кадровой ротации, планируемая кремлевской администрацией.

В результате кадровых назначений, проведенных Владимиром Путиным в феврале 2017 года, в рейтинге влияния появились сразу пять новых фигурантов — исполняющие обязанности глав Пермского края, Республики Карелия, Новгородской и Рязанской областей, а также Республики Бурятия. Во всех субъектах, где произошла ротация, выборы главы региона должны состояться в 2017 году.

Врио губернатора Пермского края стал руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников (37-е место). Несмотря на работу в последние годы в Москве, Решетников не является «чужаком» для региона. До перехода в столицу врио губернатора прошел все ступени бюрократической карьеры в Перми — вплоть до главы администрации региона. Республику Карелия возглавил глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков — он стартует в рейтинге с 49-го места. Бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина сменил Андрей Никитин (61-е место), ранее возглавлявший Агентство стратегических инициатив. Губернатором Рязанской области назначен депутат Государственной думы от Калужской области Николай Любимов (62-е место), а главой Бурятии — заместитель министра транспорта Алексей Цыденов (74-е место).

После отставок президент провел встречу с бывшими руководителями регионов, отметив естественность процесса ротации. Всех вновь назначенных и.о. глав регионов ожидают в сентябре выборы, которые станут последними перед президентскими выборами-2018. Поэтому на их подготовку и результаты будет обращено особое внимание на федеральном уровне.

Мэр Москвы Сергей Собянин остается лидером рейтинга. В феврале Собянин заявил на встрече с президентом о подготовке беспрецедентной программы по сносу пятиэтажек, и это, безусловно, окажет благоприятное для столичных властей влияние на московскую и федеральную предвыборную повестку. Кроме того, ему удалось пролоббировать выдвижение двух своих представителей на важные государственные посты: чиновника столичной мэрии Максима Решетникова на пост врио губернатора Пермского края, а бывшего губернатора края Виктора Басаргина, который также считается входящим в орбиту влияния московского градоначальника, — на должность главы Ространснадзора.

Закрепляется на втором месте глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третье место перемещается президент Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт); негативный эффект от публичной критики главой Татарстана межбюджетных отношений с федеральным центром и жесткого ответа премьер-министра Дмитрия Медведева, судя по всему, в основном исчерпан. Четвертое место рейтинга — за губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым (плюс одна позиция). Пятое — за главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым (плюс один пункт): в феврале успешно прошел Инвестиционный форум в Сочи, который ранее проходил в сентябре.

Выбывает из топ-5 на фоне повышения уровня конфликтности в Санкт-Петербурге в связи с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви губернатор региона Георгий Полтавченко (6-е место, минус 3 пункта).

Укрепляют позиции главы регионов, у которых истекают полномочия в 2017 году, но которым в то же время удалось избежать отставок. Так, усиливается глава Томской области Сергей Жвачкин, получивший мандат доверия от федерального центра, — в феврале он был назначен президентом В. Путиным врио губернатора региона в связи с истечением срока полномочий в марте 2017 года. Незначительно улучшает положение в рейтинге и региональный политический «тяжеловес», глава Белгородской области Евгений Савченко (19-е место, плюс 1 пункт), который заявил о своем желании баллотироваться на новый срок, тем самым опровергнув слухи о досрочной отставке.

Сохраняют стабильно высокие позиции, находясь в группе «сильное влияние» нашего рейтинга, и претендуют на переизбрание на новый срок губернатор Саратовской области Валерий Радаев (24-е место), а также глава Республики Мордовия Владимир Волков (27-е место), полномочия которых также истекают в 2017 году.

Неопределенным остается положение главы Свердловской области Евгения Куйвашева (39-е место, минус 14 пунктов), ранее заявлявшего о желании баллотироваться на новый губернаторский срок (его полномочия истекают в мае этого года): пока он так и не получил публичных заверений в поддержке Центра и не назначен врио губернатора. На ослабление позиций Куйвашева повлияли также скандал с экстренной поездкой свердловского губернатора в Москву, которую пыталась скрыть областная администрация, и назначение нового главы «Уралвагонзавода» (его готовность поддерживать Куйвашева на выборах не заявлена и пока не очевидна).

Несмотря на то, что официальный старт сентябрьской избирательной кампании будет дан в июне, ряд врио глав регионов уже заявили о своем желании баллотироваться на пост губернатора.

Начинает активизироваться в политической сфере и уже официально заявил о своем намерении бороться за губернаторское кресло врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, демонстрирующий значительную позитивную динамику в нашем рейтинге (46-е место, плюс 17 пунктов). Официально объявил о решении участвовать в предстоящих выборах и врио главы Кировской области Игорь Васильев, который закрепляется на 33-й позиции рейтинга.

Напротив, ухудшает положение в рейтинге и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников (45-е место, минус 8 пунктов), который также вступил в избирательную кампанию. Не исключено, что в этом регионе реализуется конкурентный сценарий избирательной кампании. Политическая ситуация в городе остается напряженной. Среди потенциальных конкурентов Овсянникова на выборах — депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, бизнесмен и член регионального штаба ОНФ Олег Николаев, руководитель дирекции по реализации крымской ФЦП Андрей Никитченко.

По-прежнему в зоне риска с неясными политическими перспективами остаются «традиционные» губернаторы. В Самарской области это Николай Меркушкин (69-е место, минус 21 пункт), не имеющий значительной поддержки на федеральном уровне и при этом теряющий контроль над политическими процессами в регионе (так, в феврале в области прошел митинг против отмены льгот и пособий). Некоторые проблемы испытывает и глава Новосибирской области Владимир Городецкий (51-е место, минус 7 пунктов), отношения которого с полпредом президента в СФО начали ухудшаться.

Резко снижается политическое влияние «красного» губернатора Иркутской области Сергея Левченко (78-е место, минус 22 пункта). Задержания глав муниципалитетов области, обострение конфликтов с силовиками, невозможность урегулировать отношения с местными элитами в Братске, отсутствие перспектив продвижения на федеральном уровне в качестве кандидата в президенты от КПРФ на выборах 2018 года — все это факторы, делающие неопределенными политические перспективы Левченко.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в январе

Средний балл

1

1

7,36

2

2

7,20

3

4

7,08

4

5

6,59

5

6

6,47

6

3

6,30

7

7

6,25

8

11

6,23

9

9

6,16

10

10

6,12

11

8

6,00

12

14

5,95

13

16

5,90

14

13

5,87

15

16

5,83

16

12

5,80

17

18

5,76

18

15

5,70

19

20

5,64

20

22

5,58

21

21

5,54

22

17

5,52

23

24

5,50

24

23

5,49

25

27

5,46

26

31

5,44

27

28

5,41

28

26

5,38

29

29

5,36

30

41

5,33

31

32

5,30

32

34

5,27

33

33

5,25

34

30

5,22

35

35

5,20

36

45

5,18

37

38

5,13

38

39

5,10

39

5,04

40

42

4,96

41

40

4,89

42

-

4,80

43

36

4,78

44

46

4,75

45

37

4,71

46

63

4,66

47

49

4,62

48

50

4,58

49

-

4,55

50

51

4,53

51

44

4,50

52

52

4,49

53

43

4,35

54

59

4,33

55

57

4,28

56

47

4,23

57

65

4,15

58

53

4,12

59

58

4,00

60

64

3,95

61

-

3,90

62

-

3,87

63

55

3,85

64

61

3,82

65

54

3,80

66

60

3,77

67

67

3,74

68

3,67

69

48

3,63

70

68

3,60

71

73

3,58

72

74

3,57

73

70

3,55

74

-

3,52

75

71

3,50

76

81

3,46

77

66

3,40

78

56

3,33

79

85

3,29

80

78

3,25

81

69

3,11

82

77

3,07

83

80

3,00

84

83

2,95

85

84

2,88

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).