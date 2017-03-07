Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в феврале 2017 года
Трендом месяца становится укрепление позиций ряда руководителей регионов, полномочия которых истекают в 2017 году и которых не затронули отставки, изменившие состав губернаторского корпуса в феврале. Усиливаются врио глав регионов, которые заявили о своей готовности баллотироваться на пост губернатора на выборах 10 сентября. Старт в рейтинге новых врио, назначенных президентом в феврале, также вполне благоприятен. В то же время ухудшают позиции занимающие свои посты длительное время губернаторы, которых может затронуть следующая волна кадровой ротации, планируемая кремлевской администрацией.
В результате кадровых назначений, проведенных Владимиром Путиным в феврале 2017 года, в рейтинге влияния появились сразу пять новых фигурантов — исполняющие обязанности глав Пермского края, Республики Карелия, Новгородской и Рязанской областей, а также Республики Бурятия. Во всех субъектах, где произошла ротация, выборы главы региона должны состояться в 2017 году.
Врио губернатора Пермского края стал руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников (37-е место). Несмотря на работу в последние годы в Москве, Решетников не является «чужаком» для региона. До перехода в столицу врио губернатора прошел все ступени бюрократической карьеры в Перми — вплоть до главы администрации региона. Республику Карелия возглавил глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков — он стартует в рейтинге с 49-го места. Бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина сменил Андрей Никитин (61-е место), ранее возглавлявший Агентство стратегических инициатив. Губернатором Рязанской области назначен депутат Государственной думы от Калужской области Николай Любимов (62-е место), а главой Бурятии — заместитель министра транспорта Алексей Цыденов (74-е место).
После отставок президент провел встречу с бывшими руководителями регионов, отметив естественность процесса ротации. Всех вновь назначенных и.о. глав регионов ожидают в сентябре выборы, которые станут последними перед президентскими выборами-2018. Поэтому на их подготовку и результаты будет обращено особое внимание на федеральном уровне.
Мэр Москвы Сергей Собянин остается лидером рейтинга. В феврале Собянин заявил на встрече с президентом о подготовке беспрецедентной программы по сносу пятиэтажек, и это, безусловно, окажет благоприятное для столичных властей влияние на московскую и федеральную предвыборную повестку. Кроме того, ему удалось пролоббировать выдвижение двух своих представителей на важные государственные посты: чиновника столичной мэрии Максима Решетникова на пост врио губернатора Пермского края, а бывшего губернатора края Виктора Басаргина, который также считается входящим в орбиту влияния московского градоначальника, — на должность главы Ространснадзора.
Закрепляется на втором месте глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третье место перемещается президент Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт); негативный эффект от публичной критики главой Татарстана межбюджетных отношений с федеральным центром и жесткого ответа премьер-министра Дмитрия Медведева, судя по всему, в основном исчерпан. Четвертое место рейтинга — за губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым (плюс одна позиция). Пятое — за главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым (плюс один пункт): в феврале успешно прошел Инвестиционный форум в Сочи, который ранее проходил в сентябре.
Выбывает из топ-5 на фоне повышения уровня конфликтности в Санкт-Петербурге в связи с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви губернатор региона Георгий Полтавченко (6-е место, минус 3 пункта).
Укрепляют позиции главы регионов, у которых истекают полномочия в 2017 году, но которым в то же время удалось избежать отставок. Так, усиливается глава Томской области Сергей Жвачкин, получивший мандат доверия от федерального центра, — в феврале он был назначен президентом В. Путиным врио губернатора региона в связи с истечением срока полномочий в марте 2017 года. Незначительно улучшает положение в рейтинге и региональный политический «тяжеловес», глава Белгородской области Евгений Савченко (19-е место, плюс 1 пункт), который заявил о своем желании баллотироваться на новый срок, тем самым опровергнув слухи о досрочной отставке.
Сохраняют стабильно высокие позиции, находясь в группе «сильное влияние» нашего рейтинга, и претендуют на переизбрание на новый срок губернатор Саратовской области Валерий Радаев (24-е место), а также глава Республики Мордовия Владимир Волков (27-е место), полномочия которых также истекают в 2017 году.
Неопределенным остается положение главы Свердловской области Евгения Куйвашева (39-е место, минус 14 пунктов), ранее заявлявшего о желании баллотироваться на новый губернаторский срок (его полномочия истекают в мае этого года): пока он так и не получил публичных заверений в поддержке Центра и не назначен врио губернатора. На ослабление позиций Куйвашева повлияли также скандал с экстренной поездкой свердловского губернатора в Москву, которую пыталась скрыть областная администрация, и назначение нового главы «Уралвагонзавода» (его готовность поддерживать Куйвашева на выборах не заявлена и пока не очевидна).
Несмотря на то, что официальный старт сентябрьской избирательной кампании будет дан в июне, ряд врио глав регионов уже заявили о своем желании баллотироваться на пост губернатора.
Начинает активизироваться в политической сфере и уже официально заявил о своем намерении бороться за губернаторское кресло врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, демонстрирующий значительную позитивную динамику в нашем рейтинге (46-е место, плюс 17 пунктов). Официально объявил о решении участвовать в предстоящих выборах и врио главы Кировской области Игорь Васильев, который закрепляется на 33-й позиции рейтинга.
Напротив, ухудшает положение в рейтинге и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников (45-е место, минус 8 пунктов), который также вступил в избирательную кампанию. Не исключено, что в этом регионе реализуется конкурентный сценарий избирательной кампании. Политическая ситуация в городе остается напряженной. Среди потенциальных конкурентов Овсянникова на выборах — депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, бизнесмен и член регионального штаба ОНФ Олег Николаев, руководитель дирекции по реализации крымской ФЦП Андрей Никитченко.
По-прежнему в зоне риска с неясными политическими перспективами остаются «традиционные» губернаторы. В Самарской области это Николай Меркушкин (69-е место, минус 21 пункт), не имеющий значительной поддержки на федеральном уровне и при этом теряющий контроль над политическими процессами в регионе (так, в феврале в области прошел митинг против отмены льгот и пособий). Некоторые проблемы испытывает и глава Новосибирской области Владимир Городецкий (51-е место, минус 7 пунктов), отношения которого с полпредом президента в СФО начали ухудшаться.
Резко снижается политическое влияние «красного» губернатора Иркутской области Сергея Левченко (78-е место, минус 22 пункта). Задержания глав муниципалитетов области, обострение конфликтов с силовиками, невозможность урегулировать отношения с местными элитами в Братске, отсутствие перспектив продвижения на федеральном уровне в качестве кандидата в президенты от КПРФ на выборах 2018 года — все это факторы, делающие неопределенными политические перспективы Левченко.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в январе
Средний балл
1
1
7,36
2
2
7,20
3
4
7,08
4
5
6,59
5
6
6,47
6
3
6,30
7
7
6,25
8
11
6,23
9
9
6,16
10
10
6,12
11
8
6,00
12
14
5,95
13
16
5,90
14
13
5,87
15
16
5,83
16
12
5,80
17
18
5,76
18
15
5,70
19
20
5,64
20
22
5,58
21
21
5,54
22
17
5,52
23
24
5,50
24
23
5,49
25
27
5,46
26
31
5,44
27
28
5,41
28
26
5,38
29
29
5,36
30
41
5,33
31
32
5,30
32
34
5,27
33
33
5,25
34
30
5,22
35
35
5,20
36
45
5,18
37
38
5,13
38
39
5,10
39
5,04
40
42
4,96
41
40
4,89
42
-
4,80
43
36
4,78
44
46
4,75
45
37
4,71
46
63
4,66
47
49
4,62
48
50
4,58
49
-
4,55
50
51
4,53
51
44
4,50
52
52
4,49
53
43
4,35
54
59
4,33
55
57
4,28
56
47
4,23
57
65
4,15
58
53
4,12
59
58
4,00
60
64
3,95
61
-
3,90
62
-
3,87
63
55
3,85
64
61
3,82
65
54
3,80
66
60
3,77
67
67
3,74
68
3,67
69
48
3,63
70
68
3,60
71
73
3,58
72
74
3,57
73
70
3,55
74
-
3,52
75
71
3,50
76
81
3,46
77
66
3,40
78
56
3,33
79
85
3,29
80
78
3,25
81
69
3,11
82
77
3,07
83
80
3,00
84
83
2,95
85
84
2,88
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).