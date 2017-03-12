Лидеры Вышеградской группы, объединяющей Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию, задекларировали желание приостановить французско-немецкий план «Европы разных скоростей». Об этом было заявлено на встрече премьер-министров стран «четверки», которая состоялась 2 марта в Варшаве. Однако, отмечает польская газета Rzeczpospolita, одних заявлений мало, а в самой Вышеградской группе существуют разногласия по вопросу реформирования Европейского союза. Например, если Варшава и Будапешт призывают к ревизии унийных договоров, то Братислава и Прага «решительно выступают против этого». А в понедельник, 6 марта, на мини-саммит в Версале для обсуждения дальнейших действий собираются лидеры Германии, Италии, Испании и Франции.

Veloturist.org.ua Неудача

Деклараций и дискуссий о будущем Евросоюза сейчас стало много. Различные европейские политики и партии, формальные и неформальные межрегиональные объединения в открытом режиме обозначают свои позиции в преддверии намеченного на 25 марта в Риме саммита глав стран ЕС, который должен ответить на вопрос, в каком направлении пойдет уния после Brexit. Примечательно, что саммит состоится в 60-ю годовщину подписания Римского договора, давшего начало Европейскому экономическому сообществу, предшественнику Евросоюза. Напомним, что после Второй мировой войны практически все европейские интеграционные процессы были направлены на создание мирной альтернативы сосуществования народов Старого континента, отказа от национализма и абсолютного суверенитета национальных государств в пользу сообществ и объединений, апофеозом чего оказалось создание 1 ноября 1993 года Европейского союза.

Европа гордилась тем, что она несколько десятилетий жила без войны, пока ее защищал зонтик евроатлантического альянса, НАТО. Однако ныне ситуация начинает меняться. Как отмечает немецкая радиостанция Deutschlandfunk, в настоящее время наиболее актуальной проблемой является построение общей европейской обороны. В Брюсселе существует коммуникационный центр, позволяющий координировать операции военного характера. Но этого недостаточно. До сих пор более тесную интеграцию торпедировал Лондон. Однако после Brexit ядро Евросоюза может больше не считаться с Великобританией. «Случайно или нет, но через месяц после референдума по вопросу о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе федеральное правительство Германии опубликовало «Белую книгу» о политике безопасности, которая говорит о конкретных шагах в целях создания европейской безопасности и обороны, — подчеркивает радиостанция. — Мир сильно изменился за последние несколько месяцев. Войны в Сирии и на Украине воздействуют на Европу. Все чаще ощущаются угрозы от кибер-войн и исламистского терроризма. Из США идут не очень хорошие новости. Своенравный Дональд Трамп не только ставит под сомнение надежность американского защитного зонтика, но и требует, чтобы европейцы также удвоили военные расходы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Поэтому инициатива Меркель в отношении «Европы разных скоростей», в первую очередь, направлена на построение европейского оборонного сообщества, констатирует Deutschlandfunk. Если европейцы должны все равно больше денег тратить на военные нужды, то они могут делать это и в рамках Евросоюза, став независимыми от нынешнего «весьма непредсказуемого правительства США». При этом бывший австрийский канцлер Вольфганг Шюссель, говоря о важности защиты внешней границы ЕС и наличия общей внешней политики, расширяет географию потенциальных «противников». По его словам, Евросоюз должен говорить «одним голосом с китайцами, русскими и американцами». Иначе говоря, речь идет о возникновении в перспективе четырехугольника — Брюссель, Вашингтон, Москва, Пекин — в рамках которого участники будут интриговать друг против друга, создавая тактические альянсы. Но тогда встает вопрос, может ли позволить себе такое Евросоюз в его нынешнем состоянии? Есть технические ограничения. Так, Австрия, Ирландия, Финляндия и Швеция находятся в статусе «нейтральных стран» и на этом основании не входят в НАТО. Если они решат вступить в некий создаваемый европейский оборонный союз, как это отразится на их «нейтральности»? Это первое.

Второе. Брюссельские эксперты отмечают, что Будапешту и Варшаве хотелось бы иметь меньше европейских обязательств, поэтому маловероятно, что венгерское и польское правительство будет поддерживать строительство общей европейской обороны. Это точка потенциального раскола Евросоюза, по которой сегодня бьют и американцы. Польский католический портал Polonia Christiana обращает в этой связи внимание на недавний доклад Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США (CSBA) под названием «Поддержание баланса: американская стратегия обороны Евразии», в котором вводится разделение стран-членов Альянса на две категории — «основной союзник НАТО"/Major NATO Allies (Франция, Великобритания и Германия) и «прифронтовые государства"/frontline states (Литва, Латвия, Эстония и Польша). «Таким образом, поляки — в соответствии с американской стратегией — будут сражаться под руководством и по поручению иностранной союзной державы, до тех пор, пока не поддержат нас вооруженные силы США и Западной Европы, чего — как следует из документа — скорее всего, не произойдет», — заключает издание.

Насколько реальна реализация подобной стратегии, сказать сложно. Но даже на уровне информационной кампании определенные воздействия вбросы такого рода оказывают. Политики ведущих стран Евросоюза боятся заключения «большой сделки» США и России за счет Европы. Старый континент сейчас постоянно попрекает Вашингтон за еще несделанное, еще только обозначенное в заявлениях и «твиттерной дипломатии». Но в итоге получается так, что западные европейцы постепенно начинают сами себя убеждать в возможности сохранения привилегированных отношений с США, заплатить за которое можно будет сбрасыванием балласта в виде восточноевропейских стран и Прибалтики. Этого же опасаются в Латвии, Литве и Эстонии, но особенно в Польше. В результате с помощью одной только словесной риторики Вашингтон уже начинает раскалывать ЕС, заставляя ряд восточноевропейских и прибалтийские республики дистанцироваться от Западной Европы, эксплуатируя в частности их страхи перед Москвой. В свою очередь ведущие европейские страны, вводя концепцию «Европы разных скоростей», способствуют переходу от политики глубины, когда европейское пространство воспринималось однородным, хотя какие-то страны интегрировались больше, другие меньше, к политике ширины, создающей концентрические круги — от ядра к далекой периферии.

Для Польши и Прибалтики это означает, что перевод их в состояние «прифронтовых государств» при продолжении стратегической конфронтации с Россией становится неизбежной перспективой, которую обеспечит либо Вашингтон, либо европейское ядро, либо оба сразу. Вырваться из этой ловушки помогут лишь нестандартные идеи и трудные решения. Накануне встречи в Риме на саммите, глав стран ЕС пригласил к себе в Ватикан папа Римский Франциск. Понтифик примет политиков 24 марта. Может быть, хотя бы папе окажется по силам вразумить людей, решивших некогда, что они схватили Бога за бороду.