Премьер-министр Армении Карен Карапетян направляется с официальным визитом в Киргизию. Как сообщает пресс-служба армянского правительства, правительственная делегация в Бишкеке примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. На этом форуме, отмечается на сайте правительства России, главы правительства государств-членов Евразийского экономического союза намерены «рассмотреть широкий спектр вопросов интеграционной повестки дня, регулирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза и развития отраслевой кооперации. Особое внимание будет уделено состоянию взаимной торговли между странами-участницами союза, проработке механизмов противодействия незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции, вопросам защиты прав интеллектуальной собственности». Планируется также рассмотреть доклад Евразийской экономической комиссии об отраслях экономики, имеющих интеграционный потенциал, и мерах, направленных на его использование, а также проведение ряда двусторонних встреч.

ИА REGNUM Флаг Азербайджана

В целом это мероприятие можно было бы отнести к разряду ординарных. Но нынешняя ситуация имеет ряд примечательных особенностей. Накануне состоялось среднеазиатское турне президента России Владимира Путина, в ходе которого лидер России посетил Казахстан, Таджикистан и Киргизию. В ходе состоявшихся переговоров стороны, помимо обсуждения проблем двухстороннего сотрудничества, интеграции, артикулировали и вопросы региональной безопасности, что напрямую связано с ситуацией, складывающейся сейчас в соседнем Афганистане. По меньшей мере семь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана, передает «Синьхуа». Боевики в воскресенье совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз. Подробности не приводятся. Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

И вот при чем тут визит в Бишкек главы правительства Армении Карапетяна. Ранее на саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде Киргизия отказалась подписывать итоговое заявление, в котором говорилось, что «существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональному и в более широком формате сотрудничеству», а также фиксировалась позиция «приложения усилий для урегулирования этих конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран». В Бишкеке назвали эти пункты заявления «политическими», что вызвало раздражение в Баку. В этой связи заместитель главы Администрации президента Азербайджана, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов заявил, что «это нас удивило» и «такой шаг Киргизии непонятен». В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев задался вопросом о том, «на чью мельницу он (Бишкек — С.Т.) льет воду».

Вслед за этим некоторые бакинские информационные порталы, в частности, Haggin. az, стали заявлять, что Киргизия нарушает «принципы тюркской солидарности», которые в Азербайджане являются «само собой разумеющимися». То есть Баку считает абсолютно нормальной «вилочную дипломатию», согласно которой решение, принятое, к примеру, в формате Союза тюркских государств обязательно для его участников, даже если те входят в другие международные политические, военные или экономические альянсы, построенные по иному принципу. Что до Бишкека, то, по логике Азербайджана, он должен выступать в роли «троянского тюркского коня» в Евразийском экономическом союзе или в ОДКБ. Но Киргизия отказалась, для формальности напомнив в заявлении своего МИД, что придерживается «принципов сохранения территориальной целостности государств».

President.kg Алмазбек Атамбаев

Известный киргизский политолог Марс Сариев объяснил эту позицию в интервью Haqqin. az следующим образом: «Мы являемся членом ОДКБ, куда входит и Армения. Недавнее турне президента России Владимира Путина в страны Центральной Азии было связано еще и с тем, что обостряется ситуация в афганском направлении, на границе Таджикистана и Туркменистана. В Бишкеке обеспокоены угрозой проникновения террористов, прорыва боевиков в Киргизии. В нашей стране надеются на помощь союзников по ОДКБ. Видимо, власти Киргизии понимали: поддержав на встрече в ECO Азербайджан в армяно-азербайджанском конфликте, Бишкек может попасть в «вилку». Активная позиция по вопросам азербайджано-армянского конфликта может поставить Бишкек в сложное положение, особенно если требуется помощь со стороны ОДКБ». Но если копнуть чуть глубже, то во взаимоотношениях между Киргизией и Союзом тюркских государств уже давно просматриваются кризисные явления.

Например, ИА REGNUM ранее сообщало, что проведение VI Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который должен был пройти в Бишкеке в конце 2016 года, перенесено на более поздний неопределенный срок, хотя главным инициатором в проведении этого форума выступал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Кстати, в его повестку дня, которую формировал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вводился и вопрос получения ССТГ статуса наблюдателя при Организации исламского сотрудничества (ОИК) и в ООН. Помимо того, Назарбаев дополнительно предлагал основать Организацию по сотрудничеству и безопасности в Азии. Но теперь проблемами обеспечения безопасности в Средней Азии занимается ОДКБ. Турция фактически утеряла роль проводника тюркских государств минуя Россию в Европу и сама рассматривает разные варианты своего сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Если раньше Анкара выступала в роли устойчивого тыла для Азербайджана, то теперь озадачена появлением в регионе не только Курдистана, но и сохранением внутриполитической устойчивости. Поэтому встраивание Киргизии в систему коалиционной политики с участием России, Армении и других членов Евразийского экономического союза и ОДКБ можно считать естественным и закономерным шагом.

Точно так же вряд ли что-либо вразумительное выйдет и из стремления Баку использовать Белоруссию в качестве «комбинационной вилки» в Евразийском экономическом союзе и в ОДКБ, так как Минск продолжает отказываться от коалиционных принципов политики, объясняя это своей так называемой многовекторностью. Да и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, тонко чувствующий формирующуюся новую геополитическую архитектуру, вынужден будет модернизировать свою политику на азербайджанском направлении, действуя по принципу «своя рубашка ближе к телу». На первую половину 2017 года намечен его визит в Баку, который внесет некоторую ясность и здесь с учетом новых внешнеполитических приоритетов. Один из них — Армения. Как член Евразийского экономического союза и ОДКБ, сохраняющая при этом отношения с Западом на фоне падения геополитического влияния Турции и Азербайджана, она становится важной геополитической точкой в плане фиксации позиций на Кавказе, который называют Евразийским коммуникационным коридором.