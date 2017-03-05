Сегодня на воскресной литургии читается довольно большой отрывок из 11 и 12 глав послания к Евреям апостола Павла, укоряющего здесь своих читателей в том, что их маловерие усиливается и они «забыли утешение», оттого что их пожелания, которые они считают, видимо, достаточной верой, не скоро исполняются. Апостол Павел очень много пишет о вере. Для него это понятие ключевое, а так как оно (как прежде было, так и поныне) перегружено посторонними и даже часто просто неверными пониманиями, то он доводил читателей до понимания самыми разными примерами, надеясь, что когда-нибудь поймут его, и вера их станет верой взрослых людей. Процитируем отрывок полностью, чтобы было понятно о чем речь:

Nnm.me Честь и слава тебе, неизвестный солдат

«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел бо́льшим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия».

На это мало кто обращает внимание, но апостол, перечислив известные из писаний дела веры, принятые считать чудесами, как очевидными ее следствиями, перечисляет иные дела веры, никакого результата видимого так и не имевшие и при жизни не исполненные. При этом называя этих людей, исполнявших свою веру, теми, «которых весь мир не был достоин». Эти безвестные всем люди в том же облаке свидетелей, что и те, о которых написано много, чьи истории считаются поучительными и наглядными для подтверждения того, что «вера творит чудеса». Вероятней всего даже, что именно эти люди, оставшиеся неизвестными человеческой памяти и истории, чудес не дождавшиеся, да и не ожидавшие их, на чьих примерах из жизни не составлено никаких поучений, составляют большую часть этого облака.

Андрей Рублёв. Святой Апостол Павел. около 1410

Религии нередко подсаживают людей на ожидание чуда, как на наркотик. От Христа постоянно канючили знамения, но совершаемые Им чудеса происходят в стороне от тех мест, где их могли бы «официально засвидетельствовать официальные лица»: «Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение» (Мк. 8: 11−12). Апостол Павел тоже самое хочет сказать своим читателям: не следует измерять свою и чужую веру таким мерилом как чудо. Раз даже Христос, как «совершитель веры», не получил при жизни ожидаемой радости, той, что люди примут Его и поймут, что Он говорит. Нет, не поняли и не приняли, в основном.

Вера не нуждается в подтверждении себя каким-то сверхъестественным явлением, чудом. Люди часто укоряют себя за маловерие на том основании, что «Бог их не слышит», не исполняется их просьбы. Оттого, что веры им недостает. Другие себя полагают крепко верующими, потому что сбываются их какие-то пожелания, которые они для себя у Бога заказали, и те исполнились. А немало таких, которые хотят, чтобы их такими «крепко верующими» считали, обязуясь быть посредниками между маловерным, как считается, народом и Богом. Ожидание чуда отвлекает людей от исполнения своей веры, может подвергнуть в уныние и отчаяние, создает иллюзию легкого решения проблемы, но вместо этого разрушает всякую надежду.

«Вы еще не до крови сражались», говорит дальше апостол Павел, и использует довольно резкий для современного человека пример: «утешение, которое предлагается вам, как сынам» — это то, что родители вольны наказывать своих детей. Используя довольно сложный (что свойственно Павлу) риторический прием, он намекает читателям, что они ждут результата от своей веры в виде сверхъестественного чуда как награду за свою веру, а не получая награды, воспринимают это как наказание. Хорошо, говорит, апостол, считайте отсутствие награды наказанием, но понимайте, что за те шалости, которые они сами считают «глубокой верой», награды не положено даже по человеческим меркам. Поэтому надо взрослеть. Взрослому, зрелому человеку не требуется награда за свою веру в виде чуда, для него это просто лишнее. А если награда вдруг случается, то принимать ее надо также спокойно, как взрослый.