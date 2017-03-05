Что бы там ни говорили насчет национального самосознания государств, входящих в ЕС, мол, обладание общими человеческими евросоюзными ценностями не исключает сохранения народами, входящими в интернациональное объединение ценностей аутентичных, присущих только им, поведение евроСМИ говорит как раз об обратном. Европейской прессе сейчас не до каких-то индивидуальных национальных черт — речь идет, ни больше, ни меньше, о сохранении и выживании Евросоюза.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Марин Ле Пен.

Наученная горьким опытом «брексита», европейская элита понимает, что ситуация, определяемая тирадой «что-то пошло не так», возникнуть может в любую секунду. В том числе и в ту, когда времени для реагирования на возникшую опасность, на отражение разящего удара уже не останется, и все что ни будет предпринято, окажется запоздалым маханием кулаками после драки. Поэтому уничтожать противника надо здесь и сейчас, не дожидаясь 23 апреля. Тем более что начальная волна «наезда» успеха особого не принесла.

На первом этапе предвыборной гонки (до момента, когда претенденты на самое высокое кресло в Елисейском дворце, официально объявили себя кандидатами на пост президента), организованное промывание мозгов избирателям происходило, так сказать, на общем уровне. ЕвроСМИ говорили о выборах в общем, о кандидатах в общем. Ну, немножко при этом выпячивая лепеновских возможных противников и немножко принижая ценность взглядов Марин и ее Национального фронта. После официальной регистрации, подведя промежуточные итоги осуществляемого прессой прессинга, «дирижеры» пришли к выводу, что народ слабо верит доводам против главы НФ и мало проявляет активности в поддержку Эммануэля Макрона (смысл поддерживать Франсуа Фийона, как вы понимаете, отсутствует, ибо у него, благодаря Пенелопе, шансов нет). Пресс-хор перешел с общевыборной тематики с элементами покусывания и покалывания неудобного кандидата к прямой не знающей жалости атаке на него (точнее, на нее).

European People's Party Франсуа Фийон

Что говорят во Франции…

Больше всех, по праву национальной принадлежности атакуемой фигуры, усердствуют, естественно, французские издания. При формировании негативного образа главы НФ они используют небольшой, надо сказать, набор терминов, среди которых выделяются «угроза» и «опасность». Но зато эти слова не просто часто, а очень часто повторяются.

«Марин — опасный демагог, считает электронное издание Mediapart. — Кому-то может понравиться ее лозунг увеличения зарплаты мужьям, чтобы освободить жен для домашней работы и дать им возможность больше уделять внимания семье и очагу. На самом деле за этим лицемерным лозунгом скрывается посягательство на равноправие в обществе между мужчиной и женщиной, желание превратить женщину в домашнюю прислугу и даже рабыню. Отказ от права на работу она называет предоставлением женщинам свободы. А в Европарламенте представители НФ с Ле Пен во главе голосуют против закона о равноправии полов, об одинаковом вознаграждении за труд мужчин и женщин и против закона об абортах. Никто не поручится, что завтра она не будет голосовать за ущемление избирательных прав женщин».

«Еще в 1984 году тогдашний пермьер-министр страны Лоран Фабиус сказал, что Национальный фронт умеет задавать хорошие вопросы, но способен давать только плохие ответы. С тех пор ситуация если и изменилась, то только в худшую сторону. НФ при Ле Пен-дочери страшнее для общества, чем НФ при Ле Пен-отце. Программа Марин — ультрадемагогическая. Если она станет президентом и возьмется действительно свой план выполнять — страна будет угроблена за месяц. На восстановление же ее потребуется не менее 10 лет», — говорит в интервью французской радиостанции Europe 1 писатель Франсуа де Клозе.

Естественно, монструозный образ Марин Ле Пен был бы не полным, если бы его не дополнили важной деталью — фамилией, без которой ни одна французская газета не может обойтись ни дня.

Manuguf Марин Ле Пен

«Путину удалось успешно воздействовать на американские выборы и привести в кресло президента США Трампа. Франция — следующая в списке хозяина Кремля. Путин не откажется от того, чтобы повторить удавшийся уже раз ему трюк с атакой на нашу (имеется в виду западная — прим. ИА REGNUM ) демократию. Французскому народу надо не просто знать, но понимать и чувствовать, что теперь его очередь, — предупреждает Le Mond. — У Путина есть два дружеских кандидата — Фийон и Ле Пен. Наверно первый ему все же ближе, но он уже не котируется после скандала с деньгами его жены. А вот Марин Ле Пен остается в фаворе у российского лидера. Не зря же российский банк в 2014 году предоставил кредит НФ на 9 миллионов евро. И если потребуется, русские найдут еще. Ле Пен, не стесняясь поддерживает схему мира «по Путину», считая легитимной аннексию Крыма, призывает к снятию с России санкций, осуждает членство Франции в ЕС и НАТО и собирается сотрудничать с Путиным и Трампом в случае избрания.

Французским гражданам и СМИ не следует терять бдительность, нужно проявлять проницательность, чтобы не стать инструментом в руках Москвы, как стал этим инструментом американский народ. Разоблачать фейки и осуждать — вот что нужно сейчас. Америка попала в путинскую ловушку, выбрав Трампа. Ради всего святого, мы не должны допустить, чтобы Франция избрала Ле Пен и угодила в тот же капкан, расставленный Путиным».

Видимо, в самой Франции дело зашло настолько далеко, что без тяжелой артиллерии в пропагандистской войне уже не обойтись. А потому — Трамп и Путин.

…Испании…

«Марин Ле Пен готовится совершить новое политическое землетрясение в Европе, — сообщает испанская El Diario. — После победы Трампа она чувствует себя все увереннее. Аналитики считают, что во второй тур выборов она выйдет без проблем, но там потерпит поражение. Но победа Трампа вопреки всем предсказаниям продемонстрировала, что прогнозы имеют свойство не сбываться. И если она выиграет, а она это может сделать, при условии, что электорат расслабится, читая выкладки соцопросов, это будет самый большой шок в Европе со времен Второй Мировой. Даже «брексит» не наделал столько шуму и не принесет столько негативных последствий, как воцарение Ле Пен. Она пообещала вывести Францию из ЕС и НАТО — и это будет смертельный удар по Евросоюзу, чего допустить нельзя».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Испанскую прессу можно понять: пиренейское королевство — одно из тех немногих государств ЕС, которым удается больше вытянуть из Брюсселя, чем отдать ему. Так что развал Европейского Сообщества — не в интересах Мадрида.

…Великобритании…

«Победа Ле Пен станет настоящим шоком для глобальных рынков, — считает британская деловая газета Finsncial Times. — Аналитики и склоняются к тому, что вероятность такого развития событий составляет не более 15%. Намного ниже, чем оценивались перспективы на победу Трампа и «да» на референдуме о выходе Британии из ЕС. Поэтому шок на биржах в случае победы лидера НФ будет значительно бо́льшим. Ле Пен обещает референдум о выходе Франции из Евросоюза. Не стоит верить данным опросов, показывающим, что 55% французов проголосуют против «фрексита» — респонденты, отвечая на анкеты далеко не всегда выражают то мнение, которое они проявят возле урн для голосования. Никто не знает, как на самом деле повернется дело. А если повернется оно в сторону выхода Франции, то вслед за ней, если не из ЕС, то из зоны евро, по крайней мере, выйдут еще несколько стран. Уходящие страны не смогут полностью вернуть ЕЦБ и Центробанку Германии полученные ими кредиты. Возникший дисбаланс подтолкнет Берлин к мысли о возврате к дойчмарке.

Франция однажды уже переживала ситуацию, грозившую выходом из ЕС — когда пришел к власти Франсуа Миттеран (1981). Для страны тогда борьба за выход обернулась двумя годами кошмара, но Миттеран все-таки сдался. Ле Пен жестче, выдержаннее и у нее есть Путин в помощниках».

Jacques1432 Франсуа Миттеран

Как и французские коллеги, британские газетчики, не афишируя этого, используют при создании пугающего образа Марин Ле Пен демоническую фигуру российского президента — так страшней и надежней: негативная реакция населения на Путина в британской пропагандой сформирована давно.

…Италии…

«Расклад политических сил в Европе меняется: партия власти во Франции поставила интересы ЕС выше интересов страны. Это дает шанс Ле Пен, собирающейся закрыть границы для иммигрантов и в особенности радикалов-мусульман, выиграть выборы, — констатирует итальянская Corriere della Sera. — Если Ле Пен завоюет Париж, с объединенной Европой будет покончено».

…Германии…

«Силы и возможности Национального Фронта и его лидера Марин Ле Пен явно недооцениваются авторами различных соцопросов. Марин опасно разогревает электорат, раз за разом говоря о пробуждении национального самосознания, состоявшемся уже в Великобритании и США. На этой волне она рассчитывает въехать в Елисейский дворец, однако аналитики во Франции, кажется, пытаются успокоить сами себя, говоря, что этого не произойдет. На самом деле такой исход очень вероятен. В этом случае Франция, а вслед за ней и некоторые другие страны могут последовать примеру Великобритании и проследовать на выход из ЕС. Эффект домино Евросоюз просто развалит», — утверждает немецкая Handelsblatt.

«Ле Пен представляет собой угрозу для ЕС и евро, — вторит ей другое немецкое издание, Welt. — Она недвусмысленно намекает на возможный выход Франции из Евросоюза и зоны евро в случае победы на выборах. Такой сценарий обернется для Европы просто распадом. Возвращение выходящих стран к своим валютам приведет к тому, что единая монета перестанет существовать. Что бы ни говорили аналитики о том, что во втором туре Ле Пен победа не светит, на деле мы видим, что две традиционные партии во Франции лопаются у нас на глазах, благодаря популистским заявлениям лидера Национального Фронта и народ просто не знает, за кого голосовать».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Вместо эпилога

Подводя итог, есть смысл обратить внимание: несмотря на откровенное шельмование лидера НФ и навешивание на нее всех собак, западные СМИ все еще держат себя в рамках приличия. Может быть, пример Трампа, которого пресса тоже старательно гнобила, а теперь получила ответку в виде признания СМИ «оппозиционной партией», европейских «сторожевых псов демократии» как-то сдерживает. Но скорее всего, дирижер оркестра еще не дал отмашку на полное «оторвись» журналистам в соревновании — «кто лучше опорочит Марин Ле Пен».