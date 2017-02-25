



Франсико Гойя. Великий козел или шабаш ведьм. 1798

СМИ во всем мире претендуют на звание «четвертой власти», а американская пресса за это звание борется изо всех сил. Самым большим успехом в мире заокеанских масс-медиа негласно считается существенное и ощутимое вмешательство в политику своей, а еще лучше — чужой страны. Как не вспомнить авторитетный журнал TIME, опубликовавший в разгар белоленточного движения шикарное фото Навального с риторическим вопросом «Сможет ли этот человек спасти Россию?», или недавний скандал, где два незадокументированных разговора с русским послом, поданные под правильным соусом, оказались способны выдавить уважаемого отставного генерала из президентской администрации и, вероятно, навсегда закончить его официальную политическую карьеру? Однако, будучи ограничены жесткими рамками своей индустрии, журналисты неспособны долго удерживать свое внимание и внимание общественности на одних и тех же фактах, им нужны всё новые и новые поводы.

В начале недели единственным таким поводом стало первое выступление Дональда Трампа перед Конгрессом. В своей написанной заранее и хорошо отрепетированной речи президент сумел удержаться от свойственных ему громких, нарушающих всякий протокол и граничащих с грубостью заявлений, но и не отступил ни на шаг от своих политических позиций. Помимо общих слов и перечисления своих свершений за прошедший месяц, Трамп анонсировал несколько крупных грядущих реформ:

Налоговая реформа, о которой Трамп много и расплывчато говорил во время своей предвыборной кампании, теперь обрела реальные очертания и в скором времени начнет идти по инстанциям в виде нескольких законопроектов. Во-первых, грядет сокращение налога на ведение бизнеса с 35% до 20% для всех категорий предприятий: от корпорации до уличных забегаловок. Во-вторых, этот налог будет взиматься не с прибыли предприятия в целом, а с его выручки, полученной от реализации товаров на территории США, так что все предприятия, торгующие в Штатах, будут платить дяде Сэму, где бы ни был их юридический адрес. В-третьих, существующий в США на данный момент налог на экспорт будет отменен, а на смену ему появится долгое время отсутствовавший налог на импорт. Таким образом, компании, производящие и продающие продукцию в Штатах почувствуют снижение налогового бремени на 15 процентных пунктов, компании, занимающиеся продажей в Америке импортной продукции будут вынуждены платить 20% с каждого товара плюс налог на импорт, размер которого пока остается неясен, а компании-экспортеры, среди которых большинство — крупный и сверхкрупный капитал, просто не будут платить налоги, так как не реализуют свою продукцию дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

Если иметь в виду такой кардинальный разворот экономики в сторону национального производителя, вполне реальный в условиях республиканского большинства в обеих палатах парламента, никого не должен удивлять «парад» крупных промышленников, выстроившихся к Овальному кабинету с обещаниями вечной верности, безграничных инвестиций и строительства заводов с десятками тысяч рабочих мест.

Реформа инфраструктуры. По словам Трампа, инфраструктура Америки «разваливается». Только по официальным данным, в США 55 тысяч мостов требуют ремонта или перестройки, каждая семья недополучает в среднем более 3000 долларов в год в связи с недостатками транспортной сети, а в целом инфраструктура страны оценивается американским Обществом гражданских инженеров на «D+», то есть на 2 с «плюсом». Трамп обещает в скором времени инициировать массу больших проектов по модернизации и расширению инфраструктуры, которые по масштабам сравнятся разве что с проектами времен президента Эйзенхауэра. Этим новый президент, помимо достижения основной цели, хочет нанести еще один удар по безработице, которая, по его данным, достигает 94 миллионов человек, что составляет 29% от всего населения США.

Реформа здравоохранения. Одним из главных предвыборных обещаний Трампа, касающихся внутренней политики, была отмена введенной при Обаме системы обязательного платного медицинского страхования и замена ее на новую, более справедливую и дешевую систему. Дело в том, что в рамках так называемой Obamacare беднейшим слоям населения вменялось в обязанность приобрести полис одной из компаний, прошедших особую процедуру государственного одобрения. Те же, кто не приобрел полис, должны были платить штраф, нередко превышающий стоимость страховки. После первоначального ажиотажа и волны активных продаж полисов, позволившей демократам трубить о сногсшибательном успехе реформы, одобренные компании быстро вытеснили не одобренные с рынка и подняли цены, пользуясь своим монопольным положением в конкретных штатах и округах. В результате для многих бедных американцев, которых, по словам Трампа, около 43 миллионов (и еще 43 миллиона на грани бедности), стало возможно лишь регулярно платить штраф, так как страховку они позволить себе уже не могли. То есть ни страховки, ни денег. Трамп собирается полностью отменить штрафы и «обязаловку», разрешить страховым компаниям работать по всей стране, а не только в своих штатах, создав, таким образом, больший рынок и уничтожив монополизм. К тому же, пользуясь своим влиянием среди промышленников и, вероятно, некими скрытыми рычагами, он обещает уменьшить цены на медикаменты, которые в данный момент завышены в несколько раз по сравнению с соседней Канадой.

Скриншот соцсети Instagram Дональда Трампа После инаугурации

Изменение политики и правил легальной иммиграции. Ранее занимавшийся только нелегальными мигрантами, Трамп, похоже, всерьез обеспокоен проблемой бедности и сокращения так называемого среднего класса. Отчасти он винит в этом легальных иммигрантов, приезжающих в Штаты за лучшей жизнью. Ответом на этот «вызов времени» новый президент считает введение системы одобрения иммиграции, «основанной на заслугах», по образцу Канады или Австралии. Как именно будет работать эта система пока неясно, но идея состоит в том, чтобы в США могли законно жить только те иностранцы, которые способны сами себя содержать и не потребуют помощи госбюджета.

Деньги на эти реформы, а также на доступное обучение для малоимущих и модернизацию и усиление вооруженных сил, которым Трамп уделил куда меньше времени, 45-й президент США собирается изыскать из средств, которые раньше тратились на поддержку многочисленных зарубежных проектов. «Америка потратила примерно шесть триллионов долларов на Ближнем Востоке… На эти шесть триллионов мы могли бы отстроить нашу страну дважды. Может быть, даже трижды, если бы у нас был кто-то, кто умеет договариваться», — лукаво заметил известный своими навыками переговорщика президент.

Так как за всю часовую речь Трамп умудрился ни на кого не напасть и никого не обидеть, оппозиционным СМИ пришлось отрабатывать их политический заказ довольно изощренным образом, долго и смачно перечисляя, кого именно он в этот раз не обидел, на кого не напал и каких фраз не произнес.

Скриншот соцсети Twitter Дональда Трампа «Связи с Россией»

Буквально на следующий день после выступления президента демократы, почувствовавшие свою слабость, снова разыграли «русскую карту», обнародовав данные, согласно которым нынешний генеральный прокурор, а в то время сенатор Джефферсон Сешнс дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании Трампа. Выяснилось также, что во время утверждения его на должность один из членов сенатской комиссии задал ему вопрос, хоть и не очень четко сформулированный, о его контактах с Россией в ходе предвыборной кампании, на что тот довольно уклончиво ответил, не упомянув о встречах с послом.

Казалось бы, ситуация с выдавливанием из администрации Майкла Флинна полностью повторится, но этого не случилось, по крайней мере пока. В свою защиту Сешнс заявил, что его спрашивали про выборы, а встречи были по линии сенатского комитета по вооруженным силам и к выборам отношения не имели, потому он и не посчитал нужным о них вспомнить. Тут же, видимо, решив поддать шпионских страстей, сенатор Клэр Маккэскилл заявила в своем Твиттере, что хотя она и состоит в этом комитете уже 10 лет, ей ни разу не пришлось встречаться с русским послом или даже говорить с ним по телефону. Расторопные журналисты, впрочем, пролистав ее ленту чуть дальше, сразу обнаружили записи от 2013 и 2015 годов, описывающие и встречу с Сергеем Кисляком, и телефонный разговор с ним. Чуть позже уже сам Трамп включился в игру «Кто связан с Россией», обнародовав в своем Твиттере фото лидеров демократического меньшинства обеих палат парламента (которые тоже «не контактировали с Россией») на встречах с российскими высокопоставленными лицами, и заявил, что инициирует расследования их связей с Россией на тех же основаниях, которые они используют в случае с Сэшнсом.

Истерия СМИ по поводу «русского следа» достигает такого накала, что звонки Сергея Кисляка и встречи с ним, которые, похоже, не в силах запомнить ни один американский политик, мерещатся им на каждом шагу и затмевают даже присутствие на тех же мероприятиях куда более важных персон, например Дмитрия Медведева. Трудно сказать, что думает по этому поводу сам господин посол и его аппарат, но, кажется, близок тот час, когда одним телефонным звонком глава российской дипмиссии сможет обрывать долгие и тщательно выстроенные политические карьеры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

В завершение ловкой контратаки в российском скандале президент начал еще один скандал, связанный с Бараком Обамой. В своем неумолчном твиттере Трамп заявил, что обладает данными, что его офис прослушивался администрацией его предшественника в период предвыборной гонки. Самих данных Трамп пока не предоставил, но и одного заявления оказалось достаточно для того, чтобы нанести удар по собравшемуся возвращаться в политику Обаме. А главное, удалось отвлечь СМИ от русской темы, на которой они вынуждены были бы топтаться все выходные, традиционно бедные на политические новости.

С каждой неделей противостояние Трампа и оппозиции накаляется, обе стороны осваивают всё новые и новые приемы, часто перенимая их у оппонентов. Аппарат президента стал куда лучше обращаться с прессой, демократы эффективно затягивают согласование кандидатов на ключевые должности, Трамп стал выступать мягче, его стали критиковать иначе… Сложная, но имеющая огромное значение для всего мира борьба продолжается.