Сегодня мы заглянули в город Жешув, прогремевший в прошлом году в «сводках» польской войны с памятниками красноармейцам — освободителям Восточной Европы от фашизма. Минувшей весной жешувцы проявили неслыханную для современной Польши гражданскую инициативу — отказались сносить два монумента: Благодарности Красной армии и Подвигу революции. Мнение горожан поддержал мэр Тадеуш Ференц, выдержав мощнейший политический напор. В благодарность народной позиции в российских соцсетях прошёл флешмоб «Спасибо Жешуву за память!», руку к которому приложил и автор этих строк.

Андрей Выползов ИА REGNUM Мемориальная плита у памятника Благодарности Красной армии в Жешуве

И вот спустя год мы в Малопольше, стоим у жешувского памятника Благодарности Красной армии на площади Жертв еврейского гетто. Первое, что бросилось в глаза, — запущенность обелиска. Пятиметровая стела черна от многолетней грязи, на камне краснеют подтёки от краски — дело рук вандалов, несколько плит на постаменте отвалилось.

Андрей Выползов ИА REGNUM Состояние памятника Благодарности Красной армии в Жешуве

«У властей денег нет чистить, — говорит мне жешувец по имени Богдан, подошедший возложить с нами цветы. — Слава Богу, что он вообще стоит».

Богдан вдруг сетует, что ему не дают российское гражданство. «У меня жена русская, из города Гусева Калининградской области. Мы вместе учились в Риге, тогда же Советский Союз был. Дочка по-русски прекрасно говорит. А вот гражданство не дают, — повторяет поляк. — Мало пожил в России, говорят».

Спрашиваю у Богдана насчёт флешмоба благодарности — как отнеслись рядовые жешувцы к интернет-акции россиян? Пан улыбается: «Было такое. Мои друзья из Москвы, Питера в «Ватсап» мне писали, поздравляли».

Житель Жешува Богдан: «Слава Богу, что памятник вообще стоит»

По словам Богдана, сейчас страсти по памятникам утихли, однако всё может измениться уже в 2018 году. «Ференц уходит в отставку, — продолжил жешувец. — Нет, с памятником это не связано. Он уходит на пенсию (Ференц родился в 1940 году. — Авт.), потому что уже в годах и болеет. Очень болеет. До конца года он ещё доработает, а затем будут выборы».

— Есть опасение, что придёт писовец? (От «ПиС» — «Право и справедливость» — правящая партия в Польше, инициировавшая массовый снос памятников нашим воинам. — Авт.)

— Ну конечно, придёт!

В это время утреннюю тишину расколол громкий мужской крик по-польски: «Вы чтите убийц! Вы чтите убийц!» Это кричал, размахивая руками, подошедший к нам поляк в кепке (к слову сказать, это первый случай столь нервной реакции со стороны поляков на наш авторейд, и экипажи полиции, неизменно сопровождающие нас во всех воеводствах «для безопасности», в этом случае не помогли). Блогеры тут же вскинули фотоаппараты, и провокатор, видимо, понял, что ещё секунда — и он станет знаменитостью в Сети. Под щёлканье затворов пан убежал.

Андрей Выползов ИА REGNUM Польский провокатор

«Да, попадаются такие в Жешуве, — проводив взглядом, сказала ещё одна жительница Жешува, наша соотечественница Галина Травкина. — В основном в нашем городе люди понимают, что советские солдаты погибали во время Второй мировой войны, освобождая Польшу от фашистов. Так было, и от этого не уйти».

Галина возглавляет в городе общество российских соотечественников «Галиция» и пришла к памятнику Благодарности Красной армии со своим сыном, пятиклассником Мишей. «Я пришёл к памятнику, чтобы поблагодарить солдат, благодаря которым мы сейчас живём», — старательно произнёс мальчик.

«У нас в семье есть такой солдат, — продолжил Миша. — Это мой прадедушка Константин Филиппович Травкин».

«Мой дед, лейтенант, награждён двумя орденами Красной Звезды, — добавляет Галина. — Он штрафником был, всю войну прошёл. А после войны ещё и в Германии служил. Искупил, так сказать, кровью своё прошлое, хотя срок получил незаслуженно. При форсировании Одера его вообще считали погибшим».

Андрей Выползов ИА REGNUM Школьник Миша с фотографией прадеда — лейтенанта Красной армии

Жешув со 180 тысячами жителей интернационален донельзя. Это второй город в Европе (после бельгийского Брюгге) по количеству студентов по отношению к местным жителям. «Городок маленький, но здесь учатся студенты со всего бывшего Советского Союза — украинцы, белорусы, казахи, киргизы и, конечно, русские, — перечисляет пан Богдан. — Много и из Евросоюза. Например, масса испанцев. Представляете, где испанцы и где Жешув! Но едут».

Надеюсь, есть кому встать на защиту нашего Солдата.