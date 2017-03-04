Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции, на 8 марта запланирована личная встреча министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Где именно пройдет эта встреча, не уточняется, но, судя по всему, в Германии. Главы внешнеполитических ведомств двух стран попытаются найти выход из скандальной ситуации, возникшей в связи с решением германских властей отменить выступления некоторых турецких министров перед представителями турецкой диаспоры в Германии накануне намеченного на апрель референдума в Турции по трансформации политической системы страны из парламентской в президентскую, а также ареста в Турции журналиста газеты Die Welt Дениза Юсела, который обвиняется в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма», которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «террористом и немецким шпионом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На наш взгляд, обе акции, в Германии и в Турции, носят постановочный характер. Согласно турецким источникам ИА REGNUM, выступать перед диаспорой в Германии планировал сам президент Эрдоган, он это любит делать, однако Берлин дал понять о нежелательности его визита в Германию «в данный момент». Хотя ранее, в феврале, в Германию приезжал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, которому разрешили предстать перед представителями турецкой диаспоры в поддержку изменений в конституции. Однако затем, впервые за послевоенное время, немецкие турки «вдруг» выступили против изменений в конституцию исторической родины и отказали в поддержке Эрдогану, заявляя, что тот «отдаляет Турцию от всех демократических норм». Напомним, что в настоящее время турецкая диаспора в Германии насчитывает 3,5 млн человек. Ее голос не оказывал заметного влияния на расклад внутриполитических сил в Турции, но был важен для турецких политиков, как главная опорная точка в ЕС. И вот Анкара ее, похоже, лишается. На конец марта — начало апреля турецкая община в Германии намерена провести в разных городах до 400 акций, на которых будет агитировать сказать «нет» на референдуме.

Immanuel Giel Флаг

Что касается журналиста Юселя, то тот опубликовал в Die Welt материалы, компрометирующие министра энергетики Турции, зятя президента Турции Берата Албайрака. Опровергнуть их Анкара оказалась не в состоянии. При этом подозревает, что материалы журналисту Юселю передала германская разведка. Если продолжить журналистскую проблематику, то нельзя не вспомнить и то, что недавно главный редактор либеральной турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндар нашел прибежище у немцев. Самого Дюндара в Турции обвиняли в шпионаже, разглашении государственной тайны и, конечно, участии в «террористической группировке». Иск против Дюндара подал лично Эрдоган. Поводом послужила публикация в Cumhuriyet в мае 2015 года фотографий якобы доказывающих, что Турция поставляла оружие действующей в Сирии одной из террористических группировок. Ход развития событий вызывает со стороны Анкары огромную политическую нервозность. В этой связи министр иностранных дел Чавушоглу опосредованно заявил Германии: «Турция не находится в вашем подчинении, вы не ее шеф… Вы не принадлежите к первому классу, а Турция ко второму». И посетовал, что «турецкий народ испытывает «систематическое давление» со стороны Берлина.

Нынешний германо-турецкий скандал дал о себе знать и во время недавнего визита в Турцию немецкого канцлера Ангелы Меркель. Анкара высказывала и высказывает претензии к Берлину в отношении курдов, многие из которых, по мнению Reuters, «получили политическое убежище в Германии и других странах ЕС», а сама Меркель «имеет нити с формирующимся Курдистаном, который упорно восстает из обломков Сирии и Ирака, и возможно, Турции», отказывая Анкаре в поддержке. Берлин выступает против членства Турции в ЕС, имеет с Анкарой проблемы в отношении миграции, которая направляется в Германию через Турцию, не оказал Эрдогану поддержки во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, обвиняет турецкого президента в установлении в стране авторитарного режима. В ответ Эрдоган утверждает, что Германия не проявляет солидарность в борьбе с терроризмом, слабо участвует в сирийском процессе, пытается выстроить на Ближнем Востоке такой баланс сил, который не устраивает Турцию.

Вообще, по целому ряду проблем, имеющих двусторонний и общерегиональный интерес, Турция и Германия в отношении друг к другу широко используют политику двойных стандартов, тогда как Берлин желал бы, чтобы Анкара шла где-то в фарватере ее политики. Немцы не совсем довольны существующим альянсом Турции с Россией на сирийском направлении и пытаются искать рычаги давления на Анкару. В январе этого года около 40 турецких офицеров попросили в ФРГ политическое убежище по причине возможного преследования на родине. Напомним, что в декабре 2016 года Турция отправила в свои диппредставительства за рубежом 20 списков военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке путча. Берлин не отклонил ходатайство военных. И еще многое другое есть, что создает впечатление желания властей Германии повлиять на исход референдума о введении президентской республики в Турции, загнать ее в европейскую изоляцию.

En.wikipedia.org Турецкий день в Берлине

Поэтому можно смело предполагать, что переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и Германии будут непростыми. Тем более что Берлин дает понять, что не намерен «терять Турцию», но не приемлет «Турцию Эрдогана», хотя сложно пока определить, начертили ли две стороны для себя ту самую «красную линию», которую они не желают переступать. Во всяком случае в Германии слышны голоса и тех, на которых в Турции рассчитывают определенные политические силы, кто считает, что «Меркель допускает стратегическую ошибку в отношении Турции, толкая ее в сторону России». Об этом недавно писал бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, который, рассуждая о появлении «нового восточного вопроса», рекомендовал Европе не «оставлять на краю Европы и Ближнего Востока одинокую Турцию» и возвратить постепенно «ее статус исторического союзника Германии». Но после того, как бундестаг принял резолюцию по Геноциду армян, на Большом Ближнем Востоке стали происходить перемены необратимого характера, дальнейшее развитие событий может пойти в самых разных геополитических направлениях, даже если нынешний скандал в германо-турецких отношениях и удастся замять.