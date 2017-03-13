Мэтры от политики учат, что в «большую игру» так или иначе вовлечены не только игроки, передвигающие фигуры и пешки, но и хозяева правил игры, диктующие их игрокам, а также пыль на доске. Так вот — о пыли, которую поднимают глобальные англосаксонские центры влияния (хозяева правил игры), элиты ведущих стран НАТО (игроки) и остальные члены альянса (фигуры), включая новоиспеченных (пешки). Особую пикантность ситуации придает то, что пыль эта — «типа экологическая».

Модест Колеров ИА REGNUM Россия-донор вызывает ненависть и жажду

В преддверии новогодних праздников и сразу после них резко активизировалась (наверное, получив изрядную порцию финансирования) некая международная НКО «Экозащита» с центром в Калининграде и с филиалами в Москве, Екатеринбурге и натовской Литве.

Небольшая справка, без которой будет неясно, кому и зачем эту пыль ее хозяева пытаются пустить в нос. Если зайти на сайт «Экозащиты», то легко убедиться, что у нее два объекта ненависти — атомная и угольная энергетика. Уже этот факт о многом говорит. Сопоставим «антиатомный» кураж с темой строительства АЭС в Гродненской области Белоруссии, закрытия Игналинской АЭС в Литве и упреков литовской президентши, что Россия строит белорусскую АЭС, чтобы «ущучить маленькую, но гордую прибалтийскую республику», и все становится понятным, и раскрывается первый потенциальный источник финансирования «Экозащиты». Второй такой потенциальный источник (свечки автор не держал, но пусть опровергнут аналитику) будет посерьезней. Надо бы присмотреться к спонсорам «Радио Свобода», которое пиарит «экозащитные» акции; хорошо известно, что таковым является Конгресс США, каждый год отстегивающий в пользу радиостанции кусочек федерального бюджета. Третий потенциальный источник, как водится, расположен в Туманном Альбионе, где в пользу «Экозащиты», разумеется, исключительно по «высоким идейным соображениям», информационное лоббирование и продвижение осуществляют небезызвестные «зеленые экстремисты» из Greenpeace и ряда «networks» (сетей) — «mining», «coal action» и т.д. Именно третий источник, вопреки тому, что лидером продаж на британском угольном рынке является Колумбия, объявляет главным экспортером от этого вида деятельности и бенефициаром бизнеса и власти российского Кузбасса. Расчет простой: проверять никто не будет, тем более что, по законам геббельсовской пропаганды, чем чудовищнее ложь — тем скорее в нее поверят.

Есть и четвертый потенциальный источник выполняемого «Экозащитой» заказа. В конце декабря прошлого года эта НКО опубликовала некий «Угольный атлас — 2016», примечательно, что на русском и английском языках. И сделала это при поддержке фонда Генриха Белля (Германия) и Общества Друзей Земли (Великобритания). Круг замкнулся, и все становится на свои места. Британские «друзья Земли» это примерно как «алкоголики за трезвость», «тунеядцы за труд», «волки за вегетарианство» или «экологи за Россию». А точнее — «колонизаторы за собственные доходы».

Следующий важный момент, позволяющий раскрыть столь «нездоровый» интерес «Экозащиты» к углю и атому, — перечень целей и задач этой НКО. Провозглашаемые принципы «глубокой экологии», «биоцентризма» и «ненасилия» — это калька с «оранжевой» повестки. «Глубокая» экология — это ее «широкая» трактовка, которая придумана отнюдь не «Экозащитой», а организаторами глобального «экологического» процесса из Римского клуба, которые еще в 60-е годы вознамерились запустить экологию в виде троянского коня для внедрения в переговорный процесс между Востоком и Западом ради подрыва СССР изнутри. Невольными помощниками выступили советские академики-естественники, озабоченные поиском «общей» повестки с Западом.

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня в Трою. Около 1760 года

В рамках этой повестки экология искусственно и сугубо принудительно, с идеологической целью продвижения западной модели «толерантного» общества за ее географические пределы, в том числе в Россию, распространяется на сферы, к которым она никакого отношения не имеет. В экономику, социальную сферу, политику и геополитику. И используется для свержения законных политических режимов волной якобы «народного», а на самом деле проплаченного внешними силами протеста. Именно этой позиции придерживается «Экозащита»; и здесь важно понимать, что «гражданское общество» в том смысле, который в него вкладывают западные кукловоды, не имеет ничего общего с обществом граждан. На деле это — совокупность членов НКО, частично вовлеченных за интерес, частично оболваненных красивыми лозунгами, которых агрессивно-послушное кукловодам меньшинство увлекает и мобилизует на разрушение собственной страны под прикрытием борьбы за якобы «позитивные» цели — демократию, реформы, ту же экологию. Как раз это и скрывается за лозунгом «ненасилия». И автору этих строк, занимающемуся глобальными проблемами не одно десятилетие, неоднократно приходилось показывать, что для реализации этого плана создана целая система международных организаций. Она имеет не только собственную площадку в ООН, но и соединена с политическими и военными штабами США и ведущих европейских стран НАТО.

То же и с лозунгом «прав человека», лукавым потому, что права отделяются от обязанностей, ставятся вперед них и возводятся в абсолют. И «право на здоровую окружающую среду и достоверную информацию» не может и не должно использоваться в ущерб, скажем, приоритетам национальной и военной безопасности. Ведь экологическая безопасность — важный, но лишь один из элементов национальной безопасности, который стоит в общем ряду и не должен выпячиваться за счет остальных.

«Экологическое образование», которое навязывает «Экозащита», отрицает национальные границы и, следовательно, национальные интересы, подчиняет их западной повестке, выдаваемой за «общечеловеческую». Яркое подтверждение — поддержка «борьбы с климатическими изменениями». Во-первых, экология и климат — совершенно разные вещи; во-вторых, лживость теории «глобального потепления», заложенной в ее основу, признается теперь уже и на самом Западе. И чем дальше — тем больше правда об этом будет проникать в общественное сознание. Под предлогом «борьбы за климат», если называть вещи своими именами, такие вот «горе-экологи» хотят лишить наш народ Родины и ее ресурсов, признать наши ресурсы не нашими, а «глобальными». Неким «общим достоянием», которым мы якобы должны «делиться», в том числе с теми, кто нас ненавидит и нам противостоит, мечтая закабалить и колонизировать.

Самое главное: демагогия «Экозащиты» просто игнорирует ключевой факт рассматриваемой темы. До тех пор, пока объем поглощения антропогенных выбросов российскими природными территориями будет превышать объем самих выбросов (а сейчас он больше примерно в 4,5 раза), — до тех пор Россия никому и ничего не должна. Ибо таких доноров — единицы, а весь Запад, за исключением Канады и Швеции, — не донор, а загрязнитель. Вот и пусть снижает соотношение «выбросы — поглощение» до нашего уровня или хотя бы до нуля (чего не будет никогда). И раньше этого разговаривать с ним не о чем.

Но Запад этого делать не хочет, поэтому пытается компенсировать собственные выбросы российским поглотительным ресурсом, рассчитывая и дальше эксплуатировать его безнаказанно и, главное, безвозмездно. В чем тут «фишка»? Реально сократить выбросы на одну условную тонну обойдется в 100 евро, а купить право на выброс этой тонны на «сером» рынке экоуслуг можно за 1 евро. Так зачем сокращать самим, когда в очереди стоит множество компрадоров, которые за этот 1 евро продадутся с потрохами. И будут гробить отечественную промышленность.

Либералы из правительственного блока будут этих компрадоров поддерживать явочным порядком, не устанавливая правил этой игры и развязывая им руки. А «типа экологи» из «Экозащиты» их «права» будут защищать на пропагандистском фронте, поддерживая их «европейскую продвинутость», ратуя за деиндустриализацию России и помогая Западу нас обворовывать. Разумеется, не безвозмездно, а за свой маленький процентик. Вот и весь «механизм»; разрушь его — и ни одного представителя «озабоченной зеленой» общественности мы за версту нигде не увидим. Ведь стервятники слетаются на раздел и распил, а если делить и пилить нечего?

«Рейхсминистр пропаганды» доктор Геббельс

Теперь о конкретных пунктах «экозащитной» программы, написанной, как мы убедились, в Берлине и Лондоне. И переправленной в Вильнюс и Калининград с конкретными подрывными целями, учитывая анклавный характер нашего балтийского форпоста и упрощенность в нем западного информационного влияния.

Первое. Якобы «чистого угля не существует». А в Германии, где 40% в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) составляет уголь (в России всего 15%) — там он тоже грязный? Или это знакомые двойные стандарты: «там» уголь «цивилизованный», а здесь «нет»? Ну, так «там» некоторым и солнце ярче светит. И что это они у нас до сих пор делают? Работают вахтовым методом, чтобы «здесь» наворовать и «туда» свалить?

А если приложить сюда, что и «чистого атома», по мнению «Экозащиты» нет, а во Франции, между прочим, 80% электрогенерации дают именно АЭС, то весь политический замысел «экологической» спецоперации становится предельно ясным. Пусть Германия жжет уголь, а Франция — расщепляет атом, и свою энергетику сохраняют. А Россия, чтобы ее признали «цивилизованной», должна энергетику обнулить, заменив чем?.. Неважно, чем. Главное, чтобы ее, энергетики, не было вообще. Тогда русские и другие народы страны освободят вожделенные территории под европейскую «цивилизованную» колонизацию. Это такой «Генеральный план «Ост» №2 — в «экологическом» оформлении.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые продвигает «Экозащита»? Побойтесь Бога! Министр энергетики Александр Новак на только что прошедшем Сочинском инвестиционном форуме назвал конкретные цифры: 0,2% генерации ВИЭ дают сейчас и около 3% получится к 2030 году. А остальные 97% чем покрывать будем? Дровами, мхом, соломой, овечьим пометом и, как в том анекдоте, продукцией самих членов «Экозащиты» по акции «Сделай сам!». Раздать каждому участнику этой НКО по мешку гороха, газовому баллону и редуктору с насадками трех размеров. Извините, конечно, но уж никаких иных ассоциаций предложение заменить всю «грязную» энергетику на ВИЭ не вызывает. Да и вице-премьер Александр Хлопонин на том же форуме в Сочи привел пример с докладом представителя крупной американской фирмы, одного из пионеров производства оборудования и технологий для ВИЭ. Так вот он признал, что никаких прорывов в этой сфере до сих пор не совершено. Следовательно, под предлогом ликвидации угледобычи и запрета АЭС стране, прежде всего Сибири, где угольное топливо вне конкуренции, предлагается опуститься в каменный век. То, что у нас имеется, предлагают разгромить, а ничего нового — не создать. Так разве не этим мы занимались в дружно проклинаемую всеми «перестройку»? Хотим еще раз наступить на те же грабли? Горбачев, наверное, — у «Экозащиты» почетный президент?..

Но самое главное. Угольная отрасль на месте не стоит. В том же Кузбассе, шахтеров которого проклинает «Экозащита», давно разработаны технологии и созданы производственные мощности для глубокого обогащения угля и углехимической отрасли, которую в регионе создавали практически с нуля. Если интерес к углехимии появится в крупных госкорпорациях, например в «Роснефти», то горизонты еще более расширятся. Та же гитлеровская Германия всю войну, например, выезжала на угольном бензине, который производила по американским технологическим лицензиям и в рамках совместных предприятий, и это далеко не предел.

Второе. Якобы работа в угольной отрасли, как и ее продукция, тоже «грязная».

«Экозащитники», как любые дилетанты, не только ни разу не спускались в шахту, не говоря уж о работе на разрезах, но и даже теоретического представления не имеют о современном горном производстве, где тяжелый физический труд сведен к минимуму, а автоматизация достигла неведомых прежде масштабов. Это, кстати, в полной мере относится и к системам безопасности.

Немаловажен и социальный фактор. И он прежде всего состоит в работе и зарплате. «Реструктуризация» угольной отрасли в том же Кузбассе в 90-е годы привела к страшным издержкам, которые едва не взорвали страну. Знаменитое шахтерское стояние на рельсах в ряде эпизодов непосредственно угрожало целому ряду производств с непрерывным циклом, которые зависели от транзитных сырьевых поставок. Остановить такое производство можно, запустить после этого — нет. Нужно сносить и строить заново. И кто этот авантюризм будет оплачивать? Экологические «грантоеды» из получаемых ими с Запада подачек?

Третье. Якобы «слишком много углекислоты и тяжелых металлов» образуется при добыче угля. Извините, но это детское заблуждение не только «экозащитников», но и всей нашей «зеленой» общественности. Углекислота (CO2) — неотъемлемая часть земной атмосферы и составляет в ней 0,36%. Если, как показывают исследования, лишь десятая часть атмосферного CO2 имеет антропогенное происхождение, то это в сумме, на все источники выбросов, составляет 0,036%.

А кто-нибудь пытался считать, сколько углекислоты выбрасывают вулканы? Нет? А вы попробуйте, г-да «экозащитники», потратьте свои гранты не на организацию протестных акций, а на этот вопрос, закажите исследования, проанализируйте их результаты, ознакомьте общественность…

Бесполезно! Да и впечатление складывается по уровню материалов на сайте этой НКО, что ей элементарно и катастрофически не хватает интеллектуального ресурса. Вот и компенсируют эту недостачу усиленным гвалтом.

Четвертое. Якобы «добыча угля уничтожает природу». При этом «Экозащита» сама признает, что выбросы от угольного производства растут прежде всего в Европе (Германия, Великобритания, Польша). А почему же они атакуют Россию? Мы уже об этом говорили. Причина проста, как дважды два. Европейский рост выбросов надо чем-то компенсировать, и легче всего это сделать за счет России, либо установив «общеевропейские» показатели, либо скупая права на выбросы в нашей стране по дешевке, как золото у индейцев за бусы и огненную воду. С той лишь разницей, что «клевавшие» на такой «чейндж» аборигены не имели представления о реальном стоимостном соотношении того и другого, а наши компрадоры, за которых стоят «горе-экологи», об этом хорошо осведомлены и продают национальные интересы ради своего кармана. А порой и в целях, предусмотренных соответствующими агентурными связями, не без этого.

Мы уж не говорим о том, что Россия с помощью своего поглотительного ресурса и без подобных махинаций подчищает окружающую среду за европейцами, ибо по розе ветров всю их гадость несет именно к нам. И по-хорошему, правила нужно установить такие, чтобы не наши предприятия платили за свои выбросы, а Европа платила за них, компенсируя свой негативный вклад в нашу экологию. Разве не в этом заключаются наши национальные интересы? А в чем? Чтобы за наш счет процветали европейцы и отдельные представители находящегося с ними в доле российского экологического «бомонда»?

Пятое. Якобы «угольные компании — главные финансисты избирательных кампаний». Никто этого с цифрами и фактами в руках не доказал и не докажет. Можно только предполагать. Но даже если бы доказать это смогли, о чем бы это говорило? Только о том, что деньги есть, так как уголь пользуется спросом. И попытка лишить его конкурентных преимуществ под предлогом «экологической повестки», в условиях — напомним — российского экологического донорства, — это не что иное, как протекционизм, запрещенный правилами международной торговли. Попытка снять «административную ренту» со своего монопольного положения в глобальных учреждениях и институтах, только и всего. Разве не так?

Так что «Экозащита» — никакие не защитники природы, а банальные лоббисты иностранных конкурентов, которые мечтают «сковырнуть» с пьедестала российских угольщиков. И не имея возможности сделать это в открытой конкуренции, по законным рыночным правилам, включают вместо них «понятия», облеченные в некую «международную повестку». И почему это мы должны отказываться от собственных конкурентных преимуществ? Как заявил на Сочинском форуме вице-премьер А. Хлопонин, «мы в свое время в Советском Союзе, благодаря нашим предкам, имеем настолько уникальный, мощный энергетический потенциал, что говорить, что мы не можем его использовать, и что мы будем двигаться в другую сторону… Мне кажется, это какая-то отдаленная перспектива. Мы сегодня используем пока около 50% существующей генерации. Поэтому у нас запас прочности еще достаточно большой».

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиш-Плохиш

А еще «Экозащита» внесена в перечень «иностранных агентов», и пусть НКО пыжится, что калининградский суд не позволяет частить с ее проверками, самого факта принадлежности к этой внешней агентуре влияния это не отменяет. Организация четко и однозначно действует в европейских экономических и американских политических интересах. И в ее действиях ясно просматривается расчет на то, что рано или поздно регион «вернется в Европу», и сами эти «мальчиши-плохиши» получат тогда от «добрых буржуинов», которым они служат, эпические бочку варенья и мешок печенья.

В связи с этим вопросы возникают не только к самой «Экозащите», но и к российским компетентным органам. Если на деятельность НКО наложены определенные законные ограничения, то почему они не соблюдаются вовсю пиарящими ее российскими СМИ?. Или они тоже заодно?

Подведем краткий итог. Наскоки «Экозащиты» на Кузбасс, не имеющие под собой никаких собственно экологических оснований, скорее всего — выскажу личное экспертное мнение, не относящееся к позиции редакции — являются отработкой определенного заказа, подкрепленного соответствующим грантовым финансированием. Иначе с какой радости НКО, созданная в Калининграде и не имеющая в Сибири ни одного (!) филиала, вдруг озаботилась ситуацией в стабильном в экономическом и социальном отношении регионе? Да еще и с явной подстрекательской целью начала муссировать тему коренных народов. «Заказали» эту стабильность подорвать? В канун президентских выборов?

Кто заказал? Какие из этого сделаны выводы? Какие приняты меры? Чего ждем? Чтобы они открыто заявили о своих сепаратистских настроениях? Так они это уже сейчас делают. Только не явно, а завуалировано, через совместные с соседними натовскими странами школьные проекты, например. Пытаются воспитать поколение, которому Европа окажется ближе «континентальной» России, чтобы это поколение выросло и превратило Калининград обратно в Кенигсберг.

Кузбасс не впервые привлекает внимание различных авантюристов от политики. С самых шахтерских забастовок конца 80-х годов, поколебавших твердь Советского Союза, регион представляет большой интерес для тех, кто заинтересован, чтобы в нем «билось сердце оранжевой революции». Ибо нет более простого способа уничтожить Россию, чем разорвать, разделить ее пополам, насадив в географическом центре очаг деструктивной нестабильности.

И некий «Профцентр», тесно связанный с именами не только ельцинского экс-губернатора Кислюка, ответственного за крах 90-х годов, но и лидера польской «Солидарности» Леха Валенсы, этим занимался. И украинские националисты, пытавшиеся создать в Кузбассе некий идеологический анклав «с социальным уклоном», — тоже. Где они все?

Теперь вот «экозащитники» нарисовались…

И они там же окажутся, на исторической «помойке» — не первые и, надо полагать, не последние, флаг им в руки.