



Модест Колеров ИА REGNUM Аграрный гигант из окна прогресса

Проект проваливается

Если какую-то отрасль народного хозяйства назначают локомотивом государственной экономики, то следует ожидать, что эта отрасль будет, перспективной и доходной для государственного бюджета. То есть, приносить туда деньги и развиваться опережающими темпами. Что же мы имеем с украинским сельским хозяйством?

В целом, по итогам года, экспорт (вывоз) сельхозпродукции дал 15.248.296.000 долларов США, а импорт (ввоз) забрал 3.889.976.100 долларов. Какой вывод? Да, страна действительно аграрная. Сельское хозяйство принесло 41,92 процента доходов от внешней торговли. Это на 3,73 процента больше, чем в 2015-м. Но радость от результата омрачается очень обоснованной тревогой после анализа динамики процесса.

Украинская статистика подсчитывает экономические итоги аграрной деятельности страны по четырем разделам УКТВЕДа (Украинский Классификатор Товаров Внешнеэкономической деятельности). Это:

I — Продукты животного происхождения

II — Продукты растительного происхождения

III — Жиры и масла животного и растительного происхождения

IV — Готовые пищевые продукты

Так вот, по итогам 2016 года и в сравнении с предыдущим годом по первому разделу украинский экспорт упал на 5,9, в вот импорт увеличился на 14,3 процента. По второму разделу — да!, там экспорт увеличился на 1,6%, но импорт увеличился куда круче — на 12,1. Такая же ситуация и по третьему разделу: рост экспорта на 20,1, но импорта на 34,9 процента. Ну и по четвертому: готовых продуктов мы вывезли на 0,7% меньше, зато завезли на 7,8 процента больше, чем в прошлом, 2015 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

Так что торговая динамика первого года «сверхаграрности» выглядит гнетуще: опережающими темпами растет импорт. Возможно это всего лишь «трудности роста», но в целом очень похоже на начало деградации. Конечно, я понимаю, что делать подобные выводы лишь по одной частной «группе цифр» несколько легкомысленно, но уж больно показательна эта группа цифр. А если «в целом», то какой «аграрной супердержавой» может быть страна, в которой основной производитель тракторов (Харьковский завод) постоянно находится на грани остановки? Нет, господа, без своих сеялок, веялок и комбайнов это будет не «держава», а, в лучшем случае, «придаток» к импортной технике.

Вот и сидит наш «супераграрий» на чужом тракторе, в обнимку с очень спорной динамикой своего сельского хозяйства и думает: а вдруг все же «Запад нам поможет», «Запад даст безвиз».

А Запад совсем не спешит помочь…

… а если и помогает, то только в том случае, если его «бескорыстие» очень хорошо оплачено.

В номинации «политическое оскорбление года» все права на приз имеет предоставление Евросоюзом безвизового режима кому ни попадя — Соломоновым островам, Микронезии, Тонга, Кирибати, Тувалу, Колумбии, Маршалловым островам: но только не Украине. Совершенно трогательным в своем цинизме выглядит объяснение европейцев: «…различие в отношении к Украине и этим государствам обусловлены различными процедурами утверждения безвизового режима — с Кирибати, Соломоновыми островами… Евросоюз уже подписал двусторонние соглашения о взаимной отмене виз. В то время как для Украины безвизовый режим предоставляется в одностороннем порядке» (цитирую по «Европейской Правде»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Поправьте меня, если я ошибаюсь: Украина в одностороннем порядке отменила визовый режим въезда для граждан Евросоюза, США, Японии, Канады, Швейцарии и Лихтенштейна еще летом 2005 года (!!!), и что — теперь это служит препятствием для Украины? Евросоюз уже разработал процедуру ЛИШЕНИЯ Украины (в случае чего) безвиза, а вот насчет того, что бы ПРЕДОСТАВИТЬ его — так уже второй десяток лет: «Приходите завтра! А пока принимайте к себе управленцами литовцев, американцев, грузин и примкнувшую к ним эстонку!»?

И пожаловаться некому. В прошедшем году великая мудрость украинских дипломатов и политических, хм., стратегов привела к крушению украино-американской «любви». Ведь хотя Пол Манафорт и был вынужден уйти с поста руководителя избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа (под давлением «украинского компромата»), он и сейчас имеет немалый вес в команде уже президента США Трампа. Туда теперь особо не пожалуешься…

Во Франции, Германии, Италии и Нидерландах к власти рвутся евроскептики, причем настолько агрессивно, что их противники из нынешних элит уже вынуждены прибегать к уголовным мерам противодействия. В любом случае, европейцам в ближайшие полгода будет «не до Украины»: они уже начали восстанавливать границы внутри Евросоюза.

С Польшей Киев явно поссорился на почве национализма. Причем польские ультрас не менее отчаянные, чем украинские, и запугать их битами да балаклавами особенно не получится. А ведь Польша была наиболее последовательным «адвокатом Украины в Евросоюзе».

Даже Международный валютный Фонд. Безумная убийственность их требований для будущего украинского государства и населения этого государства (то самое бескорыстие, которое «очень хорошо оплачено») понемногу становится ясна даже для самых радикальных украинских «патриотов». Недавно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6138 — о прекращении сотрудничества с МВФ и заморозке выплат по долгам до аудита Счетной палаты. Еще год назад появление такого документа было немыслимым.

В целом же все ощутимее становится перспектива международной изоляции Украины; состояния, в которое она хотела ввести (и отчасти ввела) Российскую Федерацию.

И вот теперь, когда практический опыт показывает, что «аграрность» — не панацея для развития государства, а надежны на помощь Европы — иллюзия, неизбежно задаешься вопросом: что это? Следствие ряда допущенных ошибок (возможно даже сознательных) или проявление какого-то более глубокого исторического процесса?

«Приговор: славянство».

Дальнейший текст не будет иметь никакого отношения к принципам толерантности и политкорректности, культивируемой современным западным миром. Наплевав на эти мантры, необходимо понять: как бы не называли друг друга нынешние противники в украинской реальности — «кацапами» или «хохлами»;кем бы они не были — «супераграриями» или «имперскими реваншистами» — большинство из них славяне. Восточные славяне, сохранившие свою идентичность через православие. И между делом — поставившие под свой контроль огромное геополитическое поле от Карпат до Сахалина.

И нас, славян, Запад не любит, презирает и боится. Этим чувствам уже много сотен лет. В 1894 году великий историк Теодор Моммзен опубликовал в одном из томов «Исторических памятников Германии» крошечный (всего-то две страницы), документ анонимного испанского автора IX века De proprietatibus gentium («О свойствах племен»). В нем автор предложил однословные определения общеизвестных основных пороков и добродетелей различных народов того времени. Например: «завистливость иудеев — мудрость евреев», «кичливость лангобардов — щедрость лангобардов», «похотливость скоттов — надежность скоттов» или «плутовство египтян — мастерство египтян».

Для наших предков там добродетели не нашлось. Отмечена только «мерзостность славян».

На протяжении как минимум последних четырех веков, на заре каждого из них, Европа предпринимала попытки физического подавления этой «мерзости»: поляки в 17 веке, шведы в 18-м, французы в 19-м и «армия двенадцати государств» в 20 веке. Последний эпизод традиционно называется «гражданская война», хотя какая она, к черту, «гражданская», если Уинстон Черчилль, в 1919 году военный министр Великобритании, называл вооруженные силы Антона Деникина «моя армия».

Так что неприязненное и презрительно-боязливое отношение Запада к восточным славянам никуда не делось. Ведь прошло всего-то семь десятков лет с того момента, как генерал-полковник СС и вермахта Зепп Дитрих так оценивал наших отцов и дедов: «Они не люди, а скопление животных. Самой большой опасностью, угрожающей нам на Востоке, является бесстрастное тупоумие этой массы… Большевизм просто подчеркнул эту расовую склонность русских» (из «Дневника» Иозефа Геббельса). И надо отдавать себе отчет, что для Запада «русские» — это все мы, восточные славяне. И когда сейчас, на заре уже пятого века, эти «русские» с упоением уничтожают и друг друга, и экономику своих стран, то Западу «это просто праздник какой-то».

Межа

Ибо что получится в итоге? Точнее — уже получается… Недавно Евгений Копатько озвучил цифру: «После Второй Мировой войны славянское население в мире составляло ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ процентов. На сегодняшний день, если взять совокупную перепись 13-ти славянских народов, славянское население в мире составляет ТРИ С ПОЛОВИНОЙ процента. И самое сильное сокращение касается трех славянских этносов: это, прежде всего, Украина, вторая Болгария и в меньшей степени Россия». Можно по-всякому относиться к политическим движениям Копатько, но высочайший профессионализм Жени как социального статистика сомнений вызывать не может. Так что цифре можно доверять.

Но в таком случае получается, что модель «аграрной супердержавы», навязываемая Украине западными, м-м-м, партнерами — это «путь в никуда». А это означает, что нашему «супераграрию», как и остальным славянам, следует задуматься: а выживет ли он в ближайшие годы. Или ему уже давно вынесен приговор, как славянину? А подумавши обратить внимание не только на производство закусок, но и формирование своей, украинской «политической нации»: сообщества людей, разных по происхождению, но «желающих жить вместе» (Э.Ренан). Танки, артиллерия, тюрьмы и вороватая элита такого желания не возбудят. Но делать это необходимо, иначе конечным пунктом Украины будет определено не столько поле, сколько кладбище.

А урожай всегда сможет собрать и кто-нибудь другой…