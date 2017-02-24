Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Курская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Курская Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Курская Кольцевая».

Открыта 1 января 1950 года. Названа по находящемуся поблизости Курскому вокзалу.

Архитекторы: Г. Захаров и З. Чернышева.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Курская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Памятная решетка. Станция метро «Курская Кольцевая»

Конструкция колонная трехсводная глубокого заложения (40 м). В центральной части станции колонны заменены пилонами. Пилоны и колонны дорического ордера покрыты светлым мрамором «коелга». Покрытие пола — красный и серый гранит, уложенный в виде крупных геометрических узоров. В основании свода — бронзовый с орнаментом. На путевой стене — памятная решетка.

Николай Иванов ИА REGNUM Столп покрыт лепниной, сочетающей ампирные фигуры своеобразных пенатов – хранителей домашнего очага ‑ и небольшие медальоны с изображением советского быта. Станция метро «Курская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Лепнина, сочетающая ампирные фигуры, своеобразных пенатов – хранителей домашнего очага ‑ и небольшие медальоны с изображением советского быта. Станция метро «Курская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Дорические колонны. Станция метро «Курская Кольцевая»

Центром ансамбля пересадочного узла является круглый зал. Потолок зала опирается на мощный столп. Основание столпа заглублено в пол и окружено гранитным бортиком. Столп покрыт лепниной, сочетающей ампирные фигуры, своеобразных пенатов — хранителей домашнего очага ‑ и небольшие медальоны с изображением советского быта. Потолок опирается также по краю на ряд колонн. Колонны круглые каннелированые облицованы красным мрамором, квадратные облицованы светло-кремовым. Стены зала облицованы розовым и желтым мрамором «газган». К круглому залу через переход примыкает кассовый зал. Вестибюль станции имеет много схожего с храмом. Его потолок — сложный восьмигранный ребристый купол, поддерживаемый портиком с дорическими колоннами.

Николай Иванов ИА REGNUM Бронзовый двуручный меч на внутренней стороне полупилона. Станция метро «Курская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Фигуры Ник-победительниц с лавровыми венками. Станция метро «Курская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Фигура Ники-победительницы с лавровым венком. Станция метро «Курская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Куплет Сталинского Гимна СССР. Станция метро «Курская Кольцевая»

Вход условно обозначен двумя полупилонами с огромными бронзовыми двуручными мечами на внутренней стороне. В основании купола — 8 фигур Ник-победительниц с лавровыми венками, одетые в форму солдат Советской Армии и одежду тружеников тыла. Под ними на балках — куплет Сталинского Гимна СССР. Строки восстановлены в 2003. Фигура Сталина в апсиде этого храма была демонтирована в конце 50-х.

Николай Иванов ИА REGNUM Люстры. Станция метро «Курская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Фонари в эскалаторном зале. Станция метро «Курская Кольцевая»