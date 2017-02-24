Подземный дворец коммунизма: Станция «Курская Кольцевая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Курская Кольцевая».
Открыта 1 января 1950 года. Названа по находящемуся поблизости Курскому вокзалу.
Архитекторы: Г. Захаров и З. Чернышева.
Конструкция колонная трехсводная глубокого заложения (40 м). В центральной части станции колонны заменены пилонами. Пилоны и колонны дорического ордера покрыты светлым мрамором «коелга». Покрытие пола — красный и серый гранит, уложенный в виде крупных геометрических узоров. В основании свода — бронзовый с орнаментом. На путевой стене — памятная решетка.
Центром ансамбля пересадочного узла является круглый зал. Потолок зала опирается на мощный столп. Основание столпа заглублено в пол и окружено гранитным бортиком. Столп покрыт лепниной, сочетающей ампирные фигуры, своеобразных пенатов — хранителей домашнего очага ‑ и небольшие медальоны с изображением советского быта. Потолок опирается также по краю на ряд колонн. Колонны круглые каннелированые облицованы красным мрамором, квадратные облицованы светло-кремовым. Стены зала облицованы розовым и желтым мрамором «газган». К круглому залу через переход примыкает кассовый зал. Вестибюль станции имеет много схожего с храмом. Его потолок — сложный восьмигранный ребристый купол, поддерживаемый портиком с дорическими колоннами.
Вход условно обозначен двумя полупилонами с огромными бронзовыми двуручными мечами на внутренней стороне. В основании купола — 8 фигур Ник-победительниц с лавровыми венками, одетые в форму солдат Советской Армии и одежду тружеников тыла. Под ними на балках — куплет Сталинского Гимна СССР. Строки восстановлены в 2003. Фигура Сталина в апсиде этого храма была демонтирована в конце 50-х.