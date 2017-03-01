На «всенародное обсуждение» поправок в Конституцию, которую 25 января объявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, был отведен один месяц — с 26 января по 26 февраля 2017. Итоги этого обсуждения глава государства подвел сегодня, 3 марта, на совместном заседании палат парламента.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Казахстан

Президент отметил, что обсуждение было «открытым и прозрачным».

«Моим указом разработанный проект конституционной реформы был вынесен на общенациональное обсуждение, которое очень интенсивно велось в течение месяца. Возможность высказаться получил каждый. Мы все видели, что обсуждение законопроекта было не только массовым, но и качественно насыщенным», — отметил Назарбаев.

Итогов обсуждения ждали, поскольку вопросов было много. Целью реформы было объявлено перераспределение полномочий между ветвями власти, где президент стал бы верховным арбитром, сосредоточенным на стратегических функциях, а также на ограниченном круге жизненно важных вопросов: на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

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Такова была заявка, однако текст опубликованного проекта поправок добавил вопросов. Вот некоторые изменения: среди президентских стратегических полномочий осталось, например, право на досрочный роспуск Маслихатов (местные представительные органы — ИА REGNUM ), которое у него было и раньше, но теперь добавились консультации с премьер-министром и председателями палат парламента. Добавилась поправка, которая позволяет существовать особому правовому режиму в Международном финансовом центре Астана. Парламент страны объявлен высшим представительным органом Республики Казахстан, осуществляющим законодательную власть. Исчез пункт о консультациях премьер-министра с Мажилисом (нижней палатой парламента — ИА REGNUM ) относительно состава правительства.

Парламент поправки в первом чтении уже одобрил.

Правда, в ходе обсуждения на совместном заседании палат тоже рождались инициативы. К примеру, депутат Мажилиса Бакытгуль Хаменова заявила, что считает «необходимым отразить в главном законе страны неоценимую роль Елбасы (в переводе «Лидер нации», официальный титул Назарбаева — ИА REGNUM ), его исключительную значимость и предлагаю внести в число изложенных в незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана — Нурсултана Абишевича Назарбаева».

Теперь рабочая комиссия парламента должна подготовить поправки ко второму чтению.

Конкретики по судьбе предложенных общественностью поправок нет. Есть лишь реакция на особенно возмутившие общественность поправки в статью 26 о праве частной собственности.

«В рабочую группу поступило 6 тысяч предложений, которые затрагивают две трети статей Конституции и все ее разделы. Вся конституционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества. Поэтому я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции. Учитывая общенациональное обсуждение, можно утверждать, что этот законопроект — консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово и тем самым — поддержал модернизацию государственной власти», — так президент подвел черту под всенародным обсуждением.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Напомним, действующая редакция Конституции оговаривает, что граждане страны могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, а также, что собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. В законопроекте была предложена новая редакция: «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. 2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией».

Отмечалось, что в новой редакции «нет детализации по гражданской принадлежности» владельца собственности в Казахстане.

«У народа эти изменения вызывают большие опасения, большие тревоги. Под изменением этой статьи подразумевается предоставление права иностранцам покупать землю в Казахстане, использовать участки сельхозназначения», — комментировал поправку Мухтар Тайжан, деятель, неоднозначно известный в среде национал-патриотов.

Но в экспертной среде 26 статья была далеко не единственной, вызвавшей обсуждения и предложения.

8 февраля аналитическая группа «Кипр» и Центр политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» провели в Алматы круглый стол «Вопросы расширения полномочий парламента в рамках конституционной реформы».

В ходе дискуссии специалисты по конституционному праву отметили, что основному закону страны не хватает стабильности.

«По сути, ведь это уже четвертая реформа — 1998, 2007, 2011 и вот 2017 год. О чем это говорит? По-моему, о том, что в момент разработки сама Конституция уже содержала недостатки. Мне кажется, частота наших обращений к необходимости менять основной закон, говорит о том, что наша Конституция — в сравнении с российской, французской конституциями — слишком много всего детализирует. К примеру, зачем в Конституции детализировать число избираемых депутатов? Указывать, по какой избирательной системе они избираются. В России такого нет, поэтому у них нет необходимости менять Конституцию, они меняют федеральные конституционные законы, применяется ли мажоритарная система или пропорциональная. Таким образом, сохраняется стабильность основного закона. А это его главное свойство. А мы перестали уважать Конституцию, она у нас меняется чаще, чем обычные законы. При этом мы хотим, чтобы она была авторитетной. Для начала надо, чтобы Конституция заслужила авторитет. А затем — чтобы пользовалась этим авторитетом», — высказался Алипаша Караев, профессор Каспийского университета, кандидат юридических наук.

Политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев дал свое видение содержания объявленной реформы: «На то мы и аналитики, чтобы читать между строк и выдвигать не столько реальные, сколько предполагаемые и вероятные цели проведения конституционной реформы. Понятно, что президент четко дал понять, что надо укрепить систему управления, то есть политико-властную систему на долгосрочную перспективу. Я в принципе с этим согласен, но немного суживаю эту цель — президенту нужна такая система, которая реально сможет обеспечить транзит, то есть переход верховной власти в нужные руки и работать так, чтобы не было каких-то сбоев в постназарбаевский период. Попутно решаются какие-то тактические цели. Например, задать какую-то политическую повестку на этот год, чтобы не было какого-то брожения в народе. Также — прозондировать настроения среди общества и элиты в принципе, потому что есть много разных обсуждений, уйдет президент в этом году или нет, раз реформа началась. И, конечно, успокоить политические и деловые круги зарубежных стран, потому что тема вероятной преемственности, транзита власти очень сильно муссируется именно за рубежом. И это, возможно, настораживает потенциальных инвесторов, а у нас сейчас будет ЭКСПО-2017, прошла Универсиада, и как-то надо всех их успокоить — и свою элиту, и чужую».

Ведущий казахстанский социолог Гульмира Илеуова, президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия», обобщила свое ощущение от обсуждения реформы: «Главное — это отсутствие целеполагания. Мы не понимаем, зачем это было сделано. Нам отвечают, что так было нужно. Если власти нам говорят, что это нам нужно, то нам надо понимать, что конкретно нам нужно. Нужно описание некоего будущего, и оно отсутствует. Если мы решим проблему таким образом, что скажем о необходимости построения смешанной формы правления, то надо сказать, что у нее такие-то характеристики, что есть мировой опыт, есть специфические и общие особенности. Что Казахстан принимает какие-то общие вещи (перечислить конкретно по пунктам), потом добавляет казахстанскую специфику — и вот она, наша модель. И мы тогда понимаем, к чему мы стремимся, к чему все эти разговоры, что надо повысить энергию масс, делать ту или иную партийную систему и т.д. Все это тогда ложится в понятную картину. А что говорят нам? Что мы изменим такой пункт, другой перенесем вот сюда, а что в итоге? — опять пшик. Это же уже всех утомляет. Это самое ужасное, что происходит. Нет этого целеполагания, и доверие утрачено».

По конкретике поправок, изложенных в законопроекте в версии рабочей группы, эксперты тоже предложили ряд собственных изменений. Например, было предложено, чтобы президент на время исполнения президентских полномочий приостанавливал свое участие в политической партии (сегодня Назарбаев является председателем партии «Нур Отан»). Было предложено, чтобы депутаты нижней палаты избирались по смешанной системе, поскольку нынешняя — по партийным спискам — лишает, по сути, права быть избранным непартийных граждан. Было предложено, чтобы депутаты выражали недоверие не отдельным членам правительства, а премьер-министру как главе исполнительной власти (это также было предложено закрепить в Конституции), которого назначает парламент. Полную версию предложений в виде таблицы можно изучить здесь.

Что из этого было принято, оценить невозможно. Поскольку сбор предложений осуществлялся напрямую на электронную почту Администрации президента, что также было предметом критики.

msykos Парламент Казахстана

«Сейчас проекты законов хотя бы выкладываются на портале открытых НПА и там на свое предложение, на свой комментарий всегда можно получить ответ от уполномоченного органа-разработчика. Хорошо, я отправлю свое предложение на почту АП, но нет гарантии, что я получу ответ. Может быть, сотни и тысячи предложений также были отправлены, но что в итоге из этого мы увидим? Нет группировки предложений, нет их отслеживания», — отметил Джохар Утебеков, адвокат, член Алма-Атинской городской коллегии адвокатов.

Мнением о том, зачем все это было, в интервью ИА REGNUM поделился политолог Марат Шибутов. «На мой взгляд, тут несколько целей. Первая из них — в принципе изменить модель управления, потому что прежняя до сих пор в кризисе, как я писал еще осенью 2015 года, чтобы она была эффективной. Вторая цель — это, конечно, успокоить всех по поводу транзита власти, сделать так, чтобы он проходил без проблем. Третья цель — это реализовать давний запрос населения на политические реформы, ведь если идут экономические реформы, то вслед за ними должны идти и политические. Все это очень важно. Но на слуху не в целом процесс, а вот отдельные его моменты вроде изменений в 26-ю статью. Надеюсь, что все же реформа получится и не будет формальной», — отметил Шибутов.

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