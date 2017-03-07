«Нужно будет – заблокируем всю Россию»: обзор энергетики Украины
Газ
Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 28 февраля составляли 8,313 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона Украина израсходовала примерно 6,9 млрд кубометров газа (из них с начала 2017 года — примерно 3,28 млрд кубометров). Отопительный сезон на Украине спасло погодное чудо: примерно с конца прошлой недели установилась довольно тёплая погода (+8…10 в светлое время суток), что сразу же сказалось на отборе газа из хранилищ: чуть более 200 млн кубометров за 8 дней, с учётом ЧП в энергетике — крайне мало. Сразу же после введения ЧП и перевода ряда ТЭЦ с угля на газ суточный отбор был в 3−4 раза большим. В «Укртрансгазе» это подтверждают.
Теперь украинской энергетике стоит опасаться только за стабильность работы тепловой генерации электроэнергии, проблема отопления снята до следующего года.
Впрочем, ТЭЦ всё еще продолжают переходить на газ, так что в конце сезона отбор может вырасти, даже несмотря на окончание отопительного сезона, — в конце февраля «сдалась» Краматорская ТЭЦ: «Мы и так этот уголь тянем, замещая его постепенно газом. Я думаю, что в понедельник [6 марта — Ред] мы уже полностью перейдём на газ. При этом будет работать не два котла, а один», — рассказал в эфире телеканала «112.Украина» заместитель технического директора Игорь Савченко.
Комментируя уточняющий вопрос (представитель компании «ДТЭК-Энерго» Сергей Куриленко ранее рассказывал, что часть энергоблоков своей компании они перевели на смесь антрацита и тощих углей — так можно растянуть запасы), Савченко сказал, что на его ТЭЦ это сделать не удастся: «Наша станция в техническом плане не готова, чтобы перейти на смесь тощих углей с антрацитом… Именно наши котлы старой конструкции и спроектированы на антрацит».
В марте этого года «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) собирается закупить 1,1 млрд кубометров природного газа за средства Всемирного банка, предусмотренные для этих целей организацией ещё прошлой осенью. Покупка обойдётся компании в 220 млн евро,
Польская PGNiG Technologie начинает строительство газопровода в направлении Украины, который, по словам пресс-службы, будет способствовать интеграции газовых систем Польши, Словакии и Украины. Стоимость работ составит 72 млн долл., длина — 72 км. Завершить строительство планируют к 2019 году. О мощности газопровода компания не сообщает.
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко во время общения с журналистами не исключил сохранения для населения текущей стоимости природного газа, однако уточнил, что для этого правительство должно продлить социальные обязательства, возлагаемые на компанию. Сделать это следует до первого апреля, в противном случае стоимость тысячи кубометров вырастет с 6500 до 9600 грн.
Члены парламентской коалиции из межфракционного объединения «Депутатский контроль» в конце февраля выступили с требованием уволить Андрея Коболева (председатель правления компании «Нафтогаз Украины): «Тарифы напрямую зависят от цены на газ. А господин Коболев сознательно не захотел закупить газ в Европе во втором квартале прошлого года, когда там были самые низкие цены — от 180 долларов за кубометр. Зато позже «Нафтогаз Украины» сознательно приобрел природный газ на 30−40 долларов дороже — в период наибольших цен. Это привело к необоснованной переплате трех миллиардов гривен из кармана украинцев», — формулирует претензии представитель объединения Максим Поляков.
Однако, по словам энергетического эксперта Дмитрия Марунича, Коболеву не стоит беспокоиться за своё кресло: «Если формально брать именно отчетность «Нафтогаза» аудированную, то получается, что за последние два года компания стала прибыльной. Вопрос — какой ценой? Конечно же, на регулируемом рынке бизнес очень простой. Вот подняли тарифы на газ за последние три года где-то в восемь раз, а можно было еще в 28 поднять. Как вы думаете, что было бы, если бы в 28 подняли? «Нафтогаз» стал бы еще в 10 раз прибыльнее. Поэтому мне кажется, что отдельные претензии депутатов обоснованны. Но одновременно могу вам сказать, что, скорее всего, Коболева так никто и не уволит. Потому что, по имеющейся информации, он каждую неделю посещает американское посольство в Киеве и управляется оттуда, а не из Кабмина украинского или даже не из АП. Поэтому пока будет поддержка со стороны, ему будет чихать на всех депутатов». Называя претензии депутатов обоснованными, Марунич тут же прибавляет, что Коболева обвиняют в неудачной покупке газа, которая привела к потерям в несколько десятков миллионов долларов. Но никто не обвиняет его в том, что в целом за реверсный газ переплачено почти 200 млн долл, поскольку это укладывается в общую концепцию.
Добыча собственного природного газа на Украине выросла на 0,2%, до 1,7 млрд кубометров (январь 2017 / январь 2016). Всего же, по словам главы правительства Владимира Гройсмана, добыча газа в текущем году вырастет на 0,5 млрд кубометров,
Электроэнергия
Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 2 марта составляли 1,729 млн тонн (+210 тыс. тонн с 22 февраля). При этом 866 тыс. тонн из общего количества запасов — угли антрацитовых марок, 862 тыс. тонн — газовые угли. Иными словами, налицо ещё одно чудо: запасы угля, несмотря на блокаду Донбасса, растут и уже превысили даже значения, при которых вводилось ЧП в энергетике. 210 тыс. тонн — это примерно три стандартных балкера. Чтобы доставить такой груз на Украину морем, требуется не менее 40 дней плюс их разгрузка в порту в стандартном режиме займёт около двух недель. Но главное — этих поставок никто не анонсировал и не сообщал о прибытии балкеров с углём в украинские порты.
В энергосистеме Украины на 1 марта работали 20 блоков и 3 корпуса ТЭС общей мощностью 3493 МВт (примерно 24,77% от общей мощности украинской тепловой генерации). Вне резерва находились 14 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 3829 МВт.
Пресс-служба Кабмина сообщила об утверждении на заседании правительства плана реконструкции нескольких энергоблоков ТЭС Украины (всего 8 блоков). Любопытно, что реконструкция не предполагает смену топлива,
В январе Украина экспортировала 559 млн кВт⋅ч электроэнергии, что в 1,6 раза больше, чем в январе прошлого года. Основными потребителями по-прежнему остаются Венгрия и Польша, незначительные объемы получают также Румыния и Словакия
С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию для бытового потребления. Стоимость 1 кВт⋅ч (свыше льготной нормы потребления 100 кВт⋅ч в месяц) составляет теперь 1,68 грн (было 1,29 грн). Напомним, ранее Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг, а также МВФ утверждали, что уровень безубыточности тарифа составляет 2,42 грн/кВт⋅ч.
Уголь
Собственно, в правительстве и не скрывают, что поставки угля теперь идут из России.
«Давайте посмотрим на плюсы и минусы блокады. Мы сегодня провели крупную встречу с украинскими металлургами, они говорят, что сейчас очень важно законтрактовать необходимое количество угля, но для этого есть только два источника — либо Америка, либо Россия», — упомянул в интервью «Радио Свобода» премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Нужно будет — заблокируем Россию», — грозит в ответ один из инициаторов блокады народный депутат Семён Семенченко. Самое забавное, что на той же встрече с металлургами, о которой говорил Гройсман в интервью, он зачем-то включил режим «митинг» и рассказывал металлургам следующее: «Задача России — уничтожить Украину как государство, подорвать наши возможности. Меня удивляет позиция некоторых политических представителей, которые, не поясняя последствий блокады, начинают подыгрывать россиянам». С подрывом возможностей Украина и сама справляется преотлично, а взрывной рост запасов угля (в первую очередь антрацита) лучше всего характеризует смехотворность позиции украинского правительства.
Динамика роста запасов угля на складах не должна расхолаживать, указывает врио главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук: «Эти риски хотя и отложены на несколько дополнительных недель или до двух месяцев, но требуют немедленного решения, чтобы до конца следующего месяца, имеется в виду апрель, начались поставки антрацитового угля хотя бы в минимальном количестве 5−10 тыс. тонн в сутки», — приводит его слова пресс-служба компании на официальном сайте. В противном случае он предупреждает, что-либо Украина столкнётся с дефицитом электроэнергии летом текущего года, либо в отопительный сезон 2017/2018 гг.
В интервью информагентству УНИАН Ковальчук упомянул о синхронизации энергосистем Украины и ЕС: «Мы должны провести синхронизацию за пять лет. Если говорить технически, тот объем мероприятий, который предусматривает каталог [каталог мероприятий по синхронизации, который разрабатывается совместно с Энергетическим сообществом — Ред.], достижим за 2,5−3 года». Однако до совершения этих работ Украине следует отсоединить свою энергосистему от российской. В противном случае через Украину пойдёт переток российской электроэнергии в ЕС. Что касается затрат на проведение работ, то они, по оценке Ковальчука, составят 0,6−1,8 млрд грн.
Буквально на днях Киевский апелляционный административный суд вынес примечательное решение. Фактически он одновременно подтвердил решение суда низшей инстанции о правомерности тарифного грабежа украинцев. Решение суда комментирует в Facebook народный депутат Виктория Войцицкая: «Для того чтобы не закупать уголь у оккупантов, НКРЭКУ [Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг] предложило импортировать из-за рубежа — по европейской цене. Тарифы на электроэнергию повысили именно поэтому. Однако за 2016 Украина импортировала всего 1,6% антрацитового угля. Остальной антрацит — 98,4% — мы покупали на оккупированных территориях и платили за это столько, будто импортировали его из ЮАР или Австралии. В результате мы переплатили больше 10 млрд гривен за «Роттердам+» из Донбасса».
Следует отметить ряд моментов. Во-первых, 10 млрд грн переплаты — это ещё скромная оценка. Экономический журналист Александр Дубинский, например, писал в своём Facebook, что донецкий уголь под видом импортного — это только один слой. По его информации, в 2016 году «ДТЭК Энерджи» под видом угля завозила штыб — мелкую фракцию угля, остающуюся в отсевах после обогащения. Её стоимость мизерна — около 200 грн за тонну, тогда как по формуле «Роттердам+» тепловики формировали свои затраты на уровне 2600 грн/тонна. Из-за чего переплата, по словам журналиста, может достигать и 50 млрд грн в год. Однако тут следует сказать ещё и о том, что главная причина, по которой возможны такие махинации и решения судов, — упорно существующие в головах депутатов и даже премьер-министра представления о «российской агрессии» и планах по уничтожению Украины. Без них никакого «Роттердама+» не появилось бы.
Нефть
Добыча собственной нефти на Украине сократилась на 4,4%, до 129,4 тыс. тонн (январь 2017 / январь 2016). Такие данные привели в министерстве энергетики. Практически весь этот объём пришёлся на государственную добычу («Нафтогаз Украины», «Укрнафта») — 127 тыс тонн. Частными компаниями добыто только 2,4 тыс. тонн нефти.
В конце февраля в Николаевский МТП поступило 20 тыс. тонн авиатоплива из Саудовской Аравии. Это примерно 1/15 годового баланса этого вида топлива на Украине (300 тыс. тонн по итогам 2016 года). Столь далёкий поставщик выбран из-за того, что белорусское авиатопливо не поставляется на украинский рынок ещё с ноября 2015 года. С тех пор Украина вынуждена завозить авиатопливо по принципу «где найдём», что не самым лучшим образом отражается на тарифах украинских перевозчиков.
Отопление
Из-за аномально тёплой весны (синоптики обещают до +15 в ближайшие дни) на Украине готовятся досрочно прекращать отопительный сезон. По словам руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко, при сохранении такой погоды отопление в городе могут отключить уже в середине марта,
Погода, сокращая отопительный сезон на 20−30 суток, позволит украинцам немного сэкономить. По данным Госстата, долги за коммунальные услуги на начало февраля выросли до 29 млрд грн (+6 млрд за месяц). «Основная масса людей просто не платит или платит частично. Люди делают вот так: получил платежку, посмотрел, что может заплатить 1000 грн, и дальше ждет, а по законодательству и технически, особенно в старых домах, мы не имеем права отключать от тепловой энергии», — комментирует эти цифры директор по правовому обеспечению «Киевэнерго» Ольга Иевлева изданию «Страна.ua». 2 из этих 29 млрд украинцы должны её компании.
Впрочем, по словам главы набсовета «Киевэнерго» Ивана Плачкова, государство гораздо больший должник энергетике, чем население: «Это государство не платило за разницу в тарифах [когда тариф для населения был ниже себестоимости. — Ред.], не платило субсидии, по своим долгам и обязательствам. Ведь есть много государственных, бюджетных предприятий и учреждений, которые плохо платили за тепло, потому что в бюджете не было денег. В результате теплоснабжающие организации не могут купить топливо», — заявил он в интервью изданию «Апостроф».
Решение отдельных потребителей тепла отказаться оплачивать услуги отопления не так уж и необоснованно, считает председатель «Союза собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко. «Имею сомнения в обоснованности расчета цены и стоимости гигакалории в Киеве для «Киевэнерго». Утверждаю, очевидно, что цена за гигакалорию в Киеве завышена существенно. Она не может быть выше, чем, например, в Бердичеве, Житомире или других городах, в которых работают котельные, из газа или угля делают тепло, — заявил он на пресс-конференции в Киеве. — «Киевэнерго» продает электроэнергию по рыночной цене в больших объемах на энергорынок, эта цена очень большая. Стоимость тепловой электроэнергии значительно выше — в 2,5 раза больше, чем у произведенной на атомных электростанциях [горячая вода — побочный продукт производства электроэнергии на АЭС, им отапливают «атомные городки». Точно так же тепло — побочный продукт для ТЭЦ — Ред.]. Продав электроэнергию, «Киевэнерго» продает украинцам тепло также по завышенной цене. Такого быть не должно — это однозначно заговор «Киевэнерго» и Национальной комиссии, которая утвердила этот тариф». По мнению Кучеренко, киевляне (а также жители городов, где есть ТЭЦ и тариф сравним с киевским) переплачивают за отопление примерно половину цены.
Портал о недвижимости Domik.ua сообщает, что в апреле украинцы впервые получат платёжки, в которых расход газа будет указываться не только в кубометрах, но и в пересчёте на единицы энергии (гигакалории, мегаджоули). Напомним, подобный переход украинские энергетики анонсировали ещё осенью прошлого года, ссылаясь на требование 3-го энергетического пакета ЕС, который предписывает выставлять счета за потребленную энергию, а не за объем топлива.
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