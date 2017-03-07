Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 28 февраля составляли 8,313 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона Украина израсходовала примерно 6,9 млрд кубометров газа (из них с начала 2017 года — примерно 3,28 млрд кубометров). Отопительный сезон на Украине спасло погодное чудо: примерно с конца прошлой недели установилась довольно тёплая погода (+8…10 в светлое время суток), что сразу же сказалось на отборе газа из хранилищ: чуть более 200 млн кубометров за 8 дней, с учётом ЧП в энергетике — крайне мало. Сразу же после введения ЧП и перевода ряда ТЭЦ с угля на газ суточный отбор был в 3−4 раза большим. В «Укртрансгазе» это подтверждают.

Теперь украинской энергетике стоит опасаться только за стабильность работы тепловой генерации электроэнергии, проблема отопления снята до следующего года.

Впрочем, ТЭЦ всё еще продолжают переходить на газ, так что в конце сезона отбор может вырасти, даже несмотря на окончание отопительного сезона, — в конце февраля «сдалась» Краматорская ТЭЦ: «Мы и так этот уголь тянем, замещая его постепенно газом. Я думаю, что в понедельник [6 марта — Ред] мы уже полностью перейдём на газ. При этом будет работать не два котла, а один», — рассказал в эфире телеканала «112.Украина» заместитель технического директора Игорь Савченко.

Комментируя уточняющий вопрос (представитель компании «ДТЭК-Энерго» Сергей Куриленко ранее рассказывал, что часть энергоблоков своей компании они перевели на смесь антрацита и тощих углей — так можно растянуть запасы), Савченко сказал, что на его ТЭЦ это сделать не удастся: «Наша станция в техническом плане не готова, чтобы перейти на смесь тощих углей с антрацитом… Именно наши котлы старой конструкции и спроектированы на антрацит».

В марте этого года «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) собирается закупить 1,1 млрд кубометров природного газа за средства Всемирного банка, предусмотренные для этих целей организацией ещё прошлой осенью. Покупка обойдётся компании в 220 млн евро, т. е. почти в половину выданного кредита (500 млн).

Польская PGNiG Technologie начинает строительство газопровода в направлении Украины, который, по словам пресс-службы, будет способствовать интеграции газовых систем Польши, Словакии и Украины. Стоимость работ составит 72 млн долл., длина — 72 км. Завершить строительство планируют к 2019 году. О мощности газопровода компания не сообщает.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко во время общения с журналистами не исключил сохранения для населения текущей стоимости природного газа, однако уточнил, что для этого правительство должно продлить социальные обязательства, возлагаемые на компанию. Сделать это следует до первого апреля, в противном случае стоимость тысячи кубометров вырастет с 6500 до 9600 грн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Члены парламентской коалиции из межфракционного объединения «Депутатский контроль» в конце февраля выступили с требованием уволить Андрея Коболева (председатель правления компании «Нафтогаз Украины): «Тарифы напрямую зависят от цены на газ. А господин Коболев сознательно не захотел закупить газ в Европе во втором квартале прошлого года, когда там были самые низкие цены — от 180 долларов за кубометр. Зато позже «Нафтогаз Украины» сознательно приобрел природный газ на 30−40 долларов дороже — в период наибольших цен. Это привело к необоснованной переплате трех миллиардов гривен из кармана украинцев», — формулирует претензии представитель объединения Максим Поляков.

Однако, по словам энергетического эксперта Дмитрия Марунича, Коболеву не стоит беспокоиться за своё кресло: «Если формально брать именно отчетность «Нафтогаза» аудированную, то получается, что за последние два года компания стала прибыльной. Вопрос — какой ценой? Конечно же, на регулируемом рынке бизнес очень простой. Вот подняли тарифы на газ за последние три года где-то в восемь раз, а можно было еще в 28 поднять. Как вы думаете, что было бы, если бы в 28 подняли? «Нафтогаз» стал бы еще в 10 раз прибыльнее. Поэтому мне кажется, что отдельные претензии депутатов обоснованны. Но одновременно могу вам сказать, что, скорее всего, Коболева так никто и не уволит. Потому что, по имеющейся информации, он каждую неделю посещает американское посольство в Киеве и управляется оттуда, а не из Кабмина украинского или даже не из АП. Поэтому пока будет поддержка со стороны, ему будет чихать на всех депутатов». Называя претензии депутатов обоснованными, Марунич тут же прибавляет, что Коболева обвиняют в неудачной покупке газа, которая привела к потерям в несколько десятков миллионов долларов. Но никто не обвиняет его в том, что в целом за реверсный газ переплачено почти 200 млн долл, поскольку это укладывается в общую концепцию.

Добыча собственного природного газа на Украине выросла на 0,2%, до 1,7 млрд кубометров (январь 2017 / январь 2016). Всего же, по словам главы правительства Владимира Гройсмана, добыча газа в текущем году вырастет на 0,5 млрд кубометров, т. е. примерно до 20,5 млрд кубометров.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 2 марта составляли 1,729 млн тонн (+210 тыс. тонн с 22 февраля). При этом 866 тыс. тонн из общего количества запасов — угли антрацитовых марок, 862 тыс. тонн — газовые угли. Иными словами, налицо ещё одно чудо: запасы угля, несмотря на блокаду Донбасса, растут и уже превысили даже значения, при которых вводилось ЧП в энергетике. 210 тыс. тонн — это примерно три стандартных балкера. Чтобы доставить такой груз на Украину морем, требуется не менее 40 дней плюс их разгрузка в порту в стандартном режиме займёт около двух недель. Но главное — этих поставок никто не анонсировал и не сообщал о прибытии балкеров с углём в украинские порты. Т. е. одно из двух. Либо на Украине изобрели телепортацию, либо поставки донецкого угля возобновились. Вряд ли они просачиваются сквозь заблокированные ж/д пути, иначе бы в прессе уже был скандал. Скорее всего, на Украине теперь не только газовый, но и угольный реверс, и донецкий уголь попадает на украинские ТЭС через территорию России.

В энергосистеме Украины на 1 марта работали 20 блоков и 3 корпуса ТЭС общей мощностью 3493 МВт (примерно 24,77% от общей мощности украинской тепловой генерации). Вне резерва находились 14 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 3829 МВт.

Raimond Spekking ТЭС на Украине

Пресс-служба Кабмина сообщила об утверждении на заседании правительства плана реконструкции нескольких энергоблоков ТЭС Украины (всего 8 блоков). Любопытно, что реконструкция не предполагает смену топлива, т. е. 7 из 8 блоков, работающих на антраците, будут работать на нём и дальше.

В январе Украина экспортировала 559 млн кВт⋅ч электроэнергии, что в 1,6 раза больше, чем в январе прошлого года. Основными потребителями по-прежнему остаются Венгрия и Польша, незначительные объемы получают также Румыния и Словакия

С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию для бытового потребления. Стоимость 1 кВт⋅ч (свыше льготной нормы потребления 100 кВт⋅ч в месяц) составляет теперь 1,68 грн (было 1,29 грн). Напомним, ранее Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг, а также МВФ утверждали, что уровень безубыточности тарифа составляет 2,42 грн/кВт⋅ч.

Уголь

Собственно, в правительстве и не скрывают, что поставки угля теперь идут из России.

«Давайте посмотрим на плюсы и минусы блокады. Мы сегодня провели крупную встречу с украинскими металлургами, они говорят, что сейчас очень важно законтрактовать необходимое количество угля, но для этого есть только два источника — либо Америка, либо Россия», — упомянул в интервью «Радио Свобода» премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Нужно будет — заблокируем Россию», — грозит в ответ один из инициаторов блокады народный депутат Семён Семенченко. Самое забавное, что на той же встрече с металлургами, о которой говорил Гройсман в интервью, он зачем-то включил режим «митинг» и рассказывал металлургам следующее: «Задача России — уничтожить Украину как государство, подорвать наши возможности. Меня удивляет позиция некоторых политических представителей, которые, не поясняя последствий блокады, начинают подыгрывать россиянам». С подрывом возможностей Украина и сама справляется преотлично, а взрывной рост запасов угля (в первую очередь антрацита) лучше всего характеризует смехотворность позиции украинского правительства.

Raimond Spekking Уголь

Динамика роста запасов угля на складах не должна расхолаживать, указывает врио главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук: «Эти риски хотя и отложены на несколько дополнительных недель или до двух месяцев, но требуют немедленного решения, чтобы до конца следующего месяца, имеется в виду апрель, начались поставки антрацитового угля хотя бы в минимальном количестве 5−10 тыс. тонн в сутки», — приводит его слова пресс-служба компании на официальном сайте. В противном случае он предупреждает, что-либо Украина столкнётся с дефицитом электроэнергии летом текущего года, либо в отопительный сезон 2017/2018 гг.

В интервью информагентству УНИАН Ковальчук упомянул о синхронизации энергосистем Украины и ЕС: «Мы должны провести синхронизацию за пять лет. Если говорить технически, тот объем мероприятий, который предусматривает каталог [каталог мероприятий по синхронизации, который разрабатывается совместно с Энергетическим сообществом — Ред.], достижим за 2,5−3 года». Однако до совершения этих работ Украине следует отсоединить свою энергосистему от российской. В противном случае через Украину пойдёт переток российской электроэнергии в ЕС. Что касается затрат на проведение работ, то они, по оценке Ковальчука, составят 0,6−1,8 млрд грн.

Буквально на днях Киевский апелляционный административный суд вынес примечательное решение. Фактически он одновременно подтвердил решение суда низшей инстанции о правомерности тарифного грабежа украинцев. Решение суда комментирует в Facebook народный депутат Виктория Войцицкая: «Для того чтобы не закупать уголь у оккупантов, НКРЭКУ [Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг] предложило импортировать из-за рубежа — по европейской цене. Тарифы на электроэнергию повысили именно поэтому. Однако за 2016 Украина импортировала всего 1,6% антрацитового угля. Остальной антрацит — 98,4% — мы покупали на оккупированных территориях и платили за это столько, будто импортировали его из ЮАР или Австралии. В результате мы переплатили больше 10 млрд гривен за «Роттердам+» из Донбасса».

Следует отметить ряд моментов. Во-первых, 10 млрд грн переплаты — это ещё скромная оценка. Экономический журналист Александр Дубинский, например, писал в своём Facebook, что донецкий уголь под видом импортного — это только один слой. По его информации, в 2016 году «ДТЭК Энерджи» под видом угля завозила штыб — мелкую фракцию угля, остающуюся в отсевах после обогащения. Её стоимость мизерна — около 200 грн за тонну, тогда как по формуле «Роттердам+» тепловики формировали свои затраты на уровне 2600 грн/тонна. Из-за чего переплата, по словам журналиста, может достигать и 50 млрд грн в год. Однако тут следует сказать ещё и о том, что главная причина, по которой возможны такие махинации и решения судов, — упорно существующие в головах депутатов и даже премьер-министра представления о «российской агрессии» и планах по уничтожению Украины. Без них никакого «Роттердама+» не появилось бы.

Нефть

Добыча собственной нефти на Украине сократилась на 4,4%, до 129,4 тыс. тонн (январь 2017 / январь 2016). Такие данные привели в министерстве энергетики. Практически весь этот объём пришёлся на государственную добычу («Нафтогаз Украины», «Укрнафта») — 127 тыс тонн. Частными компаниями добыто только 2,4 тыс. тонн нефти.

В конце февраля в Николаевский МТП поступило 20 тыс. тонн авиатоплива из Саудовской Аравии. Это примерно 1/15 годового баланса этого вида топлива на Украине (300 тыс. тонн по итогам 2016 года). Столь далёкий поставщик выбран из-за того, что белорусское авиатопливо не поставляется на украинский рынок ещё с ноября 2015 года. С тех пор Украина вынуждена завозить авиатопливо по принципу «где найдём», что не самым лучшим образом отражается на тарифах украинских перевозчиков.

Отопление

Из-за аномально тёплой весны (синоптики обещают до +15 в ближайшие дни) на Украине готовятся досрочно прекращать отопительный сезон. По словам руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко, при сохранении такой погоды отопление в городе могут отключить уже в середине марта, т. е. на месяц раньше. В Харькове же, ссылаясь на перегрев зданий, готовятся начать эту процедуру уже с 3 марта. Правда, пока на несколько часов в сутки, постепенно увеличивая этот период с повышением температуры.

Погода, сокращая отопительный сезон на 20−30 суток, позволит украинцам немного сэкономить. По данным Госстата, долги за коммунальные услуги на начало февраля выросли до 29 млрд грн (+6 млрд за месяц). «Основная масса людей просто не платит или платит частично. Люди делают вот так: получил платежку, посмотрел, что может заплатить 1000 грн, и дальше ждет, а по законодательству и технически, особенно в старых домах, мы не имеем права отключать от тепловой энергии», — комментирует эти цифры директор по правовому обеспечению «Киевэнерго» Ольга Иевлева изданию «Страна.ua». 2 из этих 29 млрд украинцы должны её компании.

Pixabay.com Отопление

Впрочем, по словам главы набсовета «Киевэнерго» Ивана Плачкова, государство гораздо больший должник энергетике, чем население: «Это государство не платило за разницу в тарифах [когда тариф для населения был ниже себестоимости. — Ред.], не платило субсидии, по своим долгам и обязательствам. Ведь есть много государственных, бюджетных предприятий и учреждений, которые плохо платили за тепло, потому что в бюджете не было денег. В результате теплоснабжающие организации не могут купить топливо», — заявил он в интервью изданию «Апостроф».

Решение отдельных потребителей тепла отказаться оплачивать услуги отопления не так уж и необоснованно, считает председатель «Союза собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко. «Имею сомнения в обоснованности расчета цены и стоимости гигакалории в Киеве для «Киевэнерго». Утверждаю, очевидно, что цена за гигакалорию в Киеве завышена существенно. Она не может быть выше, чем, например, в Бердичеве, Житомире или других городах, в которых работают котельные, из газа или угля делают тепло, — заявил он на пресс-конференции в Киеве. — «Киевэнерго» продает электроэнергию по рыночной цене в больших объемах на энергорынок, эта цена очень большая. Стоимость тепловой электроэнергии значительно выше — в 2,5 раза больше, чем у произведенной на атомных электростанциях [горячая вода — побочный продукт производства электроэнергии на АЭС, им отапливают «атомные городки». Точно так же тепло — побочный продукт для ТЭЦ — Ред.]. Продав электроэнергию, «Киевэнерго» продает украинцам тепло также по завышенной цене. Такого быть не должно — это однозначно заговор «Киевэнерго» и Национальной комиссии, которая утвердила этот тариф». По мнению Кучеренко, киевляне (а также жители городов, где есть ТЭЦ и тариф сравним с киевским) переплачивают за отопление примерно половину цены.

Портал о недвижимости Domik.ua сообщает, что в апреле украинцы впервые получат платёжки, в которых расход газа будет указываться не только в кубометрах, но и в пересчёте на единицы энергии (гигакалории, мегаджоули). Напомним, подобный переход украинские энергетики анонсировали ещё осенью прошлого года, ссылаясь на требование 3-го энергетического пакета ЕС, который предписывает выставлять счета за потребленную энергию, а не за объем топлива.

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