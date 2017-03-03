



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Накануне референдума в Турции разгорелась новая дискуссия, не связанная с повесткой дня. Правительство начало переводить крупные государственные компании либо компании с государственным участием в так называемый Имущественный фонд. Нахлынула волна критики в связи с передачей в него самых крупных компаний Турции, среди которых: «Национальное лото», скачки, «Зираат Банк», «БОТАШ», Стамбульская фондовая биржа, «Турецкие авиалинии» и «Халк Банк» (Halk Bankası). Имущественные фонды известны как фонды, принадлежащие государству и работающие под его управлением, целью которых является увеличение прибыли посредством инвестирования в различные финансовые активы.

Специалист по экономике Угур Гюрсес со страниц газеты «Хюррийет» сообщил, что Партия справедливости и развития (ПСР) стремится создать неконтролируемую зону посредством «Имущественного фонда». Гюрсес привел следующую оценку: «Становится понятным, что и министры, высказывавшиеся на тему фонда, сами еще не знают чем именно будет заниматься этот фонд. Очевидно, что они имеют некое расплывчатое представление о «щите», что-то вроде мифологической метафоры. Речь идет о фонде, не имеющем на сегодняшний день даже директив по функционированию. Передача средств из казны в этот фонд без проведения соответствующей работы, не создав даже принципов и руководства по его эксплуатации, открывает двери для его произвольного использования. Наряду с переданными в фонд средствами, в него будут направлены также арендная плата, прибыль и дивиденды компаний. Если в любой другой стране какая-либо организация, принадлежащая Казначейству, была бы передана в такой фонд посредством законодательного декрета, а её доход был выведен из бюджета, это расценивалось бы как «посягательство на бюджетные средства», разразился бы крупный скандал. Таким образом, констатируется увеличение дефицита бюджета, и безотчетное использование прибыли, выводимой из бюджета.

Создаваемая структура — это не просто имущественный фонд; это означает создание параллельного бюджета, параллельного Казначейства и параллельного центрального банка. Даже сам факт избрания подобного пути свидетельствует о том, что это приведет к потерям, нежели к прибыли. Не случайно агентство Fitch, проводящее анализ крупных инвесторов, понизило оценки как Турции в целом, так и четырем передовым банкам страны — «Иш Банкасы», «Япы Креди Банкасы», «Гаранти Банкасы» и «Вакыфбанк». После этого получить дешевые и многочисленные кредиты этим банкам будет сложнее, чем верблюду перепрыгнуть через ров».

Tax Credits Руки загребущие

Эксперты недовольны банковскими показателями. Даже если банки примут решение об использовании дефицитного ресурса, это не будет привлекательным для бизнеса. При отсутствии увеличения оборота с учетом ежегодных расходов, показатель которых варьируется от 15 до 18%, и прибыли, получение кредитов в таких условиях, по их мнению, сродни проставлению подписи в графе банкротство. Никто уже не в силах утаить рост проблем в финансовом секторе. За прошлый год было закрыто 412 филиалов, 4505 банковских работников осталось без работы. За последние 3 месяца 2016 года увольнения лишь ускорились, поскольку банки, не имеющие возможность прогнозировать ближайшее будущее, принимают меры жесткой экономии.

Масштабные проекты, начатые в последние годы, среди которых строительство третьего аэропорта, мост им. Явуза Султана Селима через Босфор и мост Осман Гази через Измирский залив, и так финансировали государственные банки. Сейчас обсуждаются тревожные заявления относительно этих фирм, поскольку банки с полученными гарантиями в любой момент могут постучаться в дверь Казначейства. Финансовые риски подобных тендеров полностью лежат на плечах Казначейства. Одной из самых обсуждаемых тем в ближайшие дни станут миллиардные кредиты, не погашенные приближенными к правительству фирмами, которые будет вынуждено выплачивать Казначейство.

На «Иш Банкасы», переданный в Имущественный фонд, имеет права Республиканская народная партия (РНП). Банк был создан Ататюрком, и начал свою деятельность под патронажем тогдашней РНП. Тем самым Эрдоган, завладев банком «Иш Банкасы», сводит счеты с РНП. Переданный в фонд «Вакыфбанк» известен высоким уровнем невозврата кредитов, выданных подрядчикам «TOKİ» на строительство жилья во всех городах с участием акций, принадлежащих народу. «Халкбанк» же, к сожалению, фигурирует в расследованиях по отмыванию денег в США. Кто знает, может решением передачи в фонд стремятся разрешить на корню все щекотливые вопросы.

Источник средств, достигших показателя в $30 млрд благодаря новым ходам банков, был переведен в имущественный фонд, созданный на основании закона, изданного в августе 2016 года. Вот некоторые из крупных компаний и структур: «Зираат Банк», «Почтовые отделения» (PTT), «БОТАШ», «ЧАЙКУР», «ТЮРКСАТ», нефтегазовая компания TPAO, BİST, «Эти Маден», газо‑ и нефтепроводы…

Главой правления Имущественного фонда назначен главный советник Эрдогана по экономике Йигит Булут. Тот факт, что в стране не нашлось другого «экономиста», свидетельствует о другой стороне вопроса.

Pixabay.com Турецкий флаг

Насколько правильной была передача крупных государственных компаний в структуру, у которой даже не сформированы принципы деятельности? Международные организации начали реагировать на происходящее. Дело в том, что параллельное государство ПСР одним своим указом создало и собственную казну. С этого момента они будут выводить наличность из Имущественного фонда в любые сферы, которые они посчитают необходимыми. При желании они смогут даже переводить средства из национальных компаний Турции в ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России), никто не будет иметь об этом ни малейшего представления.

Резюмируя вышесказанное, приведу анекдот в тему: «В курятник требуется начальник, лиса подала заявление, прошла собеседование и тесты. Её спросили, какую зарплату она желает получать. Лиса чуть не умерла от смеха. В конце концов, ответила — столько, сколько дадите…» Имущественный фонд сродни этому…