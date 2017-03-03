Вооруженные силы США должны сделать замену своих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) класса «Огайо» приоритетной задачей программы модернизация военного потенциала страны, план которого президент Дональд Трамп поручил составить главе Минобороны, пишет Уилл Уилли в статье для The National Interest.

tpsdave Подводная лодка

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Эксперт отмечает, что эти подводные лодки являются единственной платформой в морской составляющей ядерных сил США, проводящей с 1980-х годов патрули по стратегическому сдерживанию, тогда как в рамках договора СНВ-III на эту часть ядерной триады США приходится до 70% развернутых Вашингтоном ядерных боеголовок.

На данный момент ВМФ США обладают 14 подобными лодками, созданными для использования баллистических ракет подводного пуска. Они, вместе со стратегическими бомбардировщиками и наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), являются тем, что сдерживает противников США от начала ядерной войны. Эти лодки, принятые на вооружение в 1980 году, прослужат еще до 2030 года, однако пришло время найти им замену.

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По планам ВМФ США, место подлодок класса «Огайо» должны занять подлодки класса «Колумбия», создание которых на 2016 год оценивалось в $100−104 млрд. Так, первое подводное судно обойдется бюджету США в $13,3 млрд, тогда как последующие — по $6,7 млрд.

За потраченные средства США получат, прежде всего, наиболее живучую часть ядерной триады США, поскольку в случае уничтожения каждой МБР и каждого стратегического бомбардировщика у США останутся еще подводные лодки, разбросанные по Тихому и Атлантическому океанам. В таких условиях потенциальный противник США поостережется идти на ядерное противостояние со страной.

Несмотря на то, что живучесть РПКСН станет достаточным основанием против любой критики проекта «Колумбии», стоит отметить и другие черты этого проекта. Например, обладая большой мобильностью, РПКСН может избегать запуска ракеты через территорию страны, которую США не хотят провоцировать, тогда как наземный потенциал не предоставляет такой возможности. Более того, управление лодкой осуществляется двумя экипажами, благодаря чему она может оставаться в море дольше, чем если бы на ней работал только один. При этом для достижения желаемого эффекта достаточно меньшего числа подлодок. Наконец, РПКСН находятся на постоянном дежурстве в Тихом и Атлантическом океанах, благодаря чему у главы Белого дома есть постоянная возможность нанести ответный удар.

Минимальное количество подводных лодок класса «Огайо», необходимое для выполнения возложенной на них задачи сдерживания, составляет 14 кораблей. В свою очередь, из-за меньшего периода технического обеспечения нужно всего 12 лодок класса «Колумбия», из которых две будут выведены из несения патрулирования на время ремонта. Из десяти лодок, несущих службу, шесть будут находиться в портах или действовать в Тихом океане, остальные четыре — в Атлантическом.

Однако с переходом на класс «Колумбия» сопряжены и риски. Во-первых, самая старая подводная лодка класса «Огайо» должна быть списана в 2027 году, тогда как первая лодка «Колумбия» сможет начать свои патрули сдерживания только после 2030 года. И по прогнозам ВМФ, с 2032 по 2040 год число действующих РПКСН сократится до десяти.

Во-вторых, нет больше возможности продлевать срок службы подводных лодок класса «Огайо», поэтому если замена их на лодки «Колумбии» не будет осуществлять по запланированному графику или лодки предыдущего поколения не смогут осуществлять свои функции, ВМФ может лишиться инструментов возможности исполнять свои обязательства.

Последним поводом для беспокойства является число ракетных труб, которых у новых подлодок всего 16 в сравнении с 24 на «Огайо». Эта мера связана с необходимостью соблюдать условия СНВ-III, а также для снижения расходов.

При этом, заключает автор, ядерные державы, вроде России и Китая, не сокращают свои ядерные потенциалы, а КНДР и Иран, по всей видимости, стремятся стать ядерными державами, обладающими средствами доставки. Поэтому США и необходимо поддерживать потенциал ядерного сдерживания против известных и будущих угроз. Таким образом, новая администрация США и Конгресс должны, не задерживаясь, начать постройку новых РПКСН.