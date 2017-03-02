



Russianlessons.net Хабаровский край рядом с Сахалинской областью и Японией

Рассказывая о проекте российско-японского энергомоста, аналитический журнал «Геоэнергетика» уже достаточно подробно рассказал о том, как проектировщики РусГидро видят его первую очередь — ту, что связана с генерирующими мощностями острова Сахалин. Когда «большие СМИ» России говорят о второй очереди этого энергомоста, чаще всего через запятую перечисляют названия нескольких электростанций, особо не вдумываясь в них. Классическая, так скажем, фраза, звучит так: «К российско-японскому энергомосту должны присоединить свои мощности 3-я очередь Комсомольской ТЭЦ-1, Амурская ТЭЦ и Майская ГРЭС». Мы не станем критиковать тех, кто это пишет, а просто покажем, о чем речь должна идти на самом деле.

«Третья очередь Комсомольской ТЭЦ-1»? Давайте назовем это «оговоркой», поскольку эта самая третья очередь была введена в эксплуатацию в далеких 60-х годах минувшего века. Свою историю Комсомольская ТЭЦ-1 начала в 1935 году, когда в славном городе Комсомольске-на-Амуре расширили теплоэлектроцентраль Амурского судостроительного завода — для того, чтобы она могла обеспечивать теплом не только сам завод, но и ведомственные жилые дома вокруг него. Никакого номера у этой ТЭЦ не было, а в 1937 году инженеры начали проектировать Комсомольскую ТЭЦ-1. Ее задумывали сделать действительно именно городской: на заводе с теплом было все в порядке, а город продолжал расти, вот на этот рост и проектировали мощность в целых 100 МВт. Но все планы перечеркнула война — не до новой ТЭЦ в дальнем тылу было стране в то время. Но военное лихолетье миновало, в 1946 году проект довели до ума и приступили к строительству.

Пока строители и монтажники занимались своей частью работы, в дело пошли снабженцы, отправленные на поиски подходящего оборудования. Турбогенератор мощностью 23 МВт был обнаружен в Манчжурии, в числе прочего трофейного имущества. Фирма Мицубиши и в 1935 году работала основательно: на то, чтобы вращать такую махину, потребовалось целых три котлоагрегата, добытых все теми же лихими снабженцами. Англия, компания «Бабкок-Вилькокс», которая известна и сейчас — тем, что следит за развитием американского и английского атомных проектов. В 1938 англичане выпустили замечательные котлы, выдерживавшие давление до 24 атмосфер и выдававшие 120 тонн пара в час. Наши народные умельцы привели всю эту «солянку» в нужное состояние. Перемотали ротор турбины — у японцев генератор вырабатывал 11 кВ, а в сети Комсомольска рабочим напряжением было 6,3 кВ, чуть подправили котлы, и все вошло в штатный режим. О том, как на ТЭЦ попали турбина и котлы, документы имеются, а вот откуда появился финский мостовой кран грузоподъемностью 55 тонн — снабженцам нынешнего поколения вообще неизвестно. Самое удивительное, что он и сейчас продолжает работать, хотя во время ремонтов, само собой, кое-какие запчасти изготовили уже наши на все руки мастера. В общем, с миру по нитке — голому рубаха, и в декабре 1950 Комсомольская ТЭЦ-1 была принята в эксплуатацию. После того, как было добавлено уже действительно наше оборудование, ТЭЦ-1 достигла своей максимальной мощности в 75 МВт — на этом ее расширение и закончилось. Был проект доведения мощности до 150 МВт, но руководство города решило отдать приоритет развитию самой первой в городе ТЭЦ — той самой, заводской, принятой в эксплуатацию в 1935 году. Именно она именуется ныне Комсомольская ТЭЦ-2, а Комсомольская ТЭЦ-1 — ее структурная единица.

Rao-esv.ru Комсомольская ТЭЦ-1

ТЭЦ-1 и ныне в строю, несмотря на возраст и множество переделок. На рубеже 70−80 годов минувшего века в Хабаровском крае чередой пошли перебои с углем, и энергетики, внимательно изучив старинные японские иероглифы и английские инструкции, умудрились перевести все оборудование на сжигание мазута. В 1985 в Комсомольск пришел сахалинский газ — и японо-английское оборудование стало работать на газе. В общем, обидно, что история не сохранила имена-фамилии наших умельцев разных лет, стыковавших нестыкуемое и впихивавших невпихиваемое. Сегодня ТЭЦ-1 обогревает три городских микрорайона и один пригородный, в том числе и завод «Амурметалл». Станция отметила свой 60-летний юбилей, в ответ на все разговоры про моральное устарение пыхтит котлами, скрипит турбинами и без устали продолжает греть город. Участие в проекте энергомоста?.. Нет уж, господа журналисты, оставьте ветерана в покое. Если Комсомольской ТЭЦ-1 и есть за что бороться, так только за звание старейшей из действующих в стране ТЭЦ. Ну, и за право принять в гости работников «Мицубиши» — вряд ли они где-то еще смогут увидеть в реальной работе турбину их производства, сделанную вот уже больше 80 лет тому назад. Думается, что ажиотаж у японцев это чудо вызовет немалый.

Может быть, рассказывая о проекте российско-японского энергомоста, журналисты «больших СМИ» просто ошиблись номером, речь надо вести о Комсомольской ТЭЦ-2 и третьей очереди этой станции? Как мы уже говорили, это бывшая заводская ТЭЦ, получившая мощное развитие в послевоенное время. В эксплуатацию ее ввели 26 ноября 1935 года, то есть станция отметила уже и 80-летний юбилей. В 1937 было начато строительство второй очереди, успешно завершенное в 1939.

ТЭЦ Амурской судоверфи выдавала на-гора 30 МВт электроэнергии, и это был один из наиболее мощных и современных объектов энергетики довоенного Дальнего Востока. Пережив лихие годы, энергетики в 1958 начали проектирование третьей очереди ТЭЦ-2, в 1964 году две новых турбины и 3 котлоагрегата позволили ей обогнать по мощности ТЭЦ-1. К 1972 году была завершена и четвертая очередь, введены в строй еще 4 котла и 2 турбины. Но легкой жизни у энергетиков как-то и не получалось. Некондиционный уголь в конце 70-х — начале 80-х — и пришлось переделывать-модернизировать вагоноопрокидыватели, промышленные бункеры, деаэраторы, менять систему насосов. Рационализаторы справились не только с этим, но еще и с … устранением градирен: охлаждать пар принудительно уже не требовалось, его целиком и полностью расходовали на нагрев воды для нужд города. Мелочь? В Амур перестали сбрасывать теплую воду, что заметно улучшило городскую экологию. Затем было принято решение перевести ТЭЦ-2 на сжигание газа — и персонал станции самостоятельно провел всю работу по подготовке котлов к новому виду топлива. С 1988 года Комсомольская ТЭЦ-2 и ее подразделение — ТЭЦ-1 работают на газе, совокупно выдавая 265,5 МВт электроэнергии и 545 Гкал/час тепла. Возможно ли увеличение выработки? РусГидро уверено, что вполне. Во всяком случае, в инвестиционном плане 2017 года значится капитальный ремонт 4 котлов и 3 турбин. Сайт РусГидро, как и сайт Дальневосточной Генерирующей Компании, никакой подробной информации не дает, но в обычных случаях модернизация оборудования ТЭЦ дает прирост установленной мощности в 4−6%, не более того. Нет никакой информации и о проектировании новых очередей Комсомольской ТЭЦ-2, так что логический вывод получается только один: с проектом российско-японского энергомоста может быть связана только Комсомольская ТЭЦ-3.

Rao-esv.ru Вид на градирни Комсомольской ТЭЦ-3

Что про нее? Самая молодая, самая мощная в городе, работает полностью на газе. Строить ее начали в 1979 году — с пиковой котельной «Дзёмги». Именно с пиковых котельных чаще всего строят любые ТЭЦ, поэтому давайте разберемся, что это такое. Пиковые котельные — неизбежное следствие нашего с вами российского климата, без них пройти самые холодные дни года невозможно. Пиковые котельные предназначены для обеспечения расчетной теплой нагрузки в те дни, когда основное оборудование ТЭЦ полностью задействовано, но не справляется с обогревом из-за слишком серьезных морозов. Вот до — 35 для того, чтобы в городских квартирах было тепло, хватает расчетного оборудования, а при — 40 на ТЭЦ вынуждены включать пиковое тепловое оборудование. Дополнительное, предназначенное для таких вот случаев, которые бывают у нас сплошь и рядом каждую зиму. И начинают строительство ТЭЦ именно с пиковой котельной — на случай внезапных морозов. Потом, когда построена вся остальная ТЭЦ, пиковая котельная начинает действовать только по мере необходимости, а в первое время все, что делает будущая ТЭЦ — греет своих горожан. Вот с водогрейных котлов и началась Комсомольская ТЭЦ-3: в 1980 ввели в эксплуатацию первый из них, в 1982 еще три, в 1984 еще два. И в это же время шло строительство основной части ТЭЦ, благополучно завершенное в 1988, а в следующем в эксплуатацию приняли всю Комсомольскую ТЭЦ-3 в составе двух энергоблоков и той самой пиковой котельной. Суммарная мощность 360 МВт и 1240 Гкал/час, Комсомольск-на-Амуре с той поры полностью и с запасом обеспечен и электроэнергией, и теплом. Газовая магистраль подведена, вся необходимая инфраструктура подготовки газа к поступлению в топки котлов имеется, потому и планы ДВГК (Дальневосточная генерирующая компания) установить дополнительную парогазовую установку, которая увеличит производство электроэнергии сразу на 400 МВт, имеют под собой прочную основу.

Вот только более подробной информации по этому поводу пока найти не удается, но этому есть вполне логичное объяснение. Грустное, но логичное. Почему грустное? В послании Федеральному собранию в декабре 2015 года Владимир Путин, что называется, «заострил внимание» на положении дел в Комсомольске-на-Амуре. Цитата не самая длинная, вот она:

«Ещё одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это город с легендарной историей, с современной высокотехнологичной промышленностью, которая выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно работает на оборонную промышленность. Но городская и социальная инфраструктуры находятся здесь в запущенном состоянии. Это касается и общего облика города, и объектов спорта, культуры, учреждений здравоохранения, образования — всё это не соответствует потенциалу Комсомольска-на-Амуре, в том числе поэтому сюда сложно привлекать молодых перспективных специалистов, в которых остро нуждаются предприятия региона. Считаю, что в рамках имеющихся программ нужно сконцентрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре. Конечно, это нельзя сделать с сегодня на завтра, но нужно, во всяком случае, понять, что делать, как, каким темпом».

Дмитрий Медведев сказанное явно услышал, но выполняет, уж простите, как умеет. Был объявлен конкурс на создание плана комплексного развития Комсомольской агломерации до 2032 года, в аукционной документации на разработку срок окончания работ обозначен концом января 2017 года. Закончена ли работа, согласован ли этот план с планами РусГидро по развитию генерации электроэнергии в этом регионе — официальной информации пока нет. Хочется верить, что ждать придется недолго. А пока остается просто зафиксировать: для проекта российско-японского энергомоста Комсомольск-на-Амуре вполне способен добавить 400 МВт генерирующих мощностей.

Rao-esv.ru Турбинный цех Амурской ТЭЦ

Следующая электростанция, которую называют как потенциального участника проекта — Амурская ТЭЦ. Для тех, кто не в курсе, напоминаем: Амурск это промышленный пригород Комсомольска-на-Амуре, небольшой по площади и населению, расположенный на 45 км южнее центра агломерации.

В 1960 здесь началась одна из всесоюзных ударных строек — стране был нужен новый целлюлозно-картонный завод, который и стал градообразующим предприятием. Практически одновременно стали проектировать и строить собственную угольную ТЭЦ, первую очередь которой приняли в эксплуатацию в 1965 году. Начинали со скромных 25 МВт, но постепенно, по мере вхождения в строй одной турбины за другой, к 1992 Амурская ТЭЦ вышла на полную проектную мощность в 285 МВт. С приходом сахалинского газа, с 2000 года начался перевод котлов на сжигание газа — тоже без суеты, планово.

На сегодня Амурская ТЭЦ потребляет как уголь, так и газ — полный переход не закончился. В январе этого года начался капитальный ремонт одного из энергоблоков, но связан он не с наращиванием мощности генерации, а с улучшением системы контроля и управления и с крайне необходимым обновлением оборудования, степень износа которого на этой ТЭЦ составляет 60% у турбин и более 80% у котлов. Ровно так же, как и в случаях с ТЭЦ Комсомольска-на-Амуре, конкретной информации о том, когда, как и на сколько именно может быть увеличена установленная мощность, в открытых источниках найти практически невозможно.

Rao-esv.ru Майская ГРЭС. Общий вид

Еще один «возможный» участник» проекта энергомоста из списка «больших СМИ» — Майская ГРЭС. Без лишних слов: Майскую ГРЭС из-за полного износа всего ее оборудования предстоит просто закрыть, заместив ее мощности при помощи строительства и сдачи в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань.

Майская ГРЭС в прошедшем году отметила свой 80-летний юбилей, поскольку в эксплуатацию она была введена 6 мая 1936 года. Все эти годы она была и пока остается единственным источником тепла и электричества на территории сразу двух районов, Советско-Гаванского и Ванинского. Сегодня Майская ГРЭС — это 90,2 МВт установленной мощности электрогенерации и 92%-ная степень износа котлоагрегатов. В экономических характеристиках теплоэлектростанций есть такой важный показатель как расход топлива, необходимый для выработки 1 киловатт-часа. Очень удобный показатель, поскольку позволяет легко понять, насколько качественно работает оборудование. Так вот в среднем по ДФО в 2012 году расходовали 345 граммов условного топлива («условное топливо» — нечто усредненное по углям, газу и мазуту, то есть по всем видам топлива, попадающим в топки котлов), а у Майской ГРЭС — 696,8 грамм. На себестоимость киловатта влияет и ряд других факторов (транспортные издержки по доставке топлива, потери электроэнергии на передающих его ЛЭП и т.д.), но совершенно очевидно, что киловатты Майской ГРЭС — одни из самых дорогих в России.

При этом те самые 92% износа оборудования — это еще и частые его поломки, аварии, остановки. В общем дорого, некачественно и безнадежно. Да, станция продолжает работать, трудиться ей еще не менее года, но жива она исключительно на энтузиазме ее персонала. Профессионалы, не дающие станции умереть и оставить без света и тепла два района. А где-то в столицах в это время рассуждают о возросших нагрузках выматывающихся за день офисных клерков… В общем — какой уж тут энергомост, суметь бы поддержать станцию в рабочем состоянии до пуска новой ТЭЦ в Советской Гавани.

Проектная мощность Советской ТЭЦ — 120 МВт и 200 Гкал/час — этого будет вполне достаточно для нынешних и растущих потребностей Советско-Гаванского энергоузла, но не более того. Предлагаем потратить 4 минуты вашего времени, чтобы понять, как выглядит проблема и какие пути намечены для ее решения (видео).

Видимо, из-за краткости ролика в нем не раскрыты подробности информации о «строительстве на вырост»: одновременно с объектами первой очереди на станционной площадке ведутся работы для объектов еще двух очередей. Стало быть, заложенный РусГидро запас генерации — не менее 240 МВт. Но это, собственно говоря, и все, что видно из инвестиционных планов РусГидро в Хабаровском крае на ближайшее время, при этом проектов второй и третьей очереди ТЭЦ Советской Гавани никто пока не делал. Потенциальная прибавка генерирующих мощностей, которые можно использовать для экспортных поставок — это 400 МВт по Комсомольской ТЭЦ-3 и 240 МВт по ТЭЦ Советской Гавани. Но, напомним, это в том случае, если РусГидро и ИнтерРАО ЕС не смогут договориться об инвестициях со стороны SoftBank Group.

Нам кажется достаточно очевидным, что в описании проекта российско-японского энергомоста наступил момент, когда необходимо подробнее остановиться на анализе возможностей комплексного развития нашего Дальнего Востока. Настала пора попытаться разобраться, в связи с чем и почему сложилась вот такая странная обстановка: проект энергомоста в части, касающейся Хабаровского края, как видим, крайне зыбок и не определен. Попробуем разобраться, что же происходит, почему происходит и где кроется источник проблем в энергетике Дальневосточного федерального округа.

Проблемы эти возникли не вчера и не сегодня, им уже достаточно много лет. Не все гладко получалось при советской плановой экономике, попытки как-то изменить ситуацию, предпринимаемые в наше время, не всегда последовательны, разные ветви власти по разному видят ситуацию и пути выхода из нее. Хотя «Геоэнергетика» не часто занимается таким «почти политическим» анализом, но попытка такого анализа неизбежна. Энергетику вообще очень сложно отделить от политики, они зачастую очень тесно переплетены. И в данном конкретном случае, когда потенциальная возможность экспорта нашей конечной продукции — электроэнергии соединена с возможностью комплексного развития самого большого федерального округа России, такое переплетение просто неизбежно. Попытка анализа энергетической политики социализма и капитализма в одном отдельно взятом федеральном округе — таким будет содержание следующей заметки в цикле, посвященном проекту российско-японского энергетического моста.

Источник: «Геоэнергетика.ru»