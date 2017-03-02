На этой неделе стало известно, что «Кировское машиностроительное предприятие», являющееся частью концерна ВКО «Алмаз-Антей», начнет напрямую работать в интересах гособоронзаказа с 2018 года. Об этом заявил генеральный директор завода Эдуард Носков. Причём в 2017 уже будет налажен выпуск образцов продукции для испытаний, которые должны подтвердить требуемые характеристики и качество изделий. Почему же эта новость так важна?

Defence.ru

Зенитно-ракетные комплексы С-400 наконец-то пойдут на экспорт в необходимых количествах

Ни для кого не секрет, что главной «звездой» российской противовоздушной обороны (ПВО) является зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) большого радиуса действия С-400, выпускаемый «Алмаз-Антеем». До последнего времени «Триумф» не поставлялся на экспорт из-за того, что имеющиеся производственные мощности были полностью заполнены заказами российской армии. Перевооружение на новый ЗРК идёт ударными темпами — на вооружение поставлено уже до 37 дивизионов С-400, до 2020 года их число должно достигнуть 56. Исключение было сделано пока лишь для Китая — в 2015 году был подписан контракт на поставку 4 дивизионов С-400, предположительно за $3 млрд. Вероятнее всего, Пекин начнет получать заказанное вооружение уже в этом году. Но очередь из желающих надежно закрыть своё небо не уменьшается — давний и крупнейший импортёр российского вооружения — Индия, уже в 2017 году планирует подписать контракт на поставки С-400. Даже член НАТО — Турция проявляет интерес к «Триумфу» (хотя причиной тому могут быть и торги с США по цене на ЗРК Patriot PAC-3, или политический шантаж). Имеющихся производственных мощностей явно не хватает для того, чтобы удовлетворить и внутренний и внешний спрос.

Именно по вышеуказанным причинам ещё в 2011 году было решено построить два новых завода для «Алмаз-Антея» — один в Кирове, другой в Нижнем Новгороде (Нижегородский завод 70-летия Победы). Оба завода в 2016 году начали выпускать пробные партии изделий, и будут работать в связке. С учетом того, что на новых заводах заметно выше уровень автоматизации, расчётная производительность труда планируется в 3−3,5 раза выше, чем на других предприятиях такого же профиля. Фактически — новые производства заработают «на полную катушку» к тому моменту, как Россия начнёт экспортные поставки ЗРК С-400, что полностью оправдывает вложенные в их создание средства.

Встреча Владимира Путина с рабочими АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», 29 марта 2016 года

С прицелом на будущее: С-350, С-500 и А-235 «Нудоль»

Новые производственные мощности нужны не только для производства С-400 «Триумф». Есть и другой проект, который скоро потребует огромных производственных мощностей — это ЗРК среднего радиуса действия С-350 «Витязь», который призван заменить устаревающие С-300ПС/ПМ (а их на вооружении имеется очень много). Потребность в «Витязе» будет не меньше, чем в С-400, поэтому заводы «пустовать» точно не будут. Тем более что и эти системы могут заинтересовать покупателей на мировом рынке вооружений.

Другие более отдаленные и перспективные проекты — это системы ПРО С-500 и А-235 «Нудоль». С-500 представляет собой систему тактической ПРО наподобие американской AegisSM-3 Block IB, способную бороться с ракетами средней и малой дальности, осуществляя заатмосферный перехват, а также, в некоторой степени, с боеголовками межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на финальном участке полёта. По планам, первый опытный образец С-500 появится в 2020 году. Соответственно к середине 2020-х можно ожидать начала крупносерийного производства.

Warfiles.ru ПРО А-235 «Нудоль»

Что касается стратегической системы ПРО А-235 «Нудоль», то здесь известно намного меньше, многое строится на предположениях и слухах. Точно известно, что А-235 создается с целью заменить устаревающую систему ПРО Москвы А-135 и её главной целью станет борьба с боеголовками МБР. Вероятнее всего, система будет состоять из 2 эшелонов. На дальнем рубеже обороны будут применяться противоракеты с максимальной дальностью перехвата до 1000−1500 км, на ближнем — аналог ракет 51Т6 системы А-135 с дальностью 100−150 км. По имеющимся данным, испытания идут удачно, однако сроки принятия системы на вооружение неизвестны. Тем не менее обновление системы ПРО Москвы тоже потребует производственных мощностей.