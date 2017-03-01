Франция

«Скачки» президентских рейтингов отдельных кандидатов во Франции практически никак не сказываются на уровне поддержки Марин Ле Пен. Лидер французских крайне правых вот уже многие месяцы возглавляет «пелетон» кандидатов в президенты, лидируя с показателем в 26−27 пунктов. Для подавляющего большинства французских политологов очевидно, что именно М. Ле Пен должна выйти победительницей первого тура выборов.

Фавориту первого тура, юристу по образованию с адвокатской практикой, 48 лет: она имеет многолетний опыт работы в качестве депутата Европарламента (с 2014 г. М. Ле Пен возглавляет там крайне правую группу «Европа наций и свобод») и регионального советника (сегодня в Верхней Франции). С 2011 г. М. Ле Пен возглавляет «Национальный фронт» (НФ), доставшийся ей «в наследство» от её отца, основателя фронта Жан-Мари Ле Пена. За эти семь лет она сумела, запустив кампанию «де-демонизации» НФ, сделать свою партию самой популярной в стране и одной из самых мощных правонационалистических партий в Европе.

Правда, данная кампания стоила политического разрыва дочери и отца. Ж.-М. Ле Пен в итоге был отстранён со всех партийных постов, хотя по суду добился восстановления в должности почётного председателя Фронта. Престарелый политик в последние годы не раз заявлял, что не верит в искренность дочери, не доверяет и ставит под сомнение моральные качества Марин. В конце 2016 г., отвечая на вопрос журналиста, экс-глава Фронта сказал: «Я мог бы колебаться — поддерживать или нет Марин на президентских выборах».

Marie-Lan Nguyen Марин Ле Пен и Жан-Мари Ле Пен. 1 мая 2010 года

Но вот избиратели крайне правых, похоже, уже не колеблются. Если в 2012 г. на президентских выборах М. Ле Пен финишировала третьей с почти 18% голосов, то за «пятилетие Олланда» именно НФ — более, чем любая другая партия во Франции, — извлёк для себя основные политические дивиденды. В 2014—2015 гг. НФ последовательно занял первое место на европейских, департаментских и региональных выборах, получая на них 25−27% голосов. НФ превратился в действительно народную по уровню поддержки партию, которую поддерживают представители самых разных слоёв общества — от рабочих до пенсионеров. И личная роль М. Лё Пен в этом вряд ли подлежит сомнению.

Другое дело, что в силу особенностей французской политической системы и существующему де-факто фронту традиционных левых и правых партий против националистов, НФ, имея поддержку более четверти избирателей Республики, располагает всего одним депутатом, двумя сенаторами, не контролирует ни одного регионального или департаментского совета. В данной ситуации фронт делает громадную ставку на президентские и парламентские выборы 2017 г.

Рост поддержки НФ и ее лидера связан как с неудачами действующей власти в социально-экономической сфере, так и в целом с кризисом доверия избирателей к парламентским партиям. В то же время, очевидно, помогла и кампания «де-демонизации». Расширение поддержки крайне правых произошло в том числе, как верно отмечает известный российский франковед профессор Юрий Рубинский, и потому, что в их платформу вошли и тезисы из программ французских левых — «повышение минимальной зарплаты, снижение возраста выхода на пенсию, налоговые санкции на бегство капитала из Франции, национализация банков и т. д.»

Marine2017.fr Встреча с избирателями

Но все-таки, если анализировать президентскую программу М. Ле Пен («144 обязательства»), её крайне правый и националистический профиль, что называется, сохраняет свою актуальность. Как заявляет лидер НФ во введении к своей программе, «цель этого проекта — сначала вернуть свободу Франции и слово её народу». В документе содержатся достаточно радикальные инициативы, касающиеся внутренней политики, хотя саму V Республику крайне правые под сомнение не ставят. Но при этом предлагают перейти к тотально пропорциональной системе выборов на всех уровнях, резко сократить численность Национального Собрания и Сената, ликвидировать региональные административные единицы, сохранив лишь коммуны и департаменты.

Важнейшим императивом президентский проект М. Ле Пен называет «возвращение суверенитета» Французской Республики в законодательной, валютной и политической сферах. Именно французское государство, а не Евросоюз, считают лидеры НФ, должно само контролировать собственные границы и выпускать национальную валюту. Таким образом, «антиевропеизм» НФ нынешняя электоральная программа подтверждает более чем определённо: националисты требуют покончить с участием Франции в Шенгенском пространстве, вернуть Республику к франку и, в конечном итоге, провести референдум о членстве Франции в ЕС, против которого НФ давно и принципиально выступает.

Очевидно, что такая «европейская повестка» объективно делает французских националистов политическими друзьями Кремля. Но дело всё-таки не только в Европе. Если в 1980-е гг. НФ считался чуть не самой проамериканской партией во Франции, то сегодня, даже несмотря на открытое сочувствие курсу Дональда Трампа со стороны Ле Пен, НФ определенно выступает в поддержку многополярности в системе международных отношений и за выход Франции из системы военной организации НАТО.

Marine2017.fr Прогулка на катере

Экономическая программа М. Ле Пен и ее партии выглядит более «социальной», чем идеи, защищаемые «Республиканцами» и Франсуа Фийоном. Выступая за «экономический патриотизм», М. Ле Пен требует защитить интересы французского производства и стратегических отраслей хозяйства. Но будучи тесно связанным с националистически ориентированной буржуазией юга Франции, НФ остаётся верен курсу на сокращение налогов с французского патроната.

Несмотря на жесткий прессинг против М. Ле Пен как во Франции, так и на уровне Европарламента, она сохраняет лидирующие позиции. Однако только к первому туру. Почти все опросы показывают, столкнись во втором туре М. Ле Пен с европеистом Макроном или консерватором Фийоном, шансы на итоговую победу у лидера крайне правых будут явно меньше, чем у ее потенциальных соперников… Видимо, не зря Ле Пен-отец сомневается…