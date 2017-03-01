Отец считает Марин Ле Пен аморальной
«Скачки» президентских рейтингов отдельных кандидатов во Франции практически никак не сказываются на уровне поддержки Марин Ле Пен. Лидер французских крайне правых вот уже многие месяцы возглавляет «пелетон» кандидатов в президенты, лидируя с показателем в 26−27 пунктов. Для подавляющего большинства французских политологов очевидно, что именно М. Ле Пен должна выйти победительницей первого тура выборов.
Фавориту первого тура, юристу по образованию с адвокатской практикой, 48 лет: она имеет многолетний опыт работы в качестве депутата Европарламента (с 2014 г. М. Ле Пен возглавляет там крайне правую группу «Европа наций и свобод») и регионального советника (сегодня в Верхней Франции). С 2011 г. М. Ле Пен возглавляет «Национальный фронт» (НФ), доставшийся ей «в наследство» от её отца, основателя фронта Жан-Мари Ле Пена. За эти семь лет она сумела, запустив кампанию «де-демонизации» НФ, сделать свою партию самой популярной в стране и одной из самых мощных правонационалистических партий в Европе.
Правда, данная кампания стоила политического разрыва дочери и отца. Ж.-М. Ле Пен в итоге был отстранён со всех партийных постов, хотя по суду добился восстановления в должности почётного председателя Фронта. Престарелый политик в последние годы не раз заявлял, что не верит в искренность дочери, не доверяет и ставит под сомнение моральные качества Марин. В конце 2016 г., отвечая на вопрос журналиста, экс-глава Фронта сказал: «Я мог бы колебаться — поддерживать или нет Марин на президентских выборах».
Но вот избиратели крайне правых, похоже, уже не колеблются. Если в 2012 г. на президентских выборах М. Ле Пен финишировала третьей с почти 18% голосов, то за «пятилетие Олланда» именно НФ — более, чем любая другая партия во Франции, — извлёк для себя основные политические дивиденды. В 2014—2015 гг. НФ последовательно занял первое место на европейских, департаментских и региональных выборах, получая на них 25−27% голосов. НФ превратился в действительно народную по уровню поддержки партию, которую поддерживают представители самых разных слоёв общества — от рабочих до пенсионеров. И личная роль М. Лё Пен в этом вряд ли подлежит сомнению.
Другое дело, что в силу особенностей французской политической системы и существующему де-факто фронту традиционных левых и правых партий против националистов, НФ, имея поддержку более четверти избирателей Республики, располагает всего одним депутатом, двумя сенаторами, не контролирует ни одного регионального или департаментского совета. В данной ситуации фронт делает громадную ставку на президентские и парламентские выборы 2017 г.
Рост поддержки НФ и ее лидера связан как с неудачами действующей власти в социально-экономической сфере, так и в целом с кризисом доверия избирателей к парламентским партиям. В то же время, очевидно, помогла и кампания «де-демонизации». Расширение поддержки крайне правых произошло в том числе, как верно отмечает известный российский франковед профессор Юрий Рубинский, и потому, что в их платформу вошли и тезисы из программ французских левых — «повышение минимальной зарплаты, снижение возраста выхода на пенсию, налоговые санкции на бегство капитала из Франции, национализация банков и т. д.»
Но все-таки, если анализировать президентскую программу М. Ле Пен («144 обязательства»), её крайне правый и националистический профиль, что называется, сохраняет свою актуальность. Как заявляет лидер НФ во введении к своей программе, «цель этого проекта — сначала вернуть свободу Франции и слово её народу». В документе содержатся достаточно радикальные инициативы, касающиеся внутренней политики, хотя саму V Республику крайне правые под сомнение не ставят. Но при этом предлагают перейти к тотально пропорциональной системе выборов на всех уровнях, резко сократить численность Национального Собрания и Сената, ликвидировать региональные административные единицы, сохранив лишь коммуны и департаменты.
Важнейшим императивом президентский проект М. Ле Пен называет «возвращение суверенитета» Французской Республики в законодательной, валютной и политической сферах. Именно французское государство, а не Евросоюз, считают лидеры НФ, должно само контролировать собственные границы и выпускать национальную валюту. Таким образом, «антиевропеизм» НФ нынешняя электоральная программа подтверждает более чем определённо: националисты требуют покончить с участием Франции в Шенгенском пространстве, вернуть Республику к франку и, в конечном итоге, провести референдум о членстве Франции в ЕС, против которого НФ давно и принципиально выступает.
Очевидно, что такая «европейская повестка» объективно делает французских националистов политическими друзьями Кремля. Но дело всё-таки не только в Европе. Если в 1980-е гг. НФ считался чуть не самой проамериканской партией во Франции, то сегодня, даже несмотря на открытое сочувствие курсу Дональда Трампа со стороны Ле Пен, НФ определенно выступает в поддержку многополярности в системе международных отношений и за выход Франции из системы военной организации НАТО.
Экономическая программа М. Ле Пен и ее партии выглядит более «социальной», чем идеи, защищаемые «Республиканцами» и Франсуа Фийоном. Выступая за «экономический патриотизм», М. Ле Пен требует защитить интересы французского производства и стратегических отраслей хозяйства. Но будучи тесно связанным с националистически ориентированной буржуазией юга Франции, НФ остаётся верен курсу на сокращение налогов с французского патроната.
Несмотря на жесткий прессинг против М. Ле Пен как во Франции, так и на уровне Европарламента, она сохраняет лидирующие позиции. Однако только к первому туру. Почти все опросы показывают, столкнись во втором туре М. Ле Пен с европеистом Макроном или консерватором Фийоном, шансы на итоговую победу у лидера крайне правых будут явно меньше, чем у ее потенциальных соперников… Видимо, не зря Ле Пен-отец сомневается…