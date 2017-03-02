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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер лично подключил чиновников из ФБР к диалогу с журналистами, пытаясь опровергнуть статью The New York Times о контакте Трампа с Россией. На данный момент ни одно подразделение разведывательных органов США не предоставило доказательств того, что такая связь действительна имела место. Напомним, что вся информация, предоставленная журналистам, исходила из неофициальных и анонимных источников.

«Вам предоставлена информация о том, что американская разведка расследовала вмешательство России в выборы; Палата представителей и Сенат тоже провели расследования. Сколько еще человек должны подтвердить, что ничего не было, чтобы вы убедились, что ничего не было?» — вопрошал Шон Спайсер представителей «четвертой власти» в ходе пресс-конференции.

27 февраля Шон Спайсер coобщил, что в день публикации репортажа в New York Times, глава ФБР в разговоре с главой администрации упомянул, что статья в газете о связях Трампа с Россией была «полнейшей чушью [bullshit]».

Пресс-секретарь Белого дома не ответил на вопрос о том, звонил ли он главе ФБР Помпео. Спайсер заявил, что Белый дом всего лишь «выполнял свою работу», предоставив информацию тем журналистам, которые хотели удостовериться в правдивости статьи New York Times; и поделился контактами экспертов, которые могли подтвердить заявление Белого дома о том, что напечатанный материал не соответствуют действительности.

«Западное крыло настойчиво хочет опровергнуть передовицуTimesот 15 февраля, где говорится, что Трамп и его помощники «повторяли контакты с высокопоставленными чиновниками из российской разведки в 2016-ом году», — пишет либеральное издание Axios.

«Позже стало известно, что чиновники, которым звонил Спайсер — это директор ЦРУ Майк Помпео и руководитель комитета по разведке в Сенате Ричард Берр. Спайсер также предоставил номера телефонов журналистов из The Washington Post и The Wall Street Journal председателю комитета по разведке Палаты представителей Девину Нуньесу, который сам предложил сделать звонок и, по словам чиновника, «находился внутри этих событий», — описывает ситуацию Axios.

Напомним, Times, писала, что «чиновники США говорят о шквале телефонных звонков перехваченных перед выборами». ФБР не соглашалось говорить с прессой, и Белый дом пытался найти других должностных лиц, которые бы донесли правду до пытливых журналистов.

Спайсер сам долгое время отказывался от комментариев. Пресс-секретарь сам еще, по-видимому, не знал в то время, в какой стадии находилось расследование контактов Трампа с Россией.

Gage Skidmore Шон Спайсер (в центре)

«Высокопоставленные чиновники Белого дома тем не менее говорят, что они абсолютно уверены в том, что российский дым не приведет к пожару, и даже рады, что их противники отвлечены этим вопросом. «Более шести месяцев мы слышим об этих предполагаемых контактах с Россией», — признавался журналистам Axios один из чиновников. «И все же… со всеми историями и утечками, которые произошли, никакой «истории» там нет».

О чем было сказано во время звонков: Помпео и Барр рассказали журналистам, что эта история не правдива, но они не предоставили никаких подробностей, что особенно расстроило конкурирующих журналистов. По словам чиновника обоим из них было сказано: «Все, что я могу вам сказать — это история не точна [notaccurate]».

Почему это необычно: Чиновники из разведки администрации Обамы сказали, что директор ЦРУ вряд ли будет говорить непосредственно с одним журналистом; и что в прошлом, как правило, такой сценарий находился в резерве: с издателем или редактором говорили в случае, если новостная организация раскопала что-то, что может нанести ущерб национальной безопасности.

Либеральное издание The Washington Post сообщила 25 февраля о своих данных в статье под заголовком: «Администрация Трампа стремится привлечь чиновников из разведки, чтобы опровергнуть историю с Россией».

Реакция: Некоторые демократы уже утверждали, что участие России в выборах должно быть расследовано с помощью специального прокурора в стиле комиссии по 9/11, а не комитетами по разведке из Конгресса. Джордж Литтл, топ-офицер ЦРУ и представитель Пентагона при президенте Обаме, сказал: «Сомнительно, что Конгресс сможет провести объективное и независимое расследование связей между Белым домом и российским правительством, если они настолько тесно сотрудничают со средствами массовой информации и пресс-секретарем», — цитирует Литтла издание Axios.

«Казалось, что скандал уже находится под контролем [противников Трампа], когда конгрессмены-республиканцы призывали к независимому расследованию, а многочисленные комитеты Конгресса требовали проведения расследований, и Трамп объявил войну «врагам народа» — средствам массовой информации в очевидной попытке отвлечь внимание», — пишет издание The Guardian.

«В то время как Белый дом, по собственному неуклюжему признанию, работал за кулисами и пытался управлять поведением Конгресса и разведывательных органов, все эти усилия возымели только негативные последствия.

Контакты между начальником администрации Белого дома Райнсом Прибусом и высшими должностными лицами ФБР были раскритикованы как пересечение необходимой линии, разделяющей Белый дом и правоохранительные органы, как вмешательство в расследование с определенными целями.

26 февраля сторонник Трампа в очередной раз пересек эту линию, говоря, что ФБР отклонило утверждение о ненадлежащих связях Трампа с Россией и назвало всю историю «фуфлом». «ФБР уже сказало, эта история фуфло», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс в интервью каналу ABC на этой неделе.

Тем не менее ФБР воздержалось от публичного комментария о расследовании предполагаемого контакта между компаниями Трампа и российскими оперативниками, о которых пишут Нью-Йорк Таймс и CNN, ссылаясь на анонимные источники из правоохранительных и разведывательных органов. Характеристика «фуфло» приписывается заместителю директора ФБР Эндрю МакКейбу — тоже анонимными представителями администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, подтвердил, что Прибус просил высокопоставленных чиновников ФБР публично развенчать эту историю, и что они отказались это сделать.

Трамп тем временем набросился на два фронта: он напал на разведку, предупреждая, что источники утечек, которые общались с новостниками, будут наказаны. А средства массовой информации назвал «врагами народа». В твиттере он написал, что история с Россией была сплошь «фальшивыми новостями [fakenews]», заказанными демократами.

Республиканский конгрессмен Даррелл Исса на телеканале НВО яростно призывал генерального прокурора Джеффа Сэшнса, который был членом кампании Трампа, взять самоотвод и отойти от расследования этого дела.

«Мы должны использовать устав и специального прокурора», — сказал Исса. «Вы не можете просто дать вести дело своему заместителю. Это еще один политический назначенец».

Джон Бреннан

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, который служил в разведке во время Барака Обамы и Джорджа Буша, заявил 26 февраля, что расследование этого дела находится на ранних стадиях, и что никто еще не знает, к чему оно приведет.

«Любой, кто утверждает, что ему уже известны какие-то факты (что именно произошло или не произошло между российскими официальными лицами и лицами в США во время выборов), я думаю, говорит очень преждевременно», — сказал Бреннан в интервью каналу CBS. «Белый дом должен понимать, что они должны держаться подальше от ФБР во время расследования уголовных дел».

Бреннан также защищал директора ФБР Джеймса Коми — одного из чиновников, который признал, что говорил с Прибусом о том, чтобы бюро опровергло связь между Трампом и Москвой. Бреннан сказал, что он сомневался в том, говорил ли Коми с Прибусом о ходе расследования ФБР. «Я работал с Джимом, он не будет делать ничего, что поставит под угрозу целостность проводимого расследования», — сказал он.

Беспристрастность Коми, правда, уже ставилась под вопрос, когда он в ходе предвыборной кампании сделал заявление о том, что ФБР напало на новый след в деле Клинтон об утечках из персональной почты, и затем ничего не нашли.

Бреннан также отрицал, что он сам был источником утечек о контактах компаний Трампа и Москвой, в том числе о том, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн вел неуместные разговоры с российскими дипломатами. «Любой, кто думает, что я ответственен за это, абсолютно не прав», — сказал Бреннан.

Увольняя Флинна, Трамп обвинил СМИ в «недобросовестности». Сегодня президент называет прессу чуть ли ни виновником всех бед его администрации. Согласно опросу, выпущенному в 26 февраля NBC News и Wall Street Journal, рейтинг Трампа находится на историческом минимуме — 4 пункта, по сравнению со средним показателем +30 (и больше) у предыдущих президентов, только что вступивших в должность», — пишет TheGuardian.

Не факт, что средства массовой информации США гораздо более популярны. Феномен Трампа, который он использовал во время своей кампании, он теперь использует, чтобы посеять сомнения по поводу нелицеприятных историй.

В ответ на вопрос, заданный на пресс-брифинге 27 февраля о том, нужен ли специальный прокурор для расследования связи между русскими и Трампом, Спайсер спросил: «Специальный прокурор для чего?.. Уже шесть месяцев прошло после того, как неназванные источники твердят одно и то же — снова и снова», — сказал Спайсер. «И ничего из этого не выходит».

«Кандидат Дональда Трампа на пост главы разведки США Дэн Коутс [глава разведывательного сообщества США, исполняет обязанности советника президента США и советника Совета Национальной безопасности] сказал, что поддержит расследование конгресса о вмешательстве России в выборы США, возможно, так он сможет показать независимость от администрации, которая в первые же недели сделала все для обострения вражды с разведывательным сообществом.

«Это то, что необходимо расследовать и решать», — говорит бывший сенатор-республиканец перед комитетом по делам разведки 28 февраля. Комитет рассматривает его кандидатуру на должность директора национальной разведки — роль главного советника президента по делам разведки.

Коутс также повторил недавние комментарии вице-президент Майкла Пенса, что виновным в подрыве американской демократической системы грозят последствия», — пишет The Foreign Policy.