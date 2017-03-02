



Латвия

Большой фурор в СМИ вызвала публикация исследования «Гибридная война в Балтии: угрозы и потенциальные ответы», которое провел центр RAND по заказу армии США. В частности, в документе говорится, что для усиления устойчивости против «гибридных атак» и «российской пропаганды», Латвия и Эстония должны расширить политические права русскоговорящих, особенно в вопросах связанных с гражданством и официальным признанием русского языка:

«Более обширное признание русского языка, увеличенное финансирование образования на русском языке и гражданство мигрантам Советской эпохи, значительно уменьшило бы влияние Москвы и разрушило бы утверждение, что в Балтии русскоговорящих не ждут», — говорится в исследовании.

А еще американские эксперты опасаются, что без эффективного послания со стороны НАТО, русскоговорящие меньшинства в Прибалтике могут поверить посланию Кремля относительно планов альянса в этих республиках. И чтобы избежать этого, нужно срочно создавать «правильные» СМИ на русском языке, предварительно изучив какие именно социально-экономические и политические опасения правят в русскоязычной среде.

В принципе, очередное ничем не примечательное исследование, наполненное посланиями, подпитывающими антироссийские фобии. Единственное, пожалуй, отличие от аналогичных документов разработанных в недрах разного рода «аналитических» центров США, это внезапное проявление трогательной «заботы» о правах русских. Это не могло не вызвать у некоторых латышских экспертов приступа «трампофобии» и подозрений во вмешательстве вездесущих «русских хакеров». Так, например, у одного из известных нац-ориентированных журналистов Отто Озолса, некоторые места в докладе создали ощущение того, что оригинал исследования был написан в МИД России. И действительно, не могли же высококвалифицированные американские эксперты собственноручно положить на бумагу такую чушь, что дескать пророссийские организации в Прибалтике «в основном боролись за право использования родного языка и занимались антифашистской риторикой».

В русскоязычной же среде нашлись те, кто напротив, успел обрадоваться благотворному влиянию «Трампа животворящего», заставляющего «переобуваться в воздухе» всех, кто против долгожданной и неминуемой «перезагрузки».

Rand.org Иллюстрация с обложки исследования «Гибридная война в Балтии: угрозы и потенциальные ответы», проведенного центром RAND по заказу армии США

Спешу успокоить озабоченных сохранением национального доминирования и расстроить уловивших «ветер перемен» — ничего нового не произошло, а взрыв эмоций и ажиотаж вокруг исследования, всего лишь результат невнимательности. Во-первых, Трамп тут абсолютно не причем, уже только потому, что исследование проводилось в 2015 году. И проводила его не сердобольная правозащитная организация, что печется о судьбе вымирающих племен Южной Америки, или правах домашних животных, а структура, открыто действующая в интересах национальной безопасности США, и на деньги государства. А во-вторых, что касается вопроса расширения прав русскоязычных, то сложно себе представить более циничного отношения к данной проблеме со стороны наших «западных партнеров». В документе черным по белому говорится о том, что все русские в Латвии и Эстонии являются потенциальным противником, и чтобы хоть как-то снизить опасность, необходимо их задобрить, временно и частично отдав то, что у них бесцеремонно забрали 25 лет назад. А заодно, через специально созданные «правильные» СМИ, окончательно зашлифовать все имеющиеся протестные шероховатости.

Вывод прост: сделать это надо не потому, что русскоязычные в Прибалтике «тоже люди», а потому, что они представляют опасность и существует необходимость превращения их в лояльную массу, когда даже «пророссийские организации» перестанут «заниматься антифашистской риторикой».