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Либеральные СМИ США решили отстреливать людей Трампа по одному. В этой охоте на ведьм, которая как под кальку скопирована с травли видных неугодных деятелей в период маккартизма, пресса использует то же оружие. Бумага, как говорится, все стерпит. Вот под «раздачу» попал и генеральный прокурор США. Кому приготовиться следующему? Госсекретарю Рексу Тиллерсону?

«Генеральный прокурор США Джефф Сешнс дважды говорил с российским послом в Соединенных Штатах во время президентской кампании», — именно такая «бомба» разорвалась 2 марта в медиасреде США.

Ссылаясь на должностных лиц из отдела юстиции, либеральное издание The Washington Post сообщило, что Сешнс встречался с послом России Сергеем Кисляком: один раз в сентябре 2016 года, когда сотрудники разведки США расследовали вмешательство России в президентские выборы, и второй раз летом того же года.

Напомним, что именно связь с Кисляком привела к увольнению советника по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна в феврале этого года.

Пресс-секретарь Сешнса подтвердил, что встречи действительно имели место, но не были связаны с избирательной кампанией. «Я никогда не встречался с какими-либо российскими официальными лицами для обсуждения вопросов кампании, — говорилось в заявлении Сешнса. — Я понятия не имею, о чем речь. Это ложь».

2 марта утром Сешнс в интервью каналу MSNBC также подтвердил, что он «не встречался с какими-либо русскими, чтобы обсудить какой-либо аспект политической кампании».

Сешнс, бывший сенатор от штата Алабама, который был одним из самых первых и самых ярых сторонников Трампа в ходе предвыборной кампании, не упомянул об этих разговорах под присягой, когда его прямо спросили об этом во время утверждения на должность в Сенате в начале 2017 года», — пишет The Guardian.

Gage Skidmore Джефф Сешнc

Нэнси Пелоси, лидер демократов в палате, уже потребовала отставки Сешнса. «После того как он лгал под присягой перед Конгрессом о своих связях с русскими, генеральный прокурор должен подать в отставку, — сказала она журналистам. — Сешнс не подходит для работы руководителем правоохранительных органов нашей страны и должен уйти в отставку. На его место должна прийти независимая, двухпартийная комиссия извне — для расследования политических, личных и финансовых связей с русскими».

Белый дом быстро отклонил подобные обвинения как попытку подорвать успех после выступления Трампа перед Конгрессом 28 февраля, которое даже в средствах массовой информации США оценили положительно, несмотря на отсутствие какого-либо существенного изменения в риторике и политике Трампа.

«Это очередная атака на администрацию Трампа демократами, — сказал высокопоставленный представитель администрации журналистам из CNN. — Сешнс встретился с послом, будучи членом комитета по вооруженным силам Сената, что полностью соответствует его показаниям».

Когда Сешнса спросили 10 января в Сенате, как бы он отреагировал, если бы узнал о связях между кампанией Трампа и российскими официальными лицами перед выборами, он сказал, что «не знает о таком роде деятельности». Он добавил: «Я был заместителем начальника кампании в то время… и у меня не было связи с русскими».

«Некоторые из кандидатов избранного президента и старших советников имели связи с русскими, — говорили Джеффу Сешнсу, прежде чем задать вопрос в упор. — У вас были контакты с кем-либо, имеющим отношение к любой ветви власти в России в 2016 году, либо до, либо после того, как прошли выборы?» «Нет», — ответил Сешнс.

The Washington Post сообщила, что опросила всех 26 членов комитета [по вооруженным силам], встречались ли они с Кисляком в прошлом году. Ни один из 20, кто ответил на этот вопрос, в том числе председатель комитета Джон Маккейн, не ответил положительно.

«Если отчеты верны, и генпрокурор Сешнс — известный сторонник Дональда Трампа — встречался с [российским] послом Кисляком во время избирательной кампании, и этот факт не удалось раскрыть во время его утверждения на должность, важно, чтобы он взял самоотвод и отказался от какой-либо роли в расследовании связей Трампа с русскими», — сказал Адам Шифф, демократ из комитета по делам разведки палаты представителей.

На вопрос канала MSBNC 2 марта, возьмет ли он самоотвод, Сешнс сказал: «Ну, я уже сказал, что если это будет необходимо, я возьму самоотвод, нет никаких сомнений по этому поводу».

Илия Каммингс, демократ из комитета по надзору палаты представителей, выступил с заявлением, призывая к «немедленной» отставке Сешнса: «Невозможно себе представить, что даже после того, как Майкл Флинн был уволен за замалчивание его беседы с русскими, генпрокурор Сешнс держал свои разговоры в секрете в течение нескольких недель», — сказал Каммингс, добавив, что показания Сешнса были «явно лживыми». «Тем не менее он позволил себе в течение нескольких недель — и он продолжал бы, даже если бы видел, как президент рассказывает всей стране, что он не знает, что кто-либо из его кампании говорил с русскими».

Напомним, что, будучи новым генеральным прокурором, Сешнс имеет значительный контроль над расследованиями ФБР о роли России в выборах в США. А разведывательные комитеты Сената и палаты проводят параллельные расследования по этому вопросу.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, сказал журналистам, что Сешнс должен сам устраниться от расследования ФБР. «Если в этом деле что-то есть, и оно идет вверх по цепочке расследования, то понятно, что Джефф Сешнс, который мне дорог как друг, не должен принимать это решение от Трампа», — сказал Грэм во время общего собрания с сенатором Джоном Маккейном поздно вечером 1 марта.

Большинство республиканцев сопротивлялось призывам создать независимую комиссию по расследованиюэтого вопроса, утверждая, что комитетам разведки можно доверить расследование. Но демократы поставили это под вопрос — может ли собственная партия Трампа, которая контролирует обе палаты Конгресса, провести справедливое и тщательное расследование.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать правду о том, что произошло между Россией и командой Трампа… Теперь более, чем когда-либо, понятно, что генеральный прокурор не может добросовестно осуществлять надзор за расследованием департамента юстиции и ФБР… и он должен немедленно взять самоотвод», — говорит сенатор Эл Франкен, демократ из Миннесоты.

«Дружелюбное отношение Трампа к России откликается тревогой по всей территории США и часто пугает членов его собственной партии», — пишет издание The Guardian.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Напомним, также, что президент США регулярно хвалил своего российского коллегу Владимира Путина. А после победы в ноябре Трамп назначил Рекса Тиллерсона, бывшего генерального директора Exxon Mobil, также известного тесными связями с Россией, своим госсекретарем.

Администрация Трампа категорически отказалась исключать возможность отмены санкций, введенных против России администрацией Обамы, что побуждает многих из обеих партий принять меры по ратификации этих санкций и оформить их в закон.

Пока ясно одно: и СМИ, и Трамп хотят изменить существующий порядок вещей и пойдут на все, поскольку слишком многое поставлено на карту, и по сути, терять обоим сторонам нечего. За жесткой битвой либеральной прессы и людей Трампа нам предстоит наблюдать, по всей вероятности, еще достаточно долго.