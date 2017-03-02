«За Фортова проголосовали 43 человека из явившихся 62 членов Президиума РАН, то есть большинство, именно поэтому его фамилия фигурирует первой в бюллетене. Макаров и Панченко набрали по пять голосов каждый», — рассказал ИА REGNUM о выдвижении кандидатов на пост главы Российской академии наук главный ученый секретарь Президиума РАН, академик Михаил Пальцев.

Андрей Колеров. Набросок. 1980-е

С 21 по 23 марта на общем собрании РАН пройдут выборы президента, вице-президентов и главного ученого секретаря Академии наук. Процедура выборов зафиксирована документом, утвержденным президиумом Академии. Тем не менее не все «участники процесса» с ним согласны. А кое-кто даже настаивает на референдуме по выбору главы академического сообщества.

Академик Пальцев прокомментировал для ИА REGNUM непростую ситуацию.

Михаил Александрович, нынешний глава РАН Владимир Фортов выставил свою кандидатуру на выборы, а сколько всего кандидатов на пост президента РАН?

В декабре 2016 г. президиум РАН утвердил «Положение о подготовке и проведении общего собрания членов РАН, в повестку которого включен вопрос избрания президента РАН». В соответствии с этим Положением отделения РАН по областям и направлениям науки и региональные отделения РАН провели выдвижение кандидатов на должность президента РАН. После обсуждения и голосования на заседании бюро соответствующего отделения фамилии кандидатов (с их согласия) были зарегистрированы в Управлении кадров РАН. Затем члены президиума РАН рассмотрели вопрос «О рекомендации президиума РАН общему собранию членов РАН кандидатуры на должность президента РАН». В ходе этого заседания был утвержден бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов РАН по выборам президента. В нем три фамилии: первым фигурирует действующий президент РАН Владимир Фортов, далее по алфавиту указаны еще два кандидата — директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко. За Фортова проголосовали 43 человека из явившихся 62 членов Президиума РАН, то есть большинство, именно поэтому его фамилия фигурирует первой в бюллетене. Макаров и Панченко набрали по пять голосов каждый.

Выборы — это всегда борьба, насколько верно такое утверждение применительно к Академии наук? И правы ли те, кто считает, что исход предрешен: нынешний глава РАН победит в любом случае?

Конечно, выборы всегда борьба. Поэтому те, кто будет выбирать президента на общем собрании членов РАН, а это — академики и члены-корреспонденты РАН, должны хорошо представлять, какие заслуги и деловые качества претендентов будут решающими. Поэтому 20 февраля кандидаты в президенты РАН представили свои биографии. Каждый про себя написал то, что считает нужным. Кандидаты также получили возможность самостоятельного отбора представляющих их фотографий, где, с их точки зрения, они выглядят лучше всего. Три снимка уже опубликованы в пресс-релизе РАН, который посвящен заседанию президиума 21 февраля.

В статье КП «Выборы или междусобойчик?», опубликованной 20 февраля на сайте газеты, обсуждается процедура выборов РАН и позиция некой инициативной группы академиков, которая предлагает изменить регламент заседания общего собрания, на котором состоятся выборы руководства РАН. Что это за группа? И о каких изменениях речь?

Инициативная группа, в которую вошли академики В. Бетелин, Е. Каблов, А. Дынкин и И. Соколов, выступила на заседании президиума с предложением изменить утвержденный порядок проведения общего собрания членов РАН с тем, чтобы дать больше времени на представление и обсуждение кандидатов. Президиум с этими предложениями согласился. Так, выборы пройдут в два дня, а не в один, как изначально планировалось. День 21 марта будет полностью отведен представлению программ кандидатов и обсуждению кандидатур.

Какие изменения претерпела процедура выборов? Как все будет происходить? И что это дает?

Сама процедура выборов состоится в среду, 22 марта. Как и в 2013 году, когда был избран Фортов, она пройдет в формате «жесткого голосования». Оно предусмотрено по уставу. Эта формула существует давно, еще с царских времен, это обычная формула.

В упомянутой статье КП звучат упреки по поводу «белых-черных шаров», их как бы нет, а есть бюллетени, которые никак не контролируются по числу и т.п., соответственно нет возможности избежать каких-то подтасовок. Что Вы могли бы сказать об этом? Как будет проходить процедура голосования?

То, что написано в этой статье, не соответствует действительности. Как и на каждых выборах, избирается счетная комиссия. Председатель счетной комиссии в присутствии всех членов пересчитывает бюллетени, проверяет правильность их оформления. Каждый бюллетень будет подписан —председателем счетной комиссии, а его подпись заверена печатью. Затем составляется первый протокол, в который заносятся эти сведения. После этого бюллетени раздаются членам собрания для тайного голосования. После проведения процедуры тайного голосования счетная комиссия собирается вновь, пересчитывает все полученные бюллетени и составляет следующий протокол. В соответствии с пунктом 67 Устава РАН избранным общим собранием членов РАН считается кандидат в президенты РАН, если он получил не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов РАН, присутствовавших на общем собрании членов РАН. Если по итогам первого тура президент РАН не будет избран (ни один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов), проводится второй, а, может быть, и третий тур голосования. Если по итогам тайного голосования в трех турах президент РАН не будет избран, должны быть назначены новые выборы. Решение о сроках их проведения принимает общее собрание членов РАН. Как видите, процедура достаточно прозрачная и демократичная — все как в обычном избирательном процессе.

Как бы Вы прокомментировали идею, высказанную доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН, членом комитета Госдумы РФ по образованию и науке Гаджиметом Сафаралиевым о всенародном обсуждении кандидатуры президента РАН? И почему такая идея звучит, как Вам кажется? Можно ли вообще всенародно избирать главу РАН?

Эта идея представляется спорной. Ведь избирается президент организации, объединяющей представителей всех областей и направлений науки. Он обязательно должен быть академиком РАН — это записано в уставе РАН и в федеральных законах, регламентирующих деятельность Академии. При всем уважении к представителям других профессий трудно представить себе, что они смогут адекватно оценить научные достижения, да и круг деятельности президента РАН. Согласитесь, было бы странно, если бы, скажем, президент большой корпорации или фирмы избирался всенародным голосованием.