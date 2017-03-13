На предстоящих 10 сентября 2017 года дополнительных выборах в Кингисеппском одномандатном округе №112 в Ленобласти будет разыгран думский мандат, ранее принадлежавший бывшему спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. Среди возможных претендентов — миллиардер, депутат регионального парламента, экс-губернатор и другие любопытные фигуры.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Сергей Нарышкин во время кампании по выборам Госдумы в 2016 г

Напомним, Сергей Нарышкин 18 сентября 2016 года уверенно победил на выборах в Госдуму по этому округу, набрав 52,49% голосов. Однако уже 22 сентября президент России Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки, извинившись перед электоратом Ленобласти за то, что из-за новой должности Нарышкин не сможет представлять их интересы в нижней палате.

«Единая Россия» уже начала прием документов на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы по Кингисеппскому округу. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, ни одной заявки пока не поступило.

«Прибегут со всей страны»

За мандат Нарышкина с самого начала ожидалась серьезная борьба. По мнению политолога Александра Конфисахора, если в Москве не будет договоренностей по поводу выдвижения определенной фигуры, то схватка за округ будет достаточно интересной. «В прошлом году округ полностью зачистили под Нарышкина, конкуренты ушли на второй и третий план. Теперь же это будет одно из немногих мест, где можно постараться что-то сделать — желающих будет много», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом агентства.

«Прибегут сюда со всей страны. Во-первых, наши соседи (в Санкт-Петербурге — прим.ред.) уже заявляют, что будут выставляться. Почему-то они считают, что их очень любят в Ленинградской области и с распростертыми объятиями здесь ждут. В округе будет очень большая борьба. Сюда придут все оппозиционеры, все люди, которые себя считают великими, люди, которым нечем заняться, все политтехнологи всей России сюда сбегутся, чтобы попробовать здесь что-то словить», — предрекал вскоре после прошлогодних думских выборов губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Вместе с тем глава региона заявлял, что областные власти готовы не только выдвинуть своего кандидата, но и поддержать представителя любой другой партии. Главное — чтобы кандидатура «на самом старте была понятная, известная и заведомо проходная». Также это должен быть человек, имеющий непосредственное отношение к региону, работающий в интересах Ленобласти, подчеркивал Дрозденко.

Недополучившие мандат

В любом случае, уверены эксперты, многое будет зависеть от решения федерального руководства «Единой России». Самым главным «неизвестным» пока остается кандидат именно от партии власти.

Возможно, предполагает политолог Дмитрий Солонников, по Кингисеппскому округу будет выдвигаться кто-то из бывших думских депутатов, оставшихся без мандатов по итогам выборов-2016. «Можно говорить и о Шестакове Василии Борисовиче, и о Владимире Николаевиче Плигине. Они оба шли по списку в Санкт-Петербурге, но низкий процент явки не позволил им получить мандат», — пояснил аналитик.

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Напомним, Василий Шестаков является президентом Международной федерации самбо и почетным президентом Российской федерации джиу-джитсу. Он избирался депутатом Госдумы 4-го, 5-го и 6-го созывов. В 1970-е годы вместе с будущим президентом Владимиром Путиным Шестаков тренировался в юношеской команде по дзюдо «Труд». В 2000 и 2002 годах в соавторстве с Путиным опубликовал книги «Дзюдо: история, теория, практика» и «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным».

Владимир Плигин — заслуженный юрист Российской Федерации. Был депутатом Госдумы трех предыдущих созывов, возглавлял один из ключевых думских комитетов — по конституционному законодательству. Правда, прежде он выдвигался от Ростовской области, а в Санкт-Петербурге в прошлом году не смог войти в «проходную» часть партийного списка.

Среди возможных кандидатов на «наследство Нарышкина» называют также нынешнего директора Ленинградской атомной станции, находящейся на территории округа.

«Есть предположение, что может быть разыграна карта с нынешним директором ЛАЭС Владимиром Ивановичем Перегудой. Он, как кандидат от «Росатома», с одной стороны, и, как человек, понятный Кириенко, с другой стороны, возможно, сможет участвовать в этих выборах», — отметил Дмитрий Солонников. Напомним, Владимир Перегуда на прошлогодних праймериз «Единой России» набрал в Кингисеппском округе 6,85%, в то время как Нарышкин — 86,29%.

Не пропадать же деньгам!

По мнению Александра Конфисахора, главным среди потенциальных кандидатов является шедший от ЛДПР по 216-му петербургскому округу миллиардер, старший партнер петербургской девелоперской компании FORT GROUP Борис Пайкин, который проиграл режиссеру-коммунисту Владимиру Бортко. «Наверняка он (Пайкин) будет выдвигаться. Тем более после фиаско в Санкт-Петербурге, когда он по Центральному округу вложил какое-то немереное количество денег и ничего не получил за это», — отмечает эксперт.

Согласен с мнением коллеги и Дмитрий Солонников. «Возможно, Пайкин не оставил своих амбиций. Он достаточно тесно связан с Ленинградской областью. Возглавляет (футбольную) команду «Тосно», президент Федерации футбола Ленинградской области», — отметил эксперт.

Напомним, в сентябре 2016-го в Центральном избирательном округе Санкт-Петербурга с большим преимуществом победил Владимир Бортко, выдвигавшийся от КПРФ. Борису Пайкину тогда удалось набрать только 16,9% голосов, несмотря на то, то, что его предвыборная кампания была, по оценкам наблюдателей, самой дорогой среди одномандатников города.

Шанс для оппозиции

По мнению политолога Юрия Светова, почти наверняка от КПРФ по вакантному округу пойдет Николай Кузьмин. «Это территория, на которой он хорошо известен, где он много лет живет и работает», — аргументировал эксперт. Напомним, Кузьмин уже сидел в думском кресле, но на выборах 2016 года в нижнюю палату не набрал достаточного количества голосов и в настоящее время является депутатом Заксобрания Ленобласти. С мнением Светова согласен и Дмитрий Солонников: по его словам, Кузьмин имеет «поддержку и реальные шансы на победу в данном округе».

Что же касается «Справедливой России», то ярких кандидатов, которых партия могла бы выставить на думских выборах в Ленобласти, политолог не видит. По его мнению, «эсеры» могут пойти двумя путями. Первый — «уступить» своё право выдвижения потенциальному спонсору, желающему поучаствовать в избирательной кампании. Второй — отправить на выборы кандидата, поддерживающего «флаг» партии, но не с целью победы. «Скорее всего, традиционно представлять партию будет Александр Перминов (депутат Заксобрания Ленобласти, — прим.ред.)», — уточнил Солонников.

Эксперт предполагает, что участвовать в выборной гонке будут кандидаты от всех думских партий. Но их шансы будут зависеть от того, насколько в этом будет заинтересовано руководство Ленобласти и «партии власти». «Если «Единая Россия» примет решение, что этот округ не важен, и им можно пожертвовать в рамках каких-то договоренностей, тогда округ будет отдан», — отметил Солонников.

Кампания «картонного» депутата

Все аналитики в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предположили участие в гонке за думским мандатом нынешнего депутата областного парламента от «Единой России», бизнесмена Владимира Петрова. Александр Конфисахор и вовсе уверен, что именно Петров будет лучшей альтернативой Нарышкину.

«Мое личное мнение — это Петров. Он человек активный, сильный, амбициозный, финансово независимый. Один из немногих, даже чуть ли не единственный, кто вносит в ЗакС Ленобласти в хорошем смысле движение, драйв, хоть что-то пытается изменить. Не всегда это вписывается в необходимые правила игры, но тем интересней — наконец-то будет какая-то живость. Может, он так сможет привлечь интерес к своей деятельности и своей фигуре на федеральном уровне. Понятно, что ЗакС он перерос, для него это уже не тот уровень, нужно двигаться дальше», — считает Конфисахор.

«Владимир Петров, без сомнения, человек известный в Ленобласти, но насколько его лоббистских возможностей хватит для того, чтобы договориться о выдвижении в Москве? — задается вопросом Дмитрий Солонников. — Кампанию здесь он уже начал, но кампания должна начинаться в федеральных структурах. Для каждого из кандидатов важно, чтобы выдвижение начиналось в Москве».

Юрий Светов добавил, что Владимир Петров в принципе «уже ведет избирательную кампанию, вылезая со всевозможными инициативами, фриковскими поступками, вроде своей картонной фигуры на заседании».

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«Атомный» админресурс

Политолог Юрий Светов не исключает, что кандидатом от «Единой России» может стать и вице-спикер Заксобрания Ленобласти Дмитрий Пуляевский. Политолог отметил, что этот человек много лет возглавлял город атомщиков Сосновый Бор, а также пользуется поддержкой членов Совета Федерации и бизнесмена Григория Нагинского, в свое время занимавшего должность сенатора от Ленобласти в Совфеде.

«Человек известный в округе, ему вполне может быть оказана поддержка. На его стороне может быть административный ресурс: поддержка в лице губернатора и его коллег из Заксобрания, руководства Ленинградской атомной электростанции. С Кингисеппским районом тоже найдут общий язык, если будет поддержка от губернатора», — отметил аналитик.

Тройка наиболее сильных кандидатов, по мнению Светова, выглядит так: на первом месте — Пуляевский, на втором — Кузьмин, на третьем — Петров.

Отставник не ко двору

В качестве кандидата в последнее время также называется бывший глава республики Карелия Александр Худилайнен, до этого возглавлявший Заксобрание Ленобласти. Эксперты хоть и сомневаются в его выдвижении, но, пока ему не подобрали подходящую должность после отставки с губернаторского поста, сбрасывать эту кандидатуру со счетов рано.

Фигура Худилайнена, по мнению Александра Конфисахора, вряд ли будет позитивно воспринята властями Ленобласти. «Он с не очень хорошим шлейфом ушел из Карелии. Всё его руководство не было там позитивным. Не думаю, что для власти нужен такой депутат Госдумы <…> Он может пойти в Госдуму, если не захочет уйти на пенсию и выращивать огурцы, но вряд ли получит поддержку как населения, так и правительства региона», — считает Конфисахор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной Думы

Вряд ли Худилайнену, полагает политолог, имеет смысл искать поддержку у Сергея Нарышкина, который считается его политическим «патроном». «Одно дело, когда Нарышкин был спикером. Сейчас его деятельность сосредоточена на другой работе. Не думаю, что он будет распыляться, ему хватает проблем на порядок более значимых», — отметил политолог.

Юрий Светов также уверен в малой вероятности выдвижения кандидатуры бывшего главы Карелии. «Худилайнен уже не нужен. В Ленобласти власть более-менее структурировалась, установился баланс между исполнительной и законодательной ветвями», — пояснил эксперт.

«Скорее всего, он не пойдет на эти выборы — ходят слухи, что ему предложили какое-то место в федеральных структурах власти», — заявил, в свою очередь, Дмитрий Солонников.

Kremlin.ru Александр Худилайнен

…Всем очевидно, что желающих заполучить свободный думский мандат будет много. При этом любой кандидат от «Единой России», безусловно, будет претендентом «номер один». Напомним, партийные праймериз пройдут меньше чем через три месяца. Победителей «партия власти» выдвинет на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

«Важно не представительство в Ленобласти, а федеральные договоренности. После победы на выборах, чтобы лоббировать интересы области, этот человек должен быть уважаемым, рукопожатным, уже иметь определённый вес в Госдуме и возможности вхождения туда. С другой стороны, Ленобласти, конечно, выгодно, чтобы человек был местным, знал проблематику региона, и выдвижение рассматривалось «от жителей», а не через договоренность в Кремле. Другое дело, что получится в результате», — обрисовал облик будущего кандидата политолог Дмитрий Солонников.