Скандал вокруг Грузинской Православной Церкви продолжает развиваться и, каждый день вносит в него еще больше неясности, а новые заявления и новые версии еще больше запутывают ту, что первоначально огласил главный прокурор.

Грузия: Театр абсурда продолжается

Как удачно заметил грузинский политик, бывший председатель парламента и бывший лидер Республиканской партии Давид Усупашвили в передаче интернет-телевидения «Палитраньюс», события вокруг церкви стали похожи на театр абсурда, а стороны так называемого дела цианида ведут открытый бой без правил.

В Грузии вообще очень любят театр и театральное искусство, а в политике успешно используются приемы этого искусства, что неоднократно доказывали правители страны на протяжении всей ее независимости.

Понять, что действительно происходит вокруг патриархии, какие процессы развиваются там в реальности и что именно стало основанием дела цианида, до сих пор очень трудно, так как стороны высказывают самые разные предположения, дают противоречивые объяснения и бросают друг другу взаимные обвинения.

Patriarchate.ge Католикос-патриарх Илия II

Кто мог быть автором такого «абсурдного спектакля»? По чьему сценарию действовал журналист Ираклий Мамаладзе, обратившийся к прокуратуре с информацией о задуманном протоиереем Георгием Мамаладзе преступлении? Какие цели преследовали авторы? Развенчания церкви, овладения патриаршим престолом или устранения нежеланного священника, сующего нос не в свои дела…

Чем дальше, тем больше вопросов. А ответы пока не появились. Георгия Мамаладзе допросили в тюрьме, но после допроса каких-либо комментариев и разъяснений относительно обстоятельств дела, даже на уровне намеков, не дали, чем его больше озадачили и без того возмущенное общество.

От следующего допроса протоиерей Мамаладзе отказался по причине состояния здоровья, хотя врачи министерства исполнения наказаний и утверждали, что состояние священника не мешает ему отвечать на вопросы следствия.

Прокуратура предприняла еще одну попытку на следующий день, но вновь получила не только отказ, но и проклятие. Об этом заявил журналистам после выхода из тюрьмы, где отбывает предварительное заключение Георгий Мамаладзе, прокурор Джарджи Циклаури, который ведет это дело. «Он проклял меня», — с тревогой сообщил прокурор и подчеркнул, что «проклятие зафиксировано на видеопленку».

Позднее адвокат обвиняемого священника Михаил Рамишвили пояснил, что Георгий Мамаладзе пытался доказать свою невиновность. По информации адвоката, его подзащитный в ответ на обвиняющие вопросы прокурора заявил примерно следующее: «Будь я проклят, если я действительно вез в Германию цианид и собирался отравить им духовное лицо высокого сана, но если это не так, будь прокляты те, кто обвиняет меня в этом».

Прокуратура в этом деле также играет определенную, вероятно, выходящую за рамки ее полномочий, роль, о чем также удачно выразился Давид Усупашвили.

«В последние дни мы видим главного свидетеля, который выступает в роли главного прокурора. Это наносит вред самой системе. Если свидетель пытается убедить общество в своей правоте, это не свидетель. Свидетель испортился. Прокурор, чтобы избежать нападок со стороны защиты, выступает и говорит, что обвиняемый его проклял. В итоге мы получили театр абсурда, в котором установить истину очень сложно», — пояснил Давид Усупашвили.

Katarzyna Czerwińska Давид Усупашвили

Определенные процессы на фоне «расследования дела цианида» происходят и в церкви, представители которой уже сообщили, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Синода. Правда, дата этого заседания пока не определена. Отдельные духовные лица в связи с делом цианида продолжают делать неприемлемые для церковной верхушки заявления.

А задержанный и заключенный под стражу Георгий Мамаладзе тем временем для продолжения дачи показаний выдвигает условие — обеспечение охраны и безопасности членов его семьи. По информации адвокатов, он также просит разрешения исповедаться. Министерство исполнения наказаний и пробации пока такой возможности ему не дает.

Узнав о таком желании обвиняемого Мамаладзе к министерству обратился председатель наблюдательного совета университета патриархии Грузии Георгий Андриадзе, который попросил главу министерства удовлетворить требование заключенного. Андриадзе подчеркивает, что право на исповедь имеет любой человек и никто не может лишить его такого права.

Чем закончится расследование дела цианида? Узнает ли общество, что происходило на самом деле? Был ли цианид подложен священнику в багаж, как утверждает адвокат, или обвиняемый действительно приобрел его? Для чего был нужен этот опасный груз? Кому он предназначался? Какую роль во всем этом играет политика? А определенные подозрения насчет политической подоплеки этого дела уже звучат. Скажут ли обществу всю правду или дело цианида пополнит толстые тома тех преступлений, которые так и не были расследованы и раскрыты до конца? Гибель Зураба Жвания. «Грузинская мечта» еще до прихода к власти обещала расследовать его и дать ответы на все вопросы… Пока не дала. Убийство малолетней Барбары Рафалянц за день до парламентских выборов 2012 года… По-прежнему окутано тайной. Убийство Эроси Кицмаришвили… До сих пор неясное дело Магды Папидзе, другие странные убийства, пожары, ограбления, взрывы, тот же взрыв автомобиля Гиви Таргамадзе…

Представления из серии театра абсурда населению Грузии приходилось смотреть и при правлении Шеварднадзе, и одним из ярких спектаклей той эпохи стала увенчавшая период его правления «революция роз». Не менее эффектные представления устраивало правительство Михаила Саакашвили. Не прекратились они и при нынешнем правительстве…