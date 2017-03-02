Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил на сирийском направлении новый экзистенциальный «треугольник». Он заявил, что «Турция может в дальнейшем приступить к освобождению от террористов сирийского города Ракка». По его словам, «сейчас мы обсуждаем завершение операции в Эль-Бабе, потом в повестке дня у нас Ракка, при условии, что будет взаимопонимание по этой теме с Россией, международной коалицией, США». И в таком случае «в повестку дня войдут вопросы Ракки, Манбиджа». При этом опять-таки, по словам Эрдогана, «Турция уделяет особое внимание переговорам и солидарности с Россией и контактам со стратегическими союзниками (коалицией и США) в достижении общей стратегии по текущей ситуации в Сирии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Надо полагать, что, учитывая обозначаемое администрацией президента США Дональда Трампа противостоянию Ирану, Турция решила не включать его в свою предполагаемую коалицию, хотя публично и не отрекается от существующего альянса Россия — Турция — Иран. При этом Анкара дает понять, что у нее существуют определенные договоренности с Москвой относительно дальнейшего плана действий в отношении Манбиджа и Ракки, хотя его детали не озвучиваются.

Как сообщает турецкая газета Hürriyet, Анкара «находится в постоянном контакте с Россией, которая выходит на передний план как принимающий решения игрок». Сложнее у Турции обстоят отношения со США. Согласно газете The Washington Post, Вашингтон продолжает придерживаться так называемого плана «Б»: вооружения сирийских курдов и использования их в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе в наступлении на Ракку.

Отметим, что курдские «Демократические силы Сирии», главным элементом которых являются «Отряды народной самообороны», имеют не менее 30 тысяч бойцов и получают военно-техническую поддержку США. Главный нюанс в том, что в районе Ракки арабы являются основным населением.

В то же время, как заявил командующий международной операцией против боевиков в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, США ведут переговоры о возможном участии в операции наряду с курдами и Турции. Однако Анкара относит структуры сирийских курдов к разряду террористических. По словам турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, «мы не будем идти плечом к плечу ни с какими террористами». Анкара призывает Вашингтон привлечь поддерживаемые ею сирийские оппозиционные группы и исключить курдские Отряды народной самообороны из военной операции по освобождению Раки, а президент Эрдоган предупредил, что продолжение сотрудничества США и сирийских курдов может привести к серьезным последствиям.

BijiKurdistan Бойцы курдской пешмерги

Как сообщает турецкая газета Yeni Safak, Анкара намекнула Вашингтону, что может запретить использовать ВВС США базу Инджирлик. Если такое действительно произойдет, это будет означать фактический выход Турции из международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что может серьезно изменить дальнейший ход событий в масштабах всего Ближнего Востока. Хотя бы потому, что Вашингтон после Тегерана уже и в лице Анкары получает «серьезного оппонента».

Ситуация усугубляется еще и тем, что, по оценке американского журнала Foreign Policy, в США оказывается серьезное давление на президента Трампа с целью помешать выстраивать сотрудничество с Россией в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мотивируя это наличием у двух стран «разных целей и разных противников в Сирии», и такой альянс «отдалит от США тех союзников на Ближнем Востоке, которые нужны им в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» .

Но у Вашингтона не получается альянса и с Турцией, поскольку их отказ от поддержки сирийских курдов будет означать смену стратегии и тактики действий в отношении сразу четырех стран, где проживают курды — в Ираке, Сирии, Турции и в Иране. Таким образом, команда Трампа оказывается в затруднительном положении, и ее возможности заключить выгодную сделку на Ближнем Востоке заметно сужаются. Если в Вашингтоне раньше полагали, что удастся навязать кому-то свои условия, то теперь ему выставляют требования, выполнить которые будет очень непросто: Мосул в Ираке вот-вот будет отвоеван, а Ракку окружает коалиция сирийских курдов и объединенных арабских сил, получающая поддержку со стороны США.

Изменить ход событий в пользу Турции президенту Трампу будет сложно. Да и будет ли он это делать? В итоге наступает некий переломный момент, когда Анкаре придется делать серьезный выбор исторического значения. Сохраняющиеся противоречия в позициях Турции, Ирана и России по Сирии почти ничто по сравнению с тем, к чему ведет конкретная реализация политики США.

Pixabay.com Турецкий флаг

Как пишет газета Türkiye, «кому должна теперь доверять Турция, когда на Ближнем Востоке и по всему миру нарастает хаос, и как проверить союзнические отношения, которые еще недавно считались нерушимыми — с США, Катаром, Саудовской Аравией? Можно ли полагаться на Свободную сирийскую армию, насколько надежны отношения с Ираном и как далеко заходить в отношениях с Россией?». Скоро ответы на эти вопросы могут быть получены.