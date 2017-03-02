На неделе с 23 февраля по 1 марта украинская региональная пресса писала о ситуации с блокадой Донецкой и Луганской народных республик.

Иван Шилов ИА REGNUM

На сессии Сумского областного совета депутаты приняли обращение к президенту, Верховной раде и Кабинету министров по поводу торговой блокады, сообщает «Панорама» (Сумы). «Мы не одобряем торговлю с «оккупантами», «террористами» и «оккупационной администрацией» в Луганской и Донецкой областях, но мы выступаем за то, чтобы взвешенно подходить к экономическим отношениям с предприятиями, которые зарегистрированы на территории Украины, платят налоги на территории Украины. В конце концов — это наш уголь, наша земля, наши предприятия, на которых работают украинцы», — сказано в обращении, которое поддержали 38 из 53 присутствующих депутатов, 2 — воздержались, 13 — не голосовали. Сумской областной совет потребовал срочно принять меры по диверсификации поставок энергоресурсов, энергетической модернизации предприятий и объектов социальной сферы и провести реформы в энергетике для обеспечения долгосрочной безопасности энергоснабжения страны; обеспечить прозрачную и законодательно урегулированную систему поставок энергоресурсов; на законодательном уровне принять меры по усилению контроля за перемещением лиц через «временно оккупированную» территорию Украины; принять неотложные меры по активизации работы, в том числе с привлечением международных партнеров, по освобождению военнослужащих, находящихся в плену у «террористов». Чуть ранее депутаты не проголосовали за «поддержку» блокады. Лишь 21 депутат одобрил проект решения о поддержке инициативы участников боевых действий в «АТО», начавших блокаду торговли с «террористами» в Луганской и Донецкой областях.

Депутаты Запорожского городского совета на сессии заявили об осуждении блокады Донбасса, передает «Индустриалка» (Запорожье) и поддержали обращение к президенту, Верховной раде, Кабинету министров и Совету национальной безопасности с требованием восстановить энергетическую безопасность Украины и скорейшего цивилизованного выхода из кризиса, возникшего в связи с экономическою блокадой восточного региона Украины. «Мы не можем оставаться безучастными в ситуации, когда граждане Украины стали заложниками непродуманных действий отдельных политиков, — сказал глава комиссии по жизнеобеспечению Олег Адаманов. — Блокада — это эмоциональное решение, от которого пострадает каждый украинец. Безусловно, затянувшиеся военные действия могут толкать людей на эмоциональные решения, но блокада не приведет к миру, зато неизбежно ударит по простым людям, приведет к веерным отключениям и катастрофическому снижению поступлений в бюджет». Депутаты потребовали от кабинета министров подготовить программу энергетической независимости Украины, а также принять меры для борьбы с контрабандой, возникшей вследствие блокирования железнодорожного сообщения. Кроме того, по мнению фракции «Оппозиционного блока», депутаты Верховной рады должны как можно быстрее на законодательном уровне прописать пути и всю процедуру поставок угля из Донецкой и Луганской областей.

Житомирский облсовет поддержал инициативу партии «Самопомощь» по законопроекту об «оккупированных» РФ территориях, информирует «Житомир.info» (Житомир). Во время очередной сессии облсовета фракция «Самопомощи» обратилась к коллегам-депутатам с предложением поддержать обращение к президенту Украины, Верховной раде, премьер-министру. «Три года на Украине идет война. Все это знают, но факт «оккупации» на официальном уровне замалчивают. Такая позиция: на высшем уровне подтвердить статус-кво оккупации, а областной совет своим обращением к руководству государства побуждает ускорить данный процесс», — отметил глава фракции Виталий Эйсмонт. Во время обсуждения предложение «Самопомощи» поддержали и другие фракции, которые также осудили торговлю с «оккупантами» и непризнание «ответственности» России за войну против «мирной» Украины. «Такая политика государства вызывает возмущение людей, правом которых стала блокада добровольцами торговли с «оккупированными» территориями. Они снова останавливают позорную торговлю с «оккупантом», которая обогащает олигархов с обеих сторон от передовой и помогает России финансировать «оккупацию», — говорится в обращении.

«Жизнь Луганска» (Луганская народная республика) публикует заявление председателя Федерации профсоюзов ЛНР Олега Акимова: «Мы призываем все трудовые коллективы, находящиеся под гнетом украинской власти, одуматься! Война, которую Украина создала искусственно, разрушает Украину изнутри. Без России у Украины нет будущего! Харьков, Одесса, Мариуполь и Киев! Нельзя безболезненно разорвать связи с Россией, не нарушив при этом фундамент, на котором держится экономика ваших городов и вашей страны. Но можно вовремя одуматься и создать условия для того, чтобы снова развернуться в сторону России и восстановить то, что было разрушено бездумными и преступными действиями нынешней власти Украины. Я обращаюсь с призывом к профсоюзам предприятий, которые пострадали из-за бессмысленной экономической блокады — следуйте нашему примеру и как можно скорее переориентируйтесь на российский рынок».

Украинские олигархи по-своему страдают от войны на Донбассе — постоянно проживая в благополучных Женеве, Лондоне и Вене, рассуждает «ОстроВ» (Донбасс). Им не ведомо, что такое месяцами прятаться под обстрелами в подвалах, навсегда покинуть свои дома и уехать, по сути, в никуда, потерять родных и близких от взрыва на мине или шальной пули. Олигархи, тем не менее, несут финансовые потери от этой непризнанной официально войны, а для них деньги всегда стоят на первом месте. Аналитики ведущих рейтинговых агентств Fitch, Moody's, Standard&Poor's при определении рейтингов Украины всегда помнят о тлеющем вооруженном конфликте на Донбассе, который в любой момент может вернуться в «горячую» фазу. И эта вероятность отражается в оценках рисков с большим минусом для страны. А уже исходя из них снижаются рейтинги компаний, принадлежащих олигархам. С низкими рейтингами занимать деньги на западных рынках капитала можно только под высокие проценты. Займы, в которых нуждаются украинские корпорации для рефинансирования существующей задолженности, обходятся слишком дорого. Например, крупный украинский агрохолдинг «Кернелл» в январе разместил облигационный займ на $500 млн на 5 лет под 8,875% годовых. Для сравнения: в это же самое время компания «Русский алюминий» Олега Дерипаски путем выпуска облигаций заняла $600 млн под 5,125% на 5 лет. И это все, что нужно знать об эффективности «антироссийских экономических санкций». Если крупная компания из страны-«агрессора» одалживает деньги у зарубежных инвесторов в 1,5 раза дешевле, чем крупная компания из страны-жертвы «агрессии», то надо прямо сказать, что эти санкции — профанация.

В Виннице сожгли российский флаг, рассказывает «Реал» (Винница). Акция была приурочена к третьей годовщине «аннексии» Крыма. Саму акцию ее участники как бы адресовали не российским гражданам, а Кремлю с его «агрессивной» политикой. В акции на площади Европейской приняло участие около двух десятков человек. Перед сожжением активисты топтали триколор. Сожженный флаг активисты купили через Интернет и были удивлены, что в любой точке Украины можно за 300 гривен заказать триколор страны-«агрессора». Как правило, такие новости довольно быстро подхватываются российскими СМИ. Хотя акцию и могут преподнести как «проявление радикализма», ее цель в символизме. Отметим, в январе этого года российский триколор сжигали в Кривом Роге.

После того как глава Службы безопасности Украины Грицак и генпрокурор Луценко публично заявили о существовании целой российской агентурной сети на Украине, оперативники пришли в Ровненский облсовет, пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). Очень скоро стала известна цель визита — искали прошлогодние документы: проекты двух обращений, подготовленных депутатами Кучеруком и Васильевым, и протоколы сессионных заседаний, на которых те обращения рассматривали. Заинтересовал СБУ и Генпрокуратуру проект Кучерука, в котором тот предлагал депутатам обратиться в центральные органы власти с требованием четко распределить полномочия между местными органами самоуправления и кабинетом министров. За проект обращения так и не проголосовали, хотя рассматривали его на двух сессионных заседаниях. Некоторые его тогда назвали в шутку сепаратистским. Предложение Васильева было аналогичным, но он предлагал вставить его в обращение облсовета, которое касалось добычи янтаря. Депутаты «янтарное обращение» приняли, но за поправки депутата не проголосовали. Пресс-группа УСБУ в Ровнеской области после этого заявила, что на Украине разоблачили «агентурную сеть российских спецслужб, которые финансировали дестабилизацию ситуации на Украине», одним из направлений деятельности которой является «лоббирование искусственных инициатив федерализации Украины, создание так называемых специальных экономических зон, выборности губернаторов и руководителей региональных правоохранительных органов, восстановление экономических связей с Россией и предоставления русскому языку особого статуса».

Закарпатцы массово скупают дома в селах Венгрии вблизи границы, сообщает «Mukachevo.net» (Мукачево). Есть населенные пункты, где произошел настоящий «демографический взрыв» — жителей стало почти практически втрое больше. Например, в селе Лоня, что находится неподалеку от КПП «Лоня-Горонглаб (Дзвонковое)», проживало 661 человек (2011 год), а теперь 1.076 (2016). В селе Барабаш, что возле КПП «Барабаш-Косино», было 745 жителей, теперь официально зарегистрировано 1.039. В деревне Кишпалади, граничащей с Виноградовским районом Закарпатья, вообще чрезвычайная активность — теперь здесь не 539 жителей, а 1.164. Чем это можно объяснить, решили поинтересоваться венгерские журналисты и посетили пограничное село Барабаш. «Попробуйте попасть в дома, возможно, вам улыбнется удача, — говорит 64-летний Йожеф. — Но хозяев, скорее всего, в доме не найдете». Местные жители рассказали, что причиной увеличения населения являются закарпатцы. Большинство из них имеют двойное гражданство. Преимущественно это пенсионеры. Пенсию получают в Венгрии, а живут на Закарпатье. Также многие из закарпатцев более младшего возраста купили себе домик, а на самом деле работают в Словакии или Чехии, где средняя заработная плата выше, чем в Венгрии. Ведь пограничная область Саболч-Сатмар-Берег считается депрессивным регионом — работы здесь практически нет. Поток иностранных соседей в Венгрии значительно увеличился после начала российско-украинского конфликта. Некоторые боятся, что их заберут в армию, потому скрываются на территории Венгрии. А пенсионеры получают значительно большую пенсию, имея в кармане венгерский паспорт. Некоторых венгров это возмущает, ведь они порой имеют значительно меньшие пенсии.

Польская власть критикует Украину за ее историческую политику, рассказывает «Zaxid.net» (Львов). Ярослав Качиньский недавно заявил в интервью изданию Gazeta Polska, что предупредил Петра Порошенко: «Украина с Бандерой в Европу не войдет». В том же духе высказался польский президент Анджей Дуда. Позиция польских лидеров несколько противоречива — ведь три года назад тот же Качинский без всякого принуждения кричал на Євромайдані «Слава героям!». А Дуда был единственным президентом иностранного государства, который в прошлом году появился на торжествах по случаю 25-й годовщины независимости Украины. Все указывает на то, что заявления Варшавы предназначались, прежде всего, для польской аудитории, они являются попыткой угодить избирателям. Однако правящей партии «Право и Справедливость» — как утверждают польские социологи — нечего бояться, партия уверенно доминирует в опросах общественного мнения. Логика последних шагов поляков остается непонятной, ведь Польша и Украина являются стратегическими партнерами, страны поддерживают хорошие отношения. «Историческая» атака Качиньского и Дуды, скорее всего, добавит им несколько пунктов симпатии среди избирателей. Но эти политики не принимают во внимание несколько факторов. Огромное количество украинских исторических документов находится в архивах Москвы, а оттуда легко ими манипулировать и провоцировать споры. Не отрицаем ответственности украинских повстанцев за убийства поляков на Волыни в 1943 году. Но мы не должны забывать, что на официальном уровне палачи «Армии Крайовой», которые убивали украинцев в Павлокоме и Сахрыни, так и не были названы палачами. Складывается впечатление, что польская власть решила в отношениях с Киевом отойти от роли его адвоката и вместо того стать прокурором.

«Польские власти своими действиями официально поддерживает то, что «Львув — польский город», а украинская власть молчит, — заявил в интервью порталу «Вголос» (Львов) историк, исследователь украинско-польских отношений Романа Грицькив. — Поляки — это народ, который очень активно эксплуатирует свое прошлое. Когда мы говорим об истории Первой, Второй, Третьей Речи Посполитой, надо помнить, что украинские территории были в составе этой империи. Но так исторически сложилось сегодня, что польское население здесь абсолютное меньшинство или его фактически нет. Однако определенная культурная, ментальная преемственность поляков по отношении к этим территориям есть. В итоге мы видим ситуацию, когда с помощью фиксирования сакральных вопросов поляки пытаются легализовать свои претензии на определенные территории. Одним из аспектов является вопрос собственности. Сейчас мы активно идем в ЕС, а там есть такая проблема, как реституция. Объекты собственности, принадлежащие другим собственникам, нужно будет возвращать. Очень много поляков во Львове и на Западной Украине имели недвижимость, в соответствии с европейским законодательством они могут потребовать вернуть их. А это значит, что те же поляки могут вернуться сюда, чтобы продолжить здесь жить. Есть и такая проблема, как «Карта поляка». Сейчас этому мы все очень рады, каждый ищет какие-то корни, пытается получить эту карту, чтобы без проблем ездить в Польшу, получать там образование, работу и определенное социальное обеспечение. Что это, как не формирование польской идеологической и демографической базы для отстаивания собственных интересов на территории Украины? Обратим внимание и на культурные аспекты: у нас Римско-католическая церковь, к сожалению, на Западной Украине является польской Римско-католической церковью. Она главный представитель сохранения польского культурного и исторического наследия во Львове. Польские католики сейчас выдвинули ряд претензий на наши материальные ценности. Если Россия объявит открытую войну Украине, можно надеяться, что сюда, на украинскую территорию могут войти даже войска НАТО. Очевидно, что этими натовскими войсками будет регулярная армия Польши, а не армия США. То есть, это будет законная оккупация под видом защиты Украины. После этого поляки уже отсюда просто так не уйдут. И если такое развитие событий сбудется, то в конечном итоге мы получим еще и оккупацию Украины Польшей. Украинцы лишатся возможности иметь свое государство. А это очень выгодно полякам. Мы должны быть готовым, что придется принимать более радикальные меры и кроме России остерегаться еще и Польши».

Нормативный акт со сложным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)» опасен для заповедников, констатирует «Новий день» (Херсон). Закон запрещает биотехнические мероприятия как любое вмешательство в функционирование экосистем. Абсурд! Под угрозой оказался заповедник «Аскания-Нова». Под «биотехнические мероприятия» попали элементарное выкашивание травы и создание противопожарных полос, которые хотя бы частично спасали целинную степь от огненной стихии. Последствий такого «законотворчества» со страхом ожидает Виктор Гавриленко, который более 20 лет возглавляет «Аскания-Нову». Закон, который иначе, как невежеством, не назвать, уже озадачил киевских ученых. О неотвратимых последствиях предупреждает ученый с мировым именем, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Яков Дидух: «Проблема заключается в том, что заповедники весьма различны, а их пытаются стричь под одну гребенку. К примеру, лесные заповедники — одна проблема, а степные — совсем другое. Степные заповедники — это маленькие пятнышки, нельзя думать, что сотни или тысячи гектаров можно огородить — и внешнего воздействия нет. Если ввести абсолютно заповедный режим, то на месте степей мы получим тривиальные леса. Для сохранения степи просто необходимы различные регуляторные нормы, так делают во всем мире». Украинские парламентарии аргументируют свою инициативу приведением законодательства к европейским нормам. Они предписывают убрать ограждения. Но «Асканию-Нову» огородили в 1960-х годах потому, что рядом строились населенные пункты, а животные, которые живут в степи, должны чувствовать себя в полной безопасности. И что же теперь? С таким положением дел рискуем потерять одну из богатейших коллекций животных в мире, тех же лошадей Пржевальского, которых сюда завез сам основатель заповедника Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн.