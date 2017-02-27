Почти никто не спорит о том, что Северная Корея является одной из центральных, если не основной, проблем, стоящих перед новым президентом США. Так, Пхеньян не дает новой администрации расслабиться, и если недавний пуск баллистической ракеты и был вполне обычным, хотя и неприятным событием, то физическое устранение сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, осуществленное с помощью нервно-паралитического средства VX предположительно по приказу КНДР, свидетельствует о готовности северокорейского режима идти против своих врагов и друзей, пишет Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

stephan Флаги Северной Кореи

По мнению автора, предполагаемое убийство Ким Чон Нама говорит не только о гордыни лидера КНДР, но и о его страхе. Так, убитый был далек от власти, тогда как его критика режима носила ограниченный характер, однако он, проживая в Макао под защитой Китая, мог быть использован в качестве ставленника на случай падения нынешнего режима.

Но при всем при этом КНДР представляет лишь незначительную прямую угрозу США. Никто не хочет, чтобы у Пхеньяна было ядерное оружие, не говоря уже о таком арсенале, который может достигнуть от 50 до 100 боеголовок в течение нескольких лет. Но все три правителя страны, в том числе основатель КНДР Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир, не проявили ни малейшего интереса в том, чтобы «получить девственниц на том свете». Да, они безжалостны, но не стремятся к собственному уничтожению.

Таким образом, их восприятие США носит исключительно практический характер, однако Вашингтон сделал конфликт на Корейском полуострове — прежде горячий, но сейчас холодный — собственным. Белый дом не только готов поддержать Республику Корею в войне, но и продемонстрировал стремление свергать неугодные США режимы. Наиболее показательным стало свержение лидера Ливии Муаммара Каддафи, пошедшего с США и ЕС на соглашение и отказавшегося от своих ядерных и ракетных программ.

Когда он лишился потенциала сдерживания против внешней агрессии, Запад нанес в удобный для него момент удар. Хотя у Пхеньяна есть и другие причины разрабатывать ядерное оружие, в частности для того, чтобы шантажом добиться от международного сообщества уступок, а также закрепить за режимом лояльность внутри страны, сдерживание США играет крайне значительную роль.

Поэтому президент США Дональд Трамп должен задать себе вопрос: зачем оставаться в Северо-Восточной Азии, ведь без союза США с Южной Кореей и обещания со стороны Вашингтона пойти на войну от имени Сеула у Ким Чен Ына не было бы повода нападать на США.

В 1950 годах, во время холодной войны, Корейский полуостров играл для США огромное значение, а также поспособствовал созданию условий для войны, поэтому у Вашингтона не было иных причин, кроме как противостоять «агрессии» Пхеньяна. Кроме этого, в начальный период своего существования Южная Корея зависела от военной поддержки США, однако ситуация давно изменилась. Так, ВВП Республики Кореи в 40 раз превышают ВВП КНДР, а население юга в два раза больше, чем на севере. Более того, ни Китай, ни Россия больше не поддержат Пхеньян в его нападении на Южную Корею.

Разработка КНДР ядерного потенциала угрожает балансу сил в регионе, однако даже если Вашингтон и посчитает нужным сохранить так называемый ядерный зонтик над полуостровом, это не будет гарантировать защиту Южной Кореи. Напротив, при таком развитии событий около 30 тыс. военнослужащих США становятся, по сути, ядерными заложниками.

В действительности же, все это должно стать поводом для новой администрации пересмотреть лучший способ сдержать ядерную угрозу против Северной Кореи. В частности, вопрос ядерного нераспространения схож с вопросом контроля за оружием в США: вооружены, по мнению автора, только «плохие парни» — Россия, Китай и Северная Корея. Поэтому вместо того чтобы ставить под удар Лос-Анджелес для защиты Сеула и Токио, а также, возможно, Канберры и Тайбея, США есть смысл подтолкнуть Южную Корею и, возможно другие страны, к созданию собственного потенциала сдерживания.

Такая тревожная перспектива может подтолкнуть Пекин к более жестким действиям против Пхеньяна, благодаря чему он будет вынужден остановить свои программы создания ядерного оружия и ракет. Хотя такой шаг США будет носить спорный характер, нынешние обязательства США гарантируют втягивание США в потенциальный ядерный конфликт.

В любом случае лучшим вариантом будет такой, при котором КНДР не сможет разработать потенциал доставки ядерного оружия, однако стоит вопрос того, как этого добиться. Автор отмечает, что военный вариант не может рассматриваться, поскольку существует риск ответного удара со стороны КНДР, в результате чего погибнут тысячи и даже миллионы граждан Южной Кореи, тогда как вмешательство в конфликт приведет к жертвам и среди военнослужащих США.

Санкции — излюбленный инструмент давления на Пекин — также малоэффективны, поскольку Китай, который хотя и согласился постепенно повышать экономическое давление, неоднократно отказывался идти на риск коллапса режима. Вашингтон может, безусловно, ввести запретительные меры против китайских банков и компаний, однако такой шаг, скорее всего, приведет к сближению КНР и КНДР, а также отравит отношения между США и Китаем в других областях.

Более разумным шагом будет попытка разработать дипломатическую стратегию, в рамках которой удастся убедить КНР оказать большее давление на Пхеньян. Однако КНДР на протяжении долгого времени сопротивлялась давлению Пекина, поэтому шаги Вашингтона в этом направлении могут привести к обратным последствиям.

Вместо этого, Белый дом должен признать интересы КНР, которые включают в себя предотвращение коллапса соседнего государства и объединение Кореи в союзе с США, чьи войска встанут на границе. Администрация Трампа должна, как выражается сам Трамп, пойти на сделку. В обмен на более значительное давление Вашингтон должен признать потенциальную роль Китая в установлении сговорчивого режима, предложить ему помощь с беженцами, а также пообещать вывести войска из объединенной Кореи, признав нейтралитет объединенной Кореи.

Наконец, администрация должна задать себе вопрос, почему не поговорить с Пхеньяном, возможность чего Трамп затрагивал в ходе предвыборной кампании. Хотя надежды на это будут преждевременны без улучшения поведения со стороны КНДР, эту возможность исключать нельзя.

Без сомнения, власти Северной Кореи — «отвратительный режим», но таким был, подчеркивает автор и Советский Союз. Более того, Вашингтон поддерживает дружественные отношения с центрально-азиатскими «диктатурами», Египтом и Саудовской Аравией, Вашингтон поддерживает холодные отношения с Эритреей и заключила сделку с Ираном. И никто не предлагает разрывать отношения с Россией, несмотря на введение санкций, поскольку отказ от диалога привел бы к обострению проблем.

Поэтому отказ от взаимодействия с КНДР будет иметь схожий эффект. Изоляция же показала свою неэффективность. Как и в случае с Ираном, который ответил на отказ от взаимодействия Джорджа Буша-младшего наращиванием числа центрифуг, Северная Корея пошла на создание ядерных зарядов и ракет. Нет сомнения в том, что диалог с Пхеньяном не приведет сразу же к разоружению КНДР, однако отказом от поддержания контактов Белый дом ничего не добьется.

Диалог с КНДР, в рамках которого будут затронуты области взаимопонимания, не включая отказа от уже созданного оружия — могут, по меньшей мере, снизить риски появления у Пхеньяна крупного арсенала ядерного оружия, а также средств его доставки. Более того, даже незначительные дипломатические отношения предоставляют окно в одно из наиболее закрытых обществ в мире.

Что важнее, подготовка привлекательной сделки может ослабить убежденность Северной Кореи в том, что перед ней стоит угроза её существованию. Это лишит Пхеньян одного из оправданий для создания оружия, а также удовлетворит Китай, недовольный тем, что США способствуют этой проблеме. Если же Пхеньян откажется реагировать на смягчение позиции Вашингтона, у Китая будет одним поводом ничего не делать меньше.

Таким образом, подводит итог автор, нет простого пути разрешения северокорейской проблемы, однако очевидно одно — политике США давно требовался пересмотр. Больше не в интересах США столь активно участвовать в делах Северо-Восточной Азии. В любом случае стоит начать искать новые подходы к решению старых проблем.

В конечном счете, предполагаемое решение Пхеньяна устранить сводного брата лидера Ким Чен Ына свидетельствует о нежелании идти навстречу новой администрации США. Без изменения политики США нет оснований ожидать и перемены поведения Северной Кореи, которая, следуя нынешним курсом, сможет стать средней по силе ядерной державой наравне с Индией, Пакистаном и Израилем. С такой перспективой не хочет столкнуться ни одна администрация США.