Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Виталий Савин
16 марта 2017
Передача XXI, где ведущий признаётся в своей неискоренимой провинциальности и обсуждаются вопросы литературы, а гость читает стихи с выражением и рассказывает частности ремесла стихотворца. А также собеседники чуть-чуть смеются над трагической участью сочинителя стихов второго ряда, то есть над самими собою. Передача рекомендуется тем, кто написал в жизни хотя бы одно стихотворение. Или напротив — даже не может предположить, зачем такими глупостями вообще нужно заниматься.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Виталия Савина
Виталий Савин