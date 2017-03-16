Передача XXI, где ведущий признаётся в своей неискоренимой провинциальности и обсуждаются вопросы литературы, а гость читает стихи с выражением и рассказывает частности ремесла стихотворца. А также собеседники чуть-чуть смеются над трагической участью сочинителя стихов второго ряда, то есть над самими собою. Передача рекомендуется тем, кто написал в жизни хотя бы одно стихотворение. Или напротив — даже не может предположить, зачем такими глупостями вообще нужно заниматься.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Личный архив Виталия Савина Виталий Савин

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