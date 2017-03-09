Передача XX, где мы знакомимся с гостем, который рассказывает о том, бывает ли сапожник без сапог, а рекламист без собственного рекламного журнала о роскоши… Также мы узнаём, что значит каждый день идти в бой за повышение креативности труда и надоя идей. Гость — автор двух книг о развитии творческого мышления и оптимист, что дорогого стоит в наши дни уныний. Спешите послушать, пока это можно сделать совершенно бесплатно.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

Личный архив Виктора Лопатина Виктор Лопатин

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