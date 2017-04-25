Спор за место на вершине исполнительной власти Франции за полтора месяца до (первого тура) выборов идет пока довольно вяло: претенденты в настоящее время больше заняты выпячиванием собственных достоинств, чем нанесением ударов противникам по наиболее уязвимым местам. Обливание друг друга (точнее — соперник соперника) ушатами порочащих фактов, призванное отсечь у конкурента часть электората, еще впереди, а сейчас ведется вполне созидательная работа, выражающаяся в попытках привлечь симпатии избирателей «пряниками» блестящих экономических перспектив.

Pozneronline.ru Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

Краеугольный камень экономической программы Марин Ле Пен (и будущей политики в этой сфере в случае ее избрания) — выход из зоны евро и возврат к франку в качестве национальной валюты. Специалисты самого известного из французских think tank (мозговых центров) — Института Монтеня (L'Institut Montaigne) уверены, что эти действия обернутся 15%-ной девальвацией франка по отношению к евро.

Аналитики института считают, что идея выхода Франции из ЕС, кроме кратковременной эйфории на ментальном уровне, ничего не принесет. В экономическом же расставание с Евросоюзом обещает сокращение годового объема ВВП страны на 2,3%, а переход на расчеты в франках — дополнительные потери в пределах от 4 до 13%.

Обесценивание франка будет способствовать росту французского экспорта, однако экономисты уверены, что это станет кратковременным явлением — Евросоюз отменит беспошлинный режим торговли с Парижем на основании того, что тот вышел из ЕС.

Эксперты предрекают бегство капитала из Франции за границу (опять-таки по причине девальвации), что, в свою очередь, повлечет рост цен на товары и услуги внутри страны и спровоцирует финансовый кризис. Государству придется поставить барьеры на границах, препятствующие утечке капиталов, как это было сделано в Греции в 2015 году, что только усилит напряженность в обществе.

Координатор проекта Марин Ле Пен с говорящей фамилией Жан Мессия считает, как свидетельствует испанская АВС, что «сильного скачка инфляции не будет, банковская ставка тоже не поднимется, поскольку будет наложен запрет на финансирование Центробанком государственного долга страны. Рост инфляции, наоборот, Франции сейчас нужен, так как экономика сталкивается с дефляцией, которая тормозит процесс оборота средств и возвращения их из торгового в производственный сектор. Трудности будут носить временный характер».

Эммануэль Макрон

После того как в прессе нарисована если не апокалиптическая, то, по крайней мере, вполне катастрофическая картина французской экономической жизни в случае победы лидера «Национального фронта», на страницы СМИ выкладывается душеспасительная программа Эммануэля Макрона, едва ли не ежедневно, если верить тем же официозным французским средствам массовой информации, поднимающего свой рейтинг в глазах нации. Той самой, которая вот-вот перейдет от простого чтения греющих душу обещаний политика в стиле «эх, заживем!» к ощущению реального удовольствия, каковое в жизни непременно наступит, если отдать голоса за Макрона.

Из пространного интервью кандидата французской редакции швейцарского издания Les Échos следует, что бывший министр экономики и нынешний лидер либерального движения «Вперед!» (En marche), как и положено либералу, рассчитывает «реализовать в стране новую экономическую модель, которая включает в себя значительное снижение налогов и позволит при этом французам не только сохранить, но и увеличить объем своих сбережений».

В детали обещаемого «финансово-экономического чуда» Макрон, естественно, не углубляется. По нескольким причинам.

Во-первых, потому что, перефразируя Гоголя, редкий читатель дотянет хотя бы до середины многословных объяснений со статистическими вкладками».

Во-вторых, в этом обосновании потребуется говорить не только о плюсах, но и минусах программы — подводных камнях, препятствиях в реализации и необходимости затягивания поясов. Все это может навести электорат на неверные (с точки зрения кандидата, разумеется) мысли о том, что за этого претендента на пост президента голосовать не стоит.

В-третьих, (это вытекает из второго), для серьезного непредвзятого аналитика детали могут оказаться той самой базой, на основе которой он, не особенно напрягаясь, покажет, что представленная программа — чистой воды популизм и ничего общего с реальной ситуацией не имеет. Ну, не время сейчас для подобных разговоров.

Так что лучше порадовать избирателя тем, что «государственные деньги станут расходоваться более эффективно, что нам позволит сократить траты на 60 миллиардов евро, по сравнению с тем уровнем, что мы имеем сейчас». И тем, что «иностранным и национальным инвесторам будет оказываться всяческая поддержка, в том числе фискальная» (речь идет о возможном льготном налогообложении — прим. ИА REGNUM ). Такое отношение к инвесторам принесет Франции дополнительно в течение пяти ближайших лет (правления Макрона, разумеется) 50 миллиардов евро капиталовложений.

Правда, выясняется, что из 60-миллиардных сокращений бюджетных трат 25 миллиардов придется на «экономию в социальной сфере» (из них — €15 млрд — на уменьшение финансирования здравоохранения), причем «не за счет ликвидации рабочих мест, а благодаря модернизации». Без уточнения, что за волшебная такая модернизация будет произведена, но с уверенностью в том, что она «принесет дополнительно не менее 10 млрд на выплату пособий по безработице. Пенсии при этом не пострадают» (не сократятся).

Вопрос «как можно увеличить социальные выплаты, сократив их и не увеличив производительность труда (допускается уменьшение ВВП на 2,3—3% — прим. ИА REGNUM) интервьюер задать кандидату постеснялся. Зато сам кандидат завершил свое выступление обещанием «уменьшить налогообложение на 20 миллиардов евро». Чем он планирует компенсировать эти потери для бюджета, осталось тайной. Которая станет явью (сюрпризом, возможно, или даже скорее всего, неприятным) в случае победы Эммануэля Макрона на выборах.

Разговаривая с журналистами Les Échos, не забыл лидер движения «Вперед!» и оглянуться назад. На экс-премьера Франсуа Фийона, третьего претендента на президентский пост. Фийону был отвешен «поклон вежливости» в виде признания того, что именно он изобрел идею сокращения бюджетных расходов еще в 2007 году, когда возглавил правительство. Но тут же последовал и чувствительный пинок: «Предложение бывшего премьер-министра сократить расходы на 100 миллиардов — это шок».

Le Figaro, воздерживаясь от оценки экономической программы Макрона, обращает внимание на то, что «он просто разваливает в данный момент Социалистическую партию, поле чего возьмется за «Национальный фронт», который самостоятельно обеспечить победу Ле Пен не сможет, а союзников искать не торопится. То ли не веря в то, что собственные возможности исчерпаны, то ли по причине политической слепоты. Республиканцы же, из-за внутреннего раздрая, рассыпаться могут и сами».

Франсуа Фийон

Что касается Франсуа Фийона, который до «пенелопагейта» считался главным претендентом на президентское кресло, то ему сейчас не до экономических программ. Французские правоохранительные органы объявили об открытии «уголовного дела в отношении фактов, изложенных в Le Canard enchaîné». С тех пор, как супругу экс-премьера Пенелопу впервые заподозрили в получении незаконных доходов, их сумма на газетных страницах выросла с 600.000 до 900.000, а французские избиратели проявляют все меньше поддержки Франсуа.

Согласно данным французского филиала международной консалтинговой компании Odoxa-Dentsu Consulting, 79% граждан страны считают, что Фийон «по этическим соображениям не достоин быть кандидатом и Республиканскую партию должен представлять кто-то другой». Половина этих избирателей полагает, что Франсуа должен сменить Алан Жюппе, «пока еще не поздно». Если вспомнить, что на ноябрьских праймериз прошлого года Фийон обыграл Жюппе «в одни ворота» (66,5% против 33,5%), то замена «шила на мыло» не даст республиканцам ровным счетом ничего.

Сам же «тонущий кандидат» продолжает надеяться выплыть, пытаясь использовать в качестве спасательного круга экс-президента Николя Саркози, с которым, по сведениям испанской АВС, он встречается за чашкой кофе в середине текущей недели. Сомнительно, что Саркози в создавшейся ситуации сможет послужить Фийону чем-либо кроме балласта, который утопит последнюю надежду республиканцев окончательно. Но Фийон продолжает верить в чудо и бить себя кулаком в грудь, сообщая, что он — «единственный, кто может остановить Ле Пен».