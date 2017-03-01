В Исламабаде в ходе форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджеба Тайипа Эрдогана. Согласно сообщениям азербайджанской прессы, «стороны выразили удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских связей между нашими странами». Было подчеркнуто, что «в ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес». Надо полагать, в центре внимания Алиева и Эрдогана находилась и проблема урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. Тем более что в конце февраля на линии соприкосновения конфликтующих сторон обострилась ситуация.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Детали переговоров остаются пока малоизвестными. Но можно вспомнить, что президент Турции в своем выступлении на форуме в Пакистане призвал ОЭС и ОИС «проявить решимость в вопросе урегулирования Нагорно-карабахского конфликта». По его словам, этот конфликт «существует уже более 20 лет и все еще не решен, необходимо поднимать этот вопрос на каждой международной площадке». Ранее советник президента Турции Ялчын Топчу выступил с призывом сделать «армянско-азербайджанскую войну повесткой дня для каждого из почти двух миллиардов мусульман». Однако проблема в том, что Эрдоган пытался и пытается использовать площадку ОИС для декларирования различных политических лозунгов, призывая государства-члены этого сообщества быть солидарными с «братьями-мусульманами» в решении палестинской проблемы, сирийского кризиса, определиться по ситуации в Йемене, Ливии, Афганистане, Сомали, Мали, Джамму и Кашмире и так далее, и тому подобное. И что? И ничего! А почему?

На то существуют серьезные причины. Дело в том, что еще недавно Анкара в формате ОИС пыталась негласно реализовывать проект халифатского характера в рамках доктрины неоосманизма. Напомним, что в Османской империи султан обладал верховной светской и духовной властью. Сейчас, когда правящие круги Турции путем введения поправок в Конституцию ведут дело к установлению в стране президентской формы правления, вторым шагом рассматривается возможность появления верховной религиозной власти в лице лидера ОИС. Третьим шагом должно стать позиционирование ОИС в качестве «самой влиятельной международной организации исламского мира, способной и готовой выступить в роли транснационального политического игрока глобального уровня». Конечно, во главе с Турцией. Как писала в этой связи турецкая газета Yeni Safak, учитывая, что «с момента создания ОИС прошло почти полвека и она до сих пор не обладает каким-либо сильным влиянием на международной политической и экономической арене», лидерство Анкары «могло бы избавить эту организацию от комплексов беспомощности».

Однако другие исламские государства не признают амбиции турок, остаются в стороне, решают только свои собственные проблемы, «не противопоставляя себя Западу». Вот почему призывы Эрдогана в адрес ОИС (как и попытки Алиева) интегрировать урегулирование Нагорно-карабахской проблемы под общий знаменатель ислама, создать единую исламскую повестку дня не находят со стороны членов этой международной организации ожидаемого отклика. К тому же стремление Баку помешать установлению дипломатических отношений Армении с некоторыми странами исламского мира только усугубляет для самого Азербайджана ситуацию, когда сужаются возможности для создания новых переговорных площадок по урегулированию конфликта, ограничивая переговорный формат только рамками Минской группы ОБСЕ или «христианскими» европейскими политическими институтами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Попытки Баку «пристегнуть» Анкару к этому процессу до сих пор не давали и в будущем при избранной политической стилистике и образовавшемуся на Ближнем Востоке раскладу сил не дадут ожидаемых результатов. Тогда как Ереван уже давно «пробил брешь» в исламском мире, налаживая сотрудничество с Ираном. Плюс к тому, далеко не все страны исламского мира позитивно воспринимают альянс Азербайджана с Израилем, сомневаясь в том, что Баку (и Анкара) действительно действуют в интересах исламского мира, а не стремятся использовать его как инструментарий в своих локальных интересах. Вот почему совершенно непонятно, в параметрах каких «цивилизационных горизонтов» Азербайджан намерен — и намерен ли — решать Нагорно-карабахскую проблему, если стремится организовать давление на Армению со стороны исламского мира, рискуя наткнуться на ответную «христианскую» реакцию.