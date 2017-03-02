3 марта 1918 года был подписан Брестский мирный договор между правительством большевиков, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией — с другой. Договор состоял из 14 статей, различных приложений, 2 заключительных протоколов и 4 дополнительных договоров между Россией и каждым из государств Четверного союза.

Второй состав советской делегации в Брест-Литовске. Сидят, слева направо: Каменев, Иоффе, Биценко. Стоят, слева направо: Липский, Стучка, Троцкий, Карахан

По своей сути это был сепаратный договор, поскольку страна выводилась в одностороннем порядке из состояния Первой мировой войны. Но как? От России отторгались Привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим белорусским населением, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое княжество Финляндское. Россия обязывалась признать независимость Украины. На Кавказе Россия уступала Карсскую область и Батумскую область. Армия и флот демобилизовывались. Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. Черноморский флот со всей инфраструктурой передавался Центральным державам. Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн золотых рублей. 27 августа 1918 года в Берлине в обстановке строжайшей секретности были заключены русско-германский добавочный договор к Брестскому миру и русско-германское финансовое соглашение, которые от имени правительства РСФСР подписал полпред А. А. Иоффе, а со стороны Германии — фон П. Гинце и И. Криге. По этому соглашению Советская Россия обязывалась выплатить Германии, в качестве компенсаций ущерба и расходов на содержание российских военнопленных, огромную контрибуцию — 6 млрд марок — в виде «чистого золота» и кредитных обязательств. В сентябре 1918 года в Германию было отправлено два «золотых эшелона», в которых находилось 93,5 тонны «чистого золота» на сумму свыше 120 млн золотых рублей. До следующей отправки дело не дошло. Советское правительство обязывалось прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах, образованных на территории Российской империи.

Офицеры штаба Гинденбурга встречают на перроне Брест-Литовска прибывшую делегацию РСФСР. Начало 1918 года

Взамен большевики сохраняли политическую власть. Поэтому формула «власть в обмен на территории» вызвала в 1918 году ожесточенную дискуссию, перераставшую в острую политическую не только между самыми различными политическими силами в России, но и в партии большевиков. Часть из них, составлявших тогда все же незначительное, но большинство, считало Брестский мир своим выдающимся достижением, поскольку, мол, они предвидели недолговечность мирного соглашения с империалистической коалицией и обеспечили себе «передышку». Более того, когда после ноябрьской революции 1918 года в Германии большевики решением ВЦИК аннулировали Брестский договор, что, кстати, предусматривалось и условиями Компьенского перемирия между Антантой и Германией от 11 ноября 1918 года, большевики, как пишет американский историк Ричард Пайпс, вознесли на пьедестал Владимира Ленина, который, «прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал возможность выиграть необходимое время», прозорливо просчитал сценарий дальнейшего развития событий. Но Брестский мир, в результате которого от России были отторгнуты огромные территории, закреплявший потерю значительной части сельскохозяйственной и промышленной базы страны, вызвал оппозицию по отношению к большевикам со стороны практически всех политических сил, как справа, так и слева.

Март 1918 года. Германские войска под командованием генерала Эйхгорна заняли Киев

Брестский мирный договор оставался в силе полгода, но он имел серьезные последствия, так как его положения обозначили контуры дезинтеграции Российской империи, вызвав появление на ее территории образование новых национальных государств, что сказалось в дальнейшем на национально-государственном обустройстве Советской России вплоть до развала СССР в 1991 году. Большевики рассматривали вопрос о мире в связи с вопросом о самоопределении «недержавных наций», которым должно было быть предоставлено право референдума с формированием собственных правительств. Заметим, что, говоря о развале геополитического наследия Российской империи, призывая к референдумам на ее национальных окраинах, они одновременно широко рекламировали догму об «отмирании» государства вообще.

Николай Бухарин. 1930

Брестский договор вызвал серьезный раскол в РСДРП (б). Большевистская партийная историография описывает появление фракции так называемых «левых коммунистов» во главе с Н. И. Бухариным, которые настаивали на отклонении германских требований, считая, что «без немедленной революции в странах Западной Европы социалистическая революция в России погибнет». Но фактически «левых коммунистов» можно считать государственниками, хотя их позиция обрамлялась революционной фразеологией. На наш взгляд, обозначившийся тогда раскол в партии в разных вариациях просуществовал вплоть до развала СССР.

Адольф Иоффе, Лев Троцкий и контр-адмирал Альтфатер

И еще. Введенная большевиками формула «территории в обмен на власть» оказалась очень устойчивой. После 1918 года можно была наблюдать и в других регионах мира, когда политики вполне искренние, а некоторые не вполне искренние, борцы за мир, свободу, равенство и братство, устанавливали свою диктатуру, обменивая власть на территории, рассматривая их как средство достижения прекрасных и возвышенных целей. Потом же оказывалось, что диктатура является единственным результатом, к которому пришел процесс, а о первоначальных целях говорить уже некому, не с кем и негде.