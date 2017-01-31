Выступая 5 декабря 2014 года на открытии постоянной штаб-квартиры Союза Южноамериканских наций (УНАСУР) в Эквадоре, глава этой организации Эрнесто Сампер Писано напомнил, что Латинская Америка является самым неблагополучным регионом в мире, комментирует La Radio del Sur. Одной из ключевых проблем, которую призван решать УНАСУР, является вопрос обеспечения безопасности стран — участниц этой региональной политической и экономической организации.

Кондор

В УНАСУР входят страны-члены трех известных торгово-экономических группировок — Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла), Андского сообщества (Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор), Карибского сообщества (Гайана и Суринам), а также Чили, ассоциированный член Меркосур и Андского сообщества.

UNASUR SG Эрнесто Сампер Писано (слева)

Согласно декларации Куско, подписанной 8 декабря 2004 г.: «идея политическая и философская, рожденная из традиции, которая признает превосходство человека, его достоинство и права, плюрализм народов и культур, сформировала единую латиноамериканскую идентичность и общие ценности, такие как: демократия, солидарность, права человека, свобода, социальная справедливость, уважение к территориальной целостности, разнообразию, не дискриминации и подтверждение ее автономности, суверенного равенства государств и мирного разрешения споров».

Общий поход всех латиноамериканских стран к проблеме безопасности в регионе и ее регулированию основан на таких критериях, как: обеспечение мер доверия, принцип безопасности развития и коллективная ответственность, а также интегрированная плюралистическая безопасность с опорой на человеческое измерение. В УНАСУР безопасность обеспечивается на основе сотрудничества стран Южной Америки в борьбе с региональными и глобальными угрозами и вызовами, безопасность имеет широкий характер, от борьбы против терроризма до помощи жертвам природных катастроф. Понимание безопасности в рамках УНАСУР рассматривается с различных аспектов сотрудничества, будь то военная, социальная, экологическая, энергетическая.

При этом государства исходят из плюралистического понимания безопасности, поскольку деятельность Южноамериканского Совета обороны (ЮСАО) на сегодняшний день сфокусирована и на так называемых новых вызовах, таких как кибертерроризм, и на общих проектах, таких как разработка систем беспилотников. В рамках ЮАСО открыты Школа обороны (вуз по подготовке офицерского состава) и Центр стратегических исследований в сфере безопасности, стратегическая задача которых заключается в укреплении доверия и сотрудничества на южноамериканском континенте.

Центр стратегических исследований в сфере безопасности был основан в мае 2011 г. в Аргентине. Этому предшествовало событие 10 марта 2009 г., когда министры обороны УНАСУР одобрили создание Центра стратегических исследований в сфере безопасности, с целью «генерировать стратегический замысел на региональном уровне, который содействует координации и согласованию политики в сфере обороны в Южной Америке».

Первым политическим актом ЮАСО было обсуждение проблемы, связанной с американскими военными базами в Колумбии. Через УНАСУР и Южноамериканский совет обороны страны региона по дипломатическим каналам содействовали урегулированию боливийского политического кризиса в 2008 г.

Также ЮАСО выступал посредником между Колумбией и Венесуэлой в июле 2010 г.; участвовал в переговорах при попытке государственного переворота в Эквадоре в сентябре 2010 г. и во время государственного переворота в Парагвае в 2012 г. Таким образом, мы видим активную вовлеченность Совета обороны в урегулирование региональных споров и участие ЮАСО в качестве регионального посредника.

Вместе с тем нельзя не сказать о том, что при всех достижениях государств — членов УНАСУР в сфере сотрудничества по вопросам обороны в рамках ЮАСО существуют и определенные проблемы. Например, нежелание Бразилии и Венесуэлы раскрывать информацию о своих оборонных бюджетах или территориальные претензии Боливии к Перу и Чили. Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный спор находится в компетенции Международного суда в Гааге, и большинство стран региона поддерживает стремление Боливии вернуть оккупированные территории.

Анды, Перу

Ключевым компонентом стратегии УНАСУР является защита природных ресурсов в Южной Америке. Это объясняется тем, что в условиях современного миропорядка существуют предпосылки обострения конкуренции со стороны сильных держав, например, таких как Китай, за обладание природными ресурсами, энергетикой. Механизм работает таким образом: государства в лице транснациональных корпораций «оседают» в Латинской Америки, вкладывая инвестиции и создают рабочие места, взамен извлекают в больших количествах ресурсы. Латинская Америка превращается в сырьевой придаток сильных держав и полем противоборства этих стран за обладание природными ресурсами.

Горный пояс Анд, протянувшийся вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, — это область молодой складчатости, входящая в состав Тихоокеанского рудного (металлогенического) пояса, обрамляющего побережья Тихого океана и в Америке, и в Азии. Она особенно богата разнообразными рудными полезными ископаемыми. Даже неполный перечень их включает в себя медные, оловянные, железные, свинцово-цинковые, молибденовые, вольфрамовые, сурьмяные руды, руды благородных металлов.

Главные месторождения нефти и природного газа в Латинской Америке находятся в Венесуэле, Колумбии, Эквадоре, Перу, Аргентине. При этом примерно половина общих запасов нефти в регионе приходится на долю Венесуэлы.

Что касается водных ресурсов, то, по размерам полного речного стока (10,5 тыс. км3 в год) регион несколько уступает только зарубежной Азии. Здесь находится самая многоводная река мира — Амазонка, которая ежегодно выносит в океан около 7000 км3 воды. По размерам речного стока из расчета на душу населения Латинская Америка превосходит зарубежную Европу, зарубежную Азию и Африку в пять-восемь раз. По размерам общей лесной площади (1260 млн га) Южной Америке принадлежит первое место в мире, а лесистость в среднем достигает здесь почти 50%, указано на сайте World./geo-site. ru

Фолклендские острова. Карта Т. Джеффри. 1771

В марте 2012 г. региональный блок УНАСУР высказался касательно проблемы Фолклендских (Мальвинских) островов, призывая Великобританию инициировать переговоры с Аргентиной. Данный шаг очень важный в региональной консолидации южноамериканского континента. В споре между Великобританией и Аргентиной видится вовлеченным де-факто региональный южноамериканский блок УНАСУР, поскольку затрагивается и суверенитет аргентинских природных ресурсов — и тем самым южноамериканского — как наличие нефти на побережьях Мальвинских островов, сообщает Geopolítica de América Latina y el mundo

Деятельность Южноамериканского совета обороны (ЮАСО) как инструмента УНАСУР нацелена на консолидацию Южной Америки как зоны мира, основы для демократической стабильности, поддержание международного мира, построение южноамериканской идентичности в сфере обороны, также в его функции входит обмен информацией и анализ касательно региональной и международной ситуации и выявление факторов угроз и опасностей. Кроме того, ЮАСО активно участвует в урегулировании конфликтов в Латинской Америке, выполняя посредническую функцию.