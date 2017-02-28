Если бы известный американский комик Саша Барон Коэн, соавтор фильма «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана», хоть раз приехал в Казахстан, возможно, фильм имел бы совершенно другой сценарий — более приближенный к действительности, но не менее сюрреалистический. Простор для выбора киножанра просто огромный: хочешь, снимай комедию, а хочешь — научную фантастику. И даже на философскую драму замахнуться можно.

Казахстан

Что ни праздник — то не наш!

Можно было бы даже снять отдельную киносерию, посвященную различным праздникам в Казахстане. С особым акцентом на советские и западные традиции.

Героем фильма можно было бы сделать какого-нибудь местного национал-патриота, безмерно страдающего всякий раз, когда приближается «не наш праздник». И как он, с трудом преодолевая отвращение, пытается убедить окружающих не радоваться по этим чуждым поводам. На Новый год, на День Святого Валентина, на 23 февраля, на 8 марта, на 9 мая, на Пасху, на Крещение, на Рождество, на Хэллоуин… Только отстрадали из-за 14 февраля, как уже прошло 23 февраля, а впереди маячит 8 марта.

Ведь в Казахстане День защитника Отечества отмечается 7 мая. Но, народ, как правило, празднует две даты: по старинке, 23 февраля и, в соответствии с новым календарем, 7 мая. На минувшей неделе казахоязычный портал Abai. kz опубликовал мнение возмущенных граждан по поводу того, что в стране до сих пор отмечают 23 февраля, хотя СССР уже 25 лет как нет. «В Казахстане многие еще помнят День Советской армии. В России сейчас это День защитников Отечества. Казахстан не имеет к нему никакого отношения. Конечно, ничего страшного нет в том, что наши отцы и братья вспоминают молодость в рядах советской армии. Но насколько уместно воспевать Советскую армию, зная о том, что она причинила много зла нации? Неужели мы забыли, как были наказаны те, кто выступал против советского режима, как были расстреляны алашордынцы, погибли Ляззат, Кайрат… Мы 23 февраля поздравляем друг друга, забывая поздравить наших солдат 7 мая, и это очень обидно. Настало время избавиться от советских пережитков. Построение национального государства начинается с таких малых дел», — говорится в публикации.

Можно с уверенностью предположить, что и на 8 марта сложится примерно такая же ситуация, поскольку праздник этот — пережиток советского прошлого, а значит, времени, в которое, по мнению национал-популистов, Казахстан был колонией России. И аргументы будут приводиться убедительные: мол, женщин надо любить постоянно, а не один раз в год. И демографическая ситуация в стране улучшится.

А далее в календаре 9 мая…

Цитата из к/ф «Один народ. Одна страна. Одна судьба». реж. Игорь Стеколенко. 2016. Казахстан Алма-Ата. Сентябрь 1941 года

Двойные стандарты

Страна живет в двух плоскостях, в двух реальностях. Одна реальность транслируется по госканалам и из уст чиновников, другую реальность граждане ощущают на себе. И все в стране делится на два. Две столицы — северная и южная, два основных вида валют — казахский тенге и американский доллар, два вида казахов — шала (ненастоящие, асфальтные, городские) и нагыз (настоящие), два вида непримиримой оппозиции — национал-патриоты и ватники (к последним относятся и русские, и все русскоязычные национальности), ну и, наконец, два языка — казахский и русский.

И в жизни каждого гражданина страны когда-нибудь наступает время выбора: в какой столице жить, кем быть, чем зарабатывать и на каком языке говорить.

Казахский политолог Азимбай Гали предложил способ решить проблему разделения общества: национальная ассимиляция. «Мы сейчас закончили процесс политической ассимиляции. После обретения независимости Казахстана те, кто не хотел быть гражданином страны, уехали. Теперь нужно проводить языковую ассимиляцию. Нужно, чтобы все говорили по-казахски. Потом можно провести национальную ассимиляцию. Тогда будем всех казахстанцев называть казахами. К примеру, говорить: «Ты казах русского происхождения». Это закономерно», — пишет Гали в статье, опубликованной на казахоязчном сайте qazaqtimes.kz.

И эта идея уже потихоньку реализовывается. Вот, к примеру, стало известно, что в конкурсе «Қазақ аруы» (Казахская красавица) впервые за 7 лет примет участие девушка по имени Виктория Петрова. Как сообщает казахоязычный портал stan. kz, жительница Павлодара поразила организаторов конкурса своими знаниями традиций и обычаев казахского народа. Но самое главное — она в совершенстве владеет казахским языком.

Вообще степень казахскости любого гражданина Казахстана можно определить по одному пунктику — мечтает ли он, чтобы все вокруг говорили на казахском? Если да, то он — нагыз, если же нет — то шала или еще хуже — «полная вата». Ибо мечта любого казаха (даже живущего в политической или криминальной эмиграции где-нибудь в Лондоне или в Париже) — чтобы в Казахстане все говорили исключительно на казахском языке. Все. Без исключения.

Вот школьник из города Жанаозень сконструировал робота-официанта. Робот простейший: два колеса, между ними поднос, ездит по строго определенному маршруту между столиками. Но зато умеет сообщить на казахском языке, что заказ готов.

Как быть тем, кто не поймет робота? Ответ на этот вопрос в Казахстане повторяют вот уже на протяжении 25 лет: «Учите казахский, в Казахстане же живете».

«Одна из проблем — дети, которые обучаются в русских школах и не говорят на казахском языке. Для этих школ готова коммуникативная методика, разработанная на новой научной основе. С этого учебного года мы начнем вводить ее в пилотном режиме в отдельных школах. Если все пройдет хорошо, то в 2018 году можно будет ее применить во всех школах. Дополнительно создано мобильное приложение для изучения казахского языка Soyle. kz для сотового телефона», — похвастал на минувшей неделе министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

И он прав — это проблема. Но может, оно и к лучшему, что не все могут быть казахами? Вот и президент страны Нурсултан Назарбаев на минувшей неделе высказался на эту тему, на 70-летии Национальной академии наук:

«Меня коробит, когда называют казахами Томирис (царица массагетов — ИА REGNUM ) и Чингисхана. Что, нам больше сказать нечего? Мы будем идти вперед, а смотреть назад? Пора уже смотреть вперед. Однажды Тони Блэр (бывший премьер-министр Великобритании, бывший в 2011—2016 гг. советником казахстанского президента — ИА REGNUM ) сказал в своем парламенте: «У Великобритании великая история. Но мы не можем жить в музеях, пора сажать людей за компьютеры». И мы должны над этим задуматься. Ваши (ученых) слова должны быть авторитетными. Сейчас стоит вопрос: какими должны быть казахстанцы в будущем», — заявил Назарбаев.

Есть только миг между прошлым и будущим

Так почему же в Казахстане ломают столько копий вокруг таких вопросов как национальная принадлежность Чингисхана? Или, к примеру, над тем, являлись ли казахстанские земли в недалеком прошлом колонией России? Почему это заботит людей больше, чем тотальная коррупция в госорганах, неопределенность в процессе передачи власти от действующего президента к будущему или то, что происходит с экономикой страны?

Думается, секрет тут кроется в том, что в прошлом копаться гораздо безопаснее, чем в настоящем, а будущее — настолько туманно…

Но версии есть разные. К примеру, по мнению научного руководителя проекта ДНК-шежире (шежире — генеалогическая родословная у казахов) Жаксылыка Сабитова, «большинство людей хотят иметь основания для гордости через свою идентификацию с «принадлежностью к великой нации», тем самым повышая свою самооценку. В сложившемся положении нет виноватых. Это инерция перестроечного и советского времени. Стоит отметить, что на данный момент копания в средневековой и древней истории не затрагивает большинство граждан», — считает Сабитов.

У бывшего дипломата Казбека Бейсебаева свое видение этого вопроса: «Наши граждане все чаще обращаются к прошлому, точнее к его положительным моментам, по одной простой причине — из-за сегодняшнего настоящего. Когда наступила независимость, наши граждане говорили примерно так: вот мы избавились от диктата Москвы и теперь сами будем определять свою судьбу, сами будем распоряжаться нашими огромными богатствам. Все ждали, что наличие в наших недрах всей таблицы Менделеева позволит Казахстану превратиться в новые Эмираты. Прошло 25 лет и, к сожалению, надежды не оправдались», — говорит он.

ИА REGNUM Библиотека

Политолог Айгуль Омарова согласна с президентом: «Хватит копаться в прошлом, приплетать исторических деятелей к казахам, писать графоманские книжки на темы истории и претендовать при этом на собственную уникальность. Знать свое прошлое необходимо, негоже отбрасывать прошлое, которое у нас было. Но делать из этого фетиш, увлекаться сочинением того, чего не было, не стоит. Интерес казахстанцев к истории обоснован во многом тем, что значительное число людей отвыкли называть вещи своими именами, критически оценивать происходящее. И таким людям нравится читать псевдоисторические произведения, находя в них отдушину. А между тем, герои есть среди нас», — полагает она.

Президент на то и президент, чтобы жить не прошлым, но будущим. А вот народ эти вопросы цепляют за живое. Любое негативное упоминание Казахстана (как, к примеру, это было с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым) или же проявление неуважения к традициям, обычаям и языку может здорово разозлить граждан. Вплоть до требования взять под контроль ситуацию в посольствах иностранных государств.

«Мы ранее писали о том, что команда президента США Дональда Трампа перепутала Казахстан с Кыргызстаном в статье «Проект Трампа: Казахстан или Киргизия?». В поисках ответа на этот вопрос решили обратиться в американское посольство в Казахстане. Однако сначала трубку взяла англоговорящий оператор, затем сотрудник, который говорил на русском языке. Мы отказались говорить на русском, они продолжили разговор на английском. Нам пришлось сделать им предупреждение. Разве оказание услуг на государственном языке другой страны не показатель пренебрежительного отношения к Конституции? И если ты не признаешь язык — значит, не признаешь независимость страны. Разве не так? Мы требуем от главы МИД Кайрата Абдрахманова взять ситуацию в посольстве США под контроль!» — гневно пишет портал Abai.kz.

И если вам кажется, что это факты проявления радикального национализма, то вам быстро объяснят, что вы ошибаетесь. Так как это сделал общественный деятель Арман Шураев, некогда возглавлявший самый рейтинговый телеканал страны.

«Просто у нас, казахов, появилось больше информации о том, кто мы такие, каковы наши корни, как жили наши предки. Многое для нас стало откровением… Все идет к тому, что через 10−15 лет силы национал-патриотического толка будут играть главную скрипку в политичес­кой жизни Казахстана. Потребность в этом назрела уже давно. А всякие черносотенцы, фашисты, ультра-радикалы — это не наше. Уверен, таковых никогда не будет в нашей стране. Радикализм у нас возможен на религиозной почве, но никак не на национал-патриотической. Казахи по природе своей очень толерантны, терпимы, абсолютно нейтральны и не раз уже это доказывали, в том числе во время советской депортации народов. Поэтому в отличие от той же России с ее скинхедами у нас никогда не станут унижать и убивать из-за другого цвета кожи или разреза глаз. Напротив, казахи готовы любого человека привести в дом, посадить на почетное место, накормить самым вкусным. А если он еще и говорит по-казахски, то примут как родного. То, что националисты ратуют за казахский язык, — это нормально, это даже некая форма защиты. Никто не станет спорить с тем, что мы обязаны говорить на языке той страны, в которой живем. Более того, я, как национал-патриот, убежден, что фильмы в кинотеатрах, музыка в общественных местах должны транслироваться преимущественно на казахском языке. Это нормальная практика. Нельзя называть людей, выдвигающих подобные требования, шовинистами, нациками и т.д.», — заверяет Шураев.

В общем, о языках в Казахстане можно снять целый сериал — драму с философским подтекстом.

Когда верхи хотят, то и низы могут

Важным, я бы даже сказал эпохальным событием минувшей недели стало окончание месячного срока, выделенного простым казахстанцам на обсуждение конституционных реформ, старт которым президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал 25 января. Суть реформы, если вкратце, сводится к тому, чтобы часть полномочий президента передать правительству и парламенту. И каких только эпитетов не удостаивалась предлагаемая реформа за этот месяц:

«Предстоящая конституционная реформа, предложенная первым президентом — лидером Нации, имеет огромное значение для дальнейшего развития нашего молодого государства», — заявляла депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента Зауреш Аманажолова.

«Социальная сфера тоже требует каких-то перемен. Политические реформы тоже давно назрели, и чтобы не случились какие-нибудь катаклизмы, власть упреждающе пошла на такие шаги. В лице президента это было заявлено. Это очень дальновидно и ответственно, делает честь власти в целом», — восхищается властью политолог Болат Байкадамов.

«Обращение главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана является историческим. Ведь на наших глазах происходят значимые реформы системного характера», — не скрывает восторга первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан» Кадиша Оспанова.

Одобрительные речи звучали со всех концов страны. Предлагаемые реформы обсуждали, свои предложения по поправкам в Конституцию выдвигали ученые и студенты, врачи и учителя, партийные ячейки и простые рабочие. Никто не остался равнодушным. Вот оно единство нации, вот она созидательная сила президента.

Помнится, в интервью ИА REGNUM казахстанский политолог Данияр Ашимбаев заявил, что список выставленных на обсуждение реформ на самом деле предложен для отвода глаз от других более важных изменений, ради которых все и затевалось. Он предположил, что впоследствии эти реформы будут представлены общественности как предложения, поступившие от граждан.

И уже сейчас можно отметить, что стоило верхам захотеть, как низы тут же смогли организовать не только обсуждение, но и выдвижение разнообразных предложений по поправкам в Конституцию.

К примеру, руководитель объединения казахстанских кажи (людей, совершивших священный хадж в Мекку — ИА REGNUM ) Бактыбай Айнабеков считает, что в Конституции необходимо прописать, что государственной религией Казахстана является ислам.

«Весь мир считает нашу страну мусульманским государством. В качестве мусульманской страны мы год председательствовали в Организации исламской конференции. Разве это не должно отражаться в Конституции? Один из главных наших недостатков — лозунг «Религия отделена от государства», который является пережитком, доставшимся от атеистического советского прошлого. Так как наша Конституция — это закон казахской страны, нужно убрать пункт, что религия отделена от государства. Вместо этого внести поправку: «Государственная религия — Ислам, остальные мировые религии признаются», — предлагает Айнабеков.

В свою очередь парламентская партия «Ак жол» предлагает трансформировать нынешний парламент из двухпалатного (Мажилис и Сенат) в однопалатный (Мажилис), поскольку двухпалатный парламент — это институт государства с федеративным устройством, а унитарному устройству больше соответствует однопалатный парламент.

Депутатам верхней палаты парламента (сенаторам) это предложение ожидаемо пришлось не по вкусу.

Первой свои contra доводы изложила сенатор Дарига Назарбаева: «Я не поддерживаю эту идею. С большим уважением отношусь к Перуашеву (лидеру партии «Ак жол» — ИА REGNUM ), но считаю, что система двухпалатного парламента уже имеет свою позитивную историю, и она многократно доказала свою состоятельность. К тому же в любой политической системе есть механизмы, направленные на то, чтобы балансировать интересы, сделать систему гибкой и устойчивой. В данном случае в законодательной ветви власти такой баланс на сегодня создан благодаря двухпалатной системе. Конечно, вопрос интересный для обсуждения. Но, насколько мы знаем, в большинстве развитых стран от системы двухпалатного парламента не отказались. Они существуют уже столетиями», — заявила она.

Но в то, что у Дариги Назарбаевой прекрасные отношения с Азатом Пераушевым некоторые не верят. «То, что данный пушистый шарик демократизма, при желании и имении подконтрольных СМИ, может переформатироваться в снежный ком, прекрасно понимали те, кто его запустил. И в принципе понятно, что мягкий подкат адресован двум персоналиям Сената, которых общественное и экспертное мнение склонно рассматривать в качестве потенциальных преемников Елбасы (лидера нации) — Касым-Жомарта Токаева и Дариги Назарбаевой. Является ли это объявлением открытой публичной войны со стороны лиц, стоящих за лидером «Ак Жола», либо это просто доброжелательное предупредительное постукивание скорпионьих жал, покажет уже недалекое будущее громких коррупционных скандалов», — полагает политолог Султанбек Султангалиев.

Как бы то ни было, идея упразднить Сенат прозвучала. И, судя по всему, разговор этот возник не на пустом месте.

А тут еще казахоязычный портал Abai. kz вставил свои пять копеек: «В этом году будут выборы в Сенат. Но это одно название, на самом деле их назначают. Всего у нас 47 сенаторов, из них 15 назначаются напрямую президентом. Нельзя не отметить средний возраст нынешних депутатов Сената. К примеру, Мухтару Алтынбаеву 72 года, Куанышу Айтаханову 70 лет. В верхней палате 25 депутатов в возрасте от 60−69 лет, 15 сенаторов — 50−59 лет. Самому молодому из них Дархану Калетаеву — 45 лет, а спикеру Касым-Жомарту Токаеву уже 64. Поэтому Сенат, наверное, надо называть «Совет аксакалов». А вообще, можно и без него обойтись», — говорится в статье.

Формирование общественного мнения в этом вопросе уже началось. Вопрос только в том, кто за этим стоит. Вот интрига, достойная какого-нибудь психологического триллера.

А пока депутаты выясняют отношения между собой, другие структуры и общественные деятели пытаются оценить саму суть планируемой реформы.

«Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) считает опубликованные поправки в Конституцию поверхностной имитацией заявленного Акордой (резиденцией президента Казахстана — ИА REGNUM ) процесса перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Все ключевые полномочия, передача которых парламенту позволила бы говорить о реальной демократизации политической системы — например, право формирования правительства — остается за главой государства. По сути, сохраняется все существующее соотношение полномочий, с полным доминированием президентской вертикали», — говорится в заявлении оппозиционной партии ОСДП.

В свою очередь эксперт Бахытжамал Бектурганова полагает, что эти поправки — страховка для действующей власти. «Главный вопрос, с которым связаны перспективы межэлитной борьбы за властные ресурсы — это вопрос преемственности президентской власти. Все прошлые президентские выборы откладывали решение этого вопроса на неопределенный срок. Похоже, пришло время определяться. Чем дольше затягивается этот процесс, тем выше опасность дестабилизации и раскола внутри элиты. Поэтому поиски оптимальной формулы консолидации внутриэлитных групп и смягчения возможных рисков при смене власти продолжаются. По сути, предложенные поправки в Конституцию являются очередной попыткой создания страховочного институционального механизма и снижения издержек, связанных с конкуренцией за власть», — поясняет Бектурганова.

Kremlin.ru Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев. Алма-Ата, 27 февраля 2017 года

Про лавины и ЕАЭС

Если продолжать тему кино, то в Казахстане нашелся бы материал и для комедии. Например, о некоторых нюансах визита президента России Владимира Путина в Казахстан в рамках поездки по странам Средней Азии, посвященной 25-летию установлению отношений с государствами региона.

Владимир Путин прибыл в Алма-Ату в воскресенье 26 февраля. А 23 февраля городские власти на пять дней закрыли въезд на горнолыжный курорт Чимбулак. Как говорилось в официальном сообщении, запрет этот вызван угрозой схода снежных лавин. Были, впрочем, и другие объяснения: штормовое предупреждение, учения сил ЧС, профилактические спуски лавин и так далее.

Однако 26 февраля президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, провели весь день, общаясь в неформальной обстановке. А именно — катаясь на лыжах на закрытом из-за лавин курорте Чимбулак.

Президенты — люди смелые. Им лавины не страшны.

Между тем, по мнению казахстанского эксперта Толганай Умбеталиевой, Путин приехал в регион с конкретной целью.

«Путин может прорабатывать ситуацию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Известно, что именно сейчас сформировалась какая-то неопределенность в связи с союзом. Возможно, будет поднят вопрос о присоединении Узбекистана и Таджикистана к этому союзу. Евразийская интеграция для Путина сейчас считается одной из первоочередных задач. Не исключено, что в ближайшее время по просьбе Украины в отношении России будут введены новые санкции. Поэтому выяснить отношения внутри ЕАЭС и ситуацию в связи с евразийской интеграцией — очень важный вопрос для Путина», — полагает эксперт.

В том, что в ЕАЭС не все спокойно, уверен и казахстанский политолог Замир Каражанов. Самым свежим примером он называет охлаждение отношений между Москвой и Минском. «Это не первый случай, когда отношения между Минском и Москвой заходят в тупик. Но раньше, по большей части, причины носили не политический, а хозяйственный характер. Теперь же дело зашло далеко: на границе, которая была прозрачной для пересечения, РФ ввела паспортный контроль. Началось с того, что российская сторона время от времени стала обвинять Белоруссию в контрабанде товаров, которые завозились на территорию последней из третьих стран, а дальше под видом местной продукции беспрепятственно попадали в Россию. Многие, наверное, помнят шутку про морепродукты из Белоруссии, не имеющей выхода к морю. В итоге РФ несла ущерб, наносился урон ее экономической безопасности. В ситуацию вмешалась и большая политика. После того, как холод в отношениях между Россией и западными странами достиг рекордного уровня, Москва больше не могла смотреть сквозь пальцы на прозрачные границы, поскольку от этого напрямую зависит эффективность ее ответных санкций. Любопытно, что в санкциях торговые партнеры России увидели возможности для себя. Они планировали нарастить экспорт в РФ тех продуктов, ввоз которых был ограничен. Но в случае с Республикой Беларусь получился обратный эффект», — высказывает свою версию случившегося Каражанов.

Толганай Умбеталиева тоже уверена, что на встрече Путина и Назарбаева незримо присутствовал Александр Лукашенко. «Несомненно, во время встречи российского президента с главой Казахстана обсужден последний демарш Александра Лукашенко. В этой ситуации некоторые вопросы можно решить с позиции Казахстана. Если учесть, что Казахстану нравится выступать постоянным посредником, Путин, конечно, постарается этим воспользоваться», — считает эксперт.

Казахстан, действительно, не прочь расширить свою деятельность посредника. Например, в Европе. Это явно следует из заявления, которое сделал на минувшей неделе вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко в рамках заседания Совета Безопасности ООН, посвященного конфликтам в Европе.

«Позиция моей страны по конфликтам в Европе, которые, к сожалению, происходят и в которых пока нет решений, хорошо известна. Казахстан сохраняет хорошие отношения со всеми странами, участвующими в этих конфликтах… Поэтому мы считаем, что платформа Астаны может стать дополнительной независимой площадкой восстановления доверия и приверженности основополагающим принципам международного права», — заявил Василенко.

Учитывая опыт межсирийских переговоров, прошедших в столице Казахстана, не исключено, что желающие найдутся. Но это уже совсем другое кино.