Сегодня Пакистан является развивающейся аграрно-индустриальной страной. В то же время он, как и еще 11 стран, включая членов БРИКС, имеет наибольший потенциал к тому, чтобы стать одной из крупнейших экономик мира в ХХI веке. Пока Пакистан — 44 экономика по номинальному объему ВВП и шестая страна по численности населения (более 193 млн). Однако для развития экономики, как известно, ключевую роль играет энергетика, а именно, независимость государства от поставок энергоносителей из других стран. Но Пакистан по сравнению со своим соседом Индией, которая является давним серьезным региональным противником Исламабада, имеет весьма скудные энергетические ресурсы, испытывает острый дефицит электроэнергии. Отключение электроэнергии регулярны, в отдельных регионах населенные пункты могут оставаться по 8−10 часов в сутки без электричества. Учитывая эти обстоятельства, именно на атомную энергетику власти Пакистана возлагают свои надежды и обещают сделать ее основной энергоснабжающей отраслью страны. Кроме того, «мирный атом» для мусульманской страны важен не только в энергетическом плане, но и в стратегическом политическом отношении, ведь именно военные конфликты с Индией некогда побудили приложить максимум усилий, чтобы создать ядерное оружие. С этого и начнем.

Paec.gov.pk Второй энергоблок АЭС Чашма

Iiccr.ro Зульфикар Али Бхутто

В погоне за ядерным оружием

Ядерные стремления страны как нельзя лучше характеризует высказывание министра иностранных дел Пакистана Зульфикара Али Бхутто в 1962 году, когда произошла индо-пакистанская война. Глава МИД страны тогда заявил, что если индийцы создадут свою атомную бомбу, то и Пакистану придется создать свою, даже если ради этого «придется сидеть на хлебе и воде или вовсе умирать от голода».

«Бомба есть у христиан, у иудеев, а теперь ещё и у индуистов. Почему бы и мусульманам не обзавестись своей?» — сказал Бхутто. Позже это высказывание разошлось на цитаты, и, пожалуй, не один материал о пакистанской ядерной энергетике не обходится без упоминания этих слов Бхутто. Все потому, что Исламабад все же сдержал свое обещание.

Paec.gov.pk Церемония подписания соглашения о строительстве первого энергоблока АЭС Карачи

Несмотря на все энергетические проблемы, Пакистан обратил свое внимание на атом, в первую очередь, по политическим и военным причинам, впрочем, как и остальные. Началось все в 1956 году, когда власти страны публично заявили, что ядерное оружие им необходимо для сдерживания своего соседа — Индии. Обе страны несколько раз воевали за спорные штаты Джамму и Кашмир. В 56-м году пакистанцы создают Комиссию по атомной энергетике. Первый исследовательский пятимегаваттный легководный ядерный реактор PARR-1 появился в середине 1960-х годов на площадке Пакистанского института атомной науки и техники — его соорудили американцы. Причем сами США потом на официальном уровне осудили пакистанские ядерные испытания. В 1966 году в провинции Синд началось строительство атомной электростанции Kanupp с канадским тяжеловодным реактором небольшой электрической мощности — 125 МВт.

Paec.gov.pk Строительство АЭС Карачи. 1966

В 1971 году Бхутто поставил перед учеными почти невыполнимую цель: создать оружие всего за три года. В итоге через три года Индия уже провела свои первые ядерные испытания, а у Пакистана по-прежнему не было ядерного оружия. Однако в том же году заработала АЭС Kanupp (АЭС Карачи) близ одноименного города, став тогда единственной в исламском мире.

Читайте также: Атомный путь Индии: от ядерного оружия — к АЭС «Куданкулам»

Paec.gov.pk Зульфикар Али Бхутто на церемонии ввода в эксплуатацию АЭС Карачи. 1972

С этой станцией возникло немало проблем. Против Пакистана был введен ядерный экспортный контроль. Пришлось прибегать к различным ухищрениям, например, закупать компоненты по частям. Центр стратегической конъюнктуры отмечает, что в 71-м году выдающийся ученый-физик Абдус Салам стал иностранным членом Академии наук СССР по специальности «ядерная физика». СССР и Пакистан начали вместе работать над проектом по использованию атомной энергии. Рассчитывалось, что проект займет десять лет, до конца 80-го года. Однако уже в самом начале работа была свернута, и пакистанцы переориентировались на получение немецких, французских, голландских и северокорейских ядерных и ракетных технологий.

Главным помощников Исламабада в этом нелегком деле стали китайцы. КНР предоставила Пакистану ядерную и ракетную помощь разного уровня. Кстати, Китай и сегодня в гражданской ядерной энергетике является главным союзником этой мусульманской страны. В 1995-м году Пакистан смог получить первый оружейный плутоний на своей АЭС. Как полагает Институт Ближнего Востока в своей статье «Ядерные силы Пакистана», ядерная безопасность Пакистана самым непосредственным образом была необходима Пекину: для отвлечения вооруженных сил Индии от границы с континентальным Китаем и их передислокации на запад, к границам Пакистана.

Bilalchini Абдул Кадир Хан

Не обошлось и без громкого международного скандала. В 80-е годы доктор Абдул Кадир Хан, руководивший главным ядерным центром Пакистана Khan Research Laboratories, выкрал с голландского завода Almelo, входящего в состав международного консорциума URENCO, стопку документации по центрифужному обогащению урана. Сделать это удалось, безусловно, не без помощи разведки. Позже Хана обвинили в передаче ядерных технологий Ирану, Ливии и Северной Корее. Для Запада он стал злодеем и изгоем, для исламского мира — героем. Под домашним арестом Хан провел пять лет, по решению Верховного суда страны в 2009 году был освобожден. Однако вопросы о степени причастности пакистанских военных и чиновников к деятельности шпионской сети остаются до сих пор.

В мае 1998 года, когда Индия взорвала на полигоне пять ядерных бомб, Пакистан расценил это крайне негативно, пожелав ответить тем же. В конце мая того же года были взорваны от 2 до 8 ядерных бомб на полигоне Чагай. Это стало первым ядерным испытанием в стране. Всего через два дня были проведены аналогичные мероприятия. Таким смелым образом Пакистан объявил всему миру, что он теперь тоже — ядерная держава. Тогда глава МИД Пакистана Шамшад Ахмед четко и понятно обозначил ядерную политику своей страны:

«Политика Пакистана предполагает не только применение ядерного оружия в качестве ответного удара, он (Пакистан — прим.ред.) также готов взять на себя инициативу и использовать ядерное оружие первым, чтобы противостоять индийской агрессии».

Мировое сообщество, конечно, послание оценило как акт агрессии — были введены экономические санкции. Кто знает, что стало бы с пакистанской экономикой, если бы страну не поддержала Саудовская Аравия. Эр-Рияд стал бесплатно поставлять по 50 тыс. баррелей нефти в день, что помогло пакистанцам пережить экономические трудности из-за эмбарго гораздо с меньшими потерями, чем ожидалось.

Известно, что ядерный арсенал Пакистана сегодня сильно превосходит индийский. Однако и точные объемы, и места нахождения военного ядерного оружия строго засекречены. Даже если какие-то данные и появляются по этому поводу, то они сильно расходятся с представленными ранее.

Гражданская атомная энергетика

И все же, как уже не раз показывала история, атом — это не только оружие, но и символ мира и процветания человечества. Так, сегодня на пакистанской территории действуют две атомные станции — АЭС Карачи и АЭС Чашма. Согласно данным МАГАТЭ от 2015 года, доля АЭС Пакистана в общем энергобалансе страны составляет всего 4,40%. Однако это только начало.

Paec.gov.pk АЭС Карачи

Как уже было сказано выше, первая пакистанская атомная станция — АЭС Карачи — расположена близ города Карачи, самого густонаселенного города страны. В условиях растущего энергопотребления она оказалась как нельзя кстати. Здесь всего один реактор типа PHWR мощностью 137 МВт. Введен в эксплуатацию был в 1972 году. С этой АЭС возникло немало проблем. Например, реактор часто отключают от сети из-за сбоев с электропередачами. Также в 2011 году произошла утечка из реактора тяжелой воды — АЭС остановили. Как сообщала Комиссия по атомной энергии Пакистана, властям довольно быстро удалось взять под контроль ситуацию, всего за семь часов проблему устранили. Этот инцидент хотя и вызвал обеспокоенность, но пострадавших, облученных не наблюдалось, по крайней мере так заявили в Комиссии. Подчеркивалось, что это именно инцидент, причем незначительный, а не авария. После необходимых проверок реактор вновь запустили.

Paec.gov.pk Торжественная церемония запуска строительства второго и третьего энергоблоков АЭС Карачи. 26 ноября 2013 года

В 2012 году в прессу просочились слухи о том, что АЭС Карачи планируется расширять, а уже в начале 2013 года стало известно, что строить новые энергоблоки будут, скорее всего, китайцы. Слухи подтвердились. В сентябре China National Nuclear Corp. (CNNC) подписала контракты с подрядчиками строительства двух новых энергоблоков с реакторами ACP1000 мощностью 1100 МВт каждый для пакистанской АЭС Карачи. Это сразу же вызвало критику мирового сообщества. Дело в том, что Исламабад не подписал Соглашение о нераспространении атомного оружия, поэтому, согласно международным договоренностям, страна не должна получать помощь в строительстве атомных объектов, даже гражданских. Масла в огонь подлило еще и давнее дело с тем, что Пакистан предоставил ядерные технологии и Ирану, и Северной Корее, и Ливии. Китай же входит в Группу ядерных поставщиков (ГЯП), и поэтому не должен торговать атомными технологиями с Пакистаном. Однако такое соглашение не подписали еще Индия и Израиль. Однако США, действуя в рамках своих политических интересов, подписали с Индией соглашение, благодаря которому в страну разрешено было экспортировать ядерные технологии.

С Пакистаном же такого соглашения нет. А главное, подписать ДНЯО пакистанцы не могут, пока этого не сделает Индия, а в условиях постоянно продолжающейся конфронтации это маловероятно, по крайней мере, пока и на одну, и на другую сторону решительным образом не смогут подействовать другие ядерные державы. Зато Пакистан давно хочет вступить в ГЯП и законно сотрудничать с другими странами в области гражданских ядерных технологий. Переговоры по этому поводу ведутся, однако пока без особых результатов. Кстати, еще в 2013 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать присоединению Пакистана к Группе ядерных поставщиков. Кроме того, Исламабад заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Москвой и ценит готовность РФ поставить вооружение в целях борьбы с терроризмом. Причем стороны уже провели плодотворные переговоры по вопросу приобретения российских истребителей Су-35.

Однако, что касается ядерного сотрудничества между Россией и Пакистаном, то здесь все гораздо сложнее. Российско-пакистанское сотрудничество может негативно сказаться на отношениях Москвы и Нью-Дели, к тому же нет гарантий, что в случае политических перемен в Пакистане российские инвестиции будут защищены, опять же в регионе действуют террористические группировки, а Китай не очень хочет пускать конкурентов по ядерной отрасли на пакистанскую территорию. С другой стороны, учитывая активно развивающуюся экономику и энергетику этой мусульманской страны, а также беря во внимание важность расширения политического сотрудничества, для России было бы выгодно работать с Пакистаном в области «мирного атома».

Paec.gov.pk Церемония закладки первого камня в основание второго и третьего энергоблоков АЭС Карачи. 26 ноября 2013 года

Но вернемся к Китаю. Он, несмотря на критику, решил не останавливаться. 26 ноября 2013 года на площадке возле Карачи начали строить два новых энергоблока АЭС мощностью 1100 мегаватт каждый. Проект, стоимость которого составила около $10 млрд, более чем на половину профинансирован Китаем ($6,5 млрд). Эти энергоблоки должны стать первыми за пределами КНР блоками с легководными реакторами ACP-1000.

Расширение этой АЭС — необходимое мероприятие для Пакистана, учитывая энергодефицит и частные отключения электричества в разных регионах. Несмотря на кажущуюся очевидность этих работ, без протестов местных активистов тоже не обходится. В 2014 году они заявили, что строительство новых двух блоков на АЭС Карачи проходит без «должного участия общественности». Антиядерные лоббисты обратили внимание на то, что в проекте отсутствуют планы по эвакуации населения в случае тяжёлой аварии — причём такие планы должны были быть предварительно одобрены местными властями. Активисты также обвинили застройщиков в том, что они якобы не учли в полной мере риски и опасности от землетрясений. В результате Верховный суд пакистанской провинции Синд постановил прекратить работы по подготовке к строительству блоков №№2−3 АЭС Карачи с китайскими реакторами ACP-1000. Произошло все это в октябре 2014 года. Строительство застопорилось.

Однако вскоре суд снял запрет. Как сообщало местное издание Dawn, работы по подготовке к возведению блоков были возобновлены уже в ноябре того же года. В июне 2015 года экологическое ведомство Пакистана одобрило ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) блоков №№2/3 АЭС Карачи. Это стало одним из последних шагов на пути к началу их строительства. Индийская пресса тут же начала критиковать это решение, отмечая, что ОВОС был одобрен, несмотря на то, что предполагаемая зона эвакуации при тяжёлых авариях выбрана радиусом всего лишь пять километров. Сейчас расширение АЭС проходит относительно спокойно, по крайней мере без громких скандалов. Хотя в отношении китайской компании, занимающейся строительством, время от времени звучат обвинения в связи с самим фактом сотрудничества с пакистанцами. Два последние блока планируется закончить к 2019 году.

Paec.gov.pk Второй энергоблок АЭС Чашма

Вторая пакистанская атомная станция — АЭС Чашма

Она расположена недалеко от одноименного города в провинции Пенджаб. Изначально за строительство станции хотела взяться Франция. Однако из-за давления со стороны США отказалась от проекта. На замену им пришел, как всегда, Китай, что вызвало еще большее осуждение мирового сообщества. Несмотря на это, Пекин не отказался от поддержки своего союзника, и в 2000-м году в Пакистане был запущен первый энергоблок АЭС Чашма, второй — в 2011 году. Все блоки водо-водяного типа китайской разработки CNP PWR, как на атомной станции Линьао в Китае. Общая суммарная мощность АЭС Чашма составляет 650 МВт.

Paec.gov.pk Торжественная церемония ввода в эксплуатацию второго энергоблока АЭС Чашма. 22 декабря 2010 года

В 2013 году в американских СМИ появились статьи о том, что Исламабад тайно договорился о строительстве третьего энергоблока АЭС Чашма. The Washington Times со ссылкой на данные американской разведки писал, что Китай и Пакистан заключили договор о строительстве третьего энергоблока во время визита в Пекин Комиссии по атомной энергии Пакистана. Это, по словам издания, в очередной раз говорит о нарушении обещаний Пекина участвовать в международной антиядерной программе. Газета назвала пакистано-китайское соглашение «махинацией», а анонимные источники сообщили, что Коммунистическая партия Китая приказала чиновникам скрывать информацию об этих договоренностях. В свою очередь, администрация действующего на тот момент президента США Барака Обамы выразила опасение по поводу того, что при помощи КНР Пакистан превратится в мощную ядерную державу.

Paec.gov.pk Церемония запуска строительства третьего и четвертого энергоблоков АЭС Чашма. 2 января 2010 года

Пакистан и Китай не стали долго отрицать эти сообщения и уже через пару месяцев открыто подписали контракты с подрядчиками строительства двух новых энергоблоков с реакторами ACP1000 мощностью 1100 МВт каждый на АЭС Карачи. Вскоре началось строительство энергоблоков. Так, физический пуск третьего энергоблока с реактором того же типа, как и предыдущие, мощностью 340 МВт был осуществлен 1 августа 2016 года, в сентябре его успешно подключили к сети. Ввод в эксплуатацию произошел буквально недавно — 28 декабря 2016 года. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф после этого заявил:

«Положить конец ежедневным отключениям и обеспечить бесперебойный доступ к электричеству в Пакистане — одна из приоритетных задач нынешнего правительства. Мы рассчитываем закрыть этот вопрос к 2018 году».

Сейчас пакистанские и китайские специалисты заканчивают строительство четвертого энергоблока. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Paec.gov.pk Строительство четвертого энергоблока АЭС Чашма

Все это — часть плана правительства по строительству в стране в общей сложности еще 32 АЭС, которые должны будут вырабатывать до 40 тыс. МВт электроэнергии. Кроме того, согласно информации СМИ, Пакистан и Китай обсуждают сделки по строительству трех АЭС в Музаффаргархе около Мултана, АЭС, а возможно и нескольких, в местечке Ахмадпур Ист недалеко от Бахавалпура.

Антиядерная тень Фукусимы

Антиядерное лобби в Пакистане действует весьма активно. Особенно часто стала звучать критика в адрес властей после того, как в 2011 году произошла авария на АЭС Фукусима, а потом в 2015 году, когда правительство обнародовало свои планы по поводу строительства новых АЭС.

В целом те, кто выступают в числе пакистанского «антиядерного лобби», по сути, являются противниками самого Пакистана, то есть его политики. А опасения в отношении ядерной безопасности и физической защиты атомных объектов «не представляют собой реальной оценки существующего положения дел», считают местные эксперты. При этом стоит понимать, что пакистанское «антиядерное лобби» — часть всемирного антиядерного лобби, которые в принципе против АЭС.

Paec.gov.pk Торжественная церемония запуска строительства второго и третьего энергоблоков АЭС Карачи. 26 ноября 2013 года

Начало возведения двух новых энергоблоков на АЭС Карачи в Пакистане сначала восприняли с радостью. Однако позже стали все чаще критиковать это решение. Представители «антиядерного лобби» в стране называли «глупыми» радость по поводу запуска проекта. Со своей стороны известный пакистанский эксперт-аналитик Мохаммад Умара писал, что те, кто выступает против реализации этого проекта, являются «глупыми людьми». Логичное высказывание, учитывая, что большинство противников атома в Пакистане осуждали ядерные проекты, говоря лишь о том, что АЭС несут потенциальную угрозу окружающей среде. При этом польза «мирного атома» совсем не учитывалась. Как бы пропуская мимо ушей, антиядерные лоббисты не обращают внимание на то, что атомные станции, например, не осуществляют выбросов углекислого газа в атмосферу, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду в отличии теплоэлектростанций, использующих в качестве топлива каменный уголь, при сжигании которого образуется углекислый газ.

Однако среди проблем, обозначаемых антиядерщиков, есть и вполне обоснованные опасения. Например, возможность того, что боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или пакистанского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каким-то образом получат контроль над ядерными реакторами, используют инсайдеров или захватят объекты. Как писала лондонская газета Times, самая серьезная атака произошла в августе 2008 года. Два камикадзе взорвали себя в оружейном комплексе гарнизона Вах, примерно в 30 километрах от Исламабада, погибли 70 человек. Этот инцидент произошел недалеко от одного из главных пакистанских заводов по сборке ядерного оружия. Еще две другие атаки случились в ноябре и декабре 2007 года, по данным издания. Тогда целью боевиков была база ядерных ракет, в другом — база ядерных бомбардировщиков. Reuters со ссылкой на сотрудников американской разведки писало, что это крупные базы. Но неизвестно, знали ли экстремисты, какие объекты там расположены, ведь их местонахождение засекречено.

В свою очередь, защитники атомной политики Пакистана называют рассуждения о том, что боевики могут захватить ядерные объекты, «абсурдными». Они ссылаются при этом на то, что пакистанские военные полностью контролируют ситуацию в области ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов в стране и несут ответственность за охрану всех ядерных активов, включая и охрану гражданских ядерных объектов.

Институт Ближнего Востока в статье «О состояния дел в области атомной энергетики в Пакистане» отмечает: «Хотя официальные лица Комиссии по атомной энергии Пакистана отрицают такую возможность — и есть надежда, что они правы — эта проблема нуждается в том, чтобы ее воспринимать серьезно».

Другие энергоисточники в Пакистане

Из всей электроэнергии, выработанной в государственном секторе, примерно 67% приходятся на ТЭС, на гидроэнергетику, потенциал которой в Пакистане достаточно велик, — около 28%, на АЭС — 4,40%. На гидроэнергетику Исламабад тоже возлагает большие надежды, но здесь, как и в случае с АЭС, без серьезных иностранных инвестиций не обойтись. В структуре производства электроэнергии преобладают ТЭС, которые работают на мазуте и дизельном топливе (35,2%), на природном газе (29,0%), а также ГЭС (примерно 29%).

Ed Schipul Буровая установка

Немаловажную роль для страны имеют уголь, нефть и газ. Доля некоторых из этих энергоносителей в общем балансе энергопотребления страны постоянно растет. Причиной тому, во-первых, доступность собственных природных ископаемых. Во-вторых, растущие энергопотребности населения. Нефтедобывающая промышленность удовлетворяет потребности Пакистана в сырой нефти примерно на 30%. Доказанные запасы черного золота официально оцениваются в 18 млн тонн (по другим оценкам — свыше 30 млн тонн). Сегодня с учетом импорта нефтепродуктов местная нефть составляет около 25% потребляемого жидкого топлива. Основные поставщики нефти и нефтепродуктов рынок — Кувейт, Саудовская Аравия, Иран. В целом нефть и нефтепродукты в структуре импорта составляют не менее 20%.

Газ

Что касается газа, то он традиционно имеет особое значение для экономики Пакистана. Дело в том, что страна имеет собственные богатые запасы этого энергоресурса. В настоящее время разведанные запасы пакистанского голубого топлива оцениваются в 600 млрд кубометров. Одна треть известных запасов газа расположена на месторождении Суй в восточной части провинции Белуджистан. Также активно разрабатываются месторождения Мари и Пиркох (оба в Белуджистане) и Заман в Синде. Примерно 34% полученного газа идет на выработку электроэнергии, 25% на производство химических удобрений, 20% используется в других отраслях.

Уголь. Бурый уголь здесь тоже продолжает занимать значимое место в энергетическом секторе страны. Но его доля в общей структуре энергетического комплекса неуклонно сокращается. Причин на то несколько. Во-первых, бедность собственных угольных запасов. Во-вторых, относительная нерентабельность использования в природных и экономических условиях Пакистана. В-третьих, отсутствие высокоразвитой тяжелой промышленности. Для сравнения в 47-м году, когда Пакистан обрел независимость, доля угля в энергобалансе страны достигала 60%, к 2001 году этот показатель составлял менее 10%. Потребление угля в стране в 2011—2012 годах составило 7,7 млн тонн. Этот энергоноситель в стране главным образом используется при производстве цемента (54,5% внутреннего потребления), обжиге кирпича (40,5%), в черной металлургии (3,6%) и электроэнергетике (1,4%), отмечается в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Ветровая турбина

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Пакистан тоже не обходит стороной. Более того, власти планируют активно их развивать. В 2006 году даже был создан Совет по развитию альтернативной энергетики, который делает основной упор на развитие солнечной и ветровой энергетики, на строительство мини-ГЭС в удаленных горных районах и производство биомассы из отходов при переработке сахарного тростника. В стране уже есть небольшой ветропарк, в проекте — еще несколько.

Подводя итог, еще раз стоит обратить внимание на то, что сегодня Пакистан продолжает испытывать энергодефицит. В то же время экономика этой страны, развивающаяся очень быстрыми темпами, делает Пакистан одной из самых привлекательных стран для иностранных инвестиций. А это значит, что амбициозные планы пакистанцев по поводу развития своей энергетики, в частности АЭС — это отнюдь не мечты, а объективная реальность. При помощи Китая, который, безусловно, заинтересован в экономическом развитии Пакистана как своего соседа-союзника, уже через десять лет Исламабад сможет не просто справиться со своими энергетическими проблемами, а стать первой среди мусульманских стран, имеющих высокоразвитую гражданскую атомную промышленность. И России стоило бы обратить на это внимание.

Читайте также: Из грязи — в князи: атомная промышленность Южной Кореи