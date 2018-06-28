«Непотопляемый авианосец» Турции: Северный Кипр отступает или побеждает?
Долгое время дипломатические усилия по урегулированию конфликта под эгидой ООН заходили в тупик, не находя отклика с обеих сторон. И только сейчас, спустя полвека конфронтации, решение конфликта кажется достижимым. Период упущенных возможностей и общего пессимизма сменился периодом новой энергии и атмосферой сдержанного оптимизма с избранием Мустафы Акынджи президентом Турецкой Республики Северного Кипра в 2015 году. Отмечается, что за последние два года лидеры северного и южного Кипра подошли к разрешению конфликта ближе, чем когда-либо с момента провала «Плана Аннана» в 2004 году.
Конечно, переговорный процесс связан с рядом трудностей, наиболее щепетильными вопросами остаются вопросы территории, гражданства, собственности и гарантий безопасности. Достижение постоянного соглашения, способного положить конец разделению государства, представляется пока весьма иллюзорным, и это обусловлено спецификой проблемы, а также историей самого конфликта.
Кипрская проблема имеет довольно глубокие корни. Еще в XVI в. Османская империя вторглась на территорию населенного греками Кипра. Именно тогда началась активная миграция турецкого населения на остров. Затем, в конце XIX в., период османской гегемонии сменился периодом колониальной зависимости от Великобритании, и турецкая община превратилась в этническое меньшинство по отношению к грекам-киприотам, составлявшим на тот момент порядка 80% населения. Греческая община стала активно продвигать идею «энозиса» — фактического присоединения кипрских территорий, населяемых греками, к Греции. Такое положение дел, естественно, вынуждало турков-киприотов активнее сотрудничать с правительством Британской империи, которая, в свою очередь, стремилась сохранить свое военное присутствие на острове любыми способами, отвергая, таким образом, идею «энозиса». Для греков-киприотов «энозис» виделся единственно возможным сценарием освобождения острова от колониальной зависимости, и, когда в середине 1950-х годов борьба за «энозис» достигла своего апогея, британские власти, поддерживаемые со стороны турецкого правительства, стали проводить политику увеличения населения турков-киприотов, что лишь усугубляло ситуацию. В ответ на «энозис» турецкая сторона выдвинула концепцию «таксима» — отделения северной части острова с его последующим присоединением к Турции.
К 1960 г. Республика Кипр получила независимость. Однако этот шаг не решил существующих проблем, а скорее, создал новые. Конституция независимого государства 1960 г. предусматривала непропорционально высокий уровень представительства турок-киприотов во всех органах власти, наделяла вице-президента (турка-киприота) правом «вето» и предусматривала существование отдельных муниципалитетов, судов и палат парламента. Фактически две части острова стали развиваться параллельно.
В 1974 году на Кипре произошел военный переворот и к власти пришли радикальные сторонники объединения с Грецией. В ответ на это вооруженные силы Турции вторглись на остров (операция «Аттила»). В результате вторжения остров оказался разделен на две части — турецкую (северный Кипр) и греческую (южный Кипр). После вторжения турецкие власти начали активно переселять граждан Турции в северную часть Кипра. Переселенцы, в свою очередь, обеспечивались брошенным имуществом и землей греков-киприотов.
В 1983 г. руководство северного Кипра приняло резолюцию «о самоопределении» и провозгласило Турецкую Республику Северного Кипра, надеясь на поддержку подобного шага Турцией. И действительно, вскоре Турция стала первым и на данный момент единственным государством, официально признавшим ТРСК. С этого момента турецкая сторона отказывалась признавать право греков-киприотов на возвращение на север острова, а также выводить турецкие войска с территории Кипра. В этот момент на север острова были переселены еще порядка 110 тысяч жителей континентальной Турции, что на 30 тысяч больше количества этнических турок-киприотов. Это сделало раскол практически необратимым.
Подобные действия с турецкой стороны породили ряд проблем, препятствующих мирному процессу. Наметилась тенденция поступательного увеличения доли турецкого населения по отношению к началу конфликта. Согласно данным переписи населения Кипра на 1960 г. греки-киприоты составляли порядка 77% от общего населения Кипра, в то время как турки составляли лишь 18% (данные приведены в таблице ниже). По данным последней переписи населения, проведенной в 2011 году, греки-киприоты составили уже 58% от общего числа населения, а население турок-киприотов выросло до 26%. При этом стоит отметить, что официальной кипрской службой статистики не учитываются переселенцы из Анатолии и материковой Турции (порядка 150−160 тысяч человек), так как они считаются «незаконными мигрантами». Если вести расчеты исходя их этих данных, то на самом деле доля турок в населении Кипра составляет 39% (то есть почти в 3 раза больше по сравнению с изначальным количеством).
Несомненно, столь значительное увеличение численности турецкого населения Кипра в перспективе способно повлиять на исход мирного процесса, в первую очередь это касается таких чувствительных вопросов как пропорциональное представительство и территориальный вопрос.
Другая, не менее чувствительная проблема, это проблема — собственности.
Как уже упоминалось выше, турецким переселенцам в северной части Кипра предоставлялись земли и имущество, которое ранее принадлежало грекам-киприотам. Многие греки-киприоты, в свое время вынужденные покинуть свое место жительства, до сих пор имеют соответствующие Свидетельства о правах собственности на земельные участки, а также на объекты недвижимости на территории Северного Кипра. Естественно, ТРСК не признает действительность этих документов. Но если подходить к проблеме с правовой точки зрения, то следует отметить, что статус северокипрской недвижимости определяется «титулом». Есть несколько разновидностей титулов: недвижимость, принадлежавшая до 1974 года турку-киприоту, недвижимость во владении иностранных граждан, недвижимость, принадлежавшая греку-киприоту, но после 1974 года предоставленная турку-киприоту в обмен на эквивалентную недвижимость, оставленную им на юге, и недвижимость, принадлежавшая греку-киприоту, и предоставленная турецким переселенцам, тем самым «нелегальным мигрантам», которых южная часть не признает. Вопросы вызывает как раз последний титул, и обычно операции с ним считаются незаконными.
В ТРСК была создана специальная Комиссия по Недвижимому Имуществу, которую Европейский суд по правам человека наделил всеми необходимыми полномочиями для разрешения возникающих имущественных споров. Обычно речь идет не о возвращении собственности в руки владельца, но о справедливой компенсации. Комиссия действует под контролем Турции, поэтому и выплаты осуществляет турецкая сторона. За первые 5 лет было удовлетворено 105 исков греков-киприотов на общую сумму выплат 60 млн долл. Конечно, это не устраняет проблему полностью. В 2014 году Турция отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплате 90 млн евро в качестве возмещения морального ущерба грекам-киприотам. Однако Комиссия так или иначе вносит свой вклад в разрешение конфликта.
До сих пор нерешенной является также проблема международно-правового статуса Турецкой Республики Северного Кипра. Как уже упоминалось выше, международное сообщество признает только одно государство, и это государство — Республика Кипр. Турецкая Республика Северного Кипра является непризнанным государством, и, следовательно, не является субъектом международного права, что, в свою очередь, создает ряд трудностей. Во-первых, с ТРСК фактически нет сообщения. По требованию Республики Кипр, в северной части были закрыты все морские порты, а также контрольные пункты на границе между северной и южной частями острова. Фактически, в ТРСК можно попасть только через Турцию, либо чартерными рейсами. Также осуществляются транзитные паромные перевозки из Израиля и Египта. Однако все эти способы являются нежелательными, так как официально в ТРСК можно попасть только через Республику Кипр. Во-вторых, в отношении ТРСК действуют международные экономические санкции, что в действительности сильно бьет по ее экономике. Основным источником финансовой помощи и основным торговым партнером является Турция. Торговля со странами ЕС является очень важным пунктом в экономике северного Кипра, однако Европейским судом было принято решение, что лишь товары с сертификатом происхождения «Республика Кипр» могут быть допущены на европейские рынки. Тем не менее ЕС является вторым по величине торговым партнером Северного Кипра, после Турции.
Не все просто и с визовым режимом, причем как в отношении Северного Кипра, так и в самой ТРСК. В сущности, для въезда на территорию Северного Кипра не требуется ничего, кроме загранпаспорта. Виза выдается на отдельном вкладыше при въезде и является бесплатной. Однако, если виза оказывается проставленной в паспорт иностранного гражданина, впоследствии ему с высокой степенью вероятности будет отказано во въезде на территорию Греции и Кипра. Формально ТРСК является непризнанным государством, но с паспортом ТРСК можно без виз въехать на территорию Австралии, Пакистана, Франции, Танзании, США и Великобритании. Для въезда в Турцию гражданам Северного Кипра виза не требуется. О намерении установить безвизовый режим с возможностью дальнейшего признании ТРСК в начале 2000-х заявляло руководство Азербайджана. Однако этого так и не произошло ввиду наличия в самом Азербайджане сепаратистских настроений (проблема Нагорного Карабаха).
В целом, в последнее время наблюдается тенденция к постепенному выводу Северного Кипра из международной изоляции. Речь, конечно, пока не идет о политическом признании, однако началось налаживание экономических контактов ТРСК с представителями бизнес-структур, неправительственных и частных организаций разных стран. Безусловно, основным драйвером экономики Северного Кипра является Турция, и именно она является наиболее активной в экономическом плане в ТРСК. Примечательно, что в северной части Кипра действует турецкая компания Turkish Petroleum, которая по достижении соглашения с ТРСК о разграничении континентального шельфа начала геологическую разведку близ берегов Северного Кипра. Великобритания и США в начале 2000-х объявили, что в случае непринятия греческой стороной «Плана Аннана» они намерены начать поддержку Турецкой Республики Северного Кипра. На сегодняшний день свою деятельность в ТРСК активно осуществляют американские неправительственные организации, такие, как USAID и German Marshall Fund. В ТРСК также действует крупная американская консалтинговая финансовая компания Bearing Point. Налажено сотрудничество между Азербайджаном и ТРСК: Консалтинговая морская компания Северного Кипра «D.K. сотрудничает с азербайджанским холдингом «ATA», действуют программы студенческого обмена, а также ряд азербайджанских фирм проявляет интерес к инвестированию в строительство отелей в Северной части Кипра. Перспективным направлением для ТРСК является сотрудничество с постсоветскими среднеазиатскими государствами. Культурное сотрудничество уже налажено с Киргизией и Таджикистаном.
Это основной, но не исчерпывающий перечень проблем, с которыми придется столкнуться президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису и президенту ТРСК Мустафе Акынджы в очередном раунде переговоров по урегулированию кипрской проблемы. Последние переговоры по кипрскому вопросу прошли с 9 по 11 января 2017 года в Женеве (Швейцария). Логическим завершением стала международная конференция под эгидой ООН, которая состоялась 12 января. Это была первая встреча на высшем уровне с участием ЕС, а также Турции и Республики Кипр, которую Турция в свою очередь не признает.
Помимо всех вышеперечисленных трудностей в настоящее время переговорный процесс осложнен еще двумя факторами.
10 февраля 2017 года парламент Республики Кипр принял поправку о праздновании в школах греческого Кипра дня Энозиса. Дата праздника — 22 февраля, непосредственно связана с референдум 1950 года, на котором 96% населения Республики Кипр было принято решение о воссоединении с Грецией. Нетрудно догадаться, какой отпечаток это оставит на взаимном доверии сторон в ходе переговоров.
Второй фактор связан с тем, что турецкая сторона выдвинула перед новым раундом переговоров предварительные требования: по воссоединении Кипра в федеративной форме турецким гражданам должны быть предоставлены четыре свободы передвижения: капитала, людей, товаров и услуг, информации. Это принципиальный вопрос по двум причинам. Во-первых, весь мирный процесс проходит под лозунгом «все или ничего»,
Северный Кипр — стратегически необходим Турции. Кроме шельфа и перспективных территорий для развития туризма, Кипр имеет важное геополитическое значение. Близость к Суэцкому каналу и военные базы в 150 километрах от Израиля останутся тем аргументом, который для Турции перевесит все посулы о гипотетических благах от вступления в ЕС, Турция и дальше будет сохранять свое военное присутствие на севере Кипра. Сейчас Турция имеет доступ к портам, территориальным водам, а также осуществляет полеты над всей территорией Кипра в обход запретов ИКАО.
После 13 марта состоится новая конференция об объединении, дата которой еще уточняется. Гарантами привычно выступят Великобритания, Турция и Греция. Многие аналитики полагают, что это «последний шанс» Кипрского государства на объединение.