Скандал вокруг патриархии Грузии, связанный с «делом цианида», продолжает разгораться, и «шокирующие», противоречивые и обвинительные заявления вслед за прокуратурой и политиками делают уже открыто священнослужители и приближенные к патриарху лица (как нынешние, так и бывшие).

Скандал вокруг патриархии Грузии продолжает разрастаться

Понять, что же произошло на самом деле и по чьему сценарию был разыгран весь этот скандал, пока трудно, но определенные подозрения возбуждает особенная активность авторов заявлений и их прошлые и нынешние связи. Из всего сказанного за прошедший после заявления главного прокурора период можно сделать вывод: сценарий явно был составлен за пределами патриархии с участием связанных с автором сценария представителей патриархии и приближенных к ней лиц, которые и помогли привести его в действие.

Не менее знаменателен и тот факт, что за «самостоятельное расследование» скандала с цианидом взялась пресловутая телекомпания «Рустави-2», которая никогда не скрывала и не скрывает, интересам какой конкретной политической силы она так усиленно служит, и которая тем не менее как внутри страны, так и на Западе почему-то объявлена «независимой телекомпанией».

С самого начала так называемого дела цианида эта телекомпания выкладывала в эфире «шокирующие заявления» и не менее «шокирующие оценки» так или иначе причастных к этому скандалу лиц, и одним из первых таких лиц стал «информатор» прокуратуры о цианиде, найденном в багаже у отправлявшегося в Германию к патриарху дьякона Георгия Мамаладзе. Этим «информатором» оказался родственник отца Георгия Мамаладзе журналист Ираклий Мамаладзе, который и сообщил телекомпании «Рустави-2» о злостных намерениях священнослужителя.

Первое заявление о готовящемся «преступлении века» было сделано в эфире телекомпании «Рустави-2» после того, как еще до сообщения прокуратуры телекомпания из «собственных источников» узнала о задержании дьякона Мамаладзе в тбилисском аэропорту. Сразу же после выпущенной в эфире телекомпании информации последовали предположения о пресечении возможного преступления, хотя на том этапе никакие детали конкретно не разглашались.

Уже после заявления прокуратуры в эфире этой же телекомпании, в передаче «Арчевани» («Выбор») ее ведущий Георгий Габуния раскрыл личность «некоего лица», проинформировавшего правоохранительные органы о «злостных намерениях» отца Георгия Мамаладзе. По его словам, родственник дьякона журналист Ираклий Мамаладзе сделал тайную аудиозапись его беседы с Георгием Мамаладзе, где священнослужитель просил «достать цианид», а затем передал эту аудиозапись прокуратуре. И на основании данной записи затем был задержан намеревавшийся вылететь в Берлин дьякон.

George Mel Ворота Патриархии Грузии

Дальше — больше. Ираклий Мамаладзе официально подтвердил как этой телекомпании, так и другим СМИ, что именно он сообщил прокуратуре о готовящемся отравлении. Он назвал себя законопослушным гражданином и подчеркнул, что не мог поступить иначе и утаить от прокуратуры злостные намерения своего родственника. Более того, журналист выразил опасения относительно собственной безопасности в связи с разглашением своей персоны как главного свидетеля пресеченного преступления и потребовал усиления своей охраны.

Заключенный в камеру дьякон и его защитники ничего в свое оправдание сказать не могли, так как прокуратура взяла с них расписку о неразглашении, чего не сделала в отношении «главного свидетеля обвинения» — журналиста Мамаладзе. Не ограничила прокуратура этим же условием и своих сотрудников, которые продолжали активно развивать версии относительно злонамерений дьякона. Но спустя два дня после заявления главного прокурора о готовящемся отравлении высокопоставленного духовного лица (под которым, учитывая предоставленную обществу информацию и обстоятельства ареста Георгия Мамаладзе, все почему-то подразумевали патриарха Грузии Илию Второго), пресс-служба прокуратуры фактически опровергла слова главы ведомства и заявила, что об отравлении патриарха или иного священника высокого ранга речь не шла. А телекомпания «Рустави-2» и другие грузинские СМИ подлили еще немного масла в огонь раздобытым из собственных источников предположением, что отравить собирались не патриарха, а его секретаря-референта Шорену Тетруашвили, которая «давно заправляет всеми делами в патриархии» и которую определенная часть ГПЦ давно хочет отстранить от дел церкви.

Свою роль в этом деле сыграло и обнародованное все той же телекомпанией письмо Георгия Мамаладзе патриарху, в котором обвиняемый в серьезном преступлении священнослужитель незадолго до своего ареста сообщал об обнаруженных им в ходе изучения дел патриархии и ее различных учреждений и предприятий множественных нарушениях закона. Здесь уже Мамаладзе выступил в роли борца с царящей в системе патриархии и Синода коррупцией, которого могли обречь на тюремную камеру из-за такой его непримиримости с нарушениями.

Письмо подтолкнуло грузинские СМИ к дальнейшему распространению темы, и информационное пространство заполнилось негодующими комментариями и слабыми оправданиями, сообщениями приближенных к церкви лиц и опровержениями со стороны патриархии.

Очередным этапом начатого арестом отца Мамаладзе процесса стала еще одна передача телекомпании «Рустави-2» — «Постскриптум», в которой впервые заговорил ушедший после скандала с цианидом в отставку начальник охраны патриарха Сосо Оханашвили. Телекомпания анонсировала это интервью в течение нескольких дней, и ряд СМИ выразил удивление, почему Оханашвили решил «дать показания» именно «Рустави-2», а не им, хотя его настоятельно просили об этом многие газеты, информационные агентства и телекомпании. Как бы то ни было, Оханашвили заговорил. Правда, ничего особенного он в эфире телекомпании не сказал и никакого света на тайны «дела цианида» не пролил, но вопросов в головы людей добавил. Точнее, вопросы подбавлял и подбрасывал бывшему начальнику охраны патриарха журналист телекомпании Нодар Меладзе, а Сосо Оханашвили на них не отвечал, после чего Меладзе спрашивал: «А подтвердить или опровергнуть это (очередную сенсацию) Вы можете?», на что Оханашвили либо утвердительно кивал в ответ, либо говорил, что может.

Новым для общества, наверное, было в этом интервью сообщение о том, что патриарху о задержании отца Георгия Мамаладзе и предъявленном ему обвинении сообщили перед операцией.

По словам Оханашвили, после сообщения прокуратуры он намеревался вылететь в Тбилиси и разобраться в случившемся, с чем и пришел к патриарху, которого тогда еще только готовили к операции.

«Я пришел к его святейшеству и сказал, что отца Георгия Мамаладзе арестовали, что это какое-то недоразумение, что есть проблемы и я должен вылететь в Тбилиси, чтобы разобраться в ситуации на месте. Это все, что я сказал тогда его святейшеству. Против отца Георгия было выдвинуто такое тяжелое обвинение, что я бы его патриарху объяснить не смог, так как его готовили к операции. До операции оставалось 2 дня, и говорить такое было недопустимо. Но о том, что отец Георгий был задержан по факту вероятного отравления, он (патриарх) узнал в тот же день, до операции. Я умышленно не назову того, кто сказал ему это», — заявил Сосо Оханашвили.

Тему продолжил журналист, который со ссылкой на свой конфиденциальный источник, предположил, что эту информацию патриарху предоставил отец Давид Чинчараули. Сосо Оханашвили на это лишь заявил, что он от ответа он воздерживается, что это не означает, что он его опровергает.

Примерно в таком режиме прошло все интервью с бывшим начальником охраны патриарха. Следующим респондентом телекомпании стал новый адвокат Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили, который, по его же информации, расписки о неразглашении деталей дела прокуратуре не давал, поэтому может делать определенные заявления. Но и он ничего конкретного не сказал, лишь добавил в умы общества сомнений, пообещав, что когда отец Георгий Мамаладзе, наконец, заговорит, все будут шокированы и узнают всю правду об этом деле.

Адвокат высказал еще одно предположение: цианид его подзащитному могли подбросить. На такие подозрения Михаила Рамишвили навели действия представителей правоохранительных органов. По его словам, от момента задержания Георгия Мамаладзе в аэропорту и до окончания обыска его багажа прошло шесть часов, и этот период времени навел его на такие предположения. Кроме того, адвоката удивляет и то, что в деле не указано, когда, где и у кого мог купить Георгий Мамаладзе этот самый цианид. Не менее странным является для Михаила Рамишвили появление в деле Шорены Тетруашвили, так как первоначально прокуратура заявила о пресечении попытки отравления высокопоставленного духовного лица.

Тот факт, что после ареста прошло уже больше недели, а отца Мамаладзе пока так и не допросили, также кажется адвокату очень сомнительным. По его заявлению, сам Георгий Мамаладзе несколько раз просил, чтобы его допросили, но прокуратура ему отказывала.

«Все это делается умышленно, так как прокуратура знает, что если отец Георгий даст показания, все это дело с цианидом будет поставлено с ног на голову», — констатировал адвокат.

Свою долю масла в этот скандал подлили и некоторые представители ГПЦ. Митрополит Чкондидской епархии отец Петр Цаава в эфире телекомпании «Имеди» заявил, что за скандалом с цианидом и попыткой отравления патриарха стоит именно Шорена Тетруашвили. Причем такая попытка предпринимается не впервые, и подобное случилось еще в 2009 году.

«В 2009 году на праздник Святой Нино у патриарха гостил тогдашний президент (Михаил Саакашвили. На той встрече присутствовал и я. Их обслуживала эта женщина (Шорена Тетуашвили). Президент кушал все, что ему подносили, в том числе то, что подносили патриарху… На следующий день патриарх заболел, его перевезли в клинику Тодуа. В течение часа он был в бессознательном состоянии. Тогда так называемый правозащитник Нана Какабадзе и негодяй Георгий Андриадзе прямо заявили тогдашним СМИ, что это президент отравил патриарха. К сожалению, тогдашние власти не посмели расследовать этот факт. Надеюсь, на этот раз правительство окажется на высоте и расследует это дело», — сообщил митрополит Петр.

Patriarchate.ge Католикос-патриарх Илия II

На основании этого и других заявлений представителей ГПЦ ряд грузинских СМИ сделал предположение, что с учетом преклонного возраста патриарха и проблем с его здоровьем в церкви началась борьба за патриарший престол, с которой и связан весь этот скандал.

Ни заявления адвоката, ни интервью бывшего охранника патриарха, ни комментарии духовенства особого света на обстоятельства «дела цианида» не пролили, но вместе со всеми предыдущими информациями, заявлениями и оценками они определенным образом, независимо от желания авторов этих заявлений и информаций, неблагоприятным образом повлияли на авторитет Церкви. Институт, который до сих пор, судя по всем опросам общественного мнения, пользовался безупречной репутацией и максимальным доверием населения, сегодня определенную часть этого доверия утратил.