Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20−26 февраля стали: в Москве состоялось первое заседание рабочей группы представителей РПЦ и Католической церкви в Италии; мировые лидеры должны создать «более справедливый мировой порядок»; Европа рассчитывает на прибыль от торговли с Ираном, американцы против; Берлин: «Положение христиан в Турции — это наше дело»; загадочные заявления апостольского префекта в Азербайджане отца Владимира Фекете; Костел и государственная сфера образования в Белоруссии и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками первого заседания рабочей группы представителей Русской православной церкви и Католической церкви в Италии, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). В состав католической делегации вошли, среди прочих, председатель Конференции католического епископата Италии кардинал Анджело Боньяско, архиепископ Генуэзский; председатель комиссии по евангелизации народов и межцерковному сотрудничеству Амброджо Спреафико, епископ Фрозиноне-Вероли-Ферентино; Антонио Распанти, епископ Ачиреале. Патриарх Кирилл отметил успешное развитие отношений между Церквями в последние годы. Одним из факторов здесь, по его мнению, являются общие вызовы, связанные с защитой как христианских ценностей в современном секулярно-либеральном обществе, так и самих христиан во многих странах мира, особенно на Ближнем Востоке, а также сохранность традиционной семьи. Он вспомнил, что имел возможность лично обсудить эти вопросы с Папой Римским Франциском в Гаване год назад. «Эта встреча развернула новую страницу в отношениях между нашими Церквями и дала импульс развитию конкретных проектов», — подчеркнул глава РПЦ. Он выразил свою поддержку позиции понтифика в вопросе беженцев и мигрантов и отметил, что для решения проблемы нужно срочно закончить все военные конфликты на Ближнем Востоке, решить все военные и политические вопросы в регионе. Отдельная встреча у кардинала Боньяско состоялась с председателем Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополитом Иларионом (Алфеевым).

Мировые лидеры должны создать «более справедливый мировой порядок». Так сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в Мюнхене, где проходила конференция по безопасности, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). Это 53-е заседание крупнейшего саммита, который проводится каждый год в столице Баварии, было отмечено духом неопределенности, о чем говорилось почти во всех выступлениях. Лавров отметил, что «мы категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок», подчеркнув, что «кризис этой модели можно было ожидать», так как «концепция экономической и политической глобализации задумывалась, чтобы обеспечить рост элитарного клуба государств и его господство над всеми остальными». Со своей стороны, говоря о мировом балансе, канцлер Германии Ангела Меркель призвала к «укреплению многосторонних структур, таких как ЕС, НАТО и ООН». Вице-президент США Майк Пенс говорил, что «Соединенные Штаты поддерживают НАТО». Кроме того, прозвучала гарантия, что Вашингтон не будет предавать Европейский союз и останется лучшим союзником ему. Номер два Белого дома однако подтвердил, что обязательства Альянса сохраняются. Пенс добавил, что не менее 2% от ВВП на оборону выделяют только пять стран из 28, предупредив: «Пришло время сделать больше».

Mid.ru Сергей Лавров

Европа рассчитывает на большую прибыль от торговли с Ираном, американцы накладывают вето, констатирует Polonia Christiana (Краков, Польша). В ситуации, когда США ужесточают позицию в отношении Тегерана, европейские страны направляют туда делегации для укрепления торговых отношений. Иран является большим рынком, который срочно нуждается в инвестициях. В среду, 15 февраля, страну посетила шведская делегация в составе 75 человек, предложив амбициозный план по восстановлению диалога, чтобы «делать бизнес». Премьер-министр Швеции Стефан Левен заверил иранских хозяев, что Европа не хочет разорвать отношения, которые были восстановлены после долгих лет мучительной дипломатии. Ранее Тегеран посетила французская делегация во главе с министром иностранных дел Жаном-Марком Эйро. Вице-президент Peugeot по Ближнему Востоку и Африки Жан-Кристоф Кемард не скрывал, что в течение последних двух лет он был в Иране 25 раз. По его словам, времена изменились, страна предоставляет потенциальным подрядчикам огромные возможности для бизнеса. Шведы, немцы, французы уже подписали выгодные коммерческие контракты. Для счастья не хватает — как говорят предприниматели — полного снятия санкций со стороны американцев. Однако Вашингтон предостерегает мир против сотрудничества с «главным спонсором международного терроризма». Важно и то, что новая команда Белого дома пытается вбить клин между Россией и Ираном.

Турецкий разворот разжигает новую напряженность в отношениях между Анкарой и Тегераном, отмечает AsiaNews (Рим, Италия). Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин пытается разрядить ситуацию, заявляя, что его страна не хочет «эскалации слов» в диалоге с Ираном. Однако это утверждение не кажется правдоподобным Тегерану, особенно после недавних событий в Мюнхене на конференции по безопасности, а также переговоров в Астане по Сирии. Масла в огонь добавили заявления, сделанные турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его недавнего официального визита в Катар и Саудовскую Аравию. Иран вызвал турецкого посла для разъяснения высказываний, озвученных Эрдоганом, который обвинил Тегеран в «дестабилизации» региона. Еще сравнительно недавно напряженность с администрацией Обамы, наступившая после сорвавшейся попытки переворота в Турции в июле 2016 года, охлаждение в отношениях с Европой, неудачная политика с арабскими странами, закрытие контактов с Россией привели Анкару в глубокую изоляцию. Падение, из которого, казалось, способен был вытащить Турцию только Иран. Во время визита Эрдогана в Тегеран были подписаны новые экономические и торговые соглашения, что помогло увеличить объем торговли между Турцией и Тегераном. Это и декларация о повышении в перспективе двухстороннего оборота с 10 млрд долларов в год до 30 млрд значительно укрепило турецкую экономику. Однако сейчас разворот Анкары, уже против Ирана, наступает в тот решающий момент, когда Израиль делает заявления, призывающие так называемые умеренные арабские страны, в частности суннитские монархии Персидского залива, рассматривать как врага не Израиль, а Тегеран, и присоединиться к еврейскому государству и западному миру в антииранском альянсе.

«Положение христиан в Турции — это наше дело!» — об этом, передает Kath.net (Линц, Австрия), заявил председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер в ходе 10-го съезда христианских лидеров в Нюрнберге. Каудер напомнил о спорной конституционной реформе турецкого президента Эрдогана, которой, похоже, трудно противостоять. Однако Германия будет делать это, так как различает демократию от диктатуры. Помимо того, лидер фракции ХДС/ХСС выступил с критикой школьных программ по сексуальному просвещению. По его словам, «мы не против просвещения и толерантности. Но не для детей». Кроме того, Каудер выступил против равенства однополых партнерств и обычных семей в вопросе усыновления детей, подчеркнув, что он выступает за ограничение прав однополых партнерств, и «этого я не скрываю».

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Католикос всех армян Гарегин II вызывает в Эчмиадзин представителей Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви в попытке разрешить деликатную ситуацию с выбором нового главы этого патриархата, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Престол в Стамбуле остается без фактического главы с 2008 года, когда патриарх Месроп Мутафян утратил дееспособность в результате болезни Альцгеймера. С тех пор делами Константинопольского патриархата занимается викарный архиепископ Арам Атешян. Долгое время армянскую общину Турции раздирали споры, следует ли избрать нового главу патриархата или не делать этого, поскольку Месроп Мутафян еще жив. Ситуация была разблокирована в октябре прошлого года, когда и церковные владыки, и турецкие власти согласились начать процедуру выбора патриарха. Однако в последние недели разгорелось новое противостояние между епископом Сааком Машаляном и викарием Атешяном. Оба претендента согласились, что избрание должно пройти 28 мая. Но это локальное соглашение, похоже, вызвало возражение со стороны Эчмиадзина: по данным турецких СМИ, Гарегин II оценил протокол, подписанный двумя владыками, как нарушение правил. Именно поэтому он пригласил Машаляна и Атешяна в Армению, наряду с другими представителями Константинопольского патриархата, с целью преодолеть разногласия и вместе выработать законную избирательную процедуру, которую бы все признали.

Отец Владимир Фекете, апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, в последнее время сделал несколько заявлений, которые могут показаться загадочными для западного уха. Однако, считает Crux (Денвер, США), такова цена «входного билета» для глобальной Церкви. Фекете — глава малой католической общины, которая оценивается примерно в 600 душ, среди подавляющего большинства шиитского населения республики в 10 миллионов человек. И монсеньор служит в обществе, в котором христиане навсегда стали «другими» из-за соперничества Азербайджана с соседней Арменией. Возможно, это поможет объяснить два недавних хода Фекете. Во-первых, он появился на конференции, где объявил «Ходжалинскую резню» 1992 года «величайшей несправедливостью против человечества». Конечно, то, что известно, говорит об ужасающем характере этого события. По имеющимся данным, большая колонна мирных жителей из Ходжалы во время войны Баку с Нагорным Карабахом пыталась сбежать от армянских военных, однако несколько сот ходжалинцев были убиты или погибли во время эвакуации. Баку называет этот инцидент «геноцидом». Гражданские массовые убийства всегда непростительно, но можно ли сказать, что в данном случае речь идет о «большой несправедливости против человечества»? Выглядит несколько преувеличенно. Тем более что апостольский префект, видимо, не добавил, что массовые убийства и геноциды всегда зло, независимо от того, кем являются жертвы, в том числе — армяне, пострадавшие сто лет тому назад. Во-вторых, Фекете вместе с другими религиозными лидерами подписал письмо с поздравлением Мехрибан Алиевой — жене президента Азербайджана Ильхама Алиева, поздравив ее с назначением на пост первого вице-президента страны. Не было сказано только, что в результате недавних конституционных «реформ» полномочия президента были усилены, а правозащитники предупреждают о растущих ограничениях для инакомыслящих и политических оппозиционеров. Учитывая акцент католического социального учения на права человека, может показаться странным наличие подписи представителя Католической церкви в Азербайджане под письмом, которое выглядит как малодушная пропаганда полицейского государства. Но следует помнить, что около 200 миллионов христиан сегодня живут в регионах, где они меньшинство. Они зачастую находятся под двойным прессом, отчасти из-за своей веры, отчасти из-за тенденции ассоциировать христианство с Западом. В такой обстановке, лидеры христианских общин, такие как Фекете, часто чувствуют себя вынужденными быть «большими местными, чем сами местные жители».

«Книжная дипломатия» Святого престола прокладывает новые пути в Россию, сообщает Radio Vaticana. Об этом рассказал архивариус и библиотекарь монсеньор Жан-Луи Брюге. Он сообщил о недавних соглашениях о сотрудничестве с Государственным архивом России. Прелат побывал в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы обсудить организацию выставки «Романовы и Святой престол», посвященной дипломатическим контактам от Петра I до Николая II. В Москве под эгидой главы государства состоится также выставка, посвященная сотрудничеству между архивом Святого престола и Государственным архивом. Как отметил Брюге, это первое начинание подобного рода, а успешные переговоры с Россией открыли двери другим таким инициативам. «Можно сказать, что книжная дипломатия имеет такую же долгую историю, как и сама книга, — пояснил монсеньор. — Теперь же, в современном общественно-политическом контексте, думаю, что книга способна строить мосты там, где другие виды человеческой деятельности, скорее, воздвигают стены, ставят преграды и разделяют. На мой взгляд, книга — это обетование подлинного всеобщего братства».

Придет ли Церковь в государственную сферу образования в Белоруссии? В республике завершается общественное обсуждение нового Кодекса об образовании. О взаимодействии с религиозными организациями говорится в статье 2 «Основы государственной политики в сфере образования». В частности отмечается: «Учреждения образования в вопросах воспитания на основании письменных заявлений обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся могут во внеучебное время взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия, содержание и формы такого взаимодействия определяются правительством Белоруссии по согласованию с президентом». По словам преподавателя Гомельского государственного университета имени Скорины Виктора Одиноченко, этот пункт остался в неизменном виде и взят из действующего Кодекса об образовании. По его мнению, закон не будет предусматривать другие изменения, так как позволяет государству диктовать свои условия. Религиовед напомнил, что в 2003 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Белоруссией и Православной церковью, на основании этого соглашения были подписаны соглашения с различными министерствами, в том числе с министерством образования. Это значит, что учебные заведения могут приглашать православных священников, проводить факультативы, однако, добавил Одиноченко, «на мой взгляд, это имеет имитационный характер». Он рассказал, что обсуждал эту тему со священниками из Польши, где Церковь присутствует в учебных заведениях, и собеседники пришли к выводу: лучше проводить обучение религии при католических храмах, так как подобная деятельность в светских учреждениях не всегда дает хорошие плоды. Преподаватель гимназии №36 имени Мележа в Гомеле Ольга Евсеенко, в свою очередь, считает, что катехизация в школе сыграла бы большую роль, даже без какой-либо конфессиональной ориентации. Поэтому она выступает за сотрудничество в сфере образования как с Православной церковью, так и с Католической церковью. Замечания в проект нового Кодекса об образовании можно направлять до 1 марта 2017 года.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.