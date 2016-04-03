Островное государство Тринидад и Тобаго, расположенное в Карибском море, стало настоящим «поставщиком» боевиков для террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что вызывает значительное беспокойство властей США, опасающихся возникновения очага исламского экстремизма в непосредственной близости от своих границ, пишет Леонардо Гои в статье для InSight Crime.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что, по официальным данным, за четыре года до 125 граждан этой страны ездили на Ближний Восток для участия в боях на стороне исламистов, поэтому Тринидад и Тобаго с его населением в 1,3 млн человек является самым крупным «поставщиком» новобранцев для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Западном полушарии.

Все это вызывает беспокойство властей США, которые опасаются, что страна превратится в очаг экстремизма, в которой вернувшиеся с Ближнего Востока исламисты могут начать совершать нападения на граждан США в самом островном государстве, а также добраться до территории самих США, расположенных лишь в трех с половиной часах лета. По некоторым данным, недавно президент США Дональд Трамп провел с премьер-министром Тринидад и Тобаго Китом Роули переговоры, на которых затрагивались вопросы угрозы безопасности и терроризма.

Более того, в отличие от большинства других стран, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является в островном государстве запрещенной организацией, поэтому его граждане могут ездить и проходить обучение у террористов, а затем возвращаться в Тринидад и Тобаго и пользоваться теми же правами и привилегиями, что и остальные жители.

Nzeemin Физическая карта Вест-Индии

На этом фоне власти принимают более жесткие меры по борьбе с терроризмом, которые, по некоторым данным, включают в себя более активный мониторинг исламистских движений в стране, а также законопроект, запрещающий отправку боевикам средств. Помимо этого, власти США начали осуществлять обмен разведывательной информацией с правительством Тринидад и Тобаго в надежде остановить потенциальных новобранцев.

На фоне всего это возникает вопрос, что является причиной готовности граждан островного государства вступать в ряды боевиков. Так, отмечает автор, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не первая организация, которая стремится завербовать молодое население Тринидад и Тобаго. В стране действует большое число преступных группировок, процветающих благодаря контрабанде и торговле наркотиками по всему Карибскому бассейну, а также из-за обостряющегося экономического кризиса в соседней Венесуэле.

Более того, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не первая экстремистская организация, которая стремится привлечь к себе граждан этой страны. Так, в 1990 году радикалы из «Джамаат аль-Муслимин» попытались захватить власть.

Не только исламисты, но и представители организованных преступных группировок пытаются завербовать молодых жителей страны, которые часто страдают от безработицы. Этим же пользуются и боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году в Тринидаде и Тобаго был зафиксирован резкий рост в безработицы. Наиболее пострадали такие отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность. Правительство страны планирует внести поправки в законы, чтобы гарантировать работникам частного сектора адекватную компенсацию в случае увольнения. Также власти страны изучают вопрос о том, чтобы организованно направлять безработных в другие государстве Карибского бассейна, где им могут предоставить работу. Кроме этого, растет и государственный долг Тринидада и Тобаго. Что касается безработицы, то по прогнозам она будет только увеличиваться, пишет издание Gira Via.