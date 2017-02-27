Увеличение финансирования оборонного ведомства США не приведет к повышению защищенности США, о чем свидетельствует ряд дорогостоящих программ, которые превзошли все запланированные сроки и первоначальные оценки стоимости. На этом фоне руководству США необходимо поменять подход к выделению средств на свою оборону, пишет бывший конгрессмен от штата Массачусетс Джон Тирни в статье для The National Interest.

Пентагон

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Автор отмечает, что несмотря на то что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании утверждал, что сможет добиться более эффективного управления официальными структурами страны, в том числе и со стороны Пентагона, однако подписанный им 27 января исполнительный указ может привести к увеличению бюджета оборонного ведомства. И это при том, что Пентагон не может дать точный отчет о том, куда он направляет средства.

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Теперь все зависит от Конгресса, который должен взять на себя ответственность и потребовать четкости в расходах от Пентагона, прежде чем сможет начаться хотя бы дискуссия об увеличении его бюджета. Сейчас же американские налогоплательщики отправляют Пентагону деньги, не понимая, на что они уходят. В то же самое время миллиарды долларов выбрасываются на неэффективные программы, которые не повышают защищенности граждан США, поэтому распространенную на сегодняшний день в Вашингтоне мантру «больше тратим — безопаснее живем» нужно заменить на «умнее тратим — безопаснее живем». Проще говоря, увеличение финансирования Пентагона в отсутствии подотчетности лишь сократит эффективность государственного финансирования, не укрепив национальную безопасность США.

На данный момент Трамп сфокусировался на вопиюще неэффективных программах, таких как многоцелевой истребитель F-35, разработка которого превзошла все ожидания в плане сроков и затрат. Тем не менее, несмотря на заключенную Трампом сделку с компанией Lockheed Martin, с помощью которой налогоплательщикам удастся сэкономить $700 млн при покупке последней партии истребителей, правда состоит в том, что США от такого шага потеряют больше, чем удастся сэкономить. Причина проста — самолет еще не полностью доработан, поэтому, без сомнения, потребует дорогих модификаций и исправлений, и это сверх постоянных тестов после доработки. Таким образом, экономия составит лишь 0,07% от того $1 трлн, которого будет стоить программа. Разумным поэтому с финансовой точки зрения будет блокирование любых покупок F-35 до тех пор, пока процесс разработки летательного аппарата не закончится, а истребитель не докажет свою эффективность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом и другие программы оборонного ведомства заслуживают такого же пристального внимания со стороны главнокомандующего США. Так, еще одним примером неэффективного расходования средств является боевой корабль прибрежной зоны (LCS), программа разработки которого обошлась бюджету США приблизительно в $29 млрд и также, как сообщается, была сопряжена с большим числом технических проблем. На данный момент сроки проекта превышены, а судно не готово к участию в боевых операциях. Поэтому Трампу стоит поручить провести полный пересмотр программы LCS для установления его необходимости.

И все же отдельные программы Пентагона и административная неэффективность ведомства представляют лишь верхушку айсберга его финансовой безответственности. Пентагон — единственное крупное федеральное ведомство США, которое не может пройти аудиторскую проверку, то есть ни правительство, ни налогоплательщики не могут проверить точность финансовой отчетности ведомства. Проблема носит столь серьезный характер, что Управление генерального инспектора Пентагона обрушилось на армию США с критикой за то, что там пошли на подлог в отчетности, чтобы скрыть потерю $6,5 трлн в одном только 2015 году.

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Таким образом, заключает автор, устоявшаяся практика финансирования Пентагона лишь порождает неэффективность, отсутствие подотчетности и никогда бы не была принята в коммерческой организации. Тот факт, что президент Трамп обращает внимание на расточительные программы Пентагона, является позитивным шагом, однако его призывы увеличить бюджет оборонного ведомства без каких-либо предварительных условий лишь приведут к повышению федерального долга, не укрепив национальную безопасность. Пока Пентагон не сможет показать себя способным четко продемонстрировать, на что идет его финансирование, любые предложения об увеличении бюджета должны блокироваться в Конгрессе.