Депутат украинского Верховного совета Надежда Савченко съездила в Донбасс, чтобы проведать военнопленных и обсудить вопрос об их обмене. Еще во время поездки и сразу после нее она поделилась удивительными подробностями. Пленных держат практически в санаторных условиях (три человека в камере, прогулки, телевизор с российскими и украинскими каналами и, разумеется, никаких мер физического или психологического воздействия). Некоторые из бывших солдат сказали ей, что они вообще-то не горят желанием быть обмененными и вернуться на Украину.

Unian.net Надежда Савченко и Петр Порошенко

И сама поездка Савченко, и ее слова, сказанные в этой поездке, вызвали большое напряжение у кабинетных киевских патриотов. В порядке мантры ее обвинили в том, что она агент Кремля. В порядке инновации предположили, что она не сегодня — завтра возглавит Донецкую республику. А в порядке перекладывания с больной головы на здоровую рассказали, что Савченко таким образом продемонстрировала: через линию разграничения можно пройти, а значит, можно возить контрабанду и совершать другие подобные преступления. Последняя идея принадлежит депутату Антону Геращенко.

Вот уж действительно — оговорка по Фрейду! Казалось бы, киевские власти, да и любые киевские политики, должны поддерживать стремление Савченко добиться мира или хотя бы проведать пленных. Но в реальности любое движение к переговорам и перемирию, да и вообще к любому прямому взаимодействию вызывает у них панику, и неудивительно, что в день приезда Савченко усилились обстрелы. Ревность к коллеге, которая своими действиями отбирает политические очки — не самая важная причина. Самая важная — именно та, которую упомянул Антон Геращенко: контрабанда.

Странная гражданская война позволяет Киеву достигать многих важных целей одновременно. Любые беды можно списывать на «агрессора», каждое новое ухудшение уровня жизни — на «АТО». Всех противников гражданской войны можно записывать в национальные предатели, все горячие головы из нацистских батальонов посылать «на фронт». А еще можно зарабатывать многие миллионы долларов в день: закупать сверхдорогое некачественное продовольствие и обмундирование для своих солдат и одновременно покупать в Донбассе, к примеру, уголь, выдавать его за «роттердамский» и продавать внутри страны втрое дороже. Отличный бизнес.

Но чтобы сохранить этот чудесный расклад, нужно, во-первых, продолжать убивать людей (и своих солдат, и тех, кого по инерции продолжают называть соотечественниками), а во-вторых, не допустить появления Александра Захарченко в украинском телевизоре. А то зритель, увидев и сопоставив его с Петром Порошенко, сообразит, кто из этих двоих нормальный человек. Человеческий аспект нужно полностью выключить: идет, мол, война с какими-то абстрактными «боевиками», а жители Донбасса тут вообще ни при чем. Риторически-вышиваночная пропаганда может не выдержать сопоставления с живыми людьми, которые защищают свою землю, чтобы жить на ней как считают нужным.

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Пару месяцев назад Надежда Савченко встречалась с Захарченко и Игорем Плотницким и после той встречи сказала: она увидела не врагов, а потенциальных коллег по переговорам. За это ее исключили из партии «Родина» Юлии Тимошенко и лишили места в ПАСЕ. А то ведь так Бог знает до чего можно договориться — если Захарченко с Плотницким не виртуальные злодеи, а живые люди, то, может, все то и правда — гражданская война со своими? А для чего тогда власти ее ведут? Ох, ненужные мысли. И поездка Савченко в Донбасс — новый повод для ненужных мыслей.

И вот уже Ирина Геращенко (обратите внимание на должность: уполномоченный президента по мирному урегулированию) говорит, что никаких переговоров с ополченцами не будет и легитимизации «боевиков» тоже не будет. Вот такое «мирное урегулирование» и вот такое «выполнение минских соглашений» (где черным по белому написано и о переговорах, и об амнистии). Но не стоит списывать эти действия майданной власти на глупость или на кровожадность. Цель всего лишь сохранение власти и финансового потока. Продолжение войны — «неизбежная» цена.

На фоне кабинетных болтунов Савченко, имеющая опыт реальной войны и ездящая в Донбасс с реальными целями (узнать, как дела у реальных сограждан), выглядит в хорошем смысле слова белой вороной. Именно поэтому ее нужно опорочить любой ценой, но непонятно, как это сделать: всерьез называть агентом Кремля человека, который, в отличие от всех остальных, действительно был в российской тюрьме — это чересчур даже для поклонников майдана.

Впрочем, киевские политики не имеют обыкновения заглядывать так далеко. Важно, что прямо сейчас они у власти, а не в тюрьме, и счета пополняются новыми поступлениями, а не замораживаются. То, что в Донбассе гибнут реальные люди, то, что сегодняшнее воровство лишает страну не только настоящего, но и будущего, то, что нацистские батальоны, которым дают поиграться с оружием, в любой момент могут повернуть его против власти (и к ним вполне искреннее присоединятся и вооруженные войска, знающие об этой власти больше других) — все это майданных политиков не касается. По крайней мере — сегодня.