Внутриполитическая ситуация в Эквадоре остается напряженной. Руководство правящей партии серьезно озабочено, удастся ли обеспечить победу своего кандидата Ленина Морено во втором туре. Сначала Национальный избирательный совет затянул на три дня оглашение результатов выборов, хотя накануне голосования власти уверяли, что подсчет будет максимально быстрым. Несмотря на это, правящему альянсу не удалось «насчитать» нужных показателей для победы Ленина Морено в первом туре. Второй тур президентских выборов состоится, и произойдет это второго апреля с.г.

Наивная живопись. Эквадор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция все дни до объявления результатов призывала население к массовым акциям протеста у избиркомов. К предпринимателям правые обратились с призывом дать своим сотрудникам выходной день, чтобы они могли выйти на акции протеста. Отметим, что на протестные акции против затянувшегося оглашения результатов первого тура вышли не только сторонники оппозиционного кандидата Гильермо Лассо, но и те, кого разочаровали подобные «ходы» официальной власти.

Разрыв между Морено и Лассо по итогам первого тура — более 10%. После подсчета 99,58% избирательных бюллетеней кандидат от правящей партии Ленин Морено получил 39,35% голосов, а оппозиционный кандидат Гильермо Лассо — 28,10%. Но сейчас очень важно, чью сторону примут те 32% избирателей, которые проголосовали за других кандидатов. Так, Синтия Витери, получившая в первом туре президентских выборов 16,32% голосов, призвала своих сторонников голосовать за Гильермо Лассо. Далеко не все левые лидеры в восторге от правления Рафаэля Корреа, что тоже может прибавить очков Лассо.

При этом 58% населения Эквадора не поддерживает стиль и методы управления страной президента Рафаэля Корреа, согласно результатам опроса, опубликованного в 2016 году. Опрос проводился компанией Cedatos. В начале его правления в 2007 году Рафаэля Корреа поддерживали 73% избирателей. Как заявил исполнительный директор компании Cedatos Полибио Кордова, доверие к управлению президента Корреа упало с 51% в мае 2015 года до 35% в 2016 году. Методы управления страной Рафаэлем Корреа и его администрацией в области образования не одобряют 62% опрошенных, здравоохранения — 59% опрошенных, в области строительства дорог и шоссе — 58% опрошенных. 84% эквадорцев считают, что стране нужны изменения, особенно в экономической области, писало ранее издание «Эквадор сегодня».

Учитывая, что президентские выборы в стране проходят на фоне мощного коррупционного скандала, в котором замешаны действующие и бывшие должностные лица из окружения Рафаэля Корреа, можно вполне ожидать победы оппозиционного кандидата. Кстати, в этом уверены и некоторые эквадорские эксперты. «Довольно трудно будет для Морено получить недостающие 11%, чтобы набрать более 50%. У Лассо есть гораздо больше шансов на победу» — заявил политолог Сантьяго Басабе, комментирует «Эквадор сегодня».

У правящего альянса, похоже, уверенности в победе Ленина Морено тоже нет. Сначала власть пошла на то, что затянула оглашение результатов, чем вызвала резкое недовольство в стране и оттолкнула даже часть своих сторонников. Теперь вдруг коммунисты заговорили о том, что надо бы пересчитать голоса, потому что не мог Морено не набрать 40%. А сторонники правительства провели акции протеста в столице, в ходе которых выбрасывали в мусорные баки гуманитарную помощь для жертв землетрясения в знак протеста против результатов выборов в Эквадоре.

Уход левых в Эквадоре вполне реален. Но куда качнется 32% избирателей, точно предсказать пока сложно. И впереди еще больше месяца выборной гонки, в ходе которой может произойти что угодно. Например, дальнейшее развитие могут получить громкие коррупционные скандалы, на фоне которых проходят выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, громкий коррупционный скандал связан с бразильской строительной компанией Odebrecht. Она является крупнейшей в Латинской Америке. Ранее сообщалось, что власти ряда латиноамериканских стран получали взятки Odebrecht, которые исчислялись миллионами. В список тех, кто получал взятки за выгодные контракты, вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что целью доклада Министерства юстиции США о коррупционной схеме, в которой якобы задействованы высшие должностные лица Эквадора и руководство бразильской Odebrecht, является попытка повлиять на итоги президентских выборов в Эквадоре.

А разгоревшийся коррупционный скандал с эквадорской нефтяной компанией Petroecuador незадолго до президентских выборов можно сравнить с другим громким событием в Латинской Америке — антикоррупционным расследованием вокруг бразильской государственной нефтяной компанией Petrobras. Стоит также отметить, что ранее панамская газета La Estrella de Panama писала, что власти этой страны подготовили специальный секретный доклад. В нем упоминается нынешний эквадорский вице-президент Хорхе Глас, который, как отмечается в этом докладе, может быть причастен к коррупции и незаконному отмыванию денег. Кроме того, следствие считает экс-министра нефтяной промышленности Эквадора Карлоса Парехе участником предполагаемой преступной схемы. Обвинения ему были предъявлены в конце октября, однако он покинул страну и скрылся еще в конце сентября.

При таком раскладе большой вопрос, а удастся ли Рафаэлю Корреа после президентских выборов вообще «добежать до бельгийской границы»? А не стать, по примеру Кристины Киршнер и Дилмы Руссефф, фигурантом уголовного дела. Как известно, действующий эквадорский президент и «надежда Боливарианского альянса» намерен после передачи власти уехать на ПМЖ, вместе с семьей, в Бельгию. Правда, из Бельгии тоже могу выдать обратно в Эквадор по запросу правоохранительный органов.

Эти скандалы не добавляют позитива правящему альянсу и его кандидату в президенты Ленину Морено. Что касается Гильермо Лассо, то он уверен в победе. И уже сделал ряд знаковых заявлений. Кроме обещаний создать миллионы новых рабочих мест, Лассо намерен поменять внешнеполитический вектор страны, отказаться от участия в Боливарианском альянсе. Как сообщает The Guardian, Лассо пообещал в случае победы лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве Эквадора в Лондоне.

Во всяком случае, вполне возможная победа правых в ходе второго тура президентских выборов — это еще одно звено в цепочке поражений левых партий Латинской Америки, которое началось с провала киршнеристов на президентских выборах. Далее была Бразилия. Отказ народа Боливии предоставить Эво Моралесу право баллотироваться еще на один срок. Политическая турбулентность в Венесуэле, при которой, даже если Мадуро и удастся каким-то чудом продержаться до окончания срока правления, победа левых на будущих выборах президента исключена.

Сейчас левым Латинской Америки впору задуматься о причинах поражений, извлечь уроки, поменять стратегию и тактику, поискать надежных союзников и внутри региона, и за его пределами. Привычка бесконечного списывания собственных провалов на происки США может уже и не убедить избирателя. Сегодняшний кризис — это кризис в первую очередь не левой идеи, и даже не левых движений. Это управленческий кризис. И неспособность конкретных персоналий удержать власть. А также убедить население в своей дееспособности и политической привлекательности результатами, а не пропагандистскими штампами. Хотя сделано левыми в этих странах в плане поддержки социально незащищенных слоев, безусловно, много. Поражение левых в Эквадоре на президентских выборах, если оно случится, поставит под сомнение возможность реальной и эффективной работы Боливарианского альянса.

Но даже если Морено удастся в жесткой конкурентной борьбе одолеть Гильермо Лассо, то что ему делать с новым составом парламента, где, в отличие от предыдущего, кандидаты от правящего альянса не имеют абсолютного большинства? Согласно итогам парламентских выборов в Эквадоре, с мая 2017 года у движения AlianzaPAIS (AP) останется всего от 72 до 75 мест в Национальной Ассамблее из общего числа 137. Сейчас две трети депутатов представляют правящую партию, что, в частности, позволяет блокировать отстранение от власти и привлечение к уголовной ответственности главы правительства. Но повторю, это только до мая 2017 года. Потом такого влияния не будет.

И, наконец, за несколько месяцев до выборов у ряда российских компаний, работающих в Эквадоре, уже начались проблемы с властью. Причем зачастую абсолютно необоснованны были претензии эквадорских властей. Российская сторона связывала это с нежеланием Корреа накануне выборов раздражать политические круги западных стран. Либо с его планами отъезда на ПМЖ в Евросоюз, либо еще с чем-то. Но после ухода левых из власти ожидать активной ориентации нового правительства на политическое и экономическое сотрудничество с Россией не приходится. Хотя, в чисто латиноамериканском стиле, на словах, возможно, все будет весьма оптимистично.

2 апреля с.г. Эквадор проголосует за президента. Пока у левых есть время повлиять на избирателя. Но фальсифицировать итоги уже не удастся. Правым удалось мобилизовать население страны на контроль за избирательным процессом.