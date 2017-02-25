МГИМО имени В.И. Чуркина — это справедливо и важно!
25 февраля 2017
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Виталий Иванович Чуркин
Прежде чем поделиться своим мнением, уточняю, что никакого отношения к государственной дипломатической службе и МГИМО (У) МИД РФ не имею. Пишу как гражданин России, выражая глубокие соболезнования родным и близким Виталия Ивановича Чуркина.
24 февраля страна простилась с В.И. Чуркиным. Дипломат и государственный муж, Виталий Иванович ещё при жизни вошел в историю внешней политики России, подавая пример спокойной работой, профессионализмом и твердыми убеждениями. Поэтому предлагаю Ученому совету МГИМО присвоить университету его имя. Причины представляются следующими:
A.Savin
МГИМО
- Общество и Российское государство нуждается в героях-современниках, имена которых станут маяками для молодежи и будущих поколений. Новая героика повысит статус дипломатической работы, которая подверглась эрозии в результате распада Советского Союза и ослабления геополитических позиций России в 1990-е годы. Не случайно с августа 2015 года ИМЭМО РАН носит имя Евгения Максимовича Примакова. Начало доброй традиции положено.
- Подобно пути Е.М. Примакова, карьерный путь В.И. Чуркина — исторический мост между Советским Союзом и Россией, который связывает прошлое и настоящее нашей страны. Увековечение его памяти являет собой уважение к сотрудникам МИД СССР (РФ), Международного отдела ЦК КПСС и Политбюро, которые обучались в МГИМО со дня основания ВУЗа в 1944 году. Речь идёт о новом общественном консенсусе, который может быть основан на примирении советского и российского, диалоге и преемственности государственного строительства в России.
- Виталий Иванович следовал традициям царской и советской школы, выступая против англо-американского колониализма и захватнических войн. Он мог вежливо посоветовать Британии вернуть аргентинцам Мальвинские острова, освободить Гибралтар, оккупированную часть Кипра и архипелаг Чагос в Индийском океане; наложить вето на резолюцию США по Сребренице, памятуя о натовских бомбардировках Белграда и разрушенной Ливии. А в дни грузино-осетинского конфликта 2008 года Чуркин прямо обозначил миссию России на Юге — «заботиться о безопасности народов Кавказа», ратуя за право нации на самоопределение. Стоит ли напоминать, что на период его работы в Совете Безопасности ООН пришлась «арабская весна», превратившая Ближний и Средний Восток в руины, а Украина погрузилась в омут гражданской войны. Пожалуй, мало кто из российских дипломатов (за исключением МИД СССР при В.М. Молотове) сталкивался со столькими событиями единовременно, в максимально сжатые сроки. Побеждать в дипломатических баталиях такого уровня — задача не из легких.
- Милитаризация международных отношений усилила нападки на право постоянного членства России в Совбезе ООН, завоеванное Красной армией по итогам Великой Отечественной войны. В этой связи присвоение МГИМО имени В.И. Чуркина подтвердит Германии, Японии и другим державам непоколебимую позицию Москвы в вопросе членства России.
- Россия слишком долго жила далеким прошлым, любуясь портретами дипломатов XIX века (например, А.М. Горчакова или Ф.И. Тютчева), которых превозносили в ущерб государственным деятелям XX века и нашим современникам. А в 1990-е годы дело дошло до того, что либеральная пропаганда превозносила иностранных дипломатов и чиновников, призывая госаппарат копировать их манеры и менторство. Это было унизительно и несправедливо для страны, освободившей Европу от нацизма. Пришло время оглядеться вокруг и «собирать камни».