



Static39.cmtt.ru Виталий Иванович Чуркин

Прежде чем поделиться своим мнением, уточняю, что никакого отношения к государственной дипломатической службе и МГИМО (У) МИД РФ не имею. Пишу как гражданин России, выражая глубокие соболезнования родным и близким Виталия Ивановича Чуркина.

24 февраля страна простилась с В.И. Чуркиным. Дипломат и государственный муж, Виталий Иванович ещё при жизни вошел в историю внешней политики России, подавая пример спокойной работой, профессионализмом и твердыми убеждениями. Поэтому предлагаю Ученому совету МГИМО присвоить университету его имя. Причины представляются следующими:

A.Savin МГИМО