История ныне всем известного концерна Volkswagen началась в одном из залов отеля «Кайзерхоф» в Берлине осенью 1933 года. Тогда Адольф Гитлер, Якоб Верлин и Фердинанд Порше подняли вопрос о создании автомобиля для немецкого народа. Согласно требованию рейхсканцлера, машина должна была быть крепкой, надёжной и стоить не более 1000 рейхсмарок. Еще тогда будущий автомобиль получил название «Volks-Wagen», что в переводе с немецкого означает «народный автомобиль».

Bundesarchiv Фердинанд Порше. 1940

Уже в начале 1934 года Фердинанд Порше прислал в Рейхсканцелярию чертежи первого автомобиля, а летом того же года был заключен контракт между автомобильной ассоциацией Германии и фабрикой Порше.

Pre67vw.com Эскиз Volkswagen Beetle. 1936

Как сообщают различные источники, именно 26 февраля 1936 года Порше собрал первые три автомобиля U-3, ставшие прототипом самого массового автомобиля в истории человечества. В 1936 году также были выпущены двухдверный V1, кабриолет V2 и четырёхдверный V3. В июле 1936 года конфедерация автомобильной промышленности Третьего рейха поручила фирме Daimler-Benz изготовить тридцать экземпляров «народного автомобиля».

Официальная история компании Volkswagen начинается с 28 мая 1937 года, когда было создано «Общество с ограниченной ответственностью по подготовке Немецкого народного автомобиля», которое позднее начинает именоваться как VolkswagenwerkмGmbH. В том же году проект был взят под контроль немецким Трудовым фронтом («Deutsche Arbeitsfront» или DAF).

Volkswagen 30 (Prototype). 1937

Закладка завода Volkswagen произошла в 1938 году близ города Фаллерслебен. Для рабочих был построен городок для проживания, который впоследствии получил название Вольфсбург.

Начавшаяся в 1939 году война угрожала сорвать амбициозные планы по строительству самого крупного и самого современного автомобильного завода в мире. Нехватка ресурсов тормозила строительство предприятия, и для осуществления планов были наняты иностранные рабочие, в частности из Италии. С середины 1940 года на заводе Volkswagen по принуждению трудились рабочие из оккупированных стран. После начала мировой войны речь о выпуске «народного автомобиля» уже не шла. Завод выпускал военную технику для вермахта.

После окончания Второй мировой войны завод Volkswagen оказался на территории британской зоны оккупации и перешел во владения Великобритании. На заводах производилась автомобильная техника для Соединенного Королевства и Германии, а также по заказу для Голландии, Швейцарии, Бельгии, Швеции и других. В 1949 году завод вернулся в ФРГ. В послевоенные годы роль Гитлера в истории Volkswagen крайне негативно сказывалась на имидже компании. Рассматривался даже вопрос изменения названия, однако Volkswagen решили сохранить имя, попытаться самостоятельно выбраться из исторической западни и доказать миру, что компания действительно способна создать народный автомобиль.

Volkswagen Beetle

Позднее, в 1960-е годы было создано акционерное общество «Заводы Фольксваген», которое стало принадлежать земле Нижняя Саксония. После образование акционерного общества 7 апреля 1961 года компания Volkswagen впервые выставила свои акции на регулируемом фондовом рынке. Тогда правительство Германии способствовало участию граждан и наёмных сотрудников в управлении компаниями посредством выпуска акций. В тот период на предприятиях производились не только автомобили, но и продукты питания, а также компания предлагала услуги в сфере финансов и логистики. Несмотря на это, на первом плане осталось производство автомобилей и расширение компании в этом направлении: в 1965 году Volkswagen AG выкупила компанию Audi, а позднее в концерн VAG также вошли бренды SEAT и Skoda.

Как и планировалось еще при создании, компании Volkswagen удалось создать поистине народный автомобиль. Фольксваген Beetle продавался в Северной и Южной Америке, в Африке, Азии, Европе, Австралии. Простой, надежный и дешевый — именно он стал визитной карточкой завода Volkswagen. До начала 70-х немецкий автомобиль победно шествовал по миру. Однако топливный кризис 1973—1974 годов сильно ударил по продажам этой модели — мотор был достаточно прожорлив, кроме того, модель, разработанная в 1936 году, явно устарела. Однако уже в 1974 году миру была представлена модель Golf, которая оказалась настолько привлекательной и успешной, что ее название легло в основу целого класса автомобилей. Даже серьезные убытки, постигшие компанию в начале 1970-х годов, были покрыты всего в течение пары лет благодаря высоким продажам новых моделей.

Стратегия компании позволила достигать Volkswagen все больших и больших высот. Концерн Volkswagen успешно развивался на бирже на протяжении десятилетий. Одним из самым значимых приростов капитала, крупнейшим в автомобильной отрасли, стал прирост, осуществлённый 16 апреля 2010 года. Чистый доход тогда составил около 4,1 млрд евро, а операционная прибыль Volkswagen в 2010 году составила 7,1 млрд евро. Успехи на рынке тоже были очевидными: по продажам за 2014 год автоконцерн Volkswagen Group стал вторым в списке производителем автомобилей в мире. Однако концерну не пришлось долго почивать на лаврах.

Volkswagen Passat Sedan (B3). 1988—1993

В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США заявило о том, что автомобильный концерн Volkswagen Group использовал программные методы для занижения показателей уровня выбросов вредных веществ во время тестирования автомобилей с дизельным двигателем. В связи с этим Министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование в отношении немецкой компании.

В течение нескольких дней генеральный директор немецкого автопроизводителя Volkswagen Мартин Винтеркорн добровольно ушел со своего поста. Акции компании резко упали в течение нескольких дней после обнародования информации о нарушениях.

Позднее раскрылась информация и о том, что концерн занижает данные об авариях, что также негативно сказалось на имидже компании. Также из-за «дизельного скандала» пострадал имидж как самого автоконцерна Volkswagen Group, так и всей Германии — в результате «дизельгейта» государство потеряла первое место в рейтинге устойчивости брендов.

«Дизельгейт» был признан самым масштабным и самым затратным скандалом в автомобильной индустрии. По итогам 2015 года чистый убыток концерна составил 1,6 млрд евро. Это первый годовой убыток Volkswagen с 1993 года и крупнейший убыток за всю историю компании.

Тем не менее постепенное восстановление капитализации дает понять, что компания уверенно держится на рынке и стремительно восстанавливает свои позиции. В 2016 году Volkswagen Group стал мировым лидером по продажам автомобилей. Компания увеличила реализацию на 1,4% до 10 млн 102 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом за всю историю концерна.

Ни причастность Адольфа Гитлера к компании Volkswagen, ни серьёзные трудности концерна в 1970-е годы, ни самый масштабный скандал в автомобильной индустрии не смогли сбить Volkswagen Group с пути. Казалось бы, оценив потери и убытки, уже не раз можно было попрощаться с компанией и похоронить бренд. Тем не менее «народный автомобиль» живёт и обходит конкурирующих автопроизводителей по объемам продаж во всем мире.

Volkswagen.de Volkswagen Touareg

На сегодня автомобильный концерн Volkswagen Group состоит из 342 компаний, занимающихся производством автомобилей и связанными с этим услугами. В концерн входят такие автомобильные бренды, как: Volkswagen (легковые и коммерческие автомобили), Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Seat, Scania, Skoda, Lamborghini, MAN и Porshe.

А Volkswagen Beetle выпуска 1950−1960-х годов до сих пор можно купить. Хорошо отреставрированный вариант обойдется примерно в 12−15 тысяч долларов США.