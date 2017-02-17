Подземный дворец коммунизма: Станция «Комсомольская Кольцевая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Комсомольская Кольцевая».
Открыта 30 января 1952 года. Название дано по находящейся рядом Комсомольской площади.
Архитекторы: А.В. Щусев, В.Д. Кокорин, А.Ю. Заболотная при участии О.А. Великорецкого и А.Ф. Фокиной
Архитекторы вестибюлей: А.В.Щусев и А.Ф.Фокина.
Конструкция колонная трехсводная глубокого заложения (37 м). Самая большая колонная станция Московского метрополитена. На станции 68 колонны, соединенных в аркады изящными арками.
Свод центрального в полтора раза выше боковых. Потолок украшен 8-ю мозаичными панно. Автор П.Д. Корин. На 5 из них — герои русской истории, упомянутые И.В.Сталиным в речи на параде 7 ноября 1941 года — Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, на 6 — панно В.И.Ленин, на 7-Парад Победы (портрет Сталина заменён в 1963 году на портрет Ленина). 8 — панно «Вручение гвардейского знамени» с изображением Сталина — было заменено в 1963 году на изображение Родины-матери на доске Мавзолея. Свод декорирован лепниной. По нижнему краю свода мозаики (ранее рельефы) на тему «Русское оружие», по моделям С.В.Казанова и А.М.Сергеева.
Потолок желтого цвета, колонны облицованы светлым узбекским мрамором «газган», путевые платформы — красным капустинским и розовым климовским гранитом.
В переходе на стене напротив эскалатора — флорентийская мозаика по эскизу П.Д. Корина — Ордена Победы. В северном торце станции — лестница, ведущая в купольный аванзал. В куполе — Красная звезда, обрамленная золотыми лучами.
Наземный вестибюль — восьмиугольный с большим куполом, купол украшен лепниной и рельефами на тему материнства (автор — Г.И. Мотовилов).