Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Колонны, соединенные в аркады изящными арками. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Комсомольская Кольцевая».

Открыта 30 января 1952 года. Название дано по находящейся рядом Комсомольской площади.

Архитекторы: А.В. Щусев, В.Д. Кокорин, А.Ю. Заболотная при участии О.А. Великорецкого и А.Ф. Фокиной

Архитекторы вестибюлей: А.В.Щусев и А.Ф.Фокина.

Николай Иванов ИА REGNUM Колонны, соединенные в аркады изящными арками. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Конструкция колонная трехсводная глубокого заложения (37 м). Самая большая колонная станция Московского метрополитена. На станции 68 колонны, соединенных в аркады изящными арками.

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение Александра Невского на мозаичном панно. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского на мозаичном панно. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение Владимира Ильича Ленина на мозаичном панно. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение Родины-матери на доске Мавзолея на мозаичном панно. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Свод центрального в полтора раза выше боковых. Потолок украшен 8-ю мозаичными панно. Автор П.Д. Корин. На 5 из них — герои русской истории, упомянутые И.В.Сталиным в речи на параде 7 ноября 1941 года — Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, на 6 — панно В.И.Ленин, на 7-Парад Победы (портрет Сталина заменён в 1963 году на портрет Ленина). 8 — панно «Вручение гвардейского знамени» с изображением Сталина — было заменено в 1963 году на изображение Родины-матери на доске Мавзолея. Свод декорирован лепниной. По нижнему краю свода мозаики (ранее рельефы) на тему «Русское оружие», по моделям С.В.Казанова и А.М.Сергеева.

Николай Иванов ИА REGNUM С.В.Казанов и А.М.Сергеев. Мозаика на тему «Русское оружие». Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Флорентийская мозаика Ордена Победы. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Красная звезда, обрамленная золотыми лучами. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Потолок желтого цвета, колонны облицованы светлым узбекским мрамором «газган», путевые платформы — красным капустинским и розовым климовским гранитом.

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Наземный вестибюль — восьмиугольный с большим куполом. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Лепнина и рельефы на тему материнства. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

В переходе на стене напротив эскалатора — флорентийская мозаика по эскизу П.Д. Корина — Ордена Победы. В северном торце станции — лестница, ведущая в купольный аванзал. В куполе — Красная звезда, обрамленная золотыми лучами.

Николай Иванов ИА REGNUM Бюст Ленина. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Решетка. Станция метро «Комсомольская Кольцевая»

Наземный вестибюль — восьмиугольный с большим куполом, купол украшен лепниной и рельефами на тему материнства (автор — Г.И. Мотовилов).