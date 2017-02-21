Ежегодно поисковики устанавливают имена и судьбы сотен защитников Отечества, останки которых были найдены на полях сражений. Многие из них более 70 лет считались пропавшими без вести, а родные и близкие не знали, где погибли их деды и прадеды. К сожалению, отыскать членов семьи бойцов поисковикам удается далеко не всегда. Но эти герои не должны быть забыты!

Георгиевская лента

Я уверена, что каждый из них имеет право, пусть символически, пройти по улицам и площадям городов, которые они защищали и за которые погибли. Именно поэтому я призвала участников нашего Движения выйти с портретами найденных ими защитников Отечества на шествие «Бессмертный полк».

Эта идея не нова. Во многих регионах наши товарищи уже несколько лет поступают так же. Я сама уже два года подряд вместе с еще почти двумястами активистами «Поискового движения России» прохожу в колонне «Бессмертного полка» по Красной Площади в Москве. Кто-то из ребят несет портреты своих родных. Кто-то — фотографии найденных в предыдущие годы защитников Отечества, которые поисковикам удалось разыскать в архивах Министерства обороны. Иногда к нам обращаются родные, которые по разным причинам сами не могут выйти на шествие «Бессмертный полк», но хотят, чтобы их герой оказался 9 мая в строю вместе со своими однополчанами, защищавшими этот город, этот поселок, эту деревню.

Мы очень надеемся, что каждый защитник Отечества, имя которого поисковикам, благодаря кропотливой работе на полях сражений и в архивах, удалось вычеркнуть из списка без вести пропавших, вернется в семью. Но пока этого не произошло, мы будем и дальше выходить на шествие 9 мая с их портретами. Потому что ни один герой не должен быть забыт!

Елена Цунаева — ответственный секретарь «Поискового движения России»