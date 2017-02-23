



Выступая в Госдуме, министр обороны РФ Сергей Шойгу, в частности, заявил: «Продолжается активная работа по защите Курил, там у нас в этом году также должна разместиться дивизия». Казалось бы, информация сугубо внутреннего свойства, затрагивающая военное строительство нашей страны на своих рубежах. Никакой угрозы сопредельным странам разбросанная по островам одна дивизия представить не может. Тем более что группировка войск этих сопредельных государств в данном районе превосходит размещаемые на Курилах сугубо оборонительные силы.

Однако, похоже, в соседней Японии считают в принципе непозволительным размещать российские войска на Курильских островах, считая их вопреки подтвержденным международными соглашениями итогам Второй мировой войны «своими». «Укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий, которая заключается в том, что это исконные территории Японии», — заявили ТАСС в министерстве иностранных дел Японии. Следуя логике участившихся японских дипломатических протестов, руководство РФ должно оголить Курильские острова, превратить эти пограничные районы в некий «проходной двор», и, вообще, готовить их к передаче Японии в обмен на не ясно для чего нужный и что решающий мирный договор. Заметим, что российско-японский мирный договор, отсутствие которого якобы создает «ненормальную ситуацию» в двусторонних отношениях, в Токио, не скрывая, рассматривают лишь как эвфемизм сдачи Москвой Курильских островов Японии. Ибо все другие, обычно составляющие содержание мирного договора вопросы послевоенного урегулирования, давно, а именно 60 лет назад, разрешены в прекратившей состояние войны и восстановившей в полном объеме дипломатические и иные отношения Советско-японской совместной декларации 1956 года.

Заявляя необоснованные протесты, японское правительство по существу стремится воспрепятствовать реализации основных принципов российской внешней политики в области обеспечения безопасности нашего государства и народа. В утвержденной 30 ноября 2016 года президентом РФ В.В.Путиным «Концепцией внешней политики Российской Федерации», в частности, провозглашается: «В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая деятельность государства направлена на… обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов».

Другой документ — «Концепция национальной безопасности» обязывает центральные и местные органы власти в своей практической деятельности исходить из положения о том, что «интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя и территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества».

Известно, что Курильские острова являются частью границы РФ, которая не только служит линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий контролировать акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского Военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония.

При рассмотрении военно-стратегического аспекта ситуации в зоне южнокурильских островов нельзя не учитывать, что Япония является военно-политическим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в последнее время и в глобальном масштабе. Об этом свидетельствует принятие закона, позволяющего японскому правительству направлять по требованию США японские воинские контингенты за рубеж, дебаты в японском парламенте по поводу исключения из Конституции Японии положений об отказе от обладания вооруженными силами и права ведения войны, последовательное наращивание мощи японских «сил самообороны», высказывания в пользу обладания ядерным оружием и др. Продолжается проведение различных мероприятий оперативной и боевой подготовки японских вооруженных сил в районах так называемого «передового базирования» близ границ Российской Федерации, КНДР и КНР.

Отсюда следует, что укрепление обороноспособности дальневосточных рубежей это не какая-то геополитическая или дипломатическая игра с целью получить преимущества на переговорах, как представляется некоторым, а прямая обязанность политического и военного руководства страны перед доверившим ему власть народом.