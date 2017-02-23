



США

«Сегодня разведка важна как никогда», — любит говорить в своих выступлениях бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелль. С этим, несомненно, согласятся сотрудники гигантского разведывательного аппарата США, осваивающего в год баснословную сумму — более 70 миллиардов долларов. Коллеги Морелля охотно рассказывают об успехах своих ведомств: после 11 сентября 2001 года никому не удалось совершить ни одного крупного теракта на территории США.

Да, американским бойцам тайного фронта есть чем гордиться: за последние пятнадцать лет они предотвратили такие крупнейшие теракты, как одновременный взрыв на борту дюжины самолетов, летящих из Нью-Йорка в Лондон и обратно. Или блестящая операция по выявлению и ликвидации Осамы Бин-Ладена. Можно сказать, что сотрудники ЦРУ демонстрируют высокие технические показатели во всем, высокий уровень дисциплины и слаженность действий.

Парадоксально, но совсем иная картина предстанет перед нами, если обратимся к предлагаемым ведущими специалистами этой мощнейшей организации мира умозаключениям о международной политике. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и его заместитель Майкл Морелль не раз говорили об агрессивной политике России, о стремлении Президента России к реставрации СССР и даже о политике «русского национализма, приносящей вред россиянам».

Взгляд на Россию как на реального или потенциального конкурента вполне возможен для верхушки ЦРУ: надо же оправдывать гигантский бюджет. Однако от пристрастной критики России до побасенок о территориальной экспансии России путь далек. Достаточно взглянуть на карту мира и обратить внимание на факт значительной степени контроля со стороны Москвы над Восточным Берлином и над Восточной Европой еще совсем недавно. Драматически умалившуюся в территориальных владениях страну едва ли можно назвать захватчиком. А уж разговоры о насаждении «русского национализма» Президентом Путиным нельзя назвать иначе, нежели проявлением безграмотности и непонимания.

Все, связанное с Россией, стало нездоровой областью обсуждения в связи с попытками подорвать власть Дональда Трампа в США. Выдумки о чрезмерной расположенности новоизбранного президента к России и ее лидеру явно носят истерический характер. Напоминает ссору на восточном базаре, когда участники перебранки начинают выкрикивать любые грязные глупости после иссякания обвинений по сути распри. Все сущностные претензии к Трампу были высказаны в ходе предвыборной кампании, а последние пару месяцев в ход пошли немыслимые доселе в США грязные приемы. В этом метании словесных нечистот активно поучаствовали и бывшие высокие начальники ЦРУ.

Но, может быть, низкий оценочный уровень проявился у отдельных персонажей и токмо при жесткой схватке с нелюбимым президентом? Может, в других случаях аналитики американского разведсообщества демонстрировали живость ума и достойный профессионализм?

По этому вопросу можно обратиться к самому интеллектуально блистательному глашатаю ЦРУ — Майклу Мореллю. В своей недавней книге «Великая война наших дней» он с высокой мерой достоверности рассказывает о многочисленных провалах своей организации. И речь идет не о провале агентов и не о срыве тайных операций. В этой сфере американские разведчики показали достойные результаты. Самым слабым звеном в работе ЦРУ оказался ее аналитический отдел.

Пусть с долей сомнения, но ЦРУ поддержало Президента Джорджа Буша в его необузданном стремлении напасть на Ирак. Именно работники тайного фронта снабдили Госсекретаря Коллина Пауэлла недостоверной информацией о наличии оружия массового уничтожения в Ираке и о связях режима Саддама Хуссейна с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эти же аналитики не ведали и не гадали, что выброшенные американцами на улицу военные Ирака начнут искать себе новое место работы в среде радикальных суннитов. Так возникло пресловутое «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пусть непреднамеренно, но американцы поспособствовали самым прямым образом появлению этого чудовища на мировой арене.

А потом настал черед «арабской весны». Майкл Морелль признает, что аналитики его организации приветственно отнеслись к волне радикального исламизма, полагая, что при его помощи они вытеснят «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти вполне взрослые и образованные люди полагали, что орды «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут благосклонны к Западу более, чем отряды Бин-Ладена.

Список интеллектуальных провалов ЦРУ можно продолжить, заполнив целую книгу. Беда в том, что речь идет не о промахах отвлеченных от жизненных реалий профессоров, а об активных наставниках лидеров крупнейшей в мире сверхдержавы. Это и судьбоносные решения о войне и мире, это и идеологические послания Вашингтона городу и миру.

Похоже, Президент Трамп понимает лучше других, что ЦРУ больно раком мозга. Страшная болезнь с летальным исходом, если не начать лечение на самом раннем этапе.