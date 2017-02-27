Известный русский летчик Петр Николаевич Нестеров (15 (27) февраля 1887 — 26 августа (8 сентября) 1914 года) считается основоположником высшего пилотажа. Он впервые в мире выполнил на самолете мертвую петлю. Это произошло 27 августа (9 сентября) 1913 года в городе Киеве над Сырецким полем.

Ильшат Мухаметьяно ИА REGNUM Пётр Николаевич Нестеров

Однако он известен не только этим. Талантливый авиатор занимался изысканием приемов ведения воздушного боя, конструкторской деятельностью в области самолетостроения. Он мечтал построить быстроходный, устойчивый, маневренный самолет, который бы летал подобно птице.

Работая над проектом самолета, Нестеров подходил к делу основательно. Он хотел решить задачу устойчивости и безопасности полета.

Нестеров среди членов Киевского общества воздухоплавания. 1910-е

Как пишет советский авиаконструктор, историк авиации Вадим Шавров, незнание важнейших законов устойчивости самолета, необъяснимые катастрофы на виражах вызывали у авиаторов боязнь кренов. Соответствующими были и официальные инструкции по летному обучению: «Повороты было принято делать «блинчиком», всячески избегая сколько-нибудь увеличенного крена». Нестеров же был уверен, что поворот всегда должен сопровождаться соответствующим креном и что «как бы ни был велик крен аппарата, он не опасен, если угол крена соответствует крутизне поворота» (по книге В. Б. Шаврова «История конструкций самолетов в СССР до 1938 года»).

Петр Николаевич был уверен, что «в воздухе везде опора», и, как показало время, он был прав. Осуществить проект самолета помешала гибель летчика в самом начале войны — в 1914 году.

Русские солдаты осматривают обломки вражеского самолета, протараненного Петром Нестеровым. 26 августа 1914 года

Но все же вернемся к мертвой петле, которую также неслучайно называют петлей Нестерова. Это был поистине грандиозный прорыв.

Мертвая петля — это чрезвычайно сложная фигура высшего пилотажа. Она представляет собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Петля называется правильной, если все точки ее траектории лежат в одной вертикальной плоскости. Теоретически во всем мире знали, что эту самую петлю сделать можно, но никто не отваживался на такой шаг. Нестерову удалось сделать это на французском самолете «Ньюпор-4».

Если посмотреть на этот самолет, и вообще на все самолеты тех лет, удивительно, как вообще на них можно было летать без страха за свою жизнь, не говоря уже о выполнении сложных пилотажных фигур, к коим, несомненно, мертвая петля и относится.

Самолеты тех лет обладали очень непрочной конструкцией и были в основном сделаны с использованием древесины и специальной ткани (перкаль). При выполнении фигур высшего пилотажа эти материалы могли не выдержать жестких перегрузок, поэтому выполнение различных трюков было очень опасно для жизни пилота.

Но Нестеров шел к этому всю жизнь, он тщательно готовился к выполнению фигуры высшего пилотажа. «Воздух есть среда вполне однородная во всех направлениях. Он будет удерживать в любом положении самолет при правильном управлении им», — рассуждал авиатор.

Bestalex Макет самолёта «Ньюпор», на котором Нестеров совершил «мёртвую петлю»

«27 августа 1913 года Нестеров стартовал на тупоносом «Ньюпоре». По решительности действий штабс-капитана даже непосвященные догадались, что час настал. Аэродром притих. Летчики и механики, офицеры штаба и военврач, десятки любопытных зрителей вне аэродрома следили, как самолет быстро набирал высоту. Вот у него уже около тысячи метров. Летчик убрал газ и, круто опустив нос самолета, начал разгон. Аэродром замер. «Ньюпор», сильно разгоняясь, заревел мотором на полную мощность и круто полез вверх по огромной дуге. Круче, круче… Вот он оказался в верхней точке «мертвой петли» вверх колесами. Какая-то женщина в толпе испуганно закричала. Но «Ньюпор» как ни в чем не бывало продолжал полет по вертикальной дуге. Он опустил нос, снова затих мотор. Все, затаив дыхание, следили, как самолет перешел в крутое пикирование, затем плавно вышел из него и, опять оказавшись в горизонтальном полете, полностью замкнул вертикальный круг», — пишет мастер спорта, неоднократный рекордсмен и чемпион СССР в планерном спорте Виктор Гончаренко.

Люди на земле закричали «Ура!». Получилось так, что мертвая петля в воздухе стараниями выдающегося авиатора Петра Нестерова оказалась вполне живой.

Примечательно, что идею выполнения мертвой петли вынашивал французский летчик Адольф Пегу. Однако Петр Нестеров его опередил. Известие о подвиге летчика быстро облетело весь мир. И после этого Пегу, отбросив все сомнения, тоже выполнил эту сложную фигуру высшего пилотажа.

Кто знает, как сложилась бы жизнь Петра Нестерова, не погибни он в 1914 году. Сколько еще полезных открытий в авиации он мог бы совершить. Отдельного рассказа заслуживает его героическая гибель.

Кроки места падения самолётов Нестерова и барона Розенталя

Когда началась Первая мировая война, Киевский авиаотряд отбыл на фронт. Участвуя в боях за Львов, Нестеров осуществлял воздушную разведку. Он выполнил одну из первых в России бомбардировок приспособленными для этого артиллерийскими снарядами.

26 августа (8 сентября) летчик заметил австрийский аэроплан. Он взлетел в воздух на своем «Ньюпоре» и принялся таранить австрийский летательный аппарат «Альбатрос», который в результате яростных атак рухнул вниз. Этот бой стал последним для выдающегося летчика, основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова. Он геройски погиб в бою в 27 лет, но успел оставить о себе память как о выдающемся летчике и талантливом авиаконструкторе, чьи идеи опережали время.