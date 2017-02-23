Ещё в декабре опросы общественного мнения показывали, что Франсуа Фийон может рассчитывать на поддержку около 30% избирателей. Тогда, сразу после убедительной победы на первичных выборах правоцентристов, на которых Ф. Фийон сумел убедительно опередить и экс-президента Николя Саркози, и мэра Борда Алена Жюппе, значительной части общественности импонировала прямота и искренность, которую, казалось, воплощал собой Ф. Фийон.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Франция

Сегодня, когда благодаря парижским журналистам вовсю раскрутился скандал, получивший название «Пенелопгейта» (по имени супруги Фийона Пенелопы, обвиняемой в том, что та с конца 1980-х гг. неоднократно получала зарплату в качестве помощницы мужа-депутата, но при этом никакой реальной работы не выполняла), уже около двух третей избирателей заявляют о желательности добровольного отказа Ф. Фийона от борьбы за Елисейский пост, а его «президентский рейтинг» опустился до отметки в 18,5%. Правда, самые последние опросы дают Ф. Фийону уже 20%, выводя его — в лицо центристу Эмманюэлю Макрону — на второе место в «президентском забеге».

Тем не менее, Ф. Фийон, публично объяснившись в любви к супруге и своим пяти детям, однозначно заверил сторонников, что пойдёт до конца как кандидат от партии «Республиканцы». Очевидно, что из всех участников нынешней президентской кампании Ф. Фийон является наиболее многоопытным политиком. Неоголлист Фийон первый раз вошёл в состав Совета Министров ещё в 1993 г. и с тех пор шесть раз в разных должностях участвовал в работе французского правительства. Ф. Фийон имеет также многолетний опыт работы в Национальном Собрании, будучи впервые избран в нижнюю палату аж в год первой победы Франсуа Миттерана — в 1981 г. Он также имеет опыт руководства генеральным (департаментским) и региональным советом.

На настоящий момент самым важным государственным постом, который занимал Ф. Фийон в своей политической карьере, была, конечно же, должность премьер-министра, которую Фийон занимал с 2007 г. по 2012 г., в годы президентства Н. Саркози. В этот период Ф. Фийон проводил в социально-экономической сфере политику «строгой экономии» и сокращения общественных расходов. В период его премьерства исполнительная власть пошла на повышение НДС, расширение «минимальных услуг» в общественном секторе, повышение пенсионного возраста, увеличение налогов и цен на табак и спиртные напитки.

Как известно, политика социальных урезаний привела пять лет назад к победе Франсуа Олланда и его соцпартии. Но уже вскоре избиратели разочаровались в «розовом большинстве», что привело к значительному усилению во французском обществе правых настроений. Этим сполна воспользовались «Республиканцы», сумевшие вместе с союзниками-центристами в ходы выборов разного уровня в 2014—2015 гг. добиться большинства в Сенате, большинстве региональных и департаментских советов, а также в большей части крупных и средних городов Франции. Именно солидный политический капитал «Республиканцев» во многом толкает Ф. Фийона, несмотря на жёсткое медийное давление, идти до конца.

Boing-boing Франсуа Фийон

Если говорить о политических взглядах кандидата правоцентристов, то справедливыми представляются слова парижского политолога Марка Лазара о том, что «Ф. Фийон являет собой пример политика-консерватора в социетальном плане и ультралиберала в том, что относится к сфере экономики». Победа Ф. Фийона на «правых праймериз», на которых он в итоге во втором туре набрал в два раза голосов больше, чем А. Жюппе, является индикатором радикализации электоральной базы французских правоцентристов. Ведь Фийон шёл на эти первичные выборы с отчётливо консервативной платформой. В своей предвыборной программе Ф. Фийон так определяет главные приоритеты: «Освободить экономику; восстановить авторитет государства, чтобы защитить французов; подтвердить наши ценности».

Конкретнее, кандидат правого центра открыто обещает в ближайшую «пятилетку» добиться сокращения персонала государственных служащих на полмиллиона человек, сократить за тот же срок общественные расходы на сто миллиардов евро, снизить вычеты с предприятий на 40 млрд, а для домохозяйств на 10 млрд евро. Не удивительно, что данные «драконовские» меры дополняются обязательствами полностью покончить с 35-часовой рабочей неделей (в пользу возвращения к 39 часам), ликвидировать налог на состояние и двигаться к повышению пенсионного возраста до 65 лет, а также сокращать вес общественного сектора.

Ф. Фийон обещает «радикальный разрыв» с нынешней левоцентристской социально-экономической политикой в духе, так скажем, тэтчеризма. Но в связи с заметным снижением своего рейтинга в начале 2017 г. он был вынужден несколько скорректировать свои позиции, подчёркивая в ходе последних митингов, например, что он «является врагом бюрократии, а не государственных служащих».

Постоянно заявляя о верности созданным Де Голлем институтам V Республики, кандидат-консерватор одновременно призывает вернуться к более амбициозной внешней политике. Как известно, в целом партия «Республиканцы» относится к категории сторонников европейской интеграции. Но сам Ф. Фийон, в своё время, кстати, выступавший противником создавшего Европейский Союз (ЕС) Маастрихтского договора, в своей программе утверждает: «Сегодня этот проект федеративной Европы, с которой я всегда боролся, подошёл к своему пределу». Он не выступает против ЕС как такового, но считает, что нынешний Евросоюз нуждается в глубокой «переделке»; и явно не на федералистской основе.

Конечно, на сегодня крайне затруднительно говорить о том, выйдет Фийон или нет во второй тур. Но так как практически все опросы показывают, что почти «гарантированно» во второй тур должна попасть лидер крайне правых Марин Лё Пен, можно не сомневаться в том, что если всё же Ф. Фийону удастся составить ей конкуренцию в начале мая, то именно он и станет новым хозяином Елисейского дворца… Даже если большая часть французов и не желает этого на данный момент!